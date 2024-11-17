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Sergey05

Славянский библейский комментарий - модуль BibleQuote

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - модуль BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Biblical Studies mod, Theology mod, Reference mod
«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива

Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциациация евангельских учебных заведений (ЕААА)
Редколлегия: С.Санников (гл. редактор)
Киев: ЕААА, Книгоноша, 2016. - 1840 стр.
ISBN 978-617-7248-36-0

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - модуль BibleQuote

Настоящий модуль Славянского библейского комментария включает в себя словарь и комментарий.
В модуль словаря вошли богословские статьи и дополнительные материалы по хронологии, эсхатологии и достоверности Евангелий.
В модуле комментария содержатся введения к каждой библейской книге и толкование библейского текста.
Модуль словаря - Dictionary_Russian_SBK_2021-02-05
Модуль комментария - Commentary_Russian_SBK_2021-02-05
Модуль словаря необходимо поместить в папку Dictionaries, модуль комментария - в папку Commentaries.
Просмотров 1 655
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 17.11.2024
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