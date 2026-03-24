Сновидение - дело личное, и превращение его в публичный текст дается нелегко. С одной стороны, собственные сновидения и их анализ неизбежно содержат и нарциссические, и аутоагрессивные интонации. Более того, какие-то описания оказываются настолько травматичными, что превращаются в неагрефлексированные зоны письма. Однако этот дух интимности самоанализа составляет ту неотъемлемую составляющую психоанализа, которая во многом оказалась утраченной в процессе объективации предмета психоанализа, сосредоточенного на бессознательном самоустранении психоаналитика из описания.

Одно из принципиальнейших оснований этой книги состоит в том, что сновидения имеют смысл. Как настойчиво подчеркивал Лакан, в этом и состоит смысл открытия Фрейда: сновидения имеют смысл. Если верить Фрейду, Аргемидору, Лакану, Фуко, то сновидения - королевский путь самопознания, познания духа времени, эпохи. Сновидение - не только глубоко личный продукт, но и зеркало, позволяющее увидеть процессы, происходящие в культуре. Среда, в которой мы живем, влияет не только на содержание сновидений, но и на технологию репрезентации. Анализируя личные сновидения, мы неизбежно оказываемся перед лицом публичных грез кинематографа и рекламы. Таким образом, анализ сновидений - это не только шанс лучше понять себя, но и возможность проследить идеологию эксплуатации бессознательного средствами массовой дезинформации и дискоммуникации. Онейрокритика - инструмент сопротивления этой эксплуатации.

Вот один из главных вопросов книги: какие изменения претерпевают сновидения во времена кинематографа, телевидения, радио, телефонов, компьютеров? Открытия Фрейда во времена технологии экранов, виртуальной реальности, глобальной культуры - вот что крайне важно осмыслить.

М.: Новое литераrурное обозрение, 2005. - 712 с., ил.

ISBN 5-86793-381-4

Мазин Виктор - Пепперштейн Павел - Толкование сновидений - Содержание

Виктор Мазин. ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ В ЭПОХУ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

1. ЗАВЕЩАНИЕ: ПЕРЕПИСАТЬ СНОВИДЕНИЯ!

2. ОНЕЙРОТУРИЗМ,ИЛИ КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

3. ПО СЛЕДУ СНОВИДЕНИЯ

4. ЭКРАНЫ И СНОВИДЕНИЯ

5. ИНФИКЦИЯ: СНОВИДЕНИЕ И ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

6. СНОВИДЕНИЯ И АВТОБУСЫ, ИЛИ КАК ВНЕДРЯЮТСЯ МЕДИА

7. АЛЛО, АЛЛО! ГОВОРИТ МОРФЕЙ

8. МУЗЫКА СНОВИДЕНИЯ

9. СНОВИДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

10. КИНО И СНОВИДЕНИЯ

11. СОН РЕКОМЕНДУЕТ «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»

12. ПЕРЕНОСЫ, ПЕРЕДАЧИ, ПЕРЕВОДЫ: ПОПОВ И ФРЕЙД

13. ПОГРУЖЕНИЕ В ШАХТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

14. КНИГА СНОВИДЕНИЙ И КНИГА МЕРТВЫХ

15. РЕБУС НА ЭКРАНЕ, ИЛИ НОЧЬ ЗНАНИЙ

Павел Пепперштейн. КРИТИКА СНОВИДЕНИЙ (СНОВИДЕНИЯ И КАПИТАЛИЗМ)