Путилов - Храм Гроба Господня

Главная цель любого пилигрима в Святой Земле - иерусалимский храм Гроба Господня, святая святых мирового христианства. Тем резче контраст между ожиданием обнаружить здесь нечто грандиозное, внешне подобное блистающему золотом храму Христа Спасителя. Итак, последний поворот под каменную арку, и вот перед нами открывается мощеный плитами неприметный глухой двор. Он упирается в высокий прямоугольник серой неоштукатуренной стены, выложенной из шероховатых известняковых блоков – фасад знаменитого храма. Последний не имеет сторон, в привычном понимании, является лишь продолжением теснящих строений - колоколен, ветхих жилых домов. Поэтому снаружи составить представление о скрытом внутри сооружения огромном пространстве - невозможно.



Две крутые каменные арки. Под каждой из них вход. Но один замурован камнями, а другой, с тяжелыми деревянными дверями каждое утро открывает и вечером запирает дружелюбный палестинец-мусульманин. Этот человек - старший сын в той иерусалимской семье, что XII веке получила от знаменитого султана Саладина - победителя крестоносцев - ключи к величайшей христианской святыне. Уже тогда представители разных конфессий отчаянно боролись за лучшее место в храме, причем особенно по ночам. К храму стекались толпы верующих с факелами в руках, которые шумом и криками пытались выяснять отношения друг с другом. Чтобы положить конец распрям, со времен Саладина и до наших дней, священников, живущих в храме каждую ночь запирают на ключ. Так оно спокойнее. В 1852 году шесть конфессий - православные, католики, сирийцы, армяне, копты и эфиопы наконец поделили между собой каждый сантиметр храма, подписав под нажимом турецкого султана договор, и с тех пор соблюдают статус-кво.

Однако разделив «жилплощать», конкурирующие за доминирование в храме Воскресения конфессии, забыли о такой хрупкой материи, как воздух. Прекратившись в вещественной форме, соперничество перешло в сферу звука. Во время служб идущих в разных частях церкви, католики включают во всю мощь магнитофонную запись ревущего готического органа. Чтобы их было слышно, православные батюшки начинают петь еще громче, отчего храм наполняется невообразимой какофонией. В этой «акустической войне» техническое преимущество на стороне латинян, поскольку греки поют только «живьем». Так что «бои» идут с переменным успехом.

Иерусалимская Православная Церковь по праву считается Матерью всех христианских Церквей. И это неудивительно, ведь именно в Иерусалиме произошли великие события, ставшие центром человеческой истории: страдания, распятие, смерть и воскресение Богочеловека Иисуса Христа. Первым епископом Иерусалимской Церкви стал святой апостол Иаков, брат Господень; в Иерусалиме же принял насильственную смерть за Христа и первый христианский мученик - святой архидиакон Стефан. В Святом Граде произошли и такие великие события, как обретение Честного и Животворящего Креста Господня святой императрицей Еленой. Вообще византийский период, когда могучая империя утверждала христианство в самых удаленных уголках мира, по праву может считаться золотым веком и для Иерусалимской Церкви. В это время она дала таких столпов и поборников истины как св. Кирилл Иерусалимский, св. Иларион, св. Евфимий, св. Савва Освященный, преп. Феодосий и многих других. Другая главнейшая заслуга Иерусалимской Церкви перед Вселенским Православием заключается в сохранении святынь Палестины для паломников, в том числе из России, которых сюда только в прошлом году прибыло более двух тысяч человек.Кое-кто, особенно среди многочисленной арабской паствы, недоволен «чрезмерным» влиянием греков. Но именно мирные греческие батюшки, а не звенящие мечами и латами рыцари-«франки» стали лучшими защитниками христианства в Святой Земле. Во многом благодаря тому, что они все времена были ловкими дипломатами. Еще при османах, правивших Палестиной больше 400 лет – с шестнадцатого по двадцатый век, Иерусалимский Патриархат смог выговорить себе определенные преимущества, о которых «неверные» в других мусульманских регионах и мечтать не могли. Греческое духовенство, возглавляемое константинопольским патриархом, имело давние связи с султанским двором, и это дало результат. Турецкие власти долгое время вообще склонны были рассматривать православных в качестве единственных представителей всех христианских общин города.Воспользовавшись этим обстоятельством, Иерусалимский Патриархат установил свой контроль над большинством здешних христианских святынь. Лишь относительно недавно католический Запад смог вернуть себе влияние, утраченное с провалом крестовых походов. В целом, между двумя конфессиями сейчас сохраняется равновесие, зарегистрированное в специальном соглашении от 1855 года и обеспечивающее равный доступ к святыням верующих всех конфессий.В наши дни Иерусалимская Православная Церковь, юрисдикция которой простирается на территорию Израиля, Иордании и Палестинской автономии, насчитывает около 100 000 верующих, в основном арабов. В то же время все иерархи этой поместной Церкви греки, что нередко является причиной трений. Между тем обижаться на это едва ли стоит, ведь другие православные национальные церкви, представленные в Израиле - русская и румынская, - также относятся к местному греческому православному патриархату и подчиняются его юрисдикции. Да-да, Русская духовная миссия, немало сделавшая для укрепления православия в этих местах, и та во всем вынуждена слушать греков. Такое положение вещей сложилось еще при Османской империи, законы которой в поныне в Израиле в религиозных вопросах считаются непререкаемыми. Как говорится - без комментариев.Из-за «подвигов» рыцарей-крестоносцев, многие века латиняне считались персонами «нон грата» в Святой земле. Лишь начиная с XVIII-XIX веков начинается новое укрепление позиций католической Церкви, представленной в Иерусалиме монашеским орденом францисканцев. Братьев этого ордена, облаченных в коричневые рясы с неизменным капюшоном на голове и четками в руках сейчас здесь можно встретить повсюду. Между православными и орденом св. Франциска в Святой Земле идет острейшая конкуренция. Так, когда я захотел купить своему ребенку в иерусалимской сувенирной лавке футболку с красивым красным крестом на золотом фоне, то наша православная монахиня - гид немедленно дала мне суровую отповедь: «Вы что, это же францискацев - положите!». Доходы от продажи сувениров русским пилигримам должны идти на укрепление только православных устоев в Святой Земле.С XIX века в Иерусалиме также усилилась миссионерская деятельность различных протестантских организаций. Наиболее активной в этой области стала возникшая в 1841 году англиканская община. Так как миссионерская деятельность среди мусульман под страхом смертной казни была запрещена турецким законодательством, миссионеры сосредоточили свое внимание на еврейской общине, что принесло известные плоды. Но все равно и среди евреев большинство христиан сейчас принадлежат к традиционным конфессиям - православной (в основном за счет выходцев из России и СНГ) и католической. Среди израильтян, правда, по официальной статистике христиан ничтожно мало - всего около 2 % населения. Но миссионеры говорят, что на самом деле из страха потерять работу или испортить отношения с друзьями, родственниками, многие скрывают свою принадлежность к христианству. В действительности-де приверженцев Иисуса в Израиле как минимум втрое больше. Что касается издревле присутствующих здесь, но малочисленных общин: грузинской, эфиопской, коптской и яковитской, - то их влияние не выходит за стены Старого города, и они постепенно вытесняются на периферию религиозной жизни.Готический стиль господствует снаружи и внутри храма Воскресения - это поработали крестоносцы. За полтора века, что европейские рыцари владели Святым городом, они оставили видимые до сих пор следы своего присутствия. Именно они построили в Старом городе большинство храмов и значительно перестроили уже имевшиеся в тех местах, что связаны с библейскими событиями.Вот и знаменитый храм Воскресения Христова является типичным образцом готической архитектуры. Первая каменная часовня на месте, где был положен во гроб Христос и где Он воскрес, была построена императором Константином по просьбе его матери Елены еще в IV веке. На протяжении многовековой истории храм не раз подвергался разграблениям и разрушениям, но затем неизменно возрождался вновь. Хотя и каждый раз в новом обличье. Нынешний вид храм Воскресения приобрел в 1149 году. При этом он полностью утратил первоначальный вид греческой базилики.Однако под латинским панцирем храма бьется жаркое православное сердце. Следы присутствия наших единоверцев видны уже при входе. И какие следы - отмеченные самим Богом! Слева от могучих деревянных дверей одна из трех колонн, подпирающих арку, расколота снизу доверху. По преданию, много веков назад, когда православным было отказано в проведении Пасхальной службы, при которой сходит Благодатный огонь, колонну рассекло небесное пламя. Оно сошло не в Кувуклию (Гроб Господень), где его безуспешно ожидали армяне, а в руки греческого Патриарха, который возжег пасхальную свечу на улице, от храмовой колонны. Чуть левее находится башня, откуда спрыгнул турецкий воин Амир, под влиянием этого чуда уверовавший в Господа и не разбившийся, ибо камни размягчились, как воск. За эту веру он был казнен мусульманами усекновением главы. Сразу при входе в храм на полу лежит камень Помазания, представляющий собой продолговатую низкую плиту. Согласно преданиям, на этот камень, облицованный сейчас мрамором, было положено тело Христа, снятое с креста, для умащения ароматическими веществами перед погребением.Войдя внутрь и спустившись по ступеням, оказываешься в темном, суровом зале круглой формы - ротонде. В центре стоит небольшая купольная часовня из розового мрамора, поставленная в 1810 году над пещерой Гроба Господня. Греки называют ее Кувуклия, то есть «ложе». Часовня имеет два придела: придел ангела, где здесь его сидящего на гробовом камне увидела Мария Магдалина. Тела Христова в гробе не оказалось - Сын Божий воскрес! «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф. 28, 2-6). Оформленный в виде куба пьедестал с частью священного камня, отваленного в ту ночь Ангелом, находится посреди часовни и служит святым престолом при совершении архиерейской православной литургии. Слева и справа в стенах часовни Ангела зияют черные овальные отверстия - «трубы» для передачи наружу святого огня в Великую Субботу.Соперничество между конфессиями дает себя знать и здесь: северное оконце - для православных, южное - для армян. Католики, как известно, чудо Благодатного огня не признают.Вторая половина Кувуклии, это собственно гробница, куда ведет низкий проход - идя по нему, невольно склоняешься в низком поклоне. В освещенной только лампадами Гробнице темно и тесно, так что строгий монах-грек запускает внутрь паломников строго по двое-трое, чтобы не возникло давки. Здесь-то и находится главная святыня христиан всего мира, вделанное в стену мраморное надгробие - Гроб Господень. Он представляет собой каменное ложе, покрытое мраморной плитой размером 207 на 193 сантиметров.Это саркофаг, который помещен над святыней во избежание ее полного исчезновения.Последний человек, который видел в 1810 году при ремонте Кувуклии подлинное непокрытое ложе Спасителя, Максим Симеос, свидетельствовал, что оно было сильно повреждено неразумной ревностью бесчисленных «боголюбцев», норовивших отломить, откусить, любой ценой унести с собой кусочек реликвии. Так что сейчас мы видим только современную плиту над ложем Иисуса.Но и она вся «изъедена» и выщерблена верующими.Сюда в Кувуклию, в субботу перед Пасхой в один и тот же час, после полудня нисходит Благодатный огонь. «Добывать» его получается исключительно у Иерусалимского Патриарха. По установившейся традиции во избежание подлога накануне, в пятницу, в храме гасятся все огни, помещение Кувуклии тщательно осматривается, вход опечатывается большой восковой печатью. Патриарха досматривают, снимают одежды и митру, он остается в подряснике. Только после этого дверь распечатывается и Владыка может войти в часовню Святого Гроба. Через некоторое время, после тщательной молитвы, сходит Святой огонь. И вот свершилось!Патриарх зажигает от огня связки свечей (33 свечи в каждой связке - по числу лет земной жизни Спасителя) и передает присутствующим в храме. Люди передают огонь друг другу своими свечами - и буквально через несколько минут свечи уже горят у каждого.Русский паломник игумен Даниил, посетивший Святую Землю в ХII веке, в своем «Хожении» приводит подробные сведения о храме, находившемся к тому времени во владении крестоносцев. В 1099-ом году в Палестине было образовано Иерусалимское королевство, которое возглавил предводитель первого крестового похода Балдуин I. Вот что писал игумен Даниил о пещере гроба Господня, которая находилась в храме Воскресения Христова: «Гроб Господень высечен в каменной стене, наподобие небольшой пещерки, с малыми дверцами, как можно человеку влезть на коленях, склонясь. Пещера квадратная, четыре локтя в длину и четыре в ширину. И как влезешь малыми дверцами в эту малую пещеру, то на правой стороне будет небольшая лавка, высеченная из того же пещерского камня. И на той лавке лежало тело Иисуса Христа. Ныне эта лавка святая покрыта мраморными плитами. В стороне проделаны три круглых оконца, и в эти оконцы виден святой камень, и тут поклоняются все христиане».В своих записках игумен Даниил сообщает несколько трогательных подробностей, свидетельствующих о том, что отношения между католиками и православными, вопреки расхожему мнению, могут быть и в Святой Земле истинно христианскими. Накануне праздника Пасхи Христовой, в Великую Пятницу, Даниил «пошел к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, увидев меня, худого, подозвал к себе с любовию и спросил: «Что хочешь, игумен русский»? Он хорошо знал меня и очень любил, был он человеком добродетельным, очень скромным, и ничуть не гордился. Я же сказал ему: «Князь мой, господин мой, прошу тебя ради Бога и князей русских, разреши, чтобы я поставил свое кандило (лампаду) на Святом Гробе от всей русской земли... Тогда он милостиво и любовно разрешил мне поставить кандило на Гробе Господнем, послал со мною человека, своего лучшего слугу, к иконому церкви Воскресения и к тому служителю, который держит ключ грозный. Иконом и ключарь святого гроба разрешил и мне принести свое кандило с маслом. Я, поклонившись им, пошел с большою радостью, купил большое стеклянное кандило, налил в него масла честного, принес уже вечером ко гробу Господню и упросил ключаря впустить внутрь гроба Господня. Он открыл мне двери, велел снять калиги (обувь), босого ввел меня с кандилом и разрешил мне поставить кандило на Гробе Господнем... Я же тогда, поставив кандило, поклонившись честному Гробу и поцеловав с любовию и со слезами святое место, где лежало тело Христа, вышел из Гроба с великой радостью и пошел в свою келию».Над входом в Кувуклию и сейчас в четыре ряда висят лампады. Но во избежание не раз случавшихся конфликтов, число их уже строго оговорено и стало частью общего status quo, подписанного христианскими конфессиями в 1852 году. Всего их сорок.Тринадцать, в верхнем ряду - латинских, тринадцать нижних - армянские. Столько же - два средних ряда лампад – принадлежат православным. Ни больше, ни меньше. Так, например, когда великая княгиня Елизавета Федоровна, причтенная ныне Русской Церковью к лику святых, хотела пожертвовать в храм в 1905 году серебряную лампаду в память об убиенном великом князе Сергее Александровиче, председателе Императорского Православного Палестинского общества, Патриарх Иерусалимский Дамиан благословил заменить новой русской поминальной лампадой одну из прежних греческих.Направо от камня Помазания, две лестницы ведут наверх, на Голгофу. Они приводят к месту, где, по преданию, стоял крест, на котором был распят Христос. В глубине высится Распятие над открытым престолом. Под престолом в полу помещен серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим место, куда был вставлен крест. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. Внизу, под Голгофским алтарем, темница, где хранятся каменные узы - в них были стянуты ноги Господа. Узы эти в виде каменной плиты с двумя отверстиями для ног. Справа от уз в алтаре икона Скорбящей Божией Матери. Как говорят, на лике Божией Матери периодически появляются слезы, которые струятся из полузакрытых очей.Из галереи, идущей вдоль стены храма, справа от лестницы ведущей на Голгофу, спустившись вниз на 30 ступеней попадаем в греческую церковь св. Елены. В правом углу этой церкви имеется лестница, которая приводит в пещеру Обретения Креста.Мраморная плита в ней обозначает место, где, по преданию, нашли крест, на котором был распят Христос.Под Голгофой, справа от камня Помазания, находится вход в часовню праотца Адама, который, по преданию, после своего грехопадения жил на месте будущего Иерусалима. Согласно преданиям, Адам предсказал, что если распятие Христа свершится, то каменное основание Голгофы расколется, что мы и можем наблюдать сейчас. А во время второго пришествия эта расщелина согласно местному преданию и вовсе расколет землю пополам. В глубине часовни имеется стеклянное окно. Сквозь него нам показали расщелину, образовавшуюся во время землетрясения при распятии Христа. Христиане поставили на нее линейку, измеряющую ширину трещины и регулярно снимают с нее показания. Как только трещина начнет расширяться, стало быть - Апокалипсис не за горами. Я с некоторым беспокойством посмотрел на жуткий приборчик и поскорее отвернулся, как бы чего не померещилось.Царская Россия делала немало для поддержания и украшения главного христианского храма планеты. Так, в 1808 году он испытал величайшее бедствие от пожара. Кувуклия чудом сохранилась, хотя ее верх и стены были значительно повреждены при падении купола. Но в целом от храма остались лишь развалины. Это было время начала наполеоновских войн, и христианские державы не смогли оказать действенную помощь в восстановлении иерусалимской святыни. Поэтому из всех монашеских общин, подвизавшихся у гроба Господня, за восстановление храма взялись только греки, поскольку они рассчитывали на помощь из православной России. И русские люди откликнулись на просьбу о помощи; они жертвовали охотно. Во всех русских церквах были установлены кружки с надписью: «На Гроб Господень».Несмотря на бедствия Отечественной войны 1812 года, пожертвования из России не прекращались, а после победы над Наполеоном даже значительно увеличились. Кроме того, особенно ценна была для греков духовная поддержка России. Пользуясь содействием православной России, греки приступили к восстановлению храма Гроба Господня. Воспоминанием об этом до сих пор служат помещенные в разных местах изображения двуглавых русских орлов. После восстановления храм предстал перед паломниками во всем своем былом великолепии. Главные украшения были даром России: наместные иконы в иконостасе русской работы, иконы страданий Христа на боковых стенах - жертва императора Александра I, три большие паникадила, из которых среднее чистого серебра, пожертвованы императором Николаем I. К числу особенностей храма Воскресения можно отнести изображение на царских вратах двуглавого российского орла.Тот большой вклад, который с помощью России смогли внести греческие насельники в восстановление храма Воскресения, позволил им укрепить и расширить свои права на эту обще-христианскую святыню. К началу XIX века самые чтимые места в храме Воскресения - Гроб Господень и камень помазания тела Господня - принадлежали католикам, а вообще храм был разделен между представителями восьми христианских исповеданий. Только после победы русской армии в войне 1812 года, благодаря влиянию России, греки добились того, чтобы латиняне уступили им часть гроба Господня, который с того времени был разделен на три части: одна принадлежала грекам, другая католикам, и третья армянам. Те места поклонения, которые раньше принадлежали маронитам, сирийцам, эфиопам и грузинам, с этого времени также перешли к грекам.Влияние русских у гроба Господня возрастало одновременно с увеличением потока паломников из России. В 1870-е годы их число достигло четырех тысяч. Нынче в Святой Земле также наблюдается настоящий «паломнический бум» из России. Паломников из России на Пасху в Иерусалим съезжается до двух тысяч человек. Меньше, чем до революции, но настоящий бурный поток по сравнению с почти полным отсутствием здесь русских людей в советское время. Поэтому сейчас даже в самом храме Воскресения непонятная нашим соотечественникам греческая литургия по середине частенько обрывается, и по знаку батюшки хор русских гостей дружно затягивает «Отче наш!». Иностранцы с удивлением смотрят на это представление, содрогаясь вместе со стенами храма от идущих из глубины русской души мощных звуков напевной молитвы.А начиналось все так. Вот что писал в 1895 году в связи с этим известный палестиновед Ф. Палеолог: «Почувствовав себя под покровом и защитой Палестинского общества, наши паломники, а в особенности паломницы, расхрабрились и сначала потихоньку и робко подпевали на славянском языке во время греческого богослужения, а в настоящее время уже дошли до того, что образовали самостоятельный хор (из постоянно или продолжительно живущих в святой земле паломников и паломниц), которым и вторглись, осмелюсь выразиться, контрабандно в греческое богослужение. Греческое духовенство сначала противилось, как нововведению, славянскому напеву при своем богослужении, но затем, под давлением настойчивости русского человека, молчаливо примирилось с совершившимся фактами и не только допустило употребление славянского языка при своем богослужении, но и само начало изучать славянский язык и произносить на нем возгласы и молитвословия в то время, когда на богослужении присутствуют русские паломники». Так это было сто лет назад. Сейчас наши уже поют вовсю, а один батюшка-грек при нас даже от начала до конца исполнил по-русски «Взбранной Воеводе победительная». Пел от души, видно, что ему самому мотив очень нравится, хотя и получилось немножко на восточный манер.Но такая гармония достигается, к сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о «своих» и «чужих». Весь Храм Гроба Господня в наиболее святых местах разделен на «сферы влияния», которыми, как уже было сказано, владеют общины различных христианских конфессий. Не всегда отношения между «братьями во Христе» ограничивались чисто теологическими спорами. Как известно, стремление католического Запада получить преобладание над православными в Святой Земле стало одной из причин начала Крымской войны, в которой против России объединились Англия, Франция и Турция. Непосредственным же поводом послужило то, что в 1852 году турецкие власти под нажимом Франции передали католикам ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме, издавна принадлежавшие грекам. А что касается иерусалимского храма Гроба Господня, то он и по сей день не только величайшая святыня христианского мира, но и грустный символ его разобщенности.