Мак-Артур Джон - Наша достаточность во Христе

Иметь Господа Иисуса Христа, значит иметь все духовные источники. Вся сила, мудрость, утешение, радость, мир, смысл, цели и ценности, надежды и их осуществление и в настоящей жизни, и в будущей скреплены в Нём. Христианство — это вседостаточная связь со вседостаточным Христом. И нет причины, чтобы кто-либо, доверяющий Слову Божьему, бился над такой очевидной истиной.

Но широко распространенный недостаток уверенности во вседостаточность Христа угрожает сегодня церкви. Слишком много христиан молча уступили перед взглядом, что наших богатств во Христе, включая Священное Писание, молитву, пребывающий в нас Святой Дух и все остальные духовные источники, которые мы находим во Христе, просто недостаточно, чтобы удовлетворить реальные нужды людей. Целые церкви поверили мнению, построенному на предположении, что учение Апостолов, общение, хлебопреломление и молитва (Деян. 2:42) не являются достаточно полной программой для церкви, готовящейся войти в сложный и изощренный мир XXI столетия.

Джон Ф. Мак-Артур - Наша достаточность во Христе

Второе издание на русском языке

2005 Славянское Евангельское Общество

ISBN 1-56773-004-3

Джон Ф. Мак-Артур - Наша достаточность во Христе - Содержание

Предисловие

Глава 1. Возрождение древней ереси

• Вторжение гностицизма в раннюю церковь

• Атака неогностицизма на современную церковь

Глава 2. Сокровище или мусор?

• Радость бесценного наследства

• Две радикальные концепции

• Восхваление Бога за наше вечное наследство

• Как мы получили наше наследство

• Природа нашего наследства

• Безопасность нашего наследства

Глава 3. Нуждается ли Бог в психиатрах?

• Профессионализация служения душепопечительства

• Насколько научна психология?

• Провал «христианской» психологии

Глава 4. Истина в мире теории

• Псалом о достаточности Слова Божьего

• Более множества золота чистого

Глава 5. Освящение психологией?

• Можем ли мы найти в себе достоверные ответы?

• Свидетельство о силе Слова Божьего

• Утверждение в Слове Божьем

• Советуясь с Библией

• Что случилось со Святым Духом?

• Вы теперь завершаете плотью?

Глава 6. Верящие в Библию скептики

• Путь к бедствию

• Что еще можно сказать?

• Что говорит Божественный Автор

• Призыв к различению

• Проповедуй Слово… и ничего другого, кроме Слова

Глава 7. Религиозный гедонизм

• Наследие либерализма

• В чём проблема прагматизма?

• «Для всех я сделался всем»

• «Сила Божья ко спасению»

• Из чего состоит ваша духовная диета?

Глава 8. В поисках чего-то ещё

• Христос и философия

• Христос и законничество

• Христос и мистицизм

• Христос и аскетизм

• Христос и больше ничего!

Глава 9. Баланс веры и усилий

• Две крайности — квиетизм и пиетизм

• Достижение равновесия

• Наша часть: совершение своего спасения

• Божья часть: действие в нас

Глава 10. Духовная борьба: кто против кого?

• Участники

• Мишени сатаны

• Роль верующего в борьбе

• Стратегия сатаны

• Божья высшая цель

• «Которых я предал сатане»

• Как мы можем бороться с диаволом?

Глава 11. Достаточная благодать

• Благодать на благодать

• Преизобильная благодать

• Вседостаточная благодать

• Уроки благодати

• Благодать среди испытаний

Глава 12. Эпилог: совершенная достаточность

Примечания

Тематический указатель

Указатель греческих слов

Указатель мест Св. Писания