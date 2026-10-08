Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования
Изучение Библии является неотъемлемой частью христианского служения, поскольку способность верно преподавать Божье Слово предполагает прежде всего умение правильно понимать его и применять в собственной жизни. Пастор призван не только передавать библейские знания другим, но и постоянно возрастать в познании Бога, совершенствоваться в духовной зрелости и формировать свое служение в соответствии с учением Священного Писания. Для этого необходим последовательный подход к исследованию библейского текста, позволяющий отличать его первоначальный смысл от собственных предположений, учитывать исторический и литературный контекст и находить практическое применение открытым истинам.
Учебное пособие Денниса Мокка «Методы изучения Библии и принципы ее толкования» представляет собой первый курс программы «Компас», предназначенной для систематической подготовки пасторов и церковных служителей. В основу обучения положены три взаимосвязанных этапа: наблюдение, толкование и применение. Последовательно раскрывая их содержание, пособие знакомит учащихся с основами библейской герменевтики, правилами исследования различных литературных жанров, биографическим, тематическим и доктринальным методами изучения Писания. Особое внимание уделяется практическим упражнениям, самостоятельной работе с библейским текстом и формированию навыков, необходимых для проповеди, преподавания и духовного наставничества.
Мокк Деннис – Методы изучения Библии и принципы ее толкования
Учебное пособие. — 2010. — 118 с. — (Компас: Библейское обучение для служителей; курс № 1).
ISBN 5-86181-135-0
Мокк Деннис – Методы изучения Библии и принципы ее толкования – Содержание
Об авторе
История «Компаса»
О программе
Богословские основания программы
Культурная адаптация учебного материала
Организация группового обучения
Цели подготовки служителей
«Компас» для пасторов
«Компас» для служителей
Подход к обучению
Общие сведения
Программа курса
Назначение и задачи курса
Учебные материалы и требования
Расписание курса
Рекомендации для преподавателей
План курса
I. Введение
А. Сила Божьего Слова
Обращение неверующих
Противостояние греху
Духовный рост
Раскрытие внутренних побуждений
Преображение по образу Христа
Б. Назначение Божьего Слова
Библия как объективный критерий истины
Руководство для повседневной жизни
Утешение, наставление и ободрение
Предостережение от ошибок
Противостояние искушениям
Познание Бога
Подготовка к служению
В. Обязанность пастора изучать Библию
Прилежное и регулярное исследование Писания
Личное повиновение Божьему Слову
Проповедь и преподавание библейских истин
Г. Роль Святого Духа в изучении Библии
Д. Как надлежит относиться к изучению Библии
Е. Важнейшие истины, касающиеся Библии
Ж. Определения основных терминов
Откровение
Богодухновенность
Непогрешимость
Авторитет
Озарение
Толкование
Систематическое изучение
II. Методика систематического изучения Библии
Краткое изложение трех основных этапов изучения Библии
А. Описание трех основных этапов систематического изучения Библии
Этап 1. Наблюдение — о чем говорится в тексте?
Три ключевые мысли
Как правильно задавать вопросы
Исследование ключевых слов
Анализ структуры текста
Определение атмосферы отрывка
Определение литературной формы
Подведение итогов наблюдения
Этап 2. Толкование — что это означает?
Введение и ключевые вопросы
Основные обстоятельства, которые необходимо учитывать
Общие правила толкования
Буквальное толкование
Толкование в контексте
Учет исторических и культурных условий
Учет литературной формы
Сопоставление с другими частями Писания
Сохранение доктринальной последовательности
Частные правила толкования
Притчи Нового Завета
Притчи Ветхого Завета
Поэзия
Образные выражения
Символы
Типы и прообразы
Пророчества
Использование Ветхого Завета в Новом Завете
Основные ошибки толкования
Этап 3. Применение — что мне делать?
Последствия неповиновения Слову Божьему
Правила успешного применения
Цель повиновения
Заключительный обзор трех этапов
Б. Другие методы изучения Библии
Биографический метод
Цели и этапы изучения
Пример исследования жизни Варнавы
Подготовка биографической проповеди
Образец плана исследования
Перечень библейских персонажей
Тематический метод
Цели и этапы изучения
Работа со словами и понятиями
Пример исследования темы дружбы в книге Притчей
Подготовка тематической проповеди
Образец плана исследования
Перечень тем для самостоятельной работы
Теологический (доктринальный) метод
Цели и этапы изучения
Систематизация богословских истин
Исследование верховной власти Бога в книге Даниила
Практическое применение доктрин
Образец плана исследования
Перечень богословских тем
Метод духовного назидания
Личное изучение Писания
Молитва и размышление
Практическое применение
Образец исследования Иеремии
План ежедневного изучения
Рекомендуемые библейские отрывки
III. Примерный план систематического изучения Библии
Духовная подготовка к исследованию
Повторение основных принципов
Наблюдение, толкование и применение
Использование вспомогательных материалов
Определение главной мысли текста
Применение Писания в жизни и служении
Приложение
66 книг Библии
Книги Ветхого Завета
Книги Нового Завета
План спасения
Божий замысел общения с человеком
Грех и положение человека
Божий план спасения во Христе
Принятие спасения верой
Символ веры
Священное Писание
Бог и Троица
Бог Отец
Бог Сын
Бог Святой Дух
Человек
Сатана
Спасение
Жизнь христианина
Церковь
Таинства
Судьба человечества в вечности
Будущее
Правила приема обучаемых
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