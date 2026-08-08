На сайті Есхатос ви можете самостійно додавати книги, модулі BibleQuote, софт та аудіоматеріали. Нижче описано покрокову інструкцію.

1. Створення публікації

Перейдіть у розділ "Мої книги" у вашому кабінеті.

Натисніть кнопку "Додати книгу".

Публікація буде збережена як чернетка до перевірки адміністратором.

2. Заповнення основних полів

Автор — прізвище та ім'я автора книги (наприклад: "Барт Карл" або "Мень Олександр").

— прізвище та ім'я автора книги (наприклад: "Барт Карл" або "Мень Олександр"). Назва книги — точна назва без підзаголовків. Це обов'язкове поле.

— точна назва без підзаголовків. Це обов'язкове поле. Тип — оберіть: Книга, Модуль BQ, Софт або Аудіо.

— оберіть: Книга, Модуль BQ, Софт або Аудіо. Серія — якщо книга належить до серії, оберіть її зі списку.

3. Опис публікації

В полі опису розмістіть:

Фрагмент тексту з книги (1500-2000 символів) — це 2-3 абзаци. Не копіюйте анотацію.

з книги (1500-2000 символів) — це 2-3 абзаци. Не копіюйте анотацію. Вихідні дані — видавництво, рік видання, ISBN (візьміть зі сторінки анотації книги).

— видавництво, рік видання, ISBN (візьміть зі сторінки анотації книги). Зміст книги — перелік розділів або глав. Якщо зміст великий, вкажіть лише основні розділи.

Важливо: не залишайте зайвих пустих рядків та пробілів. Використовуйте форматування редактора для заголовків.

4. Обкладинка

Завантажте зображення обкладинки (формат JPG, PNG, до 2 МБ).

Рекомендований розмір: 400-600 пікселів по ширині.

Заповніть поле "Alt-текст" — короткий опис зображення для пошукових систем.

5. Категорії

Перейдіть на вкладку "Категорії".

Оберіть одну або кілька категорій, до яких належить матеріал.

Рекомендуємо обирати найбільш конкретні підкатегорії.

6. Надсилання файлу

Після збереження публікації надішліть файл книги адміністратору через особисті повідомлення або на email. Адміністратор додасть посилання на завантаження.

Підтримувані формати файлів

PDF, EPUB, DJVU, FB2, DOC, DOCX, RTF, TXT, MP3 (для аудіо). Рекомендований формат — PDF.

Заборонено публікувати

Матеріали, що не відповідають тематиці сайту (богослов'я, біблеїстика, історія церкви).

Дублікати вже наявних на сайті публікацій.

Файли з вірусами або шкідливим ПЗ.

Модерація

Всі публікації проходять перевірку адміністратором. Після схвалення матеріал з'явиться на сайті, і ви отримаєте сповіщення. Це може зайняти від кількох годин до кількох днів.