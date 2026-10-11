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Откровенные рассказы странника духовному своему отцу

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Esotericism Mysticism Kabbalah

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» — классический памятник русской православной духовной литературы XIX века, построенный вокруг евангельской и апостольской заповеди о непрестанной молитве. Безымянный странник, оставивший дом и обычный уклад жизни после тяжелых личных потерь, идет по России с Библией и «Добротолюбием», стремясь опытно понять слова апостола Павла: «непрестанно молитеся». Его путь превращается одновременно в географическое странствие, духовное ученичество и последовательное освоение Иисусовой молитвы — от устного повторения имени Христова через внимание ума к сердечной, а затем самодействующей молитве.

Книга соединяет автобиографическое повествование, житийный рассказ, аскетическое наставление, богословские беседы и подборку святоотеческих текстов. Первая часть включает четыре рассказа странника и большое приложение о внутренней сердечной молитве, основанное на наследии Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Никифора монаха, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского, Феолипта и других отцов. Во второй части страннические рассказы продолжаются и дополняются «Исповедью внутреннего человека», рассуждениями о тайне спасения и силе молитвы. Центральной темой всего сборника становится не просто молитвенная техника, а преобразование человека через память Божию: молитва связывается с покаянием, смирением, любовью к ближнему, чтением Писания, действием благодати и различением собственного духовного опыта.

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. — М.: Сибирская Благозвонница, 2025. — 350, [2] с.

ISBN 978-5-00127-515-2

Откровенные рассказы странника – Содержание

  • Часть I. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу

    • Рассказ первый

    • Рассказ второй

    • Рассказ третий

    • Рассказ четвертый

  • Приложение

    • Три ключа ко внутренней молитвенной сокровищнице, обретенные в духовных богатствах святых отцов

      • Ключ первый

      • Ключ второй

      • Ключ третий

    • Святоотеческие наставления о внутренней сердечной молитве

      • Ряд первый

        • Наставление преподобного Симеона Нового Богослова

        • Наставление преподобного Григория Синаита

        • Наставление Никифора монаха

        • Наставление преподобных Игнатия и Каллиста

      • Ряд второй

        • Изречения святого Исихия, пресвитера Иерусалимского

        • Изречения преподобного Филофея Синайского

        • Изречения святителя Феолипта митрополита

        • Изречения преподобных Варсонофия Великого и Иоанна

      • Ряд третий

        • Многополезное слово об авве Филимоне

        • Свод отеческих уроков

  • Часть II. Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой

    • Рассказ странника при пятом свидании

    • Исповедь внутреннего человека, ведущая ко смирению

    • Шестое свидание

    • Тайна спасения, открываемая непрестанной молитвой

    • О силе молитвы

    • Седьмое свидание

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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