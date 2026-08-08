Заявка в члени клубу

Для переходу в члени клубу та повного доступу до фондів клубу необхідно:
- замінити стандартний аватар на сайті на ваш портрет або на ваше символічне зображення
- надіслати адміну заявку за формою нижче
- після отримання відповіді на заявку перерахувати вступний внесок - пожертвування на придбання нових книг - для отримання клубного статусу.
Гроші перераховуємо:
- З картки банку на гаманець ЮMoney 410012357907345 через мобільний банк - З картки/рахунку Сбербанку - миттєво і без комісії (найкращий спосіб для клубу!)
- Або можна з банківської картки будь-якої країни перерахувати за допомогою форми в цьому повідомленні - див. нижче
- На банківську картку в Білорусі (запит номера картки - особистим повідомленням) через онлайн-сервіси ваших банків
- Додатково - для України - на картку банку в Білорусі або картку в Приват-банку (за запитом в особисті)
- PayPal - (запит особистим повідомленням)
Перерахування з картки Сбербанку
https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854
Сбербанк РФ
Якщо у вас є картка Сбербанку, ви можете поповнити рахунок в ЮMoney через систему Сбербанк Онлайн — миттєво і без комісії.
Як поповнити рахунок:
- Увійдіть в систему Сбербанк Онлайн (потрібно ввести ідентифікатор користувача і пароль).
- В панелі «Швидка оплата» виберіть «ЮMoney».
- Виберіть картку, з якої хочете поповнити рахунок.
- Вкажіть номер рахунку в ЮMoney і суму поповнення, потім натисніть «Продовжити».
- Підтвердіть операцію одноразовим паролем.
Покрокова інструкція зі скріншотами
Номер рахунку ЮMoney: 410012357907345
Якщо Ви згодні надіслати вступний внесок/пожертвування або брати участь у цільових програмах, беззаперечно виконуючи при цьому Правила клубу - Заповніть лист-заявку за формою нижче і надішліть його, натиснувши на кнопку надіслати. Після отримання вам відповість адмін листом на вашу електронну пошту, вказану в заявці, або особистим повідомленням на сайті.
Примітка:
Іноді листи із заявками з окремих адрес не приходять -
не приходять листи з mail.ru, ya.ru - це вже 100% відмічено -
якщо вам не відповіли протягом доби - напишіть в особисті адміну esxatos - ось посилання для надсилання особистого повідомлення адміну
Заявка для вступу в клуб Есхатос: