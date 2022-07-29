Лихошерстов - Бог и Путин: Демистификация и Послесловие Zла

Теологи и религиозные мыслители о духовном диагнозе В.Путина: "одержимый демонами психопат, садист и насильник”

“Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: «аминь»”. (Второзаконие 27:17) “…и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша…” (Иезекииль 38:3). “Происходящее в Украине — это трагедия, это стыд, который ставит клеймо на тех, кто это начал, на тех, кто, как оказалось, не имеет страха перед Богом” Вселенский патриарх Варфоломей I [1].

На восьмой год войны неправедной, в двадцать второй год царя московского было ко мне слово Господне: "И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его — в море восточное, а заднее — в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это" (Иоиль 2:20,21)

В своей книге "Подсолнух: о возможностях и пределах прощения" (1970 г.) писатель Симон Визенталь рассказал о поразившем его случае из жизни: "Когда я еще был заключенным концлагеря, мы работали в лазарете под Львовом. Внезапно меня позвала медсестра и повела в подвал, где лежал умирающий молоденький эсэсовец по имени Карл. Он взял меня за руку и стал рассказывать, что в Днепропетровске со своим отрядом загнал сотни людей (евреев) в дом и поджег его. Особенно запомнил целую семью, сгоревшую заживо, — ребенка, мужчину и женщину. Раненый эсэсовец продолжал говорить. Он сказал, что осознает теперь свою вину и что скоро он умрет. Однако, чтобы умереть спокойно, ему нужно, чтобы какой-нибудь еврей его простил. Он попросил, чтобы это сделал Визенталь. Визенталь посмотрел на окно; снаружи сияло ослепительное солнце. «Вот, – подумал он, — два чужих друг другу человека, которых судьба свела всего на несколько часов. Один из них просит помощи, а второй столь же бессилен, как и первый, и не может сделать для него ничего». Он встал и посмотрел на раненого. Его руки были сложены на груди, и Визенталь представил, что между ними растет подсолнух. «Наконец, — пишет он, — я принял решение, и, не сказав ни слова, вышел из комнаты». Эсэсовец умер в ту же ночь. Прошло столько лет, но я до сих пор думаю — правильно ли я поступил, не дав ему прощения? После войны я нашел его мать. Будучи убежденной христианкой, она пыталась воспитать Карла верующим в Бога, но Гитлер оказался сильнее" [2].

Теолог Роберт Браун написал о "Подсолнухе": "Читатели этой тревожащей и бередящей душу книги должны найти свой собственный ответ на вопрос: "Что сделал бы я в подобной ситуации?" [3]Американская писательница Синтия Озик, приславшая Визенталю длинную и аргументированную статью, пошла еще дальше. “Говорят, что месть приводит к оскотинению, а прощение — к очищению, — писала она. — А, по-моему, верно как раз обратное… Пусть эсэсовец умрет непрощенным. Пусть он идет к дьяволу” [4]. К сожалению, подобные переживания актуальны теперь и для большинства украинцев. В легендарном фильме "Список Шиндлера" (Schindler's list) озвучивается архиважная мысль о том, что "Триумф зла — это бездействие доброго человека". Новое торжество путинского Zла стало аксиологически и онтологически возможным из-за бездействия многих добрых людей, систематической и многолетней кастрации гражданского общества России и постыдно лизоблюдской позиции РПЦ [5], которая, как соль по слову Христа (Мф. 5:13), потеряла всякую силу удерживать от разложения добрые христианские нравы худым путинским сообществом (1 Кор. 15:33-34). Растворив до мельчайших атомов в агрессивной кислотно-имперской среде остатки своей христианской идентичности, большинство россиян позволили Z-путинизму, так же, как и эсэсовец Карл, стать сильнее их православного воспитания и евангельских идеалов любви. И как будто о современной России пишет Симон Визенталь в своей книге, констатируя факт того, что люди желающие лишь "мира и спокойствия" становятся по сути "кирпичами на ступеньках преступников, восходящим к власти и удерживающих ее" [6]:

"Я часто спрашиваю себя: одни ли нацисты преследовали нас? Не было ли равнозначно злым для людей молча и без всякого протеста смотреть на человеческих существ, претерпевающих такие ужасающие унижения?" [7]

Доктор Карл Генри в своей знаменитой книге "Сумерки Великой Цивилизации" формулирует важный вывод о том, что "не быть укреплённым добрыми идеями означает лишь то, что вы станете жертвой плохих" (“Not to be fortified with good ideas is to be victimized by bad ones”) [8]. Всю свою недолгую историю Московия, а затем и Россия, были жертвой плохих идей и негодных философских концепций, начиная от филофеевской идеи “Третьего Рима” и заканчивая современной шовинистической концепцией "Русского Мира" [9].

Выступая с критикой кичливого славянофильства своего времени, мыслитель Пётр Чаадаев в своём Первом Философском Письме очень точно определил, что генезис добра и прогресса никогда не был присущ русской цивилизации: "Опыт времён для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведён на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали... Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды... В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас ещё живём для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдалённым потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке" [10].

Именно правильное понимание своего пути и покаянное осмысление своего прошлого становится по мнению авторитетного теолога-теоретика Юргена Мольтмана первым шагом к эсхатологии новой надежды по формуле “Spes quaerens intellectum” [Надежда ищет понимания], в которой наша общехристианская надежда становится "docta spes" [educated hope], то есть "надеждой просвещённой и наученной" Божьим Евангелием [11]. К сожалению, сегодня христианский мир вынужден констатировать факт того, что Россия так и не прошла через подлинное раскаяние о своём страшном прошлом, полностью соответствуя определению писателя Николая Лескова о том, что: “Русь была крещена, но не просвещена”.

Ещё 13 марта 2022 г. более пятисот авторитетных теологов и религиозных мыслителей подписали Декларацию об учении о "Русском мире", в которