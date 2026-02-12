Одья - Норрис - Анатомия и физиология для чайников

Книга «Анатомия и физиология для чайников» — это свежее издание 2026 года, представляющее собой исчерпывающий, но при этом максимально доступный путеводитель по устройству и работе человеческого организма. Авторы, Эрин Одья и Мэгги Норрис, придерживаются фирменного стиля серии: минимум заумных терминов без объяснения и максимум наглядности, юмора и практических примеров.
Издание структурировано по принципу «от микро к макро». Читатель начинает путь с основ клеточной биологии и генетики, постепенно переходя к покровным тканям, скелету и мышцам, и заканчивая сложнейшими интегративными системами — нервной и эндокринной. Особое внимание уделено гомеостазу — способности организма поддерживать внутреннее равновесие, несмотря на внешние изменения. Каждая глава снабжена разделом о патофизиологии, где на примерах болезней (от артрита до рассеянного склероза) объясняется, что происходит, когда отлаженные механизмы тела дают сбой.
Книга идеально подходит как студентам начальных курсов медицинских и биологических факультетов в качестве «входного билета» в профессию, так и всем, кто хочет понимать, как именно работает их «биологическая машина» на самом деле.
Эрин Одья, Мэгги Норрис — Анатомия и физиология для чайников
М.: Эксмо, 2026. — 416 с.
(Серия: Для чайников)
ISBN 978-5-04-221745-6
Эрин Одья, Мэгги Норрис — Анатомия и физиология для чайников - Содержание
Введение
Часть 1: Анатомия и физиология на карте знаний
ГЛАВА 1. Анатомия и физиология: общая картина
ГЛАВА 2. Чем занимается ваше тело весь день
ГЛАВА 3. Немного о клеточной биологии
Часть 2: Слои строения: от поверхности к глубине
ГЛАВА 4. Все о коже, волосах и ногтях
ГЛАВА 5. Скелетная система: разбираем по косточкам
ГЛАВА 6. Мышцы: приводим себя в движение
Часть 3: Разговор с самим собой
ГЛАВА 7. Нервная система: электрическая плата вашего тела
ГЛАВА 8. Эндокринная система: химические послания организма
Часть 4: Погружение во внутренние механизмы организма
ГЛАВА 9. Сердечно-сосудистая система: как работает ваш «насос»
ГЛАВА 10. Дыхательная система: вдохнуть жизнь в организм
ГЛАВА 11. Пищеварительная система: начало расщепления
ГЛАВА 12. Мочевыделительная система: на страже чистоты
ГЛАВА 13. Лимфатическая система: жизнь среди микробов
Часть 5: Парад жизни: размножение и развитие
ГЛАВА 14. Репродуктивная система
ГЛАВА 15. Изменения и развитие на протяжении жизни
Часть 6: Десятка важных тем
ГЛАВА 16. Десять (или около того) химических понятий, связанных с анатомией и физиологией
ГЛАВА 17. Десятка потрясающих фактов о физиологии
