Наши партнеры, друзья и авторы

Эсхатос - сайт довольно молодой, мы стали на ноги в апреле 2012 года, вылезли со старых пеленок ucoz на своей платформе.

С тех пор времени прошло не так и много, но мы пытаемся быть полезными и востребованными многими христианами, студентами, семинаристами, преподавателями и священнослужителями.

На пост советском пространстве современная богословская литература еще довольно-таки слабо распространена и недоступна многим.

Клуб нашего сайта через взаимовыгодное сотрудничество пытается помочь сделать ее более доступной, донося членам клуба новинки книг по богословию и библеистике, истории церкви и смежным дисциплинам.

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