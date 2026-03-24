Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мазин Виктор - Пепперштейн Павел - Толкование сновидений
Add to Favorites
Category

Сновидение - дело личное, и превращение его в публичный текст дается нелегко. С одной стороны, собственные сновидения и их анализ неизбежно содержат и нарциссические, и аутоагрессивные интонации. Более того, какие-то описания оказываются настолько травматичными, что превращаются в неагрефлексированные зоны письма. Однако этот дух интимности самоанализа составляет ту неотъемлемую составляющую психоанализа, которая во многом оказалась утраченной в процессе объективации предмета психоанализа, сосредоточенного на бессознательном самоустранении психоаналитика из описания.

Одно из принципиальнейших оснований этой книги состоит в том, что сновидения имеют смысл. Как настойчиво подчеркивал Лакан, в этом и состоит смысл открытия Фрейда: сновидения имеют смысл. Если верить Фрейду, Аргемидору, Лакану, Фуко, то сновидения - королевский путь самопознания, познания духа времени, эпохи. Сновидение - не только глубоко личный продукт, но и зеркало, позволяющее увидеть процессы, происходящие в культуре. Среда, в которой мы живем, влияет не только на содержание сновидений, но и на технологию репрезентации. Анализируя личные сновидения, мы неизбежно оказываемся перед лицом публичных грез кинематографа и рекламы. Таким образом, анализ сновидений - это не только шанс лучше понять себя, но и возможность проследить идеологию эксплуатации бессознательного средствами массовой дезинформации и дискоммуникации. Онейрокритика - инструмент сопротивления этой эксплуатации.

Вот один из главных вопросов книги: какие изменения претерпевают сновидения во времена кинематографа, телевидения, радио, телефонов, компьютеров? Открытия Фрейда во времена технологии экранов, виртуальной реальности, глобальной культуры - вот что крайне важно осмыслить.

М.: Новое литераrурное обозрение, 2005. - 712 с., ил.

ISBN 5-86793-381-4

Мазин Виктор - Пепперштейн Павел - Толкование сновидений - Содержание

Виктор Мазин. ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ В ЭПОХУ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

  • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

  • 1. ЗАВЕЩАНИЕ: ПЕРЕПИСАТЬ СНОВИДЕНИЯ!

  • 2. ОНЕЙРОТУРИЗМ,ИЛИ КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

  • 3. ПО СЛЕДУ СНОВИДЕНИЯ

  • 4. ЭКРАНЫ И СНОВИДЕНИЯ

  • 5. ИНФИКЦИЯ: СНОВИДЕНИЕ И ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

  • 6. СНОВИДЕНИЯ И АВТОБУСЫ, ИЛИ КАК ВНЕДРЯЮТСЯ МЕДИА

  • 7. АЛЛО, АЛЛО! ГОВОРИТ МОРФЕЙ

  • 8. МУЗЫКА СНОВИДЕНИЯ

  • 9. СНОВИДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

  • 10. КИНО И СНОВИДЕНИЯ

  • 11. СОН РЕКОМЕНДУЕТ «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»

  • 12. ПЕРЕНОСЫ, ПЕРЕДАЧИ, ПЕРЕВОДЫ: ПОПОВ И ФРЕЙД

  • 13. ПОГРУЖЕНИЕ В ШАХТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

  • 14. КНИГА СНОВИДЕНИЙ И КНИГА МЕРТВЫХ

  • 15. РЕБУС НА ЭКРАНЕ, ИЛИ НОЧЬ ЗНАНИЙ

Павел Пепперштейн. КРИТИКА СНОВИДЕНИЙ (СНОВИДЕНИЯ И КАПИТАЛИЗМ)

  • КРИТИКА СНОВИДЕНИЙ

  • ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ (Вместо введения)

  • ПОКУШЕНИЕ

  • ВЕЧНЫЕ КОЛОНИИ

  • СНОВИДЕНИЕ О РЕСНИЦАХ

  • ЛИЦО СНА БОГ ВМЕСТО ТРЕУГОЛЬНИКА

  • ФАНТАЗМ-ОТМЫЧКА

  • ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ СНОВ ВСЕВИДЕНИЯ

  • ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СНОВИДЕНИЯ

  • ВАЛЮТА СНА

  • ПИСЬМО

  • ПОЛЕТ НАД ОКЕАНОМ

  • ГОВНО ИЛИ БЛЕВОТИНА?

  • СНОВИДЕНИЕ И НАРКОТИК ПЕРСОНАЖ СНА: АНУФРИЕВ

  • СНОВИДЕНИЯ И ТЕЛЕФОН

  • ВСТРЕЧА ВО СНЕ С УМЕРШИМИ

  • СНОВИДЕНИЯ И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  • ГЛЯДЯ НА ВОДОПАД. БИВИС И БАТТ-ХЕД НА MTV

  • СОН И ТЕКСТ

  • РАЗГЛЯДЕВ ПО ОШИБКЕ ТЕ ЗИЯЮЩИЕ ПУСТОТЫ

  • СНОВИДЕНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  • МОДА НА МОДУ. КРАСОТА МОЛЧАНИЯ

  • СТИРАНИЕ ОБРАТНОГО АДРЕСА

  • СНОВИДЕНИЕ КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ

  • БОЖЕСТВЕННЫЙ АККОРД. МУЗЫКА И НАСИЛИЕ

  • МУЗЫКА И СНОВИДЕНИЯ

  • СОСТРАДАНИЕ И ЗАВИСТЬ

  • ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ ЮНГА

  • ОТЕЛЛО

  • ПИСЬМО В. ЗАХАРОВУ

  • СНОВИДЕНИЯ И МУЗЕЙ

  • СНОВИДЕНИЯ И ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ И.

  • МВДГЕРМЕНЕВТИКА И БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ

  • ПОСТКОСМОС. СНОВИДЕНИЯ И КАПИТАЛИЗМ

  • ЛОГОС И ЛОТОС. РЕПУТАЦИЯ ЗАБВЕНИЯ

  • СОН НАСТИ О ГИТЛЕРЕ

  • СОН НАСТИ ПРО ТЮРЬМУ

  • ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О СЕКСЕ

  • УТОПИЯ И ОРГАЗМ

  • СОЦИОСКИТ. ОНЕЙРОСОЦИАЛИЗМ

  • ШАР НА ИГЛЕ

Views 29
Rating
Added 24.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!