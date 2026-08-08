FAQ по сайту Эсхатос

Наиболее часто задаваемые вопросы.
1 Как скачать файлы
На сайте есть файлы с тремя уровнями доступа:
- ВСЕМ - доступны всем зарегистрированным и авторизованным на сайте
- CLUB - доступны только членам клуба, как вступить в клуб
- ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - доступны всем за целевое пожертвование - как это сделать
За получением файлов обращайтесь только к админу сайта, авторы страниц, пользователи и помощники сайта не имеют права высылать клубные файлы.
2 По заказу книг с сайта и переводу денег - смотрите здесь
3 Обратная связь с админом сайта ESXATOS
Пишите личное сообщение на сайте - админу esxatos - (скопируйте ссылку и вставьте в браузер - откроется окно личного сообщения для админа) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1
Пишите на почту - [email protected]
мой личный ак в телеграм - @pinskach