Сновидение - дело личное, и превращение его в публичный текст дается нелегко. С одной стороны, собственные сновидения и их анализ неизбежно содержат и нарциссические, и аутоагрессивные интонации. Более того, какие-то описания оказываются настолько травматичными, что превращаются в неагрефлексированные зоны письма. Однако этот дух интимности самоанализа составляет ту неотъемлемую составляющую психоанализа, которая во многом оказалась утраченной в процессе объективации предмета психоанализа, сосредоточенного на бессознательном самоустранении психоаналитика из описания.
Одно из принципиальнейших оснований этой книги состоит в том, что сновидения имеют смысл. Как настойчиво подчеркивал Лакан, в этом и состоит смысл открытия Фрейда: сновидения имеют смысл. Если верить Фрейду, Аргемидору, Лакану, Фуко, то сновидения - королевский путь самопознания, познания духа времени, эпохи. Сновидение - не только глубоко личный продукт, но и зеркало, позволяющее увидеть процессы, происходящие в культуре. Среда, в которой мы живем, влияет не только на содержание сновидений, но и на технологию репрезентации. Анализируя личные сновидения, мы неизбежно оказываемся перед лицом публичных грез кинематографа и рекламы. Таким образом, анализ сновидений - это не только шанс лучше понять себя, но и возможность проследить идеологию эксплуатации бессознательного средствами массовой дезинформации и дискоммуникации. Онейрокритика - инструмент сопротивления этой эксплуатации.
Вот один из главных вопросов книги: какие изменения претерпевают сновидения во времена кинематографа, телевидения, радио, телефонов, компьютеров? Открытия Фрейда во времена технологии экранов, виртуальной реальности, глобальной культуры - вот что крайне важно осмыслить.
Мазин Виктор - Пепперштейн Павел - Толкование сновидений
М.: Новое литераrурное обозрение, 2005. - 712 с., ил.
ISBN 5-86793-381-4
Мазин Виктор - Пепперштейн Павел - Толкование сновидений - Содержание
Виктор Мазин. ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ В ЭПОХУ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
1. ЗАВЕЩАНИЕ: ПЕРЕПИСАТЬ СНОВИДЕНИЯ!
2. ОНЕЙРОТУРИЗМ,ИЛИ КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
3. ПО СЛЕДУ СНОВИДЕНИЯ
4. ЭКРАНЫ И СНОВИДЕНИЯ
5. ИНФИКЦИЯ: СНОВИДЕНИЕ И ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
6. СНОВИДЕНИЯ И АВТОБУСЫ, ИЛИ КАК ВНЕДРЯЮТСЯ МЕДИА
7. АЛЛО, АЛЛО! ГОВОРИТ МОРФЕЙ
8. МУЗЫКА СНОВИДЕНИЯ
9. СНОВИДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
10. КИНО И СНОВИДЕНИЯ
11. СОН РЕКОМЕНДУЕТ «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»
12. ПЕРЕНОСЫ, ПЕРЕДАЧИ, ПЕРЕВОДЫ: ПОПОВ И ФРЕЙД
13. ПОГРУЖЕНИЕ В ШАХТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
14. КНИГА СНОВИДЕНИЙ И КНИГА МЕРТВЫХ
15. РЕБУС НА ЭКРАНЕ, ИЛИ НОЧЬ ЗНАНИЙ
Павел Пепперштейн. КРИТИКА СНОВИДЕНИЙ (СНОВИДЕНИЯ И КАПИТАЛИЗМ)
КРИТИКА СНОВИДЕНИЙ
ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ (Вместо введения)
ПОКУШЕНИЕ
ВЕЧНЫЕ КОЛОНИИ
СНОВИДЕНИЕ О РЕСНИЦАХ
ЛИЦО СНА БОГ ВМЕСТО ТРЕУГОЛЬНИКА
ФАНТАЗМ-ОТМЫЧКА
ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ СНОВ ВСЕВИДЕНИЯ
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СНОВИДЕНИЯ
ВАЛЮТА СНА
ПИСЬМО
ПОЛЕТ НАД ОКЕАНОМ
ГОВНО ИЛИ БЛЕВОТИНА?
СНОВИДЕНИЕ И НАРКОТИК ПЕРСОНАЖ СНА: АНУФРИЕВ
СНОВИДЕНИЯ И ТЕЛЕФОН
ВСТРЕЧА ВО СНЕ С УМЕРШИМИ
СНОВИДЕНИЯ И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГЛЯДЯ НА ВОДОПАД. БИВИС И БАТТ-ХЕД НА MTV
СОН И ТЕКСТ
РАЗГЛЯДЕВ ПО ОШИБКЕ ТЕ ЗИЯЮЩИЕ ПУСТОТЫ
СНОВИДЕНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ
МОДА НА МОДУ. КРАСОТА МОЛЧАНИЯ
СТИРАНИЕ ОБРАТНОГО АДРЕСА
СНОВИДЕНИЕ КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННЫЙ АККОРД. МУЗЫКА И НАСИЛИЕ
МУЗЫКА И СНОВИДЕНИЯ
СОСТРАДАНИЕ И ЗАВИСТЬ
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ ЮНГА
ОТЕЛЛО
ПИСЬМО В. ЗАХАРОВУ
СНОВИДЕНИЯ И МУЗЕЙ
СНОВИДЕНИЯ И ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ И.
МВДГЕРМЕНЕВТИКА И БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ
ПОСТКОСМОС. СНОВИДЕНИЯ И КАПИТАЛИЗМ
ЛОГОС И ЛОТОС. РЕПУТАЦИЯ ЗАБВЕНИЯ
СОН НАСТИ О ГИТЛЕРЕ
СОН НАСТИ ПРО ТЮРЬМУ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О СЕКСЕ
УТОПИЯ И ОРГАЗМ
СОЦИОСКИТ. ОНЕЙРОСОЦИАЛИЗМ
ШАР НА ИГЛЕ
