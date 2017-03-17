К 500-летию протестантской Реформации

Владислав Бачинин - SOLI DEO GLORIA: ОБ АВТОРЕ МИСТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ РЕФОРМАЦИИ

Бог есть Дух, пребывающий в вечности, довлеющий над всем сущим, сообщающий ему способность быть. Он - абсолютное первоначало бытия, всеблагая творящая сила, устроитель естественного, социального и духовного порядка. Он неизменен, вечен, неделим, вездесущ, не имеет пределов в пространстве и времени, вызывает вещи к существованию и изымает их из него.

Разум, задающийся вопросами о причинах и силах, благодаря которым разрозненное многообразие существующих в мире форм сливается в единую симфонию целого, полагает, что исток и первоначало всего этого — Бог. У Гете, в его «Фаусте» излагается поэтическая версия эстетической теологии мироздания:

Когда все сущее, меняясь каждый час,

В нестройный, резкий хор сливается вкруг нас,

Кто звуки мерные в порядок размещает,

Чьей речи верный ритм живителен и тверд?

Кто единичное искусство обобщает,

Объединяя все в торжественный аккорд?

За этим вопросом у Гете следует ответ: «Бог!». Он - Создатель мира, утвердивший в нем порядок и наблюда­ющий за его соблюдением. Он выступает в качестве формообразующей первопричины всего сущего, то есть силы, которая придаёт свою форму всему, что существует, от мельчайшей частицы до мироздания. Форма создается и наполняется соответствующим содержанием.

Благодаря Творцу утвердились размеренный ход небесных светил, смена времен года и многое другое. Подобно дирижеру, Он руководит мировым оркестром, состоящим из мириадов инструментов, и заставляет их звучать сообразно со Своим замыслом. Как существо, высшее во всех отно­шениях, как особая первосущность, Он беспределен в своих проявлениях и бесконечно велик в своем совершенстве.

Бог заинтересован так же и в том, чтобы и человек, Его творение, существовал как внутренне уравновешенное, гармо­ничное целое с непротиворечивой, стройной картиной мира, с упорядоченным строем мыслей и чувств. Он - Бог порядка, не приемлющий никакие виды псевдоморфоза, нарушающего Божий порядок. И Реформация, направленная против опасной разновидности церковного псевдоморфоза, - это Его детище, его инструмент восстановления разрушенного высшего порядка. Своеволие папистов, поддавшихся темным соблазнам гибельных девиаций и перешедших в разряд врагов Божьих, не было оставлено Им без внимания.

Дух Святой трудится внутри истории и внутри человека, в его сердце, душе, уме. И Он, конечно же, не мог не участвовать в Реформации, которая была историческим событием, совершаемым живыми людьми с сердцами, душами, умами. открытыми для Бога. Через этих людей Он действовал как строгий, требовательный и справедливый воспитатель человеческого рода.

Реформация удалась потому, что отнюдь не Лютер, а именно Бог выступил в роли автора-драматурга, замыслившего исторический сюжет Реформации. Он - её формообразующая причина, предопределившая внешнюю форму и внутреннее содержание Реформации. Бог обозначил её временны́е и пространственные рамки. предузнал, избрал и вдохновил людей, способных воплотить Его замысел. Он позволил задуманной Им исторической драме разыграться на европейских подмостках во всём её священном ужасе и удивительной духовной мощи и красоте.

Когда Гегель в своих лекциях по эстетике утверждал, что предметом эстетики является прекрасное в природе и искусстве, то он предложил слишком узкую трактовку, поскольку прекрасное обнаруживает себя не только в природе и искусстве, но и в самых разных сферах человеческой жизни, деятельности и культуры. И Реформация является несомненным средоточием многих прекрасных проявлений деятельности Божьего и человеческого духа. Если автор замысла Реформации – абсолютно совершенный, безусловно и бесконечно прекрасный Господь, то в ней непременно присутствует много такого, что можно смело назвать прекрасным. Несмотря на вмешательство архиврага, на попытки руководимых им духов зла осквернить то благое, что было в Реформации, прекрасное не исчезло. Заслуживающее самых высоких оценок в терминах этики и эстетики, оно далеко не всегда пребывает на поверхности жизни, на авансцене истории. Но, при желании, его всегда можно увидеть, выявить, чтобы изучить, оценить и воздавать должное Автору.

Реформация – одна из самых значительных драм, сочиненных Божественным Драматургом. Именно Он вложил в неё мощный конструктивный посыл, который не смогли пересилить её противники. Он нацелил Свою творческую волю на то, чтобы огромное число людей, почти потерянных для Бога, прошли через церковно-политические потрясения, духовно возродились и получили возможность спасения. В этом состояла суть творческого замысла Автора, взявшего в работу повреждённый псевдоморфозом антропологический материал, и перелицевавшего его на новый лад.

Реформацию вполне можно считать одной из иллюстраций идеи Карла Барта о том, что Бог работает с человеческим материалом методом кризисов, периодически погружая людей в них, а затем изымая, выводя оттуда. Он вступается за тех, кто не утратил любовь к Нему, помогает им, путеводительствует, действует по всем направлениям, прокладываемым материальными, деятельными и целевыми причинами.

Непостижимый Бог, скрытый от человеческих глаз, явил себя в творческом откровении исторического шедевра Реформации. Он открыл через неё Свой замысел, указал европейскому человечеству обновлённую духовную перспективу. Готовя людей к принятию этого откровения, Он допустил распространение и углубление колоссального духовного кризиса, до предела обострившего духовный голод и жажду, духовное зрение и слух наиболее чутких, искренних и глубоких христиан. И в этом кризисе вызревала их готовность стать Божьими инструментами в духовной войне за возвращение евангельской Истины в жизнь церкви и всего христианского мира.

В распоряжении Автора драмы Реформации было достаточно инструментов, чтобы осуществить великий проект. Среди них один из самых важных – это Его избранники, которых Он поместил в эпицентр Своей воли, на которых возложил миссии исполнителей Своего замысла, чьей деятельности придал сверхвысокую мотивированность. Творческая сила Автора исторической драмы передается действующим лицам, позволяет им проникнуться величием Божьего замысла и действовать не бездумно-механически, как заводные куклы, но вдохновенно, изобретательно, самоотверженно, героически. Чуткие к звукам Божьего Слова, «божественного глагола», они проникаются духом сотрудничества и находят в таком сотворчестве себя, своё едва не потерянное христианское «я», свою христианскую идентичность. Не зная всей полноты Божьего замысла, но доверяя мудрости и благорасположенности Автора, они верят в совершенство смысловой архитектоники Его проекта, в безусловную значимость поставленных Им задач и целей.

В числе действующих лиц драмы оказываются и те, кто не готовы и не способны к такому доверию, руководствуются своими субъективными представлениями и частными интересами. Отделённые от Автора стеной неверия и непонимания, они не получают от Него необходимого запаса духовной энергии и не выдерживают тяжелых испытаний. Их участь не завидна: попадая в экстремальные ситуации, они не находят в себе достаточной твёрдости духа и гибнут нравственно или физически, или одновременно и нравственно, и физически.

Те, кто совершал Реформацию, не знали, к чему приведут их усилия, куда всё движется и во что выльется. Мы же находимся в более выгодном положении, поскольку можем видеть то, чего они не видели и о вероятности чего могли лишь догадываться. Но видеть – это еще не значит правильно понимать. Человеческий ум далеко не всегда способен воспринимать предметы целиком и потому практически никогда не располагает безупречно аутентичными сведениями о них. Громада Реформации столь грандиозна, что никому не стоит рассчитывать на исчерпывающе полное представление о ней. Она подобна глубочайшему морю, наполненному мириадами сложнейших проблем, о каждой из которых можно писать отдельную книгу или спорить до бесконечности.

Герман Гессе в своём романе «Игра в бисер» высказал примечательную мысль о том, что историческое исследование предполагает погружение разума в хаос фактов, событий, мнений. Чтобы не утонуть в этом сумбуре, следует обязательно сохранять в себе веру в порядок и смысл. Гессе не был христианином и потому не довёл своё высказывание до логического завершения. Но если продолжить его мысль, то возникнет суждение о непременном присутствии в этом мире Того, Кто придаёт всему сущему порядок и смысл. Вера в Автора порядка, Учредителя смыслов, Устроителя бытия – главное духовное достояние разума, занимающегося проблемами исторической теологии эпохальных кризисов.

Реформация – это не кризис, а энергичная, оздоровительная, хотя и болезненная, реакция христианского мира на собственный кризис. Это не болезнь, а процесс выздоровления, в ходе которого складывался, формировался, чеканился, обтачивался метод обращения христианского разума с реальностью. В этой же сложной и запутанной реальности христианское перемешалось с нехристианским, противохристианским и антихристианским, а последнее стремилось вытеснить, уничтожить, предать забвению всё христианское. И в развёртывающихся духовных войнах, интеллектуальных борениях обнажалась неоспоримая истина: явственно проступал сверхметод, которым через людей действовал Бог. Господь решительно вступился за тех, кто любит Его, решил помочь им, взял на себя путеводительскую роль, обнаружил готовность действовать по всем направлениям, включил в дело важнейшие причинно-следственные механизмы.

В Реформации присутствует тайна. Это тайна Божьего участия в её почти фантастическом проекте, который поначалу очень многим казался заведомо провальным. Когда никому не известный немецкий провинциал Мартин Лютер восстал на авторитет могущественного папы и всей Римской церкви, то его шансы не только выиграть, но просто выстоять против мощнейшего европейского института с гигантской властью и жестоким репрессивным аппаратом инквизиции, были близки к нулю. Но он, несмотря ни на что, все-таки, победил, и эта победа показала, что Бог встал на его сторону и помог осуществиться невозможному. Потому фантастическую победу Лютера-реформатора можно считать еще одним, на этот раз духовно-историческим, доказательством бытия Бога, свидетельством прямого и активного участия Святого Духа в жизни христианского мира

Лютер всегда понимал, что без Бога он – совершенное ничто, а Реформация – пустая мечта. Он видел в определении своей судьбы действие, по меньшей мере, трех разных, но однонаправленных силовых вектора. Первый – это Сам Господь Бог, как формообразующая причина. Он, предузнавший, избравший, подготовивший Лютера, открыл ему великое поприще, поставил в зияющем проломе и защитил от множества смертельных опасностей. Вторым силовым вектором была масса сгруппированных Богом внешних обстоятельств, требовавших от Лютера ответов на настойчивые вызовы времени. И третья – внутренний духовный огонь, зажженный Богом и ярко запылавший в глубине личного «я» молодого реформатора.

Бог, как Автор Реформации, свёл всё это в единый мощный вектор, подобно тому, как драматург соединяет ряд сюжетных линий в единую фабулу захватывающего действия. Он проделал это не только с Лютером, но и с судьбами тысяч, а затем и миллионов европейских христиан. Умственные лабиринты и нравственные тупики стали превращаться в широкие магистрали. Грешники, успевшие уже махнуть на себя рукой, увидели свет и путь к спасению. Сердца, мало на что, казалось бы, годные, стали возрождаться, с удивлением и радостью обнаруживая у себя способность к высоким чувствам и упованиям на Божью благодать. Чуть живая вера, напоминавая чадящие, коптящие огарки, вдруг стала вспыхивать яркими факелами внутреннего духовного огня. Так Бог творил чудеса – исцелял почти погибшие души, устраивал малые, внутренние, личные реформации, преображал духовно вялых, а то и просто полумертвых католиков в дерзновенных, отважных христиан-протестантов.

Главным лекарством в Божьей реформаторской аптеке стало Его Слово. Оно обеззараживало духовную среду, помогало возрожденным христианам обуздывать зло внутри себя, укрощать и обезвреживать грех. То, перед чем был бессилен человек, отступало под воздействием Божьей благодати.

Божья режиссура была руслом, за пределы которого бурный поток Реформации не мог выплеснуться. Божья воля творила чудеса с людьми и обстоятельствами, преображала грешников и превращала зло в добро. Она, хотя и потребовала жертвенности, но не позволила Реформации стать всеобъемлющей континентальной кровавой баней и безнадежно потонуть в крови. Она, хотя и потребовала жертвенности, выдвинула людей и сформировала обстоятельства, которые помешали исторической драме превратиться в беспросветную трагедию. Так Бог, благословивший реформаторов, ясно явил Свою сущность Созидателя, а не разрушителя.

Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что Бог, явившийся Автором христианской Реформации, ни при каких обстоятельствах не может считаться автором антихристианских, богоборческих политических революций, чуждых Его созидательной, благой природе. Приравнивать же, скажем, деструктивную русскую революцию 1917 г. к креативной лютеровской Реформации, - это значит осуществлять насилие над реальностью, в которой нетождественное на сущностном уровне не может считаться тождественным на уровне умозрения. Это похоже на то, как человеческий ум, оказавшийся во власти темных искушений, иной раз предпринимает попытки взглянуть на Бога в свете категорий, далёких от библейских критериев порядка и совершенства. Так, некогда один голландский интеллектуал спросил философа Рене Декарта: «Может ли Бог создать существо, ненавидящее Его?» То есть это означало: «Может ли Бог совершить то, что Богу не пристало, что не соответствует Его сущности? Может ли Он оказаться субъектом девиантного поведения и причиной новых девиаций?»

В глазах христиан подобные вопросы выглядят совершенно абсурдными. В них налицо логика секулярного, антропоморфного мышления, переносящего на абсолютно совершенного Бога характерные особенности поведения несовершенного, падшего, греховного человеческого существа. По чьей-то легкомысленной прихоти Тот, в чьей сущности нет и не может быть ни малейшего признака девиантности, принудительно вводится в круг чуждых Ему представлений и понятий и начинает измеряться ими. Так возникают внешне дерзкие и эпатажные, а по сути умственно наивные и нравственно убогие предположения. К числу таких же рассуждений, имеющих вид не столько смелых парадоксов, сколько граничащих с глупостью недоразумений, следует причислить и попытки изображать богопротивные, инспирированные духом зла политические революции как нечто благое, т.е. вдохновлённое Богом.

Все эти проблемы в настоящее время актуализируются одним известным и чрезвычайно красноречивым хронологическим совпадением, важным и для России, и для всего мира. В октябре 2017 г. официально исполняется 100 лет российской антихристианской революции. Но примечательно не это, а другое. Бог явно не допускает, чтобы зловещая катастрофа, перемоловшая сотни миллионов жизней и судеб, праздновала свой демонический юбилей в состоянии горделивого самовозвышения. Он Своей властью твёрдо и неукоснительно отодвигает химеру в сторону и ставит над ней 500-летний юбилей другой, абсолютно полярной духовной реалии – христианской Реформации, спасшей и продолжающей спасать души миллионов людей, не нашедших себя ни в атеизме-секуляризме, ни в папизме, ни в византизме.

Еще недавно Реформация походила на историческую Атлантиду, затонувшую в глубинах коллективной памяти народов и мало кого интересовавшую. Но сегодня историческое сознание 800 млн. протестантов всего мира, чьё духовное родословие восходит к Реформации, словно пробуждается. В условиях юбилейного 2017 года два антагониста, революция и Реформация, встали один против другого, как будто специально, для того, чтобы мир увидел, понял, усвоил и не забывал: Провидение противопоставляет темному свидетельству существования дьявола, этого лжеца, вора и убийцы, прямо противоположное свидетельство бытия благого Бога, проведшего гигантскую очистительную работу в умах и сердцах великого множества людей. Так в наши темные и смутные времена каждый думающий человек получает дополнительную возможность сопоставить эти две реальности и поразмышлять над тем, что для него является приоритетом.