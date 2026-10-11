Откровенные рассказы странника духовному своему отцу
«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» — классический памятник русской православной духовной литературы XIX века, построенный вокруг евангельской и апостольской заповеди о непрестанной молитве. Безымянный странник, оставивший дом и обычный уклад жизни после тяжелых личных потерь, идет по России с Библией и «Добротолюбием», стремясь опытно понять слова апостола Павла: «непрестанно молитеся». Его путь превращается одновременно в географическое странствие, духовное ученичество и последовательное освоение Иисусовой молитвы — от устного повторения имени Христова через внимание ума к сердечной, а затем самодействующей молитве.
Книга соединяет автобиографическое повествование, житийный рассказ, аскетическое наставление, богословские беседы и подборку святоотеческих текстов. Первая часть включает четыре рассказа странника и большое приложение о внутренней сердечной молитве, основанное на наследии Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Никифора монаха, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского, Феолипта и других отцов. Во второй части страннические рассказы продолжаются и дополняются «Исповедью внутреннего человека», рассуждениями о тайне спасения и силе молитвы. Центральной темой всего сборника становится не просто молитвенная техника, а преобразование человека через память Божию: молитва связывается с покаянием, смирением, любовью к ближнему, чтением Писания, действием благодати и различением собственного духовного опыта.
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. — М.: Сибирская Благозвонница, 2025. — 350, [2] с.
ISBN 978-5-00127-515-2
Откровенные рассказы странника – Содержание
Часть I. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу
Рассказ первый
Рассказ второй
Рассказ третий
Рассказ четвертый
Приложение
Три ключа ко внутренней молитвенной сокровищнице, обретенные в духовных богатствах святых отцов
Ключ первый
Ключ второй
Ключ третий
Святоотеческие наставления о внутренней сердечной молитве
Ряд первый
Наставление преподобного Симеона Нового Богослова
Наставление преподобного Григория Синаита
Наставление Никифора монаха
Наставление преподобных Игнатия и Каллиста
Ряд второй
Изречения святого Исихия, пресвитера Иерусалимского
Изречения преподобного Филофея Синайского
Изречения святителя Феолипта митрополита
Изречения преподобных Варсонофия Великого и Иоанна
Ряд третий
Многополезное слово об авве Филимоне
Свод отеческих уроков
Часть II. Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой
Рассказ странника при пятом свидании
Исповедь внутреннего человека, ведущая ко смирению
Шестое свидание
Тайна спасения, открываемая непрестанной молитвой
О силе молитвы
Седьмое свидание
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