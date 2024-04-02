Кролл Освальд - Царственная химия или алхимический царственный клейнод - Трактат о сигнатурах

Кролл Освальд - Царственная химия
Я не сомневаюсь, благосклонный читатель, что за перевод этого благородного клейнода, Царственной Химии Освальда Кролла, весьма многие не только будут меня жесточайше бранить и причислять то мне в великое преступление, но и будут упрекать, что я или не читал латинского экземпляра нашего автора, или не понял его. Так как он на второй странице своего предисловия сам признается, что он опасается, что многие нападут на него, и будут называть за его издание нарушителем Герметической печати, как неосмотрительно отворившего двери всех таинств Гиппократова закона, и повергшего драгоценные перлы недостойным и мерзким свиньям, и сколько найдут еще подобных укоризн. И так, если он опасался таковых упреков, то не должен ли я ожидать подобных или еще и больших переговоров и брани, за то, что я не оставил его на том языке, на котором издал его сам автор, и неоднократно издавал, но перевел на наш всеобщий язык, в котором так много ложных и наказания достойных златоделателей, пачкунов, бродяг, праздных людей и избалованных золотых дел мастеров и аптекарей. Которые могут этот перевод мой употреблять во зло, к вреду и обману столь многих людей, и к пользе своей, будут рыться в нем как свинья в мешке нищего, и перероют его нечистым своим рылом. К чему я, по мнению многих людей, подал повод и причину.
Но также как и сам автор, нам весьма справедливо оправдывается, что подобно как нет нужды опасаться простой злой и недостойной толпы в откровенных богословских таинствах, так как они не имеют духа Премудрости, и не могут понимать их по причине грубого своего разума. Точно также, говорит он, пребудут и эти химические таинства не исследуемыми для этих ленивых, неопытных и незнающих презирателей.
Также и я, благосклонный читатель, пребываю в несомненной надежде, что вышесказанные бездельники и бессовестные обманщики найдут в этом нашем переводе в каждом рецепте и секрете довольно такого, что не войдет и не вместится в их глупые головы.
Главная же причина, для чего я принял на себя этот труд и издал этот перевод с большими издержками, есть та, что я не только неоднократно верными людьми был извещен, что многие иностранные книгопродавцы имеют такую мысль, но некоторые из них письменно открыли мне такое свое намерение, и желали знать, может ли это сделано быть с моим согласием.
Почему я, видя, что если бы я и оставил этот перевод, но он все же был бы сделан, а может быть и не по приличию. Как получивший привилегию на это сочинение, на каком бы языке оно напечатано ни было, стал искать опытного переводчика, наконец, такого по прилежному поиску нашел, большой просьбой на это уговорил, и таким образом достиг своего желания. Какое же он прилагал к этому старание, и точно ли во всем успел, предоставляю я признанию разумного читателя, и препоручаю себя в его благоволение.
Кролл Освальд - Царственная химия или алхимический царственный клейнод - Трактат о сигнатурах
Харьков: ФЛП Артьпценко Б.К., 2020. - 408 с. - Серия «Королевское искусство».
ISBN 978-966-97939-04
Кролл Освальд - Царственная химия – Содержание
ЦАРСТВЕННАЯ ХИМИЯ или Алхимический Царственный Клейнод
- Предисловие редактора
- Предисловие издателя этого перевода к великодушному читателю
- Освальда Кролла предисловие к богобоязненному и чистосердечному читателю в котором по явной и доказанной изящности человека, как Малого Мира, далеко предшествующем величии, которое до сих пор немногими было замечено, рассуждается о наиглубочайших и сокровейниших Таинствах обоих Философий, то есть Благодати и Натуры
- I. О ПРЯМОМ И ИСТИННОМ ЛЕКАРСТВЕ
- II. ГДЕ ЭТО ИСТИННОЕ ЛЕКАРСТВО СОКРЫТО И МОЖЕТ БЫТЬ ОБРЕТЕНО
- III. КАК ЭТО ЛЕКАРСТВО ЧЕРЕЗ ПОСОБИЕ ВУЛКАНА ДОЛЖНО БЫТЬ ОСВОБОЖДАЕМО ИЗ ЕГО КОРЫ И ШЕЛУХИ И НАД ЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ПРИГОТАВЛИВАТЬСЯ
- IV. КАКОЙ СИЛОЙ И СПОСОБОМ ЛЕКАРСТВО В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДЕЙСТВУЕТ И ИЗГОНЯЕТ БОЛЕЗНЬ
- V. О ЗВАНИИ И ЧИНЕ МЕДИКА, КАК СЛУЖИТЕЛЯ НАТУРЫ
- VI. О ЕДИНСТВЕННОМ И ВСЕВЫСОЧАЙШЕМ ЛЕКАРСТВЕ НАИДРЕВНЕЙШИХ МЕДИКОВ
- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- I. О ВСЕОБЩЕМ УВАРИВАЮЩЕМ {DIGESTIVUM} ЛЕКАРСТВЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕМ СОЗРЕВАНИЮ
- II. РЮТУ ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО
- III. ПГОНОСНОЕ {CATHARHCUM}, КОТОЮЕ РАСПУСКАЕТ ИЛИ РАЗДЕЛЯЕТ, ОЧИЩАЕТ И ОМЫВАЕТ
- IV. О МОЧЕГОННЫХ ЛЕКАРСТВАХ
- V. О ПОТОГОННЫХ ЛЕКАРСТВАХ
- VI. О ЛЕКАРСТВЕ УКРЕПЛЯЮЩЕМ
- VII. О ЛЕКАРСТВАХ, ПРИВОДЯЩИХ В ОЦЕПЕНЕНИЕ, ДЕЛАЮЩИХ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ БОЛЬ И ПРИНОСЯЩИХ СОН
- VIII. О ЛЕКАРСТВЕ БЛАГОВОННОМ
- О НАДЕЖНОМ ЛЕКАРСТВЕ {MEDICAMENTO SPECIFICO} ДЛЯ ВСЕХ СЕМИ ЗНАТНЕЙШИХ ЧЛЕНОВ ТЕЛА
- О НАДЕЖНОМ ГЛАВНОМ ЛЕКАРСТВЕ {SPECIFICO CAPITALI}
- OPHTALMICUM ИЛИ ГЛАЗНОЕ ЛЕКАРСТВО
- МАСЛО ПРОТИВ ЗУБНОЙ БОЛИ
- ВОДА ПРОТИВ ВСЯКОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ
- СЕРНОЕ МОЛОКО ДЛЯ ГРУДИ
- CORDIALE ИЛИ ЛЕКАРСТВО СЕРДЦА
- ЖЕЛУДОЧНОЕ ЛЕКАРСТВО или желудочное масло Венеры и Марса
- ЛЕКАРСТВО МАТКИ
- ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ЛИХОРАДКИ
- ЭЛИКСИР ПРОТИВ МОЮВОЙ ЯЗВЫ
- О ZENEXTON ПАРАЦЕЛЬСА
- ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ПОДАГРЫ
- О ЛЕКАРСТВЕ ПОЧЕК ИЛИ NEPHRITICO
- ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ВОДЯНОЙ БОЛЕЗНИ
- ЛЕКАРСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ К СОИТИЮ
- VENENATUM ИЛИ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ЯДА
- О ВНЕШНИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ ЛЕКАРСТВАХ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ КНИГИ
ТРАКТАТ О ВНУТРЕННИХ СИГНАТУРАХ ИЛИ ЗНАМЕНОВАНИЯХ ВСЕХ ВЕЩЕЙ
- О ЛЕКАРСТВАХ КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЧЕРЕЗ СВОЕ СХОДСТВО
- О СООТВЕТСТВИИ ИЛИ СОГЛАСИИ {ГАРМОНИИ} СИГНАТУР ВЕЛИКОГО И МАЛОГО МИРА
- ЛЮДИ ПРИЕМЛЮТ СИГНАТУРЫ
- ПРИБАВЛЕНИЕ
- Приложение. Лекарственные растения
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