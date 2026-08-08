Как добавить публикацию

На сайте Эсхатос вы можете самостоятельно добавлять книги, модули BibleQuote, софт и аудиоматериалы.

1. Создание публикации

Перейдите в раздел "Мои книги" в вашем кабинете.

Нажмите кнопку "Добавить книгу".

Публикация будет сохранена как черновик до проверки администратором.

2. Заполнение полей

Автор — фамилия автора.

Название книги — точное название без подзаголовков.

Тип — Книга, Модуль BQ, Софт или Аудио.

Серия — выберите из списка, если применимо.

3. Описание

Разместите: фрагмент текста (1500-2000 символов), выходные данные и содержание книги.

4. Обложка

Загрузите изображение (JPG, PNG, до 2 МБ). Рекомендуемый размер: 400-600 пикселей.

5. Категории

Выберите одну или несколько категорий на соответствующей вкладке.

6. Отправка файла

После сохранения отправьте файл администратору через личные сообщения.

Форматы

PDF, EPUB, DJVU, FB2, DOC, DOCX, RTF, TXT, MP3.

Модерация

Все публикации проверяются администратором. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.