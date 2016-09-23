Церковь и гражданское общество

Владислав Бачинин - Апокалиптические знаки постсекулярности

Те, кто возлагают надежды на постсекулярные времена и считают, что следом за исторической кончиной секуляризма произойдёт массовый возврат народов на оставленные в далёком прошлом позиции христианской духовности, глубоко заблуждаются. Наш падший мир, лежащий во зле, не слишком склонен к благим попятно-возвратным движениям. Да и народы, составляющие человечество, мало похожи на благоразумных субъектов, уверенно отличающих свет от тьмы и твёрдо разумеющих, где добро, а где зло. Они, скорее, напоминают стада взбесившихся свиней, лишившихся инстинкта самосохранения и несущихся к обрыву, навстречу гибели (Лк.8,32-36).

В нынешнем постсекулярном состоянии нет и намёка на возможность ренессансных метаморфоз. Нигде не видно признаков намечающегося духовного возрождения. Своеобразие постсекулярности в ином - в сочетании двух глобальных гиперинфляций. На гиперинфляцию христианских ценностей накладывается гиперинфляция всех практик и стратегий секуляризма, который уже давно израсходовал свой не слишком большой конструктивный ресурс и успел превратиться в инструмент саморазрушения мировой цивилизации.

Совершающаяся на наших глазах историческая встреча двух реальностей - великой христианской депрессии и кончины секуляризма - вряд ли принесёт добрые плоды. Перемножение культурно-исторического минуса и культурно-исторического плюса даст, похоже, всё-таки итоговый минус. Финальный результат начавшегося «синтеза» двух гиперинфляций может оказаться подобен взрыву вакуумной сверхбомбы: ускоренно расширяющееся пространство духовной пустоты, смерч тотального духовного опустошения способны обернуться каскадом локальных духовных сверхкатастроф и их слиянием в глобальную гипер-аномию.

Недвусмысленные знаки приближения этого сверхкатаклизма все уже заметили, назвав их совокупность игривым словцом «постмодерность». Правда, далеко не все понимают истинную природу вздымающегося духовного коллапса, не все осознают масштабы таящейся в нём угрозы.

За обрушением всех классических и прежде всего библейских смыслов, ценностей и норм надвигается распад базовых нравственно-этических связей на всех уровнях коммуникаций – от семейно-бытовых до международно-правовых. Превращается в осязаемую явь кошмар Раскольникова: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше».

О чём это? О массовых безумиях ХХ века? О коллективных сумасшествиях 2О14-2016 годов? И что будет дальше? Не станет ли прямым продолжением сбывшегося раскольниковского кошмара исполнение пророчеств Иоанна Богослова о снятии семи печатей? Мы этого не знаем. Но если реализовалась упреждающая фантасмагория Достоевского, то кто даст гарантии того, что после этой увертюры не начнут сбываться пророчества Книги Апокалипсиса?

Достоевский – не фантаст, а чрезвычайно проницательный реалист-провидец. То, что выглядело в глазах современников писателя всего лишь личным бредом больного сибирского каторжника, на наших глазах превратилось в образчик невероятно точного, почти документального прозрения. Хотим мы того или нет, но приходится признать, что у Достоевского совершенно точно, предельно реалистично описано духовное состояние русско-околорусского мира начала XXI века.

Но существует ещё больший, совершенно абсолютный реалист-провидец – Господь Бог. Его пророчества сбывались, сбываются и будут сбываться от первого до последнего слова. Сомневаться в этом не приходится. Потому, помня об этом и интересуясь прогнозом на будущее, прежде всего заглянем в последнюю библейскую книгу – Апокалипсис. В ней – главное. А всё остальное – суета сует и всяческая суета…