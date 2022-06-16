Адонай с тобой, ты муж сильный,
И к тебе Его реченье молвит.
Адонай с тобой Он Всесильный!
Его слово твою душу живит.
Адонай с тобой, с этой силой
Ты иди исполнить волю Его.
Адонай с тобой, твой Всесильный,
Твоя сила, не страшись ничего!
Припев:
Адонай с тобой,
Когда ты с Ним -
Исполняешь повеленья Его!
Адонай с тобой,
Когда ты с Ним,
И идешь путем Его.
Адонай с тобой, пусть незримо,
Но тебя ведет Он духом Своим.
Адонай с тобой, Своим миром
Напоняет Он всю душу твою.
Адонай с тобой, Его голос
В сердце слышишь научает тебя.
Адонай с тобой, словно колос
Созревает в Нем душа твоя.
Припев:
Адонай с тобой
Он дает покой
Утешаети растит тебя
Адонай с тобой
Он дает покой
Сердце славит Его любя.
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