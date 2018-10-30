После исторического синода Константинопольского патриархата, который заявил о готовности предоставить Томос поместной украинской церкви, в Киеве начали готовиться к Объединительному собору. В нем должны принять участие архиереи трех православных церквей: УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. Учитывая позицию УПЦ МП, которая вслед за синодом РПЦ заявила о разрыве отношений с Константинополем, а также позицию УАПЦ, которая уже сейчас критикует УПЦ КП за отсутствие желания идти на компромиссы, организация собора не является простым делом. 24 октября патриарх Филарет сообщил, что в Объединительном соборе примут участие более 40 архиереев от церкви Киевского патриархата, 14 от УАПЦ и какое-то количество от церкви Московского патриархата.

В УПЦ МП наибольшее количество епископов всех украинских православных церквей. Парадокс заключается в том, что если бы эта церковь согласилась принять участие в Объединительном соборе, она могла бы диктовать повестку дня и, вероятно, претендовать на предстоятельство. Но категорична позиции РПЦ сдерживает украинский епископат, что в будущем грозит УПЦ МП полной маргинализацией. В интервью « Главкому » профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, архимандрит церкви Московского патриархата Кирилл Говорун рассказал, кто больше влияет на решение верхушки УПЦ МП, которая сама себя лишает церковной власти и перспектив в Украине.

Архимандрит Кирилл Говорун - Московский патриархат имеет несколько кандидатов в предстоятели новой церкви

Сторонники единой поместной православной церкви в настоящее время в ожидании Объединительного собора. Как ускорить процесс и мешает сделать последний шаг к мечте об автокефалии?

Противоречия культивировались давно, с самого начала церковного разделения в Украине. С одной стороны, существуют разногласия между Киевским патриархатом и УАПЦ, но, пожалуй, еще больше расхождения между этими двумя структурами и УПЦ МП. Накапливались они в течение долгого времени и решить их действительно трудно, но возможно. Сейчас все зависит от воли руководителей этих церквей и тех, кто им помогает.

Украинским церквям сейчас не хватает евангельского альтруизма, отречение собственных амбиций и собственных прав. За период независимости каждая церковь была более или менее оппортунистической по власти. Был, например, президент, который одобрительно относился к Московскому патриархату, то Московский патриархат сразу этим пользовался. Когда этот президент сменялся другим, который одобрительно относился к Киевскому патриархату, сразу Киевский патриархат начинал пользоваться этим фаворитизмом. Это уже определенная традиция. Сейчас также существует определенная политическая конъюнктура, которой хочет воспользоваться какая из церквей. Мне кажется, всем надо отказаться от этого политического оппортунизма, быть более смиренными и альтруистическими. Тогда можно достичь договоренностей.

Договоренностей не достигли на протяжении всего времени независимости. Откуда теперь взяться согласии?

Не было раньше такого шанса для объединения. Окно возможностей, которое теперь открылось для украинских церквей, дает право говорить об этом. Неизвестно, как долго это окно будет открытым. Но оно должно побуждать украинские церкви забыть о спорах, старые обиды.

Окно возможностей может закрыться? Вы имеете в виду, что Константинополь может пересмотреть свое решение о Томос?

Мы видим, насколько большое давление оказывается сейчас и на Вселенский патриархат и на Украине. Мы не знаем, как долго люди, которые принимают решения относительно Украины, будут иметь силы держать эту осаду и сопротивляться. Поэтому действовать надо как можно быстрее.

Константинополь сделал шаг, который уже невозможно аннулировать или игнорировать, - он восстановил свою митрополию. Митрополия наиболее соответствует корпоративным интересам Константинопольской церкви. Но меньше им соответствует автокефалия. Если бы Константинополь имел такую же мотивацию защищать свои корпоративные интересы, которую демонстрируют некоторые украинские церкви, то он бы на этом этапе ( восстановление митрополии - « Главком » ) остановился и не продолжал идти путем к предоставления автокефалии. И он достаточно четко задекларировал, что намерен дать автокефалию, но при условии, что украинские церкви объединятся.

