Зайцев Григорий - Сквозь мириады снов

Григорий Зайцев - кандидат искусствоведения, композитор, культуролог, член Союза композиторов России, лауреат более двадцати Всероссийских и международных композиторских конкурсов, инициатор и руководитель просветительского проекта «Булез-Ликбез», автор более ста музыкальных произведений практически во всех жанрах, а также четырёх культурологических книг по истории и философии карт Таро, один из крупнейших в России исследователей эзотеризма и герметической традиции.

***

Эту книгу можно рассматривать как монографию, посвящённую развёртыванию дороги инобытия, постоянно присутствующей в нашей повседневной жизни, но столь же постоянно игнорируемой нами. Это честный дневник или, если угодно, исповедь, повествующая о том, что наполняло мою жизнь на внутреннем плане на протяжении нескольких десятков лет. Книга написана не ради того, чтобы сохранить мой внутренний мир для других. Работая над текстом, мне хотелось прежде всего вдохновить читателя на поиски его собственного «другого пространства», показать своим примером, что мира грёз не нужно ни стыдиться, ни, тем более, избегать.

Я пишу о мире своих снов в возрасте тридцати восьми лет, вспоминая самые яркие моменты своей внутренней жизни, и в этом процессе непрерывный континуум почти сорокалетнего странствия по путям жизни неизбежно рассыпается в моей памяти, превращаясь в прерывистую лестницу с отдельными ярко выраженными ступенями, наиболее важными для моего личного мифа.

Отражение этой антиконтинуальности потребовало от меня определенных технических решений. Я выстроил данный текст как дискретное, не связанное между собой описание мира духа: отобрал лишь отдельные осколки-озарения из страны грёз, иллюзий или околободрствующего опыта, которые оказали на меня первостепенное влияние. Впрочем, я не отделяю здесь духовный опыт, полученный мной в состоянии бодрствования от того, который я получал в состоянии сна: для меня это единое связанное пространство - «другая сцена» - инобытие, противопоставленное по отношению к миру повседневной обыденности.

М., Касталия, 2022 г. - 382 с.

Григорий Зайцев - Сквозь мириады снов - дневник сновидца - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

КНИГА СПЯЩЕГО

Далёкое-близкое: 1980-е

На грани двух эпох: конец 1980-х -начало 1990-х

".из духа музыки: конец 1990-х

Мои университеты: 2000-е

КНИГА БОДРСТВУЮЩЕГО

Мальхут. Сквозь призму кристаллов: 2009-2011 гг.

Йесод. Инициация в мир грёз: 2012 г.

х'Од. Слово истины: 2013 г.

Нэцах. V.I.T.R.1.0.L.: 2014-2015 гг.

Тифэрэт. Встреча Того, кто ведёт: 2016 г.

Гвура. Где червь не умирает: 2017 г.

Хэсэд. Расточающий и плодоносящий: 2018 - начало 2020 г"

Бина. Прыжок через Бездну и город пирамид: 2020 г.

Хокма. Звёздный Логос: 2021 г.

Кэтэр. Что дальше?

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