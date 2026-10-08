Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования

Изучение Библии является неотъемлемой частью христианского служения, поскольку способность верно преподавать Божье Слово предполагает прежде всего умение правильно понимать его и применять в собственной жизни. Пастор призван не только передавать библейские знания другим, но и постоянно возрастать в познании Бога, совершенствоваться в духовной зрелости и формировать свое служение в соответствии с учением Священного Писания. Для этого необходим последовательный подход к исследованию библейского текста, позволяющий отличать его первоначальный смысл от собственных предположений, учитывать исторический и литературный контекст и находить практическое применение открытым истинам.

Учебное пособие Денниса Мокка «Методы изучения Библии и принципы ее толкования» представляет собой первый курс программы «Компас», предназначенной для систематической подготовки пасторов и церковных служителей. В основу обучения положены три взаимосвязанных этапа: наблюдение, толкование и применение. Последовательно раскрывая их содержание, пособие знакомит учащихся с основами библейской герменевтики, правилами исследования различных литературных жанров, биографическим, тематическим и доктринальным методами изучения Писания. Особое внимание уделяется практическим упражнениям, самостоятельной работе с библейским текстом и формированию навыков, необходимых для проповеди, преподавания и духовного наставничества.

Мокк Деннис – Методы изучения Библии и принципы ее толкования

Учебное пособие. — 2010. — 118 с. — (Компас: Библейское обучение для служителей; курс № 1).

ISBN 5-86181-135-0

Мокк Деннис – Методы изучения Библии и принципы ее толкования – Содержание