Если украинские церкви и дальше будут выходить из своих корпоративных интересов, заботясь об общем интересе украинских православия и общества, то ничто не помешает Константинополю вернуться к своим корпоративных интересов и оставить все, как есть, то есть восстановленную Киевскую митрополию Константинопольского патриархата. В таком случае Константинополь не спешить с предоставлением автокефалии.

Какие интересы Вселенского патриархата есть, о которых никто не говорит?

Например, мать свою юрисдикцию в Украине.

Могут быть еще какие-то тайная договоренность, ведь пример давления и подкупа 1686 говорит о том, что такая практика может быть?

Не думаю, что сейчас есть какие-то действующие договоренности между Москвой и Константинополем.

«УПЦ МП могла бы играть ключевую роль в объединительном процессе»

Если бы церковь Московского патриархата согласилась принять участие в соборе, она могла бы иметь наибольшее представительство на нем. Почему она теряет этот шанс?

Ваше замечание абсолютно справедливо, что УПЦ МП могла бы играть ключевую роль в объединительном процессе. Думаю, во времена митрополита Владимира (Сабодана) так и было. Думаю, он бы присоединился к этому процессу. Есть важный момент в решении Константинопольского патриархата от 11 октября: восстанавливается Киевская митрополия Константинопольского патриархата, которая была когда-то передана в управление Московской церкви. Так вот, фактически это решение применено именно к УПЦ МП, ведь она когда-то была частью Константинополя, потом стала частью Москвы, и сейчас Константинополь фактически именно ей дает больше шансов возглавить этот объединительный процесс.

К сожалению, существует большое расхождение между руководством УПЦ ( МП ), руководителями церкви и большинством УПЦ ( МП ). Именно позиция руководства фактически изолировала ее от того, чтобы принять участие в создании поместной церкви в Украине. Я думаю, это ни к чему хорошему не приведет ни для Украины вполне, ни для структуры УПЦ ( МП ). Она будет продолжать маргинализироваться, выкатываться на обочину церковных процессов. Причина самоустранение от этих процессов заключается в огромной дистанции между руководителями церкви и ее большинством. К образованию этой дистанции имеют отношение некоторые политические силы и олигархи, в частности известный всем куратор УПЦ (МП ) от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Вам известно о давлении, которое оказывается на членов синода УПЦ МП? Что заставляет эту церковь даже при таких обстоятельствах двигаться в фарватере Москвы?

Непосредственного давления нет, есть косвенное давление. Следует понимать, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий является убежденным сторонником единства с Москвой. На самом деле он мало знает Мировое православие, не понимает мотивации Константинопольского патриархата. Хотя он ездит на Афон, на территорию Константинопольского патриархата, но я не думаю, что он хорошо понимает, знает эту церковь. Она ему не близка. Ему ближе, конечно, Русская православная церковь. Это, пожалуй, касается и других иерархов в проводе УПЦ. Их надо особенно убеждать в том, чтобы оставаться лояльными к Москве. Они выросли в определенной среде, в определенной субкультуре, которая является достаточно ограниченной и ориентированной на Москву. К этому добавляются политические факторы, о которых я упомянул, в частности определенные пророссийски настроенные олигархи. думаю, многих в УПЦ эти рычаги мотивируют оставаться в горизонте Москвы. Более того, наблюдается очень опасная тенденция в УПЦ (МП) , которая заключается в шельмовании Константинопольского патриархата. Риторика, ранее применялась к непризнанным групп в Украине, к Киевскому патриархату, к УАПЦ, применяется теперь в Константинополь. Используют фразы вроде «Стамбульский папа» и другие. Это абсолютно опасно прежде всего для самой УПЦ ( МП ), потому что ее фактически выталкивают в самоизоляцию. Я не хочу использовать это слово, но, возможно, придется когда-то использовать его и по УПЦ ( МП ) - это раскол (раскол в Церкви). Эта лексика ненависти не способствует взаимопониманию, межцерковному мира в Украине.

