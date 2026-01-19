Танах - перевод Давида Йосифона - Тора - Пророки - Кетувим
У отторгнутых сынов наших пробудилась тоска по иудаизму, тяга к Святой земле и страстное стремление к овладению наследием отцов. По узкому скрытому руслу, рискуя жизнью, пробились к нам первые. За ними прибыли сотни и тысячи других. Но лишь немногие из ״стремящихся к Циону“ знали Тору и ее язык, изучив их в детстве или в более зрелом возрасте, но в тяжких условиях конспирации. Подавляющее большинство, воспитанное в условиях атеистического общества, прибыло, не зная даже еврейского алфавита. Исподволь зрела в них жажда знания, стало более глубоким желание изучить иудаизм, познать его источники. Прежде всего их интересовал, конечно, святой Танах, с которым у большинства из них просто не было возможности познакомиться. Те из них, кому посчастливилось видеть и читать его, пользовались чаще всего устаревшим русским переводом, малопонятным современному читателю, сделанным христианами, намеренно или по невежеству во многом исказившим и его содержание и суть.
Ведь по сей день не было еще полного перевода на русский язык всего Танаха, который был бы сделан евреями: переведены лишь отдельные его книги. Сделанный О. Штейнбергом перевод Торы и нескольких книг первых пророков считается в основном верным, но и он, к сожалению, не лишен недостатков: вслед за христианскими переводами в нем были искажены до неузнаваемости названия местностей и собственные имена, есть погрешности и искажения и в содержании. Сделанный около ста лет назад, этот перевод, как и другие, изданные до и после него христианами, изобилует устаревшими и малопонятными выражениями, не употребляющимися в современном языке. Поэтому в той мере, в какой это было допустимо без нарушения общего стиля книги, настоящий перевод был сделан более современным и понятным языком.
Исходя из чувства исторической и национальной ответственности и желания дать нашим братьям-олим Танах во всей полноте и красоте его, министерство религий и министерство абсорбции Исраэйльского правительства около двух лет назад решили издать через Мосад арав Кук полный текст Танаха с переводом на русский язык, тем самым впервые осуществляя издание полного перевода Танаха, соответствующего тексту и духу оригинала.
К этой святой работе были привлечены переводчики, специалисты по Танаху и эксперты в самых разных отраслях науки и языка. Возглавляющий эту группу рабби Давид Йосифон и работающие с ним рабби Авраам Меламед и сотрудники-специалисты выполняют эту работу с энтузиазмом и преданностью, точно и аккуратно. Перед нами — первые плоды их труда и усердия. Последующие части перевода находятся в стадии работы и скоро, с Божьей помощью, будут изданы.
Первый том, Пятикнижие, изданный в новом русском переводе, по мнению знатоков отличается большей точностью, чем все существующие переводы его на другие языки. В книге оригинальный еврейский текст расположен так, что он в основном совпадает на странице с переводом.
Особого внимания заслуживает то, что оригинальный текст сверен с правками масоры ленинградской рукописи и Кэтэр Арам Цовы. Работа эта была проделана раввином Мордыхаем Броером и публикуется впервые.
Сделанный перевод в известной мере является и толкованием, так как в тех местах, где стих может быть непонятен некомпетентному читателю, в скобках даны краткие толкования, разъясняющие смысл. Прежде чем настоящий перевод был отдан в печать, он получил высокую оценку и одобрение знатоков Танаха, в числе которых был ныне покойный президент государства Исраэйль рабби Шнэйур Залман Шазар.
Танах - перевод Давида Йосифона - Тора - Пророки - Кетувим
Тексты книг сверены с рукописью и масорой Кэтэр Арам Цовы и сходных с ней рукописей
МОРДЫХАЕМ БРОЕРОМ
русский перевод
ДАВИДА ЙОСИФОНА
МОРДЫХАЕМ БРОЕРОМ
русский перевод
ДАВИДА ЙОСИФОНА
Все книги:
Напечатано в типографии Хемед
Йерушалаим
ТОРА
Йерушалаим 5738 (1978) - 271 с.
ПРОРОКИ
Йерушалаим 5738 (1978) - 494 с.
КЕТУВИМ
Танах - перевод Давида Йосифона - Тора - Пророки - Кетувим - Содержание
ТОРА
- БЫРЭЙШИТ
- ШЕМОТ
- ВАИКРА
- БЫМИДБАР
- ДЫВАРИМ
ПРОРОКИ
- ЙЕОШУА
- ШОФЕТИМ
- ШЕМУЭЙЛ I—II
- МЕЛАХИМ I—II
- ЙЕШАЙА
- ЙИРМЕЙА
- ЙЕХЭЗКЭЙЛ
- ТЕРЕЙ-АСАР (12)
КЕТУВИМ
- ТЕИЛЛИМ
- МИШЛЭЙ
- ИЙОВ
- МЕГИЛЛОТ
- ДАНИЭЙЛ
- ЭЗРА
- НЕХЕМЙА
- ДИВРЭЙ АЙАМИМ 1—2
Большое спасибо за книгу!
С большой благодарностью и за Ваши усилия, и за качествоп скана.
Огромная благодарность за ценный МАТЕРИАЛ....!!!
Супер! Спасибо огромное! Теперь можно всегда иметь этот замечательный перевод под рукой!
Спасибо клубу Эсхатос. Замечательное издание для тех, кто изучает библейский иврит. очень редное издание. Хорошо, что здесь оно хранится. Возьми себе, пока есть возможность.
Спасибо большое!
Спасибо!
Спасибо за все три тома!
Мой любимый перевод!))
Огромное спасибо за такой подарок!!!