Славянский библейский комментарий - модуль BibleQuote
«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.
Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива
Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциациация евангельских учебных заведений (ЕААА)
Редколлегия: С.Санников (гл. редактор)
Киев: ЕААА, Книгоноша, 2016. - 1840 стр.
ISBN 978-617-7248-36-0
Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - модуль BibleQuote
Настоящий модуль Славянского библейского комментария включает в себя словарь и комментарий.
В модуль словаря вошли богословские статьи и дополнительные материалы по хронологии, эсхатологии и достоверности Евангелий.
В модуле комментария содержатся введения к каждой библейской книге и толкование библейского текста.
Модуль словаря - Dictionary_Russian_SBK_2021-02-05
Модуль комментария - Commentary_Russian_SBK_2021-02-05
Модуль словаря необходимо поместить в папку Dictionaries, модуль комментария - в папку Commentaries.
No comments yet. Be the first!