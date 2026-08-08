Як дадаць публікацыю

На сайце Эсхатас вы можаце самастойна дадаваць кнігі, модулі BibleQuote, софт і аўдыяматэрыялы.
1. Стварэнне публікацыі
- Перайдзіце ў раздзел "Мае кнігі" у вашым кабінеце.
- Націсніце кнопку "Дадаць кнігу".
- Публікацыя будзе захавана як чарнавік да праверкі адміністратарам.
2. Запаўненне палёў
- Аўтар — прозвішча і імя аўтара.
- Назва кнігі — дакладная назва без падзагалоўкаў.
- Тып — Кніга, Модуль BQ, Софт або Аўдыё.
- Серыя — выберыце са спісу, калі прыменна.
3. Апісанне
Размясціце: фрагмент тэксту (1500-2000 сімвалаў), выходныя дадзеныя і змест кнігі.
4. Вокладка
Загрузіце малюнак (JPG, PNG, да 2 МБ). Рэкамендаваны памер: 400-600 пікселяў.
5. Катэгорыі
Выберыце адну або некалькі катэгорый на адпаведнай укладцы.
6. Адпраўка файла
Пасля захавання адпраўце файл адміністратару праз асабістыя паведамленні.
Фарматы
PDF, EPUB, DJVU, FB2, DOC, DOCX, RTF, TXT, MP3.
Мадэрацыя
Усе публікацыі правяраюцца адміністратарам. Гэта можа заняць ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён.