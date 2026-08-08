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Заявка в члени клубу

Для переходу в члени клубу та повного доступу до фондів клубу необхідно:

  1. замінити стандартний аватар на сайті на ваш портрет або на ваше символічне зображення
  2. надіслати адміну заявку за формою нижче
  3. після отримання відповіді на заявку перерахувати вступний внесок - пожертвування на придбання нових книг - для отримання клубного статусу.

Гроші перераховуємо:

  1. З картки банку на гаманець ЮMoney 410012357907345 через мобільний банк - З картки/рахунку Сбербанку - миттєво і без комісії (найкращий спосіб для клубу!)
  2. Або можна з банківської картки будь-якої країни перерахувати за допомогою форми в цьому повідомленні - див. нижче
  3. На банківську картку в Білорусі (запит номера картки - особистим повідомленням) через онлайн-сервіси ваших банків
  4. Додатково - для України - на картку банку в Білорусі або картку в Приват-банку (за запитом в особисті)
  5. PayPal - (запит особистим повідомленням)

Перерахування з картки Сбербанку

https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854

Сбербанк РФ

Якщо у вас є картка Сбербанку, ви можете поповнити рахунок в ЮMoney через систему Сбербанк Онлайн — миттєво і без комісії.

Як поповнити рахунок:

  1. Увійдіть в систему Сбербанк Онлайн (потрібно ввести ідентифікатор користувача і пароль).
  2. В панелі «Швидка оплата» виберіть «ЮMoney».
  3. Виберіть картку, з якої хочете поповнити рахунок.
  4. Вкажіть номер рахунку в ЮMoney і суму поповнення, потім натисніть «Продовжити».
  5. Підтвердіть операцію одноразовим паролем.

Покрокова інструкція зі скріншотами

Номер рахунку ЮMoney: 410012357907345

Якщо Ви згодні надіслати вступний внесок/пожертвування або брати участь у цільових програмах, беззаперечно виконуючи при цьому Правила клубу - Заповніть лист-заявку за формою нижче і надішліть його, натиснувши на кнопку надіслати. Після отримання вам відповість адмін листом на вашу електронну пошту, вказану в заявці, або особистим повідомленням на сайті.

Примітка:

Іноді листи із заявками з окремих адрес не приходять -

не приходять листи з mail.ru, ya.ru - це вже 100% відмічено -

якщо вам не відповіли протягом доби - напишіть в особисті адміну esxatos - ось посилання для надсилання особистого повідомлення адміну

Заявка для вступу в клуб Есхатос:

175 08.08.2026