Аристократия, кастеизм, хаггис и школьная месса - всё, чего вы ещё не знаете о туманном Альбионе

Елизавета II и английский чай, Темза и Шерлок Холмс. Шекспир и Тауэр, Джеймс Бонд и Гарри Поттер – да неужто мы чего-то ещё не знаем о Англии и британцах? Как оказалось, нет. Я, во всяком случае, узнал много нового из книги Ирины Галкиной. Она, закончив МГИМО и поработав «в нескольких международных компаниях», встретила будущего мужа и переехала в Лондон, где успешно натурализовалась, став почти настоящей англичанкой. И теперь делится с бывшими соотечественниками своими открытиями и лайфхаками жизни в туманном Альбионе. Давайте посмотрим, чего там есть такого, о чём вы никогда не только не слышали, но даже и не подумали бы.

Рецензия на книгу «Великобритания изнутри: как на самом деле живут в стране, где монархия стала визитной карточкой?»

Ирина Галкина. – Москва, Эксмо, 2022. 224 с., ил., карта. (

Серия «Глазами других: как на самом деле живут в разных странах?»)

Для начала Галкина, как горячий патриот своей новой родины, заявляет, что все мы «как ни крути, выросли на английской культуре» И перечисляет английские песенки в переводе Маршака и Заходера, Холмса и Ватсона, The Beatles, Queen, Pink Floyd, Элтона Джона и прочих. Тут, положим, соглашусь – англичане действительно сделали столь значительный вклад в мировую музыкальную культуру, как мейнстримную, так и авангардную, что его сложно переоценить. Поэтому к этому её «общерусскому» культурному списку я бы добавил ещё из своего – Current 93, Death in June и Клайва Стейплза Льюиса хотя бы. Ах да, и культовое «Черное Зеркало» само собой.



«Я очень люблю Россию и Москву, но здесь мне как-то всё ближе и роднее. Именно тут, на берегу Темзы, собралось всё самое лучшее: мода, искусство, культура, финансы, история, еда (не смейтесь)». Да нет уж, посмеёмся – но сначала спасибо за откровенность. Понимаю, сам такой. Но наборчик «джентльменский» тот ещё. Впрочем, по порядку.

Надеющихся на успешную акклиматизацию Галкина осаживает: «Мы можем научиться прекрасно говорить по-английски, пить с ними наравне в пабе, можно подняться выше по карьерной лестнице, но всё же не стать такими же». Почему? Из-за всё-таки грубого акцента и ещё более грубой речи. Там, где русский будет рубить сплеча, англичанин сначала похвалит, потом мягко укажет на недостатки и в конце снова похвалит – тот самый метод «английского сэндвича».



Несмотря на природную закалённость холодами русским эмигрантам придётся столкнуться с холодами английскими. Забавно, что вынужденная британская закалённость создаёт двоякую картину – свои дома англичане и особенно понаехавшие утепляют всевозможными способами - полностью утеплёнными домами, радиаторами и всевозможными пледами. Зато английские дети зимой в туфельках, шортиках и без шапок – обычное дело.

Англичане не парятся из-за высокой температуры, кашля или головной боли – никакой врач на дом из-за этого не поедет. Конечно, «если будете умирать, то вас скорее всего, спасут! Совершенно бесплатно!!! Но нужно действительно умирать или быть прирождённым актёром». На хороший больничный приём тоже не рассчитывайте – там грязный ковролин и невежественные врачи, не моющие руки. Ну, почти как в наших провинциальных больницах, если не хуже.

Похоже, британцы запросто посоревнуются с «самой читающей нацией в мире», а то и победят. Смотрите только 18 % британцев не читают никогда. В среднем же они читают 10 книг в год. В 2019 году они потратили 3,7 миллиардов долларов на книги. Перечислять всю английскую классику и современников не буду – большинство нам и так хорошо известно.

Английский юмор также известен достаточно хорошо, чтобы на нём отдельно останавливаться. Поэтому упомяну лишь, что «Дживс и Вустер» был едва ли не первым моим просмотренным и полюбившимся сериалом, а английские мужчины с лихвой компенсируют недостаток галантности и учтивости … да – да, этим самым юмором.



Что-то вроде «Мужчина говорит жене:

- надень куртку, я иду в паб.

– Ты берёшь меня с собой?

– Нет, я выключаю отопление.»

«Три столпа британского юмора: ирония, сарказм и намеренное преуменьшение. Ну и ещё тысяча нюансов». Что ж, Ирина Фаруровна, охотно верю.

Если вы – вдруг, как и я, думали, что в оплоте либерализма и прародине демократии давным-давно восторжествовал эгалитаризм, уравнявший всех, кроме королевской семьи и динозавров-аристократов, то вы жестоко ошиблись. На сегодняшний день в Британии существует аж 7 классов, градуирующихся по множеству разных статей, от дохода и рода занятий до культурного и социального капитала. В итоге наверху этой социальной лестницы элита – около 6 %, а в самом низу – прекариат, шестая часть населения. «Безработных и бездомных даже в классе «прекариат» выделяют в специфический низший класс – Underclass». Что-то типа индийских ауткастов или русских бомжей. Хотя нет, скорее быдла и простонародья – английские «руфианс» живут на пособия, иногда работают, целыми днями смотрят реалити-шоу и футбол под пиво с чипсами, живут в социальном жилье. Не так уж далеко до нашего среднего класса, не правда ли?

«В Англии надо очень постараться, чтобы жить на улице» - а 200 тысяч формально бездомных английских семей не живут на улице, а просто «не имеют стабильного места проживания».

Английским аристократом стать практически невозможно. Британские наследники древних родов, кто побогаче, кто победнее доживают по инерции и традиции свои древние аристократические истории. «Трудно представить, что сотни лет истории просто канут в Лету. Даже если монархия будет отменена, то фактически аристократы – владельцы земли и своих замков никуда не денутся». Ну а популярность британской королевской семьи – результат сочетания нескольких факторов. Для одних это бесконечная мыльная опера, для других – гарант стабильности и традиций. Наконец, королевская семья – источник огромных доходов не только СМИ и соцсетей, но и казны государства. Например, каждая статья о семье в международных изданиях – это бесплатная реклама стоимостью около 400 млн фунтов в год». Что называется, почувствуйте разницу!

Что едят англичане? С одной стороны, английская кухня меня, как кулинара, почти ужаснула своей суровой и радикальной, почти брутальной простотой и тяжестью. Взгляните на разблюдовку классического английского меню:



Кусок запеченного мяса с минимумом специй

Отварной/печёный/жареный картофель

Дикая птица: фазаны, цесарка, куропатка, дикая утка с базовой подливкой

Варёные и печёные овощи: репа, пастернак, морковь, горошек, стручковая фасоль

Самое сложное – пастуший пирог, пирог с почками, мясо Веллингтон.

То есть если заменить дикую птицу на домашнюю курицу, печёные овощи на соленья, английские пироги на отечественные с ливером и картошкой, получим типичную кухню среднерусского деревенского простонародья.

Воскресный обед побогаче, но столь же тяжёл – йоркширский пудинг, луковые кольца и подливка.

Английский завтрак для меня самоубийству подобен – яйца, сосиски, бекон, грибы, помидоры жарятся и подаются с фасолью, масляными тостами и чайком. Убойность его объясняется происхождением – «придуман был такой завтрак рабочего класса был ещё в те времена, когда нужно плотно поесть с утра и продержаться до самого вечера». Оно и понятно – сразу завтрак, обед и ланч. Но не для меня, уж увольте.

Попустился я, почитав про соусы – читал, облизывался и завидовал: вустерский, мятный, коричневый, хлебный, клюквенный… . И, конечно, колониальное индийское чатни!

Дальше читать было ещё приятней – множество видов рыбы, овощей, корнеплодов и трав. И море сыра! Пожалуй, на таком рационе и с непременным элем я, пожалуй, пару-тройку годков бы продержался. И, конечно, теперь мечтаю попробовать мармайт, хаггис и угрей в желе))

Про легендарный английский (то есть опять же колониальный индийский) чай читать, а тем более рассказывать не особо интересно. Да и не о чем, собственно. История, варианты, этикет – всё. Ну и полуденный чай ещё – типа русского с бубликами и печеньками перекуса.

Закончу облизывать кулинарную тему мармеладом с джемами. Вариантов шесть, разнящихся как рецептурой, так и составом и вкусом. Собственно мармелад – варенье только из цитрусовых, а дальше пошли вариации. Отмечу лишь один – курд. Это когда фрукты, сахар, яйца и масло варят до однородной массы. Как по мне, так это своего рода сладкий фруктово-белковый завтрак. Насчёт его, хм, «полезности» промолчу.

Английских джентльменов выращивают в столь же рвущих россиянские шаблоны условиях. С одной стороны, с беременными никто особо не носится, опять же, как в российском простонародье, особенно деревенском. «Ты беременна? Это временно». Можешь работать – ну и работай, никаких тебе сохранений, регулярных приёмов у врача и вот этого вот всего. Выписывают через сутки, если нет осложнений.

Ну и пошло-поехало в том же духе – в 7 вечера детки ложатся спать, потому … что уже с четырёх лет идут в школу к восьми утра. Днём английские детки не спят. Кормят всем подряд, как и взрослых, уже с детского сада: рыбные палочки, картошка фри, изюм, молоко, бананы, печенье, хлеб с маслом.

А с другой стороны, с детства приучают юных англичан к вежливости и самостоятельности. «В 4 года начинается школа и взрослая жизнь». Английская школа так же впечатлит россиян, потому что там: нет «домашек»; учебников; дневников и оценок. Ну, почти. Зато там есть форма, «дома» (как в Хогвартсе) и соревнования между ними.

Приятно впечатляет программа английских шестиклассников. Помимо «общечеловеческих» предметов типа математики (арифметика, алгебра и геометрия в одном флаконе), географии, истории, иняза, физкультуры и физики с химией есть и куда более «взрослые» предметы. Юные британцы уже в 10-11 лет изучают религиоведение, программирование, логику, латынь, музыку, психологию и «Аrt», включающий в себя и рисование, и всякое ручное мастерство. И наконец, месса – и это не урок, а еженедельная церковная служба. Она существует почти во всех частных школах и большинстве государственных.

Темы сочинений соответствуют предметам – неудивительно поэтому, что британцам, скорее всего, не свойственна типично российская обломовщина вместе с инфантилизмом. Похоже, традиция взращивания джентльменов и хозяев мира давно отработана и поставлена на поток. Понятно и то, почему их оставили позади американцы – выбросив за ненадобностью ценность культуры, образований и традиций, лидеры Нового Света сделали ставку на хитрость, наглость и беспринципность, потому и выиграли. Хотя и ненадолго – возможно, скоро придётся уступить первенство древней конфуцианской Поднебесной.



Впрочем, Галкина считает, что времена, «когда эти милые британцы завоевывали мир и покоряли всех своими открытиями, в прошлом». Теперь они хотят расслабиться и не напрягаться.

И, возможно, самое главное в воспитании английских детей, что объясняет и прошлое Англии и парадоксальным образом нынешний характер британцев – это воспитание деток, тот самый «психологический климат». Как правило, никто из учеников не знает про успеваемость другого, родители встречаются с учителями один на один. «Никого не хвалят и не позорят перед другими за успеваемость и поведение, что лично мне очень импонирует», пишет авторша. Да и мне, признаюсь, тоже.

И да, особенно вот это: «Почти никогда вы не услышите орущих на детей родителей. Тем более редки случаи, когда их бьют. () Детей не принято отчитывать, особенно на людях.» Читая эти строки, сразу вспоминаю семейку соседей, где папа мент, а мама – школьная учительница. Врагу не пожелаешь родиться у такой парочки, тем более аутистом, на которого любящие родители орут благим матом каждый день…

Однако что меня ещё особо напрягло, помимо прочего – изрядная, как бы это сказать, нечистоплотность «этих милых британцев», как их неизменно облизывает авторша Галкина. «Мытьё рук по любому поводу не очень вписывается в их картину мира. Включая даже поход в туалет». Галкина недоумевает, как это так могло случиться, что после облагораживания Британских островов Римской империей все блага цивилизации в буквальном смысле канули в лету. Конечно, центральное отопление, канализация, общественные бани и акведуки сохранились, но… походе, только в качестве архитектурного наследия завоевателей. «с V по XIV век известно только о культуре мытья среди элиты и королей. В XIV веке люди хоть и нечасто, но мылись в ваннах». Глядя на такие исторические факты, сложно возражать критикам христианства. По их мнению, подобной антисанитарии Западная Европа обязана именно христианским предрассудкам пренебрежения, даже уничижения тела ради спасения души. В Европе Восточной, как мы знаем, дела обстояли получше, спасибо банной культуре славян и (или?) скандинавов.

Немного (потому что выходцу из российской деревне не привыкать) доставляет такой «шедевр сантехнического искусства», как два крана в ванной вместо смесителя. Из одного течёт ледяная вода, из другого – обжигающе холодная». И, конечно, английский способ мытья посуды не мог не вызвать отвратной реакции у такого искушенного кулинарными процессами человека, как автор этих строк. Приведу цитату полностью: «Чтобы помыть посуду, англичанин набирает тазик или раковину, заливает туда жидкость для мытья, сгружает грязные тарелки, моет всё губкой и… нет, не ополаскивает ее под проточной водой, а ставит в сушку прямо так из тазика/раковины с мыльной водой. Их не волнуют остатки жидкости для мытья посуды и вкус мыла с едой». Если и в общепите у них такой же беспредел, в английский ресторан я тоже не пойду.

А вот в замок с привидениями – с превеликим удовольствием. 40 % современных британцев верят в привидения, а 31 % утверждают, что их видели. Галкина подтягивает аргументы в виде 5000 лет магических практик, Конан Дойла, «Хоббита», «Франкенштейна» и всех 70 % мировой литературы о привидениях. Спасибо, читывали, знаем. Да мне и одного Алистера Кроули достаточно.

Английские похоронные традиции умиляют. Они не парятся, живя рядом с кладбищем и даже ежедневно взирая на него из окна пейзажа. Они заранее оплачивают и планируют свои похороны. Они усыновляют могилы – «кладбище предоставит инструменты и историю захороненного человека, а вы поможете очистить могилу от сорняков и зарослей и привести в порядок дорожки и покосившиеся ограды». Это, внесомненно, замечательный подход – пишу, вспоминая множество заброшенных (по разным причинам, не хочу никого критиковать или осуждать) могил на своём деревенском кладбище рядом с ухоженными.

Возможно, таким образом они замещают и компенсируют отсутствующую у них традицию посещать могилы родственников? «От мысли поминать покойника на могиле водкой и бутербродами они приходят в шок» - что ж, сочувствую, но ещё не поздно перенять добрую традицию.

Суеверия = наше всё и хлеб для этнографов и социологов. Число 13, катафалк, разбить зеркало, убить таракана и вот этакое всё – милота, иначе не скажешь (хоть и терпеть ненавижу это словцо).

То, что делает британцев счастливыми в одноименной главе может скрасить временное пребывание, а тем более постоянную жизнь в Альбионе. И первое здесь, конечно, – это пабы! Уверен, авторка знает, что говорит: «Если бы пабов не существовало, даже не знаю, что бы британцы делали. Ведь вся их жизнь крутится в пабе или вокруг него». И я, дочитавший до этого места, был с нею полностью солидарен. При этом не стоит считать пабы лишь местом, где с помощью алкоголя снимается депрессия, у него гораздо большая социально-психологическая функция. «Милые британцы видятся в пабах с друзьями, встречают свою судьбу, общаются, отдыхают, узнают новости, расслабляются, и проблемы здесь снимает как рукой». Во многом аналог российской (или скорее советской) пивной или рюмочной, согласитесь. Тяга британцев к природе также радует, а особенно заинтриговала «Дорога гигантов из 40 000 плотно прилегающих друг к другу колонн черного цвета, торчащих из моря в Северной Ирландии».

Традиции благотворительности прелестны – школьный сбор коробок в подарок детям Африки, осенний Праздник урожая или «банки еды» (“Food Bank”) в супермаркетах. Творят добро британцы и всем остальным пример подают.

«А ещё в Британии очень популярны велики, поэтому её и называют «Великобритания» - ми-ми-мииии!!!.

Британские традиции. «Это не что-то такое неизвестное, а просто их образ жизни». Нечто само собой разумеющееся, типа чая с печеньками или сверка с вангованием метеорологов перед выходом из дома. Что ещё? Праздники. Конечно, и среди них: Пасха, Хэллоуин, Дивали (это для меня весомый аргумент за Англию, да!), Рождество, Дни отца и матери и день Победы. Всё как у людей, одним словом.

Любопытно, что хоть британцы редко заходят в церкви, на Рождество почти все делают исключение. Или одолжение для Бога в Его день рождения, хотя бы из вежливости нужно сходить и хором спеть Christmas carols. Другие рождественские обычаи – рождественские хлопушки, облитый бренди и подожжённый пудинг и рождественская речь королевы в 15.00. По типу нашего новогоднего поздравления президента.

Честно заработавшие на счастливую старость британские пенсионеры отрываются по полной – не насилуют любимых внучат чрезмерной заботой, а путешествуют – по своей стране, круизом, баржей и так далее по всему свету. Галкина разоблачает российский предрассудок о бессердечных детях западного мира – в Англии всего 4 % пенсионеров живут в домах престарелых, из них почти половина те, кто нуждается постоянном уходе или на старости лет повредился умом.

И напоследок ещё одна замечательная британская черта – доверчивость. Там верят людям на слово. Но если вы не оправдаете их доверие и обманете милого британца, доверие утратите навсегда. «Можно быть лицемером и интриганом, но обмануть государство, школу или представителей власти просто недопустимо».

В конце прилагается игровой тест «Насколько вы британец? (Или смогли бы вы жить в Британии)»

У меня предсказуемо оказался средний вариант – «Вы или переехали не так давно, или совершенно не понимаете, как устроено британское общество». Примерно этого я и ожидал.

Если жить там я вряд ли когда-нибудь захочу, то как минимум разок-другой съездить стоит – посетить могилы Луиса Уэйна и Клайва Льюиса, полазить по руинам Болескина на берегу Лох-Несса, прогуляться по дороге гигантов и выпить джина, отлакировав его элем с Дэвидом Тибетом. И закусить всё это хаггисом с мармайтом, само собой. Кто со мной?