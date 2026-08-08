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FAQ по сайту Эсхатос

Наиболее часто задаваемые вопросы.
 

1 Как скачать файлы

На сайте есть файлы с тремя уровнями доступа:
  • ВСЕМ - доступны всем зарегистрированным и авторизованным на сайте
  • CLUB - доступны только членам клуба, как вступить в клуб
  • ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - доступны всем за целевое пожертвование - как это сделать
​За получением файлов обращайтесь только к админу сайта, авторы страниц, пользователи и помощники сайта не имеют права высылать клубные файлы.

2 По заказу книг с сайта и переводу денег - смотрите здесь

3 Обратная связь с админом сайта ESXATOS

Пишите личное сообщение на сайте - админу esxatos - (скопируйте ссылку и вставьте в браузер - откроется окно личного сообщения для админа) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1

Эсхатос

 

    

 

 

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мой личный ак в телеграм  - @pinskach
2,553 08.08.2026