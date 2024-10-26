Трауберг Наталья - Голос черепахи

В этот сборник, которым Библейско-богословский институт св. апостола Андрея отдает дань памяти Наталье Леонидовне Трауберг, дорогому для нас человеку, вошли статьи, эссе и переводы, сделанные ею специально для нашего журнала «Страницы: богословие, культура, образование». Наталья Леонидовна стояла у истоков этого журнала, ласково называла его «Странички», входила в его редколлегию и редколлегию альманаха «Мир Библии», писала и переводила, предлагала авторов, горячо принимала участие в обсуждениях номеров, как переводчик и редактор работала над изданием многих книг ББИ. Наталья Леонидовна стояла и у истоков института, можно сказать, она была нашей крестной, именно она подсказала имя апостола Андрея как святого покровителя ББИ. Да и вообще многое в институте не могло свершиться без нее. Наталья Леонидовна была и, надеемся, остается ангелом хранителем нашего института.

Многие годы она читала в ББИ курсы «Английская христианская литература» и «Основы литературного перевода и редактирования». Ее лекции всегда были праздником, подлинным «пиршеством духа», открытием новых миров и откровением о нас самих. И о чем бы она ни говорила – о Честертоне или короле Артуре, Шекспире или Юлиании Норичской, Вудхаузе или св. Патрике – она умела показать и их, и нас в свете Евангелия. Одним парадоксальным словом она могла разрешить труднейший конфликт, одной афористичной фразой опрокинуть прочно устоявшееся заблуждение, в записке, написанной микроскопическим почерком (она писала их во время конференций, докладов, слушая собеседника), выразить всю мудрость мира. Вообще в ней был какой-то секрет, тайна бесконечного обаяния, выражавшаяся одновременно в глубинной мудрости и детской простоте. Часто, как бы невзначай, с королевской щедростью и простодушным смирением она изрекала свои парадоксальные мудрые сентенции, приговаривая: «да это и коту понятно».

Это было одно из любимых ее выражений. Но мы, видимо, были не столь понятливы, как кот, а потому готовы были слушать вновь и вновь ее лекции и беседы, без конца перечитывать ее переводы и эссе. Кстати, кошек она считала райскими животными, и они, действительно, оказывались мудрее иных человеков. Не случайно, председателем Честертоновского общества, как известно, был избран ее кот Кеша. Наталья Леонидовна Трауберг посвятила себя особому виду служения – переводу, хотя сама называла свою профессию «переписчик», считая, что тексты, написанные на английском, испанском или каком-то другом языке, возможно переводить только с учетом специфики русского языка, российской ментальности и особенностей нашего читателя. При этом она как никто умела сохранить и передать всю красоту оригинала. В искусстве перевода ей не было равных.

Трауберг Наталья - Голос черепахи

М.: Издательство ББИ, 1993, 98 с.

ISBN: 978-5-89647-212-4



Трауберг Наталья - Голос черепахи - Содержание

От редакции

ГЛАВА I. ПРОФЕССИЯ – ПЕРЕПИСЧИК

Профессия – переписчик

Королевский злодей

Только детские книги

ГЛАВА II. ЧЕСТЕРТОН И ДРУГИЕ

Неизвестный Честертон

О Малькольме Маггридже

О книге «Экуменический джихад»

ГЛАВА III. МИР ПОД ОЛИВАМИ

На вершине земли

Мир под оливами

La sue voluntade

ГЛАВА IV. ПЕРЕВОДЫ