Деньги пророссийских олигархов могут быть большим мотиватором для верхушки УПЦ МП, чем то, что указывать с РПЦ?

Если грубо говорить, то можно сделать такое предположение. Более того, можно расширить это предположение и сказать, что не только УПЦ МП или провод этой церкви зависит от этих денег, но и некоторые другие структуры в украинском православии.

Какие же?

Я не буду уточнять. Я просто делаю предположения.

«Церкви следует дистанцироваться от Новинского»

Тот самый Вадим Новинский приложил немало усилий, чтобы УПЦ МП оказалась в таком сложном положении. Он делал все, чтобы церковь не приспособилась к изменениям, которые теперь произошли в православии.

Если называть вещи прямо своими именами, могу сказать так: деятельность господина Новинского является одной из причин кризиса, в котором оказалась УПЦ. Это иллюстрация известной пословицы о том, как можно молиться Богу и разбить себе голову. Не исключаю, что он осознал и, возможно, даже испугался последствий своей деятельности. Возможно, немного притих - по крайней мере, я не слышу и не вижу в последнее время, чтобы он так же публично выступал, как до недавнего времени. Но сделанного не вернешь. И для того, чтобы по крайней мере не продолжать делать ошибки, ему следует просто дистанцироваться от церкви, а церкви следует дистанцироваться от Новинского. Потому что пользы от этого симбиоза, симфонии между УПЦ и олигархатом не будет ни олигархата, ни церкви, ни украинскому обществу.

Насколько будет репрезентативным, легитимным Объединительный собор, если УПЦ КП не удастся договориться с УАПЦ, а УПЦ МП не изменит свое мнение и проигнорирует собрание?

Я думаю, что будут представители УПЦ (МП) на этом соборе в любом случае. Мы не знаем, сколько их будет, но они будут. Кроме того, надо понимать, что в отличие от многих других Соборов, где участие епископов обязательно, этот Собор будет первым и последним, где участие епископов будет добровольным. Каждый участник собора для себя принимать решение: идти ему или не идти. Это касается и делегатов от Киевского патриархата, который должен самораспуститься до сих пор, и УАПЦ. Каждый из участников будет представлять на этом соборе не своего предварительную церковь, а представлять себя и свою паству. То есть это будет Собор, будет представлять не структуры, а людей. И в этом смысле, безусловно, он будет репрезентативным. Я думаю, что сомнений в легитимности собора, учитывая указанные обстоятельства, не должно быть.

Большой проблемой УПЦ является то, что многие иерархи не высказывают публично своей позиции. Лишь небольшое количество епископов открыто придерживаются проукраинских взглядов. Но даже они пока открыто не заявляют о готовности перейти в новую церковь. Они чего-то боятся?

Есть несколько причин. Первая - отсутствие понимания того, что из этого получится ( из процесса объединения). Они хотят участвовать в стабильной структуры, стабильной церкви, а ее еще даже не созданы. Второй фактор - определенная инерция. Люди еще не осознали того, какие изменения произошли в церковном ландшафте. А изменения действительно произошли радикальные. Раскола больше нет. Сейчас пытаются создать новый раскол, где антагонистом выступает УПЦ МП. Но раскола, который существовал все это время, положен конец. Это изменило конфигурацию церковного поля в Украине. Очень мало людей в УПЦ МП это осознали. На самом деле и в Киевском патриархате, и в УАПЦ мало кто это осознал. Поэтому они продолжают жить со старой сознанием, как их существующие структуры являются легитимными. Медлительность осознание новой конфигурации связана с инертностью церковного сознания. Церковный человек очень медленно адаптируется к новым реалиям вокруг себя. Существует еще третий фактор. Говоря о кандидатуре предстоятеля объединенной церкви Филарета, который сейчас носит титул митрополита Филарета, его перспективное патриаршество в новой церкви у многих в УПЦ ( МП ) вызывает вопросы. То есть они бы присоединились к этой церкви, но не хотят присоединяться под омофором Филарета . Это не секрет, это широко обсуждается в УПЦ, это фактор, который следует принимать во внимание.

