Шатров - Золотые зерна мудрости - словарь BibleQuote

В 1955 году я был рукоположен на пресвитерское (пасторское) служение. В то время у меня было одно Евангелие, изданное в 20-е годы в какой-то из стран Европы, в семье была еще отцовская Библия, изданная тоже в 20-е годы. Эту Библию в свободное от работы время постоянно читал отец, я же мог ею пользоваться только ночью.

Будучи по тем временам совсем молодым служителем Слова Божия, я постоянно ощущал недостаток духовного опыта, знаний и нужного материала для служения проповедью; много молился, и во время молитв были такие моменты, когда Господь, посредством Духа Святого, как бы Сам вкладывал в мой разум важные истины. Старался тут же их записать или сохранить в памяти. Эти мысли помогали мне в подготовке к проповеди.

Кажется, в 1956 году один из братьев дал мне на несколько дней рукопись переписанной кем-то книги. В этой рукописи с целью конспирации не было названия, года ее издания и не был указан ее автор (в то время в Советском Союзе вся религиозная литература считалась запрещенной). В течение нескольких суток я прочитал эту книгу и выписал из нее все важные и полезные мысли.

Позже стали появляться издания, перепечатанные на пишущей машинке, фотокопии книг и нелегальная самиздатовская христианская литература. В некоторых из этих книг значились название, год издания, но редко в какой них был назван ее автор, особенно если эта вещь была выпущена за рубежом. Я внимательно читал эти книги и всегда выписывал важные и полезные мысли. Начиная с 1962 года продолжал собирать ценные мысли, но стал уже располагать их по определенной тематике.

В 1967 году братья И.Г. Иванов и А.В. Карев пригласили меня на служение в Союз ЕХБ. Исполняя этот труд на Божьих нивах Советского Союза, много путешествовал по стране с целью посещения церквей, и были моменты, когда участвовал в проповеди Евангелия до 30 - 40 раз в месяц. В этих поездках всегда остро ощущал нужду в новых мыслях для служения проповедью. В силу этого всегда имел с собой какую-либо духовную книгу и в свободные минуты в доме, самолете, поезде или автобусе читал и выписывал важные и полезные мысли. Но не мог указать авторов прочитанных книг, так как сие было небезопасно, потому что они были изданы за рубежом.

В составе делегаций Союза ЕХБ много раз выезжал в разные страны. Во время зарубежных поездок всегда можно было увидеть много хорошей духовной литературы на русском языке, но ввоз ее в СССР был запрещен. И очень редко удавалось провезти какую-то книгу. Находясь за границей в командировках, читал замечательные христианские издания днем и ночью, выписывал из них важные и ценные истины, но в своих рукописях нельзя было указывать названия книг, авторов, так как при таможенном досмотре все могли изъять. Досмотр был очень тщательным, особенно если это касалось религиозной делегации.

В силу вышеизложенного в выпускаемой в свет серии книг полезных мыслей под многими из них не указаны авторы. И если кто из авторов какой-либо книги или кто-то из проповедников Слова Божия найдет мысли из их книг или проповедей, то я сразу же прямо говорю: ни одною полезного изречения, ни одной мысли я не хочу присвоить себе

Шатров - Золотые зерна мудрости - словарь BibleQuote

Пётр Клементьевич Шатров

Источник: http://soteria.ru/s3938/

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