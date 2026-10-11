«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» — классический памятник русской православной духовной литературы XIX века, построенный вокруг евангельской и апостольской заповеди о непрестанной молитве. Безымянный странник, оставивший дом и обычный уклад жизни после тяжелых личных потерь, идет по России с Библией и «Добротолюбием», стремясь опытно понять слова апостола Павла: «непрестанно молитеся». Его путь превращается одновременно в географическое странствие, духовное ученичество и последовательное освоение Иисусовой молитвы — от устного повторения имени Христова через внимание ума к сердечной, а затем самодействующей молитве.

Книга соединяет автобиографическое повествование, житийный рассказ, аскетическое наставление, богословские беседы и подборку святоотеческих текстов. Первая часть включает четыре рассказа странника и большое приложение о внутренней сердечной молитве, основанное на наследии Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Никифора монаха, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского, Феолипта и других отцов. Во второй части страннические рассказы продолжаются и дополняются «Исповедью внутреннего человека», рассуждениями о тайне спасения и силе молитвы. Центральной темой всего сборника становится не просто молитвенная техника, а преобразование человека через память Божию: молитва связывается с покаянием, смирением, любовью к ближнему, чтением Писания, действием благодати и различением собственного духовного опыта.

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. — М.: Сибирская Благозвонница, 2025. — 350, [2] с.

ISBN 978-5-00127-515-2

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