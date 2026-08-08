На сайте из-за авторского права нет файлов для скачивания - члены клуба могут получать файлы закрытого доступа для личного ознакомления путем обмена между участниками клуба своих личных материалов

Правила богословского клуба Эсхатос

Редакция с 09.05.2026

Приняты за основу с 20.05.2010

Политика клуба

О сайте Эсхатос.

Правила клуба

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Богословский клуб "Эсхатос" организован в форме образовательного некоммерческого объединения (клуба), находится в Интернете, не является юридическим лицом, не ведет деятельность в какой-либо стране и действует на основе настоящих правил.

1.2 Членом клуба может стать любой пользователь сайта, который разделяет его Политику и обязуется действовать в соответствии с данными правилами.

1.3 Для вступления в Клуб необходимо написать заявку администрации клуба (ссылка ниже, в конце этой формы), заменить стандартный аватар на сайте на ваш портрет или на ваше символическое изображение.

2 ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ КЛУБА

2.1 Совместное приобретение инфопродуктов (книг, модулей, статей и пр.) в складчину для предварительного ознакомления.

2.2 Беспристрастные отзывы, рейтинги и обсуждения авторов и их произведений.

2.3. Повышение личной компетентности участников клуба.

2.4. Определение и создание наиболее результативных методик самообразования.

2.5. Формирование культуры инфопотребления.

3 ВЗНОСЫ КЛУБА И НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЧЛЕНАМ КЛУБА

3.1 Основной внутренней расчетной единицей в клубе «Эсхатос» является членский взнос.

3.2 По получении письменного ответа на заявку для активации членства в клубе и полного доступа к фондам клуба необходимо перечислить вступительный взнос/пожертвование на приобретение новых инфопродуктов.

Перечислить деньги можно способами, указанными в Заявке.

Дополнительная информация о том, как перечислить взносы на приобретение новых инфопродуктов будет высылаться админом после запроса на отправку перевода и получения заявки о вступлении в клуб.

Активация членства в клубе с полным правом производится только после получения взноса.

3.3 Установлены следующие взносы для получения клубного статуса CLUB с правом получения всех информационных материалов клуба, с взносами:​

​​А. для жителей Европы, США, Америки, Израиля и др. западных стран:

для впервые вступающих в клуб или прекративших ранее оплату членства - 120 USD (или эквивалент в евро, рублях - при переводе на карты российских банков)

для оплаты продолжения членства (не выбывая из членов клуба, т.е. оплачивая до истечения срока членства) - 110 USD (или эквивалент в евро, рублях - при переводе на карты российских банков)

Б. для жителей cтран Балтии:

для впервые вступающих в клуб или прекративших ранее оплату членства - 90 USD (или эквивалент в другой валюте, рублях - при переводе на карты российских банков)

для оплаты продолжения членства (не выбывая из членов клуба, т.е. оплачивая до истечения срока членства) - 80 USD (или эквивалент в евро, рублях - при переводе на карты российских банков)

В. Для жителей в РФ:

для впервые вступающих в клуб или прекративших ранее оплату членства - при переводе на карты в РФ - 4200 руб/55 USD

для оплаты продолжения членства (не выбывая из членов клуба, т.е. оплачивая до истечения срока членства) - 4000 руб/50 USD

Г. для жителей в странах: Казахстан, Беларусь, Молдова и другие страны бывшего СССР, кроме стран Балтии и Украины -

для впервые вступающих в клуб или прекративших ранее оплату членства - 55 USD (Беларусь - 160 byn)

для оплаты продолжения членства (не выбывая из членов клуба, т.е. оплачивая до истечения срока членства) - 50 USD (Беларусь - 150 byn)

Д. для жителей в Украине:

для впервые вступающих в клуб или прекративших ранее оплату членства - 1400 гривен

для оплаты продолжения членства (не выбывая из членов клуба, т.е. оплачивая до истечения срока членства) - 1200 гривен

Е. для жителей Украины, временно проживающих в западных странах:

4500 гривен/100 USD по PayPal

3.3.1 Допускается перечисление вступительного взноса в 2 этапа. Для этого надо написать в личку админу esxatos и согласовать сроки перечисления вступительного взноса.

3.3.2 Вступительный и последующие взносы могут быть уменьшены на 10-15% для студентов и семинаристов, малоимущих граждан по их просьбе при подаче заявки в клуб. Студенты и семинаристы должны предоставить копию удостоверения об обучении.

3.4 Срок действия взноса (и, соответственно, членства в клубе) - 1 год с даты его внесения.

Примечание, при переводе денег на PayPal c зарубежных стран и зачислении их в профиле членов клуба: учитывая сложившиеся сложные реалии по переводу денег в РФ из других стран через PayPal и оттуда по платежным системам через вторые-третьи страны зачисление денег на счет в рублях производится по курсу перевода этой системы, которая резко отличается от курса ЦБ РФ, однако, это единственная возможность пересылки денег в РФ.

3.5 Система начисления баллов членам клуба:

3.5.1 После получения админом заявки и перечисленного взноса человек переводится в члены клуба, ему присваивается статус CLUB, в его профиле закрепляется дата уплаты взноса, срок действия которого для члена клуба 1 год. После прошествия года и неперечисления нового взноса статус CLUB уничтожается вместе с доступом к файлам клуба.

3.5.2 На сумму переведенного взноса в кабинете члена клуба со статусом CLUB открывается Счет для получения информационных материалов клуба , с которого отнимаются баллы при заказе членом клуба и получении файлов целевых программ. Счет на получение файлов по целевым программам действуют неограниченное время (не зависимо от того, член клуба или выбыл из него) до его погашения за счет выбранных файлов.

3.5.3 Заслуженным членам клуба статус CLUB присваивается без перечисления клубного взноса. Получение файлов целевых программ ими производится после пожертвования. Файлы категории CLUB им доступны для скачивания.

Примечания:

3.5.4 Перечислив взнос, участником становится членом клуба с желаемым статусом. Перечислением взносов можно убить 2-х зайцев:

стать членом клуба , получив доступ к его фондам,

на сумму переведенного взноса члену клуба - статус CLUB - дополнительно открывается счет для получения книг по целевым программам, которые недоступны для членов клуба без перечисления пожертвований.

Пояснение: Есть раздел целевых программ, книги в котором доступны только за пожертвования (в том числе и за взнос члена клуба). Членам клуба файлы книг из раздела целевых программ без взноса не доступны. Но переведшему взнос за членство в клубе админ в личке открывает счет для заказа книг по целевым программам - и член клуба может по этому счету заказывать себе на сумму переведенного взноса книги из этого раздела (неоднократно в течение неопределнного времени до обнуления счета). Для заказа надо посетить раздел целевых программ https://esxatos.com/books?category=celevaia-programma

и если там что-то заинтересует - перейти на страницу книги и на странице книги сделать запрос - в ответ на запрос придет ответ со ссылками личным сообщением в вашем кабинете. Система автоматически снимет баллы за файлы со счета члена клуба. ​

3.5.6 О целевых программам смотрите на этой странице.

3.5.7 Статус CLUB присваивается на 1 год - после года статус члена клуба автоматически аннулируется вместе с доступом к файлам клуба, для продления членства в клубе необходимо перечислить взнос на следующий период или в течение первого года членства в клубе включиться в работу клуба в соответствии с разделом 4.

!!! Примечание: у нас в Телеграм работает огромное сообщество для членов клуба с большим количеством разных закрытых групп по направлениям, есть и группа книг на иностранных языках, куда выкладываются мощные новинки и вообще книги по запросам пользователей, то сейчас все иностранное там. Члены клуба могут пользоваться всеми благами сообщества. Кроме того там есть огромная вторая библиотека с БОТОМ по поиску книг - в его базе сотни тысяч книг по всем направлениям и регулярно база БОТА обновляется новинками книг.

4 ВИДЫ ПОМОЩИ

Перевод богословских книг

Сканирование книг (по согласованию)

Обработка сканов (по согласованию)

Пожертвования для приобретения новых книг

Приобретение и отправка книг на сканирование

Высылка личных файлов для размещения их на сайте (по согласованию)

Создание модулей и размещение их на сайте

Постоянная работа на сайте по созданию новых страниц сайта (по файлам клуба)

Администрирование сайта

5 ПОЛЬЗОВАНИЕ КЛУБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Обращаем особое внимание на пользование инфопродуктами Клуба. Проблема возможной раздачи налево и направо клубных инфопродуктов в том, что Клуб косвенно становится соучастником пиратства и потери доходов авторов и издательств. Кроме того некоторые заокеанские правообладатели при подписании контракта на право издания их книг на русском языке, указывают пункт о запрете выпуска цифровой версии книги. При появлении же в сети цифровой версии переводной книги, у нашего издателя (кем бы он ни был) могут быть проблемы с заокеанскими партнерами вплоть до разрыва сотрудничества (а соответственно и прекращения выпуска интересной литературы).

5.1 На сайте Эсхатос соблюдается авторское право и используется принцип частного копирования, который по международному авторскому праву разрешает пользоваться файлами книг лично и в кругу друзей без размещения файлов клуба в интернете.

Копии разрешается передавать. При условии, что они используются в личных целях, т.е. в семье или в небольшом кругу друзей. Принцип частного копирования распространяется также и на электронные материалы. С точки зрения авторского права не имеет значения, покупаем ли мы книгу, фильм или музыку в электронном виде или нет. Но важно следующее: купленные электронные материалы нельзя распространять в сети через файлообменные системы или системы типа Bittorrent, как, например, PirateBay. Сложнее дело обстоит с системами хостинга файлов, которые позволяют загрузить файл в сеть и получить ссылку на него. Распространение этой ссылки лишь в небольшом кругу друзей также является частным копированием. Для всех остальных файл должен находиться вне доступа. И нельзя, чтобы его можно было находить с помощью поисковых систем, как иногда случается. По крайней мере, с точки зрения авторского права рекомендуется для личных материалов использовать системы типа «облако», которых сейчас так много. Например, Dropbox, Wualaи др. Они также предлагают возможность распространения файлов в рамках частного использования."

Клуб старается соблюдать понятные и справедливые условия, защищающие авторские права, а потому книги клуба не только не должны появляться в сети, но и не могут быть предметом получения какой-либо денежной выгоды напрямую либо опосредовано.

5.2 Член клуба может пользоваться книгами, модулями, статьями Клуба лично

5.3 ЗАПРЕЩЕНО публиковать любые клубные материалы в интернете (в том числе в мессенджерах и социальных сетях) в любой форме, в том числе и в закрытом доступе и в любой другой завуалированной форме, а также для получения платы в любых формах.

Примечание: требование распространяется на любые файлы клуба, независимо от способа их получения - скачанных лично, или взятых у людей, или скачанных в интернете.

5.4 ЗАПРЕЩЕНО передавать скачанные материалы клуба или ссылки незнакомым лицам

5.5 ЗАПРЕЩЕНО передавать свой логин и пароль члена клуба другим людям.

5.5 Реклама информации о материалах на других сайтах допускается только с обязательной ссылкой на Эсхатос.

5.6 Член клуба, нарушивший требование п. 5 лишается своего статуса без права восстановления, все ранее перечисленные взносы не возвращаются.

6. Администрация оставляет за собой право на любые действия на своем ресурсе (включая баны, блокировки и т.п.) без объяснения причин.

Если вы согласны с правилами клуба, можете отправлять заявку -

Страница доступна для зарегистрированных и авторизованных пользователей на сайте - https://esxatos.com/zayavka-v-chleny-kluba