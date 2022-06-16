Адонай с тобой, ты муж сильный,

И к тебе Его реченье молвит.

Адонай с тобой Он Всесильный!

Его слово твою душу живит.

Адонай с тобой, с этой силой

Ты иди исполнить волю Его.

Адонай с тобой, твой Всесильный,

Твоя сила, не страшись ничего!

Припев:

Адонай с тобой,

Когда ты с Ним -

Исполняешь повеленья Его!

Адонай с тобой,

Когда ты с Ним,

И идешь путем Его.

Адонай с тобой, пусть незримо,

Но тебя ведет Он духом Своим.

Адонай с тобой, Своим миром

Напоняет Он всю душу твою.

Адонай с тобой, Его голос

В сердце слышишь научает тебя.

Адонай с тобой, словно колос

Созревает в Нем душа твоя.

Припев:

Адонай с тобой

Он дает покой

Утешаети растит тебя

Адонай с тобой

Он дает покой

Сердце славит Его любя.