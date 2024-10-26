Трауберг Наталья - Голос черепахи

Трауберг - Голос черепахи
В этот сборник, которым Библейско-богословский институт св. апостола Андрея отдает дань памяти Наталье Леонидовне Трауберг, дорогому для нас человеку, вошли статьи, эссе и переводы, сделанные ею специально для нашего журнала «Страницы: богословие, культура, образование». Наталья Леонидовна стояла у истоков этого журнала, ласково называла его «Странички», входила в его редколлегию и редколлегию альманаха «Мир Библии», писала и переводила, предлагала авторов, горячо принимала участие в обсуждениях номеров, как переводчик и редактор работала над изданием многих книг ББИ. Наталья Леонидовна стояла и у истоков института, можно сказать, она была нашей крестной, именно она подсказала имя апостола Андрея как святого покровителя ББИ. Да и вообще многое в институте не могло свершиться без нее. Наталья Леонидовна была и, надеемся, остается ангелом хранителем нашего института.
Многие годы она читала в ББИ курсы «Английская христианская литература» и «Основы литературного перевода и редактирования». Ее лекции всегда были праздником, подлинным «пиршеством духа», открытием новых миров и откровением о нас самих. И о чем бы она ни говорила – о Честертоне или короле Артуре, Шекспире или Юлиании Норичской, Вудхаузе или св. Патрике – она умела показать и их, и нас в свете Евангелия. Одним парадоксальным словом она могла разрешить труднейший конфликт, одной афористичной фразой опрокинуть прочно устоявшееся заблуждение, в записке, написанной микроскопическим почерком (она писала их во время конференций, докладов, слушая собеседника), выразить всю мудрость мира. Вообще в ней был какой-то секрет, тайна бесконечного обаяния, выражавшаяся одновременно в глубинной мудрости и детской простоте. Часто, как бы невзначай, с королевской щедростью и простодушным смирением она изрекала свои парадоксальные мудрые сентенции, приговаривая: «да это и коту понятно».
Это было одно из любимых ее выражений. Но мы, видимо, были не столь понятливы, как кот, а потому готовы были слушать вновь и вновь ее лекции и беседы, без конца перечитывать ее переводы и эссе. Кстати, кошек она считала райскими животными, и они, действительно, оказывались мудрее иных человеков. Не случайно, председателем Честертоновского общества, как известно, был избран ее кот Кеша. Наталья Леонидовна Трауберг посвятила себя особому виду служения – переводу, хотя сама называла свою профессию «переписчик», считая, что тексты, написанные на английском, испанском или каком-то другом языке, возможно переводить только с учетом специфики русского языка, российской ментальности и особенностей нашего читателя. При этом она как никто умела сохранить и передать всю красоту оригинала. В искусстве перевода ей не было равных.
Трауберг Наталья - Голос черепахи
М.: Издательство ББИ, 1993, 98 с.
ISBN: 978-5-89647-212-4
Трауберг Наталья - Голос черепахи - Содержание
От редакции
ГЛАВА I. ПРОФЕССИЯ – ПЕРЕПИСЧИК
Профессия – переписчик
Королевский злодей
Только детские книги
ГЛАВА II. ЧЕСТЕРТОН И ДРУГИЕ
Неизвестный Честертон
О Малькольме Маггридже
О книге «Экуменический джихад»
ГЛАВА III. МИР ПОД ОЛИВАМИ
На вершине земли
Мир под оливами
La sue voluntade
ГЛАВА IV. ПЕРЕВОДЫ
Г. К. Честертон. Смех
П. Г. Вудхауз. Несколько слов о юморе
С. Тагуэлл. Отцы-пустынники
No comments yet. Be the first!