Танах - перевод Давида Йосифона - Тора - Пророки - Кетувим

У отторгнутых сынов наших пробудилась тоска по иудаизму, тяга к Святой земле и страстное стремление к овладению наследием отцов. По узкому скрытому руслу, рискуя жизнью, пробились к нам первые. За ними прибыли сотни и тысячи других. Но лишь немногие из ״стремящихся к Циону“ знали Тору и ее язык, изучив их в детстве или в более зрелом возрасте, но в тяжких условиях конспирации. Подавляющее большинство, воспитанное в условиях атеистического общества, прибыло, не зная даже еврейского алфавита. Исподволь зрела в них жажда знания, стало более глубоким желание изучить иудаизм, познать его источники. Прежде всего их интересовал, конечно, святой Танах, с которым у большинства из них просто не было возможности познакомиться. Те из них, кому посчастливилось видеть и читать его, пользовались чаще всего устаревшим русским переводом, малопонятным современному читателю, сделанным христианами, намеренно или по невежеству во многом исказившим и его содержание и суть.

Ведь по сей день не было еще полного перевода на русский язык всего Танаха, который был бы сделан евреями: переведены лишь отдельные его книги. Сделанный О. Штейнбергом перевод Торы и нескольких книг первых пророков считается в основном верным, но и он, к сожалению, не лишен недостатков: вслед за христианскими переводами в нем были искажены до неузнаваемости названия местностей и собственные имена, есть погрешности и искажения и в содержании. Сделанный около ста лет назад, этот перевод, как и другие, изданные до и после него христианами, изобилует устаревшими и малопонятными выражениями, не употребляющимися в современном языке. Поэтому в той мере, в какой это было допустимо без нарушения общего стиля книги, настоящий перевод был сделан более современным и понятным языком.



Исходя из чувства исторической и национальной ответственности и желания дать нашим братьям-олим Танах во всей полноте и красоте его, министерство религий и министерство абсорбции Исраэйльского правительства около двух лет назад решили издать через Мосад арав Кук полный текст Танаха с переводом на русский язык, тем самым впервые осуществляя издание полного перевода Танаха, соответствующего тексту и духу оригинала.



К этой святой работе были привлечены переводчики, специалисты по Танаху и эксперты в самых разных отраслях науки и языка. Возглавляющий эту группу рабби Давид Йосифон и работающие с ним рабби Авраам Меламед и сотрудники-специалисты выполняют эту работу с энтузиазмом и преданностью, точно и аккуратно. Перед нами — первые плоды их труда и усердия. Последующие части перевода находятся в стадии работы и скоро, с Божьей помощью, будут изданы.

Первый том, Пятикнижие, изданный в новом русском переводе, по мнению знатоков отличается большей точностью, чем все существующие переводы его на другие языки. В книге оригинальный еврейский текст расположен так, что он в основном совпадает на странице с переводом.



Особого внимания заслуживает то, что оригинальный текст сверен с правками масоры ленинградской рукописи и Кэтэр Арам Цовы. Работа эта была проделана раввином Мордыхаем Броером и публикуется впервые.



Сделанный перевод в известной мере является и толкованием, так как в тех местах, где стих может быть непонятен некомпетентному читателю, в скобках даны краткие толкования, разъясняющие смысл. Прежде чем настоящий перевод был отдан в печать, он получил высокую оценку и одобрение знатоков Танаха, в числе которых был ныне покойный президент государства Исраэйль рабби Шнэйур Залман Шазар.

Танах - перевод Давида Йосифона - Тора - Пророки - Кетувим

Тексты книг сверены с рукописью и масорой Кэтэр Арам Цовы и сходных с ней рукописей

МОРДЫХАЕМ БРОЕРОМ

русский перевод

ДАВИДА ЙОСИФОНА

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Напечатано в типографии Хемед Йерушалаим

ТОРА

Йерушалаим 5738 (1978) - 271 с. ПРОРОКИ Йерушалаим 5738 (1978) - 494 с. КЕТУВИМ