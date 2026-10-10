Палітыка канфідэнцыяльнасці

Абноўлена 10 кастрычніка 2026 года.
Тут растлумачана, якія даныя пра вас збірае сайт esxatos.com, навошта, каму яны перадаюцца і што вы можаце з імі зрабіць. Пытанні дасылайце на pochta.esxatos@gmail.com.
Якія даныя мы збіраем
Пры рэгістрацыі і ў профілі: нікнэйм, імя, прозвішча, email, краіна, часавы пояс, мова інтэрфейсу, аватар (калі вы яго загрузіце). Пароль захоўваецца толькі ў выглядзе хэша, і прачытаць яго мы не можам.
Калі вы ўваходзіце праз Google: ідэнтыфікатар Google-акаўнта, email, імя і прозвішча. Ваш пароль ад Google мы не бачым.
Калі вы прывязваеце Telegram: ID і імя карыстальніка ў Telegram.
Калі вы карыстаецеся сайтам пасля ўваходу ў акаўнт:
- журнал уваходаў: IP-адрас, браўзер, час;
- адкрытыя старонкі: адрас старонкі, IP-адрас, браўзер, старонка, з якой вы прыйшлі;
- прагледжаныя кнігі і артыкулы, пошукавыя запыты;
- спампоўкі файлаў: кніга, файл, IP-адрас, час;
- абранае, ацэнкі, каментарыі, паведамленні.
Заяўка ў клуб: даныя, якія вы ўказваеце ў заяўцы.
Зварот праз форму сувязі: імя, email, тэма і тэкст звароту. Калі вы на гэта пагодзіцеся, таксама адрас старонкі, IP-адрас і браўзер.
Пакуль вы не ўвайшлі ў акаўнт, сайт сам нічога пра вас не запісвае. Выключэнне — IP-адрас, калі вы ацэньваеце кнігу. Google Analytics працуе асобна ад гэтага (гл. ніжэй).
Персанальныя копіі файлаў
Файлы кніг для членаў клуба выдаюцца як персанальныя копіі. У кожную копію ўбудаваны нябачны код, па якім мы можам высветліць, з якога акаўнта яе спампавана. Імя і email у файл не запісваюцца: там толькі код, а сувязь кода з акаўнтам захоўваецца ў нашай базе. Так мы абараняем пераклады ад незаконнага распаўсюджвання.
Навошта мы гэта збіраем
- Каб вы маглі ўваходзіць, карыстацца клубам і спампоўваць файлы.
- Каб дасылаць лісты: пацвярджэнне пошты, аднаўленне пароля, апавяшчэнні. Апавяшчэнні можна адключыць у профілі.
- Каб абараняць акаўнты і бібліятэку: заўважаць падазроныя ўваходы, злоўжыванні і ўцечкі файлаў.
- Каб разумець, як людзі карыстаюцца сайтам, і паляпшаць яго.
Мы не прадаём вашы даныя і не выкарыстоўваем іх для рэкламы.
Cookies і іншыя сэрвісы
Сайт ставіць cookie сесіі, cookie «Запомніць мяне» і службовую cookie для спамповак. У браўзеры таксама захоўваецца абраная тэма афармлення.
Даныя пра вас атрымліваюць такія іншыя сэрвісы:
- Google Analytics — статыстыка наведванняў. Google ставіць уласныя cookie.
- Google Fonts — шрыфты.
- Cloudflare — абарона і дастаўка сайта.
- Gmail — адпраўка лістоў.
- Telegram — бот сайта і форма сувязі.
- Google — уваход праз Google-акаўнт.
- Файлавыя сховішчы (Google Drive і іншыя) — частка файлаў бібліятэкі ляжыць у іх. Спампоўваючы такі файл, вы пераходзіце ў сховішча, і там дзейнічаюць яго правілы.
Пошук на сайце працуе на нашым уласным серверы.
Як доўга мы захоўваем даныя
Пошукавыя запыты захоўваюцца 90 дзён. Астатнія даныя — пакуль існуе ваш акаўнт.
Калі вы выдаляеце акаўнт, мы выдаляем профіль, журналы ўваходаў і праглядаў, абранае, членства ў клубе і балы. Без прывязкі да акаўнта застаюцца каментарыі, ацэнкі і заяўкі ў клуб. Застаецца таксама журнал спамповак і персанальных копій з email і IP-адрасам: па ім можна высветліць крыніцу ўцечкі файла.
Вашы правы
Вы можаце ў любы час змяніць даныя ў профілі, адключыць email-апавяшчэнні, адвязаць Google або выдаліць акаўнт. Калі вы хочаце атрымаць копію сваіх даных або выдаліць тое, чаго не можаце выдаліць самі, напішыце на pochta.esxatos@gmail.com.
Змены
Пра істотныя змены мы паведамім на сайце. Актуальная версія заўсёды на гэтай старонцы.