В непубличных разговорах иерархов и Московского и Киевского патриархата часто можно услышать, что Вселенский патриархат не очень хотел бы видеть во главе Поместной церкви в Украине Филарета (Денисенко). Эта позиция может быть предметом « торгов», если уместно употребить такое слово?

Скорее переговоров.

Есть иерархи в УПЦ (МП), которые пользуются большой поддержкой и могли бы быть компромиссными кандидатами на предстоятельство в новой церкви? Такие, чтобы уастраивали бы и УПЦ КП также.

Есть несколько, они обсуждаются. Я не буду называть имена. В принципе, собор не запрограммирован заранее на то, кого он должен выбрать, какую конфигурацию новой церкви он должен принять. Должно быть обсуждение, живая и искренняя дискуссия. По ее результатам должны быть проголосованы решения по кандидатуре следующего предстоятеля. Поэтому этот вопрос остается открытым. Думаю, будут достойные кандидаты не только от Киевского патриархата.

Компромиссная кандидатура от УПЦ МП будет с проукраинского крыла этой церкви?

Вероятно, это было бы более правильно и этично. Чтобы человек, который последовательно выступала за украинский характер церкви, имела бы тоже представить ее программу. Так или иначе, все будет зависеть от решения епископов, делегатов на соборе.

Митрополит УПЦ МП Софроний в интервью «Главкому» признался, что поддержал бы вас как кандидата. Вы сами видите такую перспективу для себя в новой церкви?

(улыбается) Ну, я не могу баллотироваться. Я в сане священника, который не сможет выдвигаться. Процесс, который сейчас происходит, требует максимального альтруизма от каждого из участников, вплоть до полного самоотречения. Я думаю: если прежде всего думать о своих собственных планах и амбициях, то это кратчайший путь для разрушения процесса объединения. Свою пользу вижу в том, чтобы наблюдать немного сбоку и давать оценки. Возможно, они часто субъективны, но все равно, думаю, они базируются на определенном опыте и знаниях, которые я приобрел.

Изменился влияние РПЦ на Украине после решений синодов в Константинополе и в Минске?

Это очень комплексный вопрос, который требует аналитики, которую имеют спецслужбы, силовые структуры. Именно по этой линии происходит значительное влияние. И он будет усиливаться. Если говорить об идеологии, то сила российского влияния во многом будет зависеть от того, как будут действовать сами украинские церкви. Если они поссорятся уже на этом этапе, начнут драться, то россиянам вообще ничего не надо делать, а просто показывать картинки и искажать заявления украинских церковников. Для того, чтобы сделать российское влияние минимальным, нужно максимально сплотиться, отложить в сторону амбиции и понимать цель, к которой должны прийти.

Сколько времени может уйти на образование новой церкви?

Многие обожглись на прогнозах. Помните заявление со стороны наших политических кругов, которые обещали (что Украина получит Томос) чуть ли не до конца июля, в празднование годовщины Крещения Киева, но потом ничего не произошло. Можно только надеяться, что до конца года процесс дойдет до финального завершения. Но сроки опять же зависеть от договороспособности сторон.

«Олигархат мобилизует церковь под собственные реваншистские политические проекты»

В Украине много разговоров о том, что статус церкви Московского патриархата стоит изменить на церковь с иностранной пропиской. Признание церкви УПЦ МП иностранной в Украине пойдет на пользу автокефальной церкви, которая создается?

