Кролл Освальд - Царственная химия или алхимический царственный клейнод - Трактат о сигнатурах

Я не сомневаюсь, благосклонный читатель, что за перевод этого благородного клейнода, Царственной Химии Освальда Кролла, весьма многие не только будут меня жесточайше бранить и причислять то мне в великое преступление, но и будут упрекать, что я или не читал латинского экземпляра нашего автора, или не понял его. Так как он на второй странице своего предисловия сам признается, что он опасается, что многие нападут на него, и будут называть за его издание нарушителем Герметической печати, как неосмотрительно отворившего двери всех таинств Гиппократова закона, и повергшего драгоценные перлы недостойным и мерзким свиньям, и сколько найдут еще подобных укоризн. И так, если он опасался таковых упреков, то не должен ли я ожидать подобных или еще и больших переговоров и брани, за то, что я не оставил его на том языке, на котором издал его сам автор, и неоднократно издавал, но перевел на наш всеобщий язык, в котором так много ложных и наказания достойных златоделателей, пачкунов, бродяг, праздных людей и избалованных золотых дел мастеров и аптекарей. Которые могут этот перевод мой употреблять во зло, к вреду и обману столь многих людей, и к пользе своей, будут рыться в нем как свинья в мешке нищего, и перероют его нечистым своим рылом. К чему я, по мнению многих людей, подал повод и причину.

Но также как и сам автор, нам весьма справедливо оправдывается, что подобно как нет нужды опасаться простой злой и недостойной толпы в откровенных богословских таинствах, так как они не имеют духа Премудрости, и не могут понимать их по причине грубого своего разума. Точно также, говорит он, пребудут и эти химические таинства не исследуемыми для этих ленивых, неопытных и незнающих презирателей.

Также и я, благосклонный читатель, пребываю в несомненной надежде, что вышесказанные бездельники и бессовестные обманщики найдут в этом нашем переводе в каждом рецепте и секрете довольно такого, что не войдет и не вместится в их глупые головы.

Главная же причина, для чего я принял на себя этот труд и издал этот перевод с большими издержками, есть та, что я не только неоднократно верными людьми был извещен, что многие иностранные книгопродавцы имеют такую мысль, но некоторые из них письменно открыли мне такое свое намерение, и желали знать, может ли это сделано быть с моим согласием.

Почему я, видя, что если бы я и оставил этот перевод, но он все же был бы сделан, а может быть и не по приличию. Как получивший привилегию на это сочинение, на каком бы языке оно напечатано ни было, стал искать опытного переводчика, наконец, такого по прилежному поиску нашел, большой просьбой на это уговорил, и таким образом достиг своего желания. Какое же он прилагал к этому старание, и точно ли во всем успел, предоставляю я признанию разумного читателя, и препоручаю себя в его благоволение.

Кролл Освальд - Царственная химия или алхимический царственный клейнод - Трактат о сигнатурах

Харьков: ФЛП Артьпценко Б.К., 2020. - 408 с. - Серия «Королевское искусство».

ISBN 978-966-97939-04

Кролл Освальд - Царственная химия – Содержание

ЦАРСТВЕННАЯ ХИМИЯ или Алхимический Царственный Клейнод

Предисловие редактора

Предисловие издателя этого перевода к великодушному читателю

Освальда Кролла предисловие к богобоязненному и чистосердечному читателю в котором по явной и доказанной изящности человека, как Малого Мира, далеко предшествующем величии, которое до сих пор немногими было замечено, рассуждается о наиглубочайших и сокровейниших Таинствах обоих Философий, то есть Благодати и Натуры

I. О ПРЯМОМ И ИСТИННОМ ЛЕКАРСТВЕ

II. ГДЕ ЭТО ИСТИННОЕ ЛЕКАРСТВО СОКРЫТО И МОЖЕТ БЫТЬ ОБРЕТЕНО

III. КАК ЭТО ЛЕКАРСТВО ЧЕРЕЗ ПОСОБИЕ ВУЛКАНА ДОЛЖНО БЫТЬ ОСВОБОЖДАЕМО ИЗ ЕГО КОРЫ И ШЕЛУХИ И НАД ЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ПРИГОТАВЛИВАТЬСЯ

IV. КАКОЙ СИЛОЙ И СПОСОБОМ ЛЕКАРСТВО В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДЕЙСТВУЕТ И ИЗГОНЯЕТ БОЛЕЗНЬ

V. О ЗВАНИИ И ЧИНЕ МЕДИКА, КАК СЛУЖИТЕЛЯ НАТУРЫ

VI. О ЕДИНСТВЕННОМ И ВСЕВЫСОЧАЙШЕМ ЛЕКАРСТВЕ НАИДРЕВНЕЙШИХ МЕДИКОВ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. О ВСЕОБЩЕМ УВАРИВАЮЩЕМ {DIGESTIVUM} ЛЕКАРСТВЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕМ СОЗРЕВАНИЮ

II. РЮТУ ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО

III. ПГОНОСНОЕ {CATHARHCUM}, КОТОЮЕ РАСПУСКАЕТ ИЛИ РАЗДЕЛЯЕТ, ОЧИЩАЕТ И ОМЫВАЕТ

IV. О МОЧЕГОННЫХ ЛЕКАРСТВАХ

V. О ПОТОГОННЫХ ЛЕКАРСТВАХ

VI. О ЛЕКАРСТВЕ УКРЕПЛЯЮЩЕМ

VII. О ЛЕКАРСТВАХ, ПРИВОДЯЩИХ В ОЦЕПЕНЕНИЕ, ДЕЛАЮЩИХ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ БОЛЬ И ПРИНОСЯЩИХ СОН

VIII. О ЛЕКАРСТВЕ БЛАГОВОННОМ

О НАДЕЖНОМ ЛЕКАРСТВЕ {MEDICAMENTO SPECIFICO} ДЛЯ ВСЕХ СЕМИ ЗНАТНЕЙШИХ ЧЛЕНОВ ТЕЛА

О НАДЕЖНОМ ГЛАВНОМ ЛЕКАРСТВЕ {SPECIFICO CAPITALI}

OPHTALMICUM ИЛИ ГЛАЗНОЕ ЛЕКАРСТВО

МАСЛО ПРОТИВ ЗУБНОЙ БОЛИ

ВОДА ПРОТИВ ВСЯКОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ

СЕРНОЕ МОЛОКО ДЛЯ ГРУДИ

CORDIALE ИЛИ ЛЕКАРСТВО СЕРДЦА

ЖЕЛУДОЧНОЕ ЛЕКАРСТВО или желудочное масло Венеры и Марса

ЛЕКАРСТВО МАТКИ

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ЛИХОРАДКИ

ЭЛИКСИР ПРОТИВ МОЮВОЙ ЯЗВЫ

О ZENEXTON ПАРАЦЕЛЬСА

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ПОДАГРЫ

О ЛЕКАРСТВЕ ПОЧЕК ИЛИ NEPHRITICO

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ВОДЯНОЙ БОЛЕЗНИ

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ К СОИТИЮ

VENENATUM ИЛИ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ЯДА

О ВНЕШНИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ ЛЕКАРСТВАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ КНИГИ

ТРАКТАТ О ВНУТРЕННИХ СИГНАТУРАХ ИЛИ ЗНАМЕНОВАНИЯХ ВСЕХ ВЕЩЕЙ