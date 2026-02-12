Одья - Норрис - Анатомия и физиология для чайников

Series Для чайников (1 book)

Книга «Анатомия и физиология для чайников» — это свежее издание 2026 года, представляющее собой исчерпывающий, но при этом максимально доступный путеводитель по устройству и работе человеческого организма. Авторы, Эрин Одья и Мэгги Норрис, придерживаются фирменного стиля серии: минимум заумных терминов без объяснения и максимум наглядности, юмора и практических примеров.

Издание структурировано по принципу «от микро к макро». Читатель начинает путь с основ клеточной биологии и генетики, постепенно переходя к покровным тканям, скелету и мышцам, и заканчивая сложнейшими интегративными системами — нервной и эндокринной. Особое внимание уделено гомеостазу — способности организма поддерживать внутреннее равновесие, несмотря на внешние изменения. Каждая глава снабжена разделом о патофизиологии, где на примерах болезней (от артрита до рассеянного склероза) объясняется, что происходит, когда отлаженные механизмы тела дают сбой.

Книга идеально подходит как студентам начальных курсов медицинских и биологических факультетов в качестве «входного билета» в профессию, так и всем, кто хочет понимать, как именно работает их «биологическая машина» на самом деле.

Эрин Одья, Мэгги Норрис — Анатомия и физиология для чайников

М.: Эксмо, 2026. — 416 с.
(Серия: Для чайников)
ISBN 978-5-04-221745-6

Эрин Одья, Мэгги Норрис — Анатомия и физиология для чайников - Содержание

  • Введение

  • Часть 1: Анатомия и физиология на карте знаний

    • ГЛАВА 1. Анатомия и физиология: общая картина

    • ГЛАВА 2. Чем занимается ваше тело весь день

    • ГЛАВА 3. Немного о клеточной биологии

  • Часть 2: Слои строения: от поверхности к глубине

    • ГЛАВА 4. Все о коже, волосах и ногтях

    • ГЛАВА 5. Скелетная система: разбираем по косточкам

    • ГЛАВА 6. Мышцы: приводим себя в движение

  • Часть 3: Разговор с самим собой

    • ГЛАВА 7. Нервная система: электрическая плата вашего тела

    • ГЛАВА 8. Эндокринная система: химические послания организма

  • Часть 4: Погружение во внутренние механизмы организма

    • ГЛАВА 9. Сердечно-сосудистая система: как работает ваш «насос»

    • ГЛАВА 10. Дыхательная система: вдохнуть жизнь в организм

    • ГЛАВА 11. Пищеварительная система: начало расщепления

    • ГЛАВА 12. Мочевыделительная система: на страже чистоты

    • ГЛАВА 13. Лимфатическая система: жизнь среди микробов

  • Часть 5: Парад жизни: размножение и развитие

    • ГЛАВА 14. Репродуктивная система

    • ГЛАВА 15. Изменения и развитие на протяжении жизни

  • Часть 6: Десятка важных тем

    • ГЛАВА 16. Десять (или около того) химических понятий, связанных с анатомией и физиологией

    • ГЛАВА 17. Десятка потрясающих фактов о физиологии