Это может быть амбивалентное решение. Во-первых, оно даст определенную фору независимой церкви. С другой стороны, как церковь этим воспользуется. Если она упадет в болезнь украинских православных, а именно оппортунизма - пользоваться случаем, чтобы навредить оппоненту, это в конце концов быстро приведет к дискредитации независимой церкви. Часто такое происходит, когда тот, кто подвергся репрессиям, сам начинает репрессии при удобном случае. Надо следить, чтобы этого не произошло, потому что худшего дискредитации невозможно придумать.

Хотите сказать, что изменение статуса церкви Московского патриархата ухудшит ситуацию?

Нет. Я говорю о том, что законодатель имеет полное право рассматривать и принимать любые предложения, которые требует народ, который его избрал. Это природа парламента и нормальный политический процесс. Вопрос в том, как церкви воспользуются этим процессом. Если объединенная церковь воспользуется этим процессом для того, чтобы унижать церковь, которая будет в меньшинстве в Украине, то это будет очень вредно и для нее, и для Украины.

Усиление межцерковного конфронтации в случае изменения статуса церкви Московского патриархата реальное?

Оно как может быть, так может и не быть. Идеальная модель - гармоничное сосуществование двух канонических церквей в Украине. Одна - независимая, а другая церковь Московского патриархата. Конечно, они будут находиться в определенной конкуренции, но тем не менее, они не уничтожают друг друга, не проклинает, не используют риторику ненависти.

Другая модель, когда две канонические церкви начнут друг друга проклинать и унижать. Эта модель будет вредной для Украины.

Изменение статуса церкви Московского патриархата может поколебать заинтересованность в поддержке этой церкви в Украине со стороны олигархов? В интервью «Главкому» два года назад вы рассказывали о тех людях, которые финансируют УПЦ МП.

Возможно. Сами эти олигархи могут думать, что они искренне помогают церкви. При этом они исходят из своих собственных соображений, что идет на пользу церкви. Эти олигархи богословие не изучали. Они вместо того зарабатывали свой первый, второй, десятый миллион различными способами. И в церковь имели очень малую причастность. Потом вдруг начали заниматься церковью и учитывая свой жизненный опыт, приобретенный в процессе зарабатывания миллионов, они начинают управлять церковью. На мой взгляд, это вредно для церкви. Пусть олигархи помогают церкви строя храмы, поддерживают образовательные проекты, но не вмешиваясь в церковные решения, требующие богословской подготовки, понимания природы Мирового православия. Этого понимания я не вижу у олигархов, которые вмешиваются в дела церкви в Украине. Зато вижу политическую заинтересованность.

Если они увидят, что конфликт в украинском православии можно конвертировать в политические дивиденды, они его усиливать. Если увидят, что конфликта не будет, а значит его невозможно в то конвертировать, они потеряют интерес к этому процессу.

Важно, чтобы государство в самом начале прекращала любой потенциальный конфликт, не давала этим реваншистским силам конвертировать его в свою электоральную поддержку.

Каким образом государство прекращать этот конфликт?

Этот вопрос к государству. Думаю, она должна оставаться в правовом поле, сохранять принципы демократии и религиозной свободы. Это самое главное. Церкви также должны войти в правовое поле, а не быть исключением из него. Закон должен быть один для всех, а государство должно обеспечивать равенство всех перед законом.

В середине 2000-х вы служили в Москве. В 2006-м тогда еще митрополит Кирилл (Гундяев) рукоположил вас в сан священника. Насколько вы хорошо знаете патриарха Кирилла? Какими словами вы охарактеризовали этого человека?

Я сейчас не хочу делиться такими личными вещами. Думаю, я его достаточно хорошо знал, когда он был митрополитом. Я не знаю, какой он есть патриарх. Я не уверен, что не произошло больших изменений в процессе трансформации с митрополита в патриарха. Я бы оставил более широкие оценки для частных, а не публичных рефлексий.

