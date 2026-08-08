FAQ по сайту Эсхатос

Наиболее часто задаваемые вопросы.

1 Как скачать файлы

На сайте есть файлы с тремя уровнями доступа:

ВСЕМ - доступны всем зарегистрированным и авторизованным на сайте

CLUB - доступны только членам клуба , как вступить в клуб доступны только членам клуба

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - доступны всем за целевое пожертвование - как это сделать

​За получением файлов обращайтесь только к админу сайта, авторы страниц, пользователи и помощники сайта не имеют права высылать клубные файлы.

2 По заказу книг с сайта и переводу денег - смотрите здесь

3 Обратная связь с админом сайта ESXATOS

Пишите личное сообщение на сайте - админу esxatos - (скопируйте ссылку и вставьте в браузер - откроется окно личного сообщения для админа) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1

мой личный ак в телеграм - @pinskach