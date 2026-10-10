Политика конфиденциальности

Обновлено 10 октября 2026 года.

Здесь объяснено, какие данные о вас собирает сайт esxatos.com, зачем, кому они передаются и что вы можете с ними сделать. Вопросы присылайте на pochta.esxatos@gmail.com.

Какие данные мы собираем

При регистрации и в профиле: никнейм, имя, фамилия, email, страна, часовой пояс, язык интерфейса, аватар (если вы его загрузите). Пароль хранится только в виде хеша, и прочитать его мы не можем.

Если вы входите через Google: идентификатор Google-аккаунта, email, имя и фамилия. Ваш пароль от Google мы не видим.

Если вы привязываете Telegram: ID и имя пользователя в Telegram.

Когда вы пользуетесь сайтом после входа в аккаунт:

журнал входов: IP-адрес, браузер, время;

открытые страницы: адрес страницы, IP-адрес, браузер, страница, с которой вы пришли;

просмотренные книги и статьи, поисковые запросы;

скачивания файлов: книга, файл, IP-адрес, время;

избранное, оценки, комментарии, сообщения.

Заявка в клуб: данные, которые вы указываете в заявке.

Обращение через форму связи: имя, email, тема и текст обращения. Если вы на это согласитесь, также адрес страницы, IP-адрес и браузер.

Пока вы не вошли в аккаунт, сайт сам ничего о вас не записывает. Исключение — IP-адрес, когда вы оцениваете книгу. Google Analytics работает отдельно от этого (см. ниже).

Персональные копии файлов

Файлы книг для членов клуба выдаются как персональные копии. В каждую копию встроен невидимый код, по которому мы можем установить, с какого аккаунта она скачана. Имя и email в файл не записываются: там только код, а связь кода с аккаунтом хранится в нашей базе. Так мы защищаем переводы от незаконного распространения.

Зачем мы это собираем

Чтобы вы могли входить, пользоваться клубом и скачивать файлы.

Чтобы отправлять письма: подтверждение почты, восстановление пароля, уведомления. Уведомления можно отключить в профиле.

Чтобы защищать аккаунты и библиотеку: замечать подозрительные входы, злоупотребления и утечки файлов.

Чтобы понимать, как люди пользуются сайтом, и улучшать его.

Мы не продаём ваши данные и не используем их для рекламы.

Cookies и сторонние сервисы

Сайт ставит cookie сессии, cookie «Запомнить меня» и служебную cookie для скачиваний. В браузере также хранится выбранная тема оформления.

Данные о вас получают такие сторонние сервисы:

Google Analytics — статистика посещений. Google ставит собственные cookie.

— статистика посещений. Google ставит собственные cookie. Google Fonts — шрифты.

— шрифты. Cloudflare — защита и доставка сайта.

— защита и доставка сайта. Gmail — отправка писем.

— отправка писем. Telegram — бот сайта и форма связи.

— бот сайта и форма связи. Google — вход через Google-аккаунт.

— вход через Google-аккаунт. Файловые хранилища (Google Drive и другие) — часть файлов библиотеки лежит в них. Скачивая такой файл, вы переходите в хранилище, и там действуют его правила.

Поиск на сайте работает на нашем собственном сервере.

Как долго мы храним данные

Поисковые запросы хранятся 90 дней. Остальные данные — пока существует ваш аккаунт.

Когда вы удаляете аккаунт, мы удаляем профиль, журналы входов и просмотров, избранное, членство в клубе и баллы. Без привязки к аккаунту остаются комментарии, оценки и заявки в клуб. Остаётся также журнал скачиваний и персональных копий с email и IP-адресом: по нему можно выяснить источник утечки файла.

Ваши права

Вы можете в любой момент изменить данные в профиле, отключить email-уведомления, отвязать Google или удалить аккаунт. Если вы хотите получить копию своих данных или удалить то, что не можете удалить сами, напишите на pochta.esxatos@gmail.com.

Изменения

О существенных изменениях мы сообщим на сайте. Актуальная версия всегда на этой странице.