«Идеология РПЦ стала двигателем военной агрессии против Украины»

Могла бы РПЦ под его руководством поступить иначе, чем разрывать евхаристическое общение с Константинополем?

Я думаю, могла бы. Того потенциала, который имел митрополит Кирилл в свое время, было бы достаточно для того, чтобы мирно и конструктивно решить украинский вопрос. Когда я давал интервью, в котором я говорил о том, что новый патриарх имеет потенциал конструктивно решить украинский вопрос ( в начале патриаршества Кирилла (Гундяева) - « Главком » ). Думаю, что этот потенциал действительно тогда был и я его видел. Я был уверен, что такая возможность была. Но сейчас патриарх Кирилл не воспользовался этим потенциалом и вместо того, чтобы решить вопрос Украинской церкви, он оставил это дело другим, в частности Вселенскому патриарху. Константинополь пришел в Украину, не конкурируя с Москвой, а заполнив собой вакуум, который оставила Москва. И это вина Москвы.

Как Кирилл мог поступить иначе, учитывая влияние на него политического руководства РФ, спецслужб?

Это влияние настолько сильным, насколько церковь сама позволила. То есть в начале патриаршества ( Кирилла Гундяева ), или еще даже до этого, думаю, РПЦ имела гораздо больше свободы в отношениях с государством, чем сейчас. Это не было решение государства, а исключительно добровольное решение церкви, которая позволила подчинить себя государству.

Как это подчинение происходит?

Оно многогранно, многоуровневое и сейчас уже можно говорить о эшелонированную систему зависимости, от которой трудно избавиться одним решением. Хотя начиналось все с одного решения: пойти на сотрудничество, на компромиссы с государством в определенных вопросах, которые, по моему мнению, и с точки зрения церкви, не допускают компромисса.

Что конкретно вы имеете в виду?

Например, наиболее дерзкая форма сотрудничества государства и церкви в России - формирование церковью идеологии, которая стала двигателем военной агрессии против Украины со стороны России. Это известная идеология «Русского мира». Эта идеология была сконструирована церковью и предложена государстве. Государство, Кремль приняли эту идеологию и используют ее для промывки мозгов и для вооруженной агрессии против Украины. Это один из примеров. Причем я хочу заметить, что государство не требовала от церкви творить такую ​​идеологию. Государство в то время оставалась фактически без идеологии, но церковь сама создала ее, предложила государству и настояла, чтобы государство ее приняла. Именно это иллюстрация того, о чем я сказал, иллюстрация добровольной зависимости церкви от государства в России. Это выбор самой церкви.

Осознает эту страшную правду епископат УПЦ МП?

Думаю, многие осознают, потому что, в принципе, они люди не дураки. Но не все осознают. Есть епископы, которые являются сторонниками идеологии «Русского мира». Есть епископы более прагматичны. Большинство из них даже в УПЦ (МП) является украинскими патриотами.

Синод РПЦ в Минске разорвал евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Однако в распоряжении УПЦ МП в адрес епархий (от 16 августа) говорится, что запрет спивслужиння с представителями Вселенского патриархата выходит через благословению митрополита Онуфрия, а не через решение синода РПЦ. Это слабая попытка скрыть зависимость от Москвы?

Есть определенная непоследовательность со стороны УПЦ ( МП ) по этому вопросу. Митрополит Онуфрий как, кстати, и митрополит Запорожский Лука участвовали в заседании Синода в Минске, который принял это решение ( разорвать евхаристическое общение с Константинополем ). Это решение они также поддержали. И митрополит Онуфрий при этом едва не чаще ездит на Афон. В период Синода, насколько я знаю, некоторые епископы УПЦ ( МП ) находились на Афоне. Поэтому можно предположить, что многие епископы эти решения вряд ли будут выполнять. Важнее, наверное, то, что возможность общения с монахами Афона, и с епископами Вселенского православия открылась для священников Киевского патриархата.

