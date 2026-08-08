Наши партнеры, друзья и авторы

Эсхатос - сайт довольно молодой, мы стали на ноги в апреле 2012 года, вылезли со старых пеленок ucoz на своей платформе.
С тех пор времени прошло не так и много, но мы пытаемся быть полезными и востребованными многими христианами, студентами, семинаристами, преподавателями и священнослужителями.
На пост советском пространстве современная богословская литература еще довольно-таки слабо распространена и недоступна многим.
Клуб нашего сайта через взаимовыгодное сотрудничество пытается помочь сделать ее более доступной, донося членам клуба новинки книг по богословию и библеистике, истории церкви и смежным дисциплинам.
Наши друзья
Администрация Эсхатоса благодарит всех наших друзей, которые помогают нам в нашем труде, особенно хочется поблагодарить:
- московские здательства ББИ и "Эксмо", черкасское издательство "Коллоквиум", книги которых пользуются неизменным успехом у наших читателей,
- киевское издательство "Дух и Литера", с которым мы сотрудничаем,
- портал "Богослов", который часто публикует на своих страницах анонсы наших публикаций,
- портал "Базница" в лице энергичного редактора Павла Левушкана, друга нашего сайта,
- Сергея Санникова и его проект Sannikov.info.
Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славяно-Балтийская экуменическая семинария святого Креста
В октябре 2015 г. мы стали партнёрами Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славянской и Балтийской Экуменической семинарии Святого Креста. Наши фонды доступны для студентов, аспирантов и преподавателей семинарии в целях получения качественного христианского образования.
Есть еще немало сайтов, которые помогают нам, мы всем вам говорим - спасибо!
С 2021 г мы сотрудничаем со Свято-Сергиевским Православным богословским институтом в Париже. l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge - коллективный член клуба Эсхатос, у нас взаимная помощь и сотрудничество.
Наши друзья - авторы книг и статей, проповедники, учители Слова, переводчики - Наш иконостас
Администрация Эсхатоса благодарит наших друзей и авторов, которые присылают нам свои статьи по богословию и библеистике, по злободневным проблемам современности; за замечательные программы, записанные на видео; переводят статьи и книги. Мы благодарны за поддержку нашего сайта, а также за разрешение публиковать информацию о книгах на Эсхатосе.
Владимир Атапин
Анатолий Бабинский
Владислав Бачинин
Павел Бегичев
Дмитрий Бинцаровский
Дмитрий Бирюков
Андрей Борило
Наталья Василевич
Юрий Вестель
Геннадий Гололоб
Сяргей Горбік
Сергей Демидович
Анатолий Денисенко
Андрей Десницкий
Александр Дубровский
Андрей Дудченко
Тарас Дятлик
Александр Епишев
Александр Жибрик
Алексей Зеленко
Сергей Золотарев
Саид Исмагилов
Алексей Казаков
Пётр Ковалив
Александр Конев
Тихон Кульбака
Андрей Кучерявый
Павел Левушкан
Павел Лобода
Григорий Лурье
Дмитрий Малков
Федор Минаков
Геннадий Мохненко
Иннокентий Павлов
Виктор Пасечнюк
Константин Прохоров
Андрей Пузынин
Сергей Путилов
Федор Райчинец
Виталий Рысев
Сергей Санников
Михаил Селезнёв
Юрий Сипко
Роман Соловий
Виталий Степанченко
Сяргей Сурыновіч
Анастасий Сухомлин
Владимир Франчук
Александр Тарасенко
Ростислав Ткаченко
Дмитрий Цолин
Михаил Черенков
Юрий Черноморец
Иванас Шкулис
Приглашаем авторов, издателей, редакторов, всех заинтересованных христиан к сотрудничеству с Эсхатосом!
Топ 10 книг новинок 2014 года по результатам читательского спроса на Эсхатосе
|1 - Коллоквиум
|2 - Эксмо
|3 - ББИ
1 Вольф - По подобию нашему - Коллоквиум
2 Вермеш - христианство как все начиналось - Эксмо
3 Бонхёффер - 2 т Проповеди, размышления - ББИ
4 Альпер Бог и мозг - Эксмо
5 Янг От Никеи до Халкидона - ПСТГУ
6 Лурье Житие радикальных святых - Эксмо
7 Тора Комментарии Рамбана 5т - ПАРДЕС
8 Суинберн Существование Бога - Языки славянской культуры
9 Кюнг Вечная жизнь - ББИ
10 Шварц Мартин Лютер - ББИ
2 Вермеш - христианство как все начиналось - Эксмо
3 Бонхёффер - 2 т Проповеди, размышления - ББИ
4 Альпер Бог и мозг - Эксмо
5 Янг От Никеи до Халкидона - ПСТГУ
6 Лурье Житие радикальных святых - Эксмо
7 Тора Комментарии Рамбана 5т - ПАРДЕС
8 Суинберн Существование Бога - Языки славянской культуры
9 Кюнг Вечная жизнь - ББИ
10 Шварц Мартин Лютер - ББИ
Курьезы из жизни Эсхатоса
18.05.2015 Пишет наш московский помощник:
Когда в Филадельфии покупал новинки ББИ, небольшое происшествие.
Прихожу говорю:
- Новинки есть? Точное название забыл - гляньте на сайт ББИ.
Они что-то возились, возились - говорят нет ничего!
Я как нет- заглядываю - где они смотрят - оказывается они по сайту Эсхатоса проверят, какие новинки ББИ вышли!
Как бы всё же на запрос "ББИ новинки" первым выскакивал ББИ? Вперёд батьки - это уже того
Надо продолжить публикации друзей!
Добрый день!
Случайно увидел Ваш сайт - спасибо, замечательное дело делаете! У меня большая библиотека электронных книг по библеистике, можем быть полезны друг другу.
С уважением, Михаил Селезнев, главный редактор Российского Библейского общества 1991-2010, зав. кафедрой библеистики ОЦАД 2010-2016, руководитель программы "Библеистика" ВШЭ 2017-.
16/09/2020