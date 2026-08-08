Заявка в члени клубу

Для переходу в члени клубу та повного доступу до фондів клубу необхідно: замінити стандартний аватар на сайті на ваш портрет або на ваше символічне зображення надіслати адміну заявку за формою нижче після отримання відповіді на заявку перерахувати вступний внесок - пожертвування на придбання нових книг - для отримання клубного статусу.

Гроші перераховуємо:

Перерахування з картки Сбербанку https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854 Сбербанк РФ Якщо у вас є картка Сбербанку, ви можете поповнити рахунок в ЮMoney через систему Сбербанк Онлайн — миттєво і без комісії. Як поповнити рахунок: Увійдіть в систему Сбербанк Онлайн (потрібно ввести ідентифікатор користувача і пароль). В панелі «Швидка оплата» виберіть «ЮMoney». Виберіть картку, з якої хочете поповнити рахунок. Вкажіть номер рахунку в ЮMoney і суму поповнення, потім натисніть «Продовжити». Підтвердіть операцію одноразовим паролем. Покрокова інструкція зі скріншотами Номер рахунку ЮMoney: 410012357907345

Якщо Ви згодні надіслати вступний внесок/пожертвування або брати участь у цільових програмах, беззаперечно виконуючи при цьому Правила клубу - Заповніть лист-заявку за формою нижче і надішліть його, натиснувши на кнопку надіслати. Після отримання вам відповість адмін листом на вашу електронну пошту, вказану в заявці, або особистим повідомленням на сайті.

Примітка: Іноді листи із заявками з окремих адрес не приходять - не приходять листи з mail.ru, ya.ru - це вже 100% відмічено - якщо вам не відповіли протягом доби - напишіть в особисті адміну esxatos - ось посилання для надсилання особистого повідомлення адміну