Протоиерей Всеволод Чаплин является одним из немногих известных публичных критиков РПЦ и лично патриарха Кирилла. Чаплин частности не доволен тем, что решение в церкви принимаются единолично патриархом Кириллом без учета других точек зрения.

К сожалению, до заявлений отца Всеволода Чаплина надо относиться с большой осторожностью, поскольку он чрезвычайно радикализировался. Он превратился в рупор радикального крыла в церкви. Очевидно, имеется тенденция к консолидации власти ( в одних руках патриарха - «Главком» ). В церкви нивелируются или игнорируются тенденции соборноправности. Соборность - это такая черта православной традиции, которая предусматривает, что один епископ не имеет абсолютной власти. Власть и предстоятеля, и епископов всегда сбалансирована собором, представителями других слоев церкви. Вот этот принцип очень важен для православия. Но, к сожалению, в последнее время в РПЦ есть тенденция игнорирования принципа соборности.

Но перед тем как критиковать других я бы все же хотел вернуться к нашим украинским реалиям. Мне кажется, такая тенденция сохраняется и в других церквях, она безусловно сохраняется в УПЦ МП. Попытки подавить протест, или какую-то другую точку зрения на события, которые происходят в Украине, заставить молчать священников, епископов и не давать им слова, эта тенденция в УПЦ, к сожалению. Такого не было во времена митрополита Владимира, кстати. Тогда различные точки зрения озвучивались, они иногда не совпадали с общим голосом церкви. Но терпимость к иной точке зрения была достаточно высокой. Сейчас терпимость очень низкая. Но это касается не только УПЦ. В Киевском патриархате, по моему мнению, аналогичные тенденции. Мне кажется, что в новой поместной церкви, следует избегать такого.

Хотя я понимаю, это немного нереалистичный сценарий, потому что силы, которые приобщаются к созданию этой церкви, достаточно авторитарными. Однако следует предпринимать усилия, чтобы новая церковь была более Соборноправной. В Соборе, который будет основывать эту церковь, должны принять участие не только епископы, но и священники, миряне. Это очень важно.

Один из авторитетных епископов УПЦ МП рассказал «Главкому», что верхушка церкви грозит священникам. Мол, если перейдете в новую церковь, вас сразу будет лишен прихода. Что вам об этом известно?

Да, такие угрозы звучат. Они как раз является примером подавления различных точек зрения, разнообразия мнений, о которых я сказал.

Это инициатива митрополита Онуфрия или «ноги растут» из Москвы?

Я думаю, это позиция Москвы, безусловно, но она полностью совпадает с позицией некоторых руководителей УПЦ, например митрополита Антония ( митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) ).

Многие называют то, что произошло в Константинополе, поражением РПЦ: усилия Кирилла, который сам ездил отказывать патриарха Варфоломея, не дали результатов. Повлияет ли это поражение на авторитет главы РПЦ? Возможно ли изменение предстоятеля?

Я бы не стал интерпретировать эти события в терминах поражения или победы. Потому что может победить или потерпеть поражение какая-то одна поместная церковь, а от этого терпит поражение вообще вся церковь. Мы сейчас говорим о всей церковь Христову, которая объединяет в себе и Московский патриархат, и Константинопольский патриархат, и Украинская церковь. Возможно, я сейчас скажу непопулярную вещь, но хочу вспомнить слова апостола Павла. Он уподобляет церковь к телу Христову: если один орган тела страдает, то страдает и все тело. Считаю, что поражение Москвы - поражение для всей церкви. Поражение Константинополя - поражение всей церкви, так же и поражение Киевской церкви является поражением всей церкви. Поэтому предлагаю говорить не о поражении, а о том, что действительно существуют недоразумения, которые нужно преодолевать и идти дальше, делать так, чтобы в конце концов в церкви был мир и тогда в Украине будет мир.

«Вместо истерики должно быть радость: церковь пополнилась новыми членами, которые вернулись из раскола»

Однако политическое руководство России воспринимает наш Томос как свое поражение. Есть вероятность, что Кремль сможет сменить руководство в РПЦ?

Я не буду отвечать за Кремль. Отмечу, что Кремль не рассматривает РПЦ как часть Вселенского православия. Он не рассматривает церковь вообще как церковь. Он его рассматривает как некий политический инструмент. Кстати, это также касается украинских олигархов, о которых мы говорили. Для них это тоже политический инструмент. Поэтому они и рассматривают эту борьбу между церквями как борьбу между определенными социополитическими субъектами. Я думаю, что это совершенно ошибочный взгляд на происходящее. Церковный взгляд - это мир и согласие, которые должны быть между церквями.

В интервью «Главкому» Всеволод Чаплин также сказал, что Киев теперь не является центром РПЦ.

В России такие спикеры, как отец Чаплин придумывают определенные химеры, идеологемы и потом с ними борются. Имея такое фантастическое представление о том, что есть церковь, потеря Россией Украина действительно воспринимается как какая-то трагедия. Но если смотреть на церковь как на тело Христово, то в украинском автокефалии нет никакой трагедии и ни достояние. Это просто рутинный административный процесс. Потому что автокефалия - технический процесс, который оптимизирует администрирования церкви и все. С церковной точки зрения, не произошло вообще ничего. Действительно, миллионы людей вернулись из раскола к единству с Мировым Православием. Но административно просто возникнет новая структура, а церковь остается такой же. Поэтому вся истерика, которая звучит даже со стороны церковных иерархов, со стороны спикеров УПЦ (МП), от того, что они не понимают, что такое церковь.

Константинополь в своем решении перебросил мяч на поле Украины. Мол, сами объединитесь, а потом дадим Томос новой церкви. А были альтернативные решения? Скажем, создать новую структуру и ей дать Томос?

Здесь опять таки сходятся два мировоззрения. Первый - патерналистический, это когда я что-то прошу, мне это дают и я этим пользуюсь. Ранее давала Коммунистическая партия, затем олигархи, теперь Вселенский патриархат. Другое мнение - когда я ответственно и в партнерстве сотрудничаю для того, чтобы что-то получить. Именно таким должно быть отношение к этому процессу - формирование Украинской православной церкви. Майдан был против патерналистские модели общества, ожидает чего-то от того, кто стоит выше. И вот сейчас в процессе формировании украинской церкви очень важно, чтобы не было патернализма - ожидание, что нам кто-то сверху что-то даст, вместо того, чтобы самому отвечать за свои поступки.

В ответственной, непатерналистичний парадигме украинские церкви должны сотрудничать со Вселенским патриархатом. Это называется синергия. Когда является не условный крепостной и господин, а есть партнеры, которые друг другу помогают. Поэтому украинские церкви должны сами делать шаги для собственного блага.

УПЦ обвиняет государстве вмешательства в церковные дела. Мол не президент и парламент должны инициировать этот процесс. В интервью «Главкому» архиепископ Львовский и Галицкий Филарет жаловался, что президент игнорировал просьбы епископата УПЦ МП о встрече.

Насколько я знаю, это неправда. Потому что президент встречался и с епископами УПЦ МП также. Я заметил, общаясь с архиереями, что каждый из них в отдельности говорит правильные вещи, дает правильные оценки, но они не могут сплотиться вместе. Они не могут переступить через собственные интересы ради общего блага для своей церкви и для Украины. В такой ситуации они ищут какие-то внешние факторы объединения: президента, важно Порошенко или Путина. Им нужен внешний фактор, они сами способны сделать шаг. Это является признаком глубокой патерналистские модели мышления. И откуда берутся все обиды на президента о том, что он не встретился и не поговорил? Это от неспособности самим что-то делать и за это отвечать.

Михаил Глуховский, Станислав Груздев (фото), «Главком»