Славянский библейский комментарий - модуль BibleQuote

«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциациация евангельских учебных заведений (ЕААА) Редколлегия: С.Санников (гл. редактор) Киев: ЕААА, Книгоноша, 2016. - 1840 стр. ISBN 978-617-7248-36-0

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - модуль BibleQuote

Настоящий модуль Славянского библейского комментария включает в себя словарь и комментарий.

В модуль словаря вошли богословские статьи и дополнительные материалы по хронологии, эсхатологии и достоверности Евангелий.

В модуле комментария содержатся введения к каждой библейской книге и толкование библейского текста.

Модуль словаря - Dictionary_Russian_SBK_2021-02-05

Модуль комментария - Commentary_Russian_SBK_2021-02-05

Модуль словаря необходимо поместить в папку Dictionaries, модуль комментария - в папку Commentaries.