Палітыка канфідэнцыяльнасці

Абноўлена 10 кастрычніка 2026 года.

Тут растлумачана, якія даныя пра вас збірае сайт esxatos.com, навошта, каму яны перадаюцца і што вы можаце з імі зрабіць. Пытанні дасылайце на pochta.esxatos@gmail.com.

Якія даныя мы збіраем

Пры рэгістрацыі і ў профілі: нікнэйм, імя, прозвішча, email, краіна, часавы пояс, мова інтэрфейсу, аватар (калі вы яго загрузіце). Пароль захоўваецца толькі ў выглядзе хэша, і прачытаць яго мы не можам.

Калі вы ўваходзіце праз Google: ідэнтыфікатар Google-акаўнта, email, імя і прозвішча. Ваш пароль ад Google мы не бачым.

Калі вы прывязваеце Telegram: ID і імя карыстальніка ў Telegram.

Калі вы карыстаецеся сайтам пасля ўваходу ў акаўнт:

журнал уваходаў: IP-адрас, браўзер, час;

адкрытыя старонкі: адрас старонкі, IP-адрас, браўзер, старонка, з якой вы прыйшлі;

прагледжаныя кнігі і артыкулы, пошукавыя запыты;

спампоўкі файлаў: кніга, файл, IP-адрас, час;

абранае, ацэнкі, каментарыі, паведамленні.

Заяўка ў клуб: даныя, якія вы ўказваеце ў заяўцы.

Зварот праз форму сувязі: імя, email, тэма і тэкст звароту. Калі вы на гэта пагодзіцеся, таксама адрас старонкі, IP-адрас і браўзер.

Пакуль вы не ўвайшлі ў акаўнт, сайт сам нічога пра вас не запісвае. Выключэнне — IP-адрас, калі вы ацэньваеце кнігу. Google Analytics працуе асобна ад гэтага (гл. ніжэй).

Персанальныя копіі файлаў

Файлы кніг для членаў клуба выдаюцца як персанальныя копіі. У кожную копію ўбудаваны нябачны код, па якім мы можам высветліць, з якога акаўнта яе спампавана. Імя і email у файл не запісваюцца: там толькі код, а сувязь кода з акаўнтам захоўваецца ў нашай базе. Так мы абараняем пераклады ад незаконнага распаўсюджвання.

Навошта мы гэта збіраем

Каб вы маглі ўваходзіць, карыстацца клубам і спампоўваць файлы.

Каб дасылаць лісты: пацвярджэнне пошты, аднаўленне пароля, апавяшчэнні. Апавяшчэнні можна адключыць у профілі.

Каб абараняць акаўнты і бібліятэку: заўважаць падазроныя ўваходы, злоўжыванні і ўцечкі файлаў.

Каб разумець, як людзі карыстаюцца сайтам, і паляпшаць яго.

Мы не прадаём вашы даныя і не выкарыстоўваем іх для рэкламы.

Cookies і іншыя сэрвісы

Сайт ставіць cookie сесіі, cookie «Запомніць мяне» і службовую cookie для спамповак. У браўзеры таксама захоўваецца абраная тэма афармлення.

Даныя пра вас атрымліваюць такія іншыя сэрвісы:

Google Analytics — статыстыка наведванняў. Google ставіць уласныя cookie.

— статыстыка наведванняў. Google ставіць уласныя cookie. Google Fonts — шрыфты.

— шрыфты. Cloudflare — абарона і дастаўка сайта.

— абарона і дастаўка сайта. Gmail — адпраўка лістоў.

— адпраўка лістоў. Telegram — бот сайта і форма сувязі.

— бот сайта і форма сувязі. Google — уваход праз Google-акаўнт.

— уваход праз Google-акаўнт. Файлавыя сховішчы (Google Drive і іншыя) — частка файлаў бібліятэкі ляжыць у іх. Спампоўваючы такі файл, вы пераходзіце ў сховішча, і там дзейнічаюць яго правілы.

Пошук на сайце працуе на нашым уласным серверы.

Як доўга мы захоўваем даныя

Пошукавыя запыты захоўваюцца 90 дзён. Астатнія даныя — пакуль існуе ваш акаўнт.

Калі вы выдаляеце акаўнт, мы выдаляем профіль, журналы ўваходаў і праглядаў, абранае, членства ў клубе і балы. Без прывязкі да акаўнта застаюцца каментарыі, ацэнкі і заяўкі ў клуб. Застаецца таксама журнал спамповак і персанальных копій з email і IP-адрасам: па ім можна высветліць крыніцу ўцечкі файла.

Вашы правы

Вы можаце ў любы час змяніць даныя ў профілі, адключыць email-апавяшчэнні, адвязаць Google або выдаліць акаўнт. Калі вы хочаце атрымаць копію сваіх даных або выдаліць тое, чаго не можаце выдаліць самі, напішыце на pochta.esxatos@gmail.com.

Змены

Пра істотныя змены мы паведамім на сайце. Актуальная версія заўсёды на гэтай старонцы.