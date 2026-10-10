Політика конфіденційності

Оновлено 10 жовтня 2026 року.

Тут пояснено, які дані про вас збирає сайт esxatos.com, навіщо, кому вони передаються і що ви можете з ними зробити. Питання надсилайте на pochta.esxatos@gmail.com.

Які дані ми збираємо

Під час реєстрації та в профілі: нікнейм, ім'я, прізвище, email, країна, часовий пояс, мова інтерфейсу, аватар (якщо ви його завантажите). Пароль зберігається лише у вигляді хешу, і прочитати його ми не можемо.

Якщо ви входите через Google: ідентифікатор Google-акаунта, email, ім'я та прізвище. Ваш пароль від Google ми не бачимо.

Якщо ви прив'язуєте Telegram: ID та ім'я користувача в Telegram.

Коли ви користуєтеся сайтом після входу в акаунт:

журнал входів: IP-адреса, браузер, час;

відкриті сторінки: адреса сторінки, IP-адреса, браузер, сторінка, з якої ви прийшли;

переглянуті книги та статті, пошукові запити;

завантаження файлів: книга, файл, IP-адреса, час;

обране, оцінки, коментарі, повідомлення.

Заявка до клубу: дані, які ви вказуєте в заявці.

Звернення через форму зв'язку: ім'я, email, тема й текст звернення. Якщо ви на це погодитеся, також адреса сторінки, IP-адреса та браузер.

Поки ви не ввійшли в акаунт, сайт сам нічого про вас не записує. Виняток — IP-адреса, коли ви оцінюєте книгу. Google Analytics працює окремо від цього (див. нижче).

Персональні копії файлів

Файли книг для членів клубу видаються як персональні копії. У кожну копію вбудовано невидимий код, за яким ми можемо встановити, з якого акаунта її завантажено. Ім'я та email у файл не записуються: там лише код, а зв'язок коду з акаунтом зберігається в нашій базі. Так ми захищаємо переклади від незаконного поширення.

Навіщо ми це збираємо

Щоб ви могли входити, користуватися клубом і завантажувати файли.

Щоб надсилати листи: підтвердження пошти, відновлення пароля, сповіщення. Сповіщення можна вимкнути в профілі.

Щоб захищати акаунти й бібліотеку: помічати підозрілі входи, зловживання та витоки файлів.

Щоб розуміти, як люди користуються сайтом, і покращувати його.

Ми не продаємо ваші дані й не використовуємо їх для реклами.

Cookies і сторонні сервіси

Сайт ставить cookie сесії, cookie «Запам'ятати мене» та службову cookie для завантажень. У браузері зберігається також вибрана тема оформлення.

Дані про вас отримують такі сторонні сервіси:

Google Analytics — статистика відвідувань. Google ставить власні cookie.

— статистика відвідувань. Google ставить власні cookie. Google Fonts — шрифти.

— шрифти. Cloudflare — захист і доставка сайту.

— захист і доставка сайту. Gmail — надсилання листів.

— надсилання листів. Telegram — бот сайту та форма зв'язку.

— бот сайту та форма зв'язку. Google — вхід через Google-акаунт.

— вхід через Google-акаунт. Файлові сховища (Google Drive та інші) — частина файлів бібліотеки лежить у них. Завантажуючи такий файл, ви переходите на сховище, і там діють його правила.

Пошук на сайті працює на нашому власному сервері.

Як довго ми зберігаємо дані

Пошукові запити зберігаються 90 днів. Решта даних — поки існує ваш акаунт.

Коли ви видаляєте акаунт, ми видаляємо профіль, журнали входів і переглядів, обране, членство в клубі та бали. Без прив'язки до акаунта залишаються коментарі, оцінки й заявки до клубу. Залишаються також журнал завантажень і персональних копій з email та IP-адресою: за ними можна з'ясувати джерело витоку файлу.

Ваші права

Ви можете будь-коли змінити дані в профілі, вимкнути email-сповіщення, відв'язати Google або видалити акаунт. Якщо ви хочете отримати копію своїх даних або видалити те, чого не можете видалити самі, напишіть на pochta.esxatos@gmail.com.

Зміни

Про суттєві зміни ми повідомимо на сайті. Актуальна версія завжди на цій сторінці.