Полемическая заметка - приглашение к дискуссии

Владислав Бачинин - «План Бога» - или Божье предопределение?

(Полемическая заметка о пастырском лукавстве)

Протестанты знают, как часто пасторы в своих проповедях употребляют словосочетание «план Бога», как охотно рассуждают обо всём, что кроется за ним.

Протестанты-антикальвинисты, отвергающие учение Жана Кальвина о предопределении, нападая на него при каждом удобном случае, в то же самое время явочным порядком, окольным способом вводят его в свои проповеди. Обойтись без него они не могут, поскольку его полное изъятие грозило бы обрушением всей системы библейского богословия. Не имея мужества открыто признать правоту Кальвина, который ни чем не погрешил против Писания (Дан.11,36; Деян.4,28; Рим.8,29-30), они лукаво подменяют библейское понятие предопределения на суррогатный, не библейский и не богословский эрзац-термин «план», взятый из чужеродного, сугубо секулярного партийно-экономического обихода. Лихо оперируя этой слабой, фальшивой версией библейского концепта, ловко вставляя её там, где следует без обиняков говорить о предопределении, они лишь подтверждают старинную правду о ситуации, когда люди гонят нечто в двери, а оно проникает к ним через окно.

Возникает вопрос: ради чего они лукавят? Во имя чего хитрят? Что это за истина и правда, ради которых приходится изворачиваться и фальшивить? Кому они хотят услужить и угодить?

Полагаю, что вразумительных ответов на эти вопросы они дать не смогут. Они и сами, как правило, не дают себе отчета, ради чего это делают и у кого идут на поводу. У большинства сидит в памяти какое-то смутное воспоминание о том, что кто-то когда-то сказал им, будто Кальвин в вопросе предопределения переборщил. Что значит «переборщил»? Почему «переборщил» тот, кто ни на один шаг не уклонился от Слова? В ответ на эти и подобные вопросы обычно звучат либо невыносимые для здравого, трезвого христианского ума дурно скроенные, насквозь лживые софизмы, либо слышится невнятное, уныло-агрессивное блеяние.

Подобная лукавая подмена – еще одно свидетельство измельчания пастырского духа тех, кто обязан печься о библейском здравомыслии христиан. А где лукавство, там и лукавый. Похоже, что именно он и сеет в пастырские головы свои семена недоверия здравым библейским истинам, которые с графической отчетливостью еще раз обрисовал в своём учении о предопределении Жан Кальвин. Оттого-то антикальвинистские подмены, выпады, инсинуации, умолчания, софизмы и выглядят столь несостоятельными и смехотворными, когда с ними сталкиваешься. Бог словно расставляет всё по своим местам: не с благими намерениями, неряшливо приготовленные антикальвинистские блюда оказываются на поверку антибиблейскими. Как будто звучит предупреждение: идти против Слова, неважно, кем оно передается, Августином или Кальвином, – себе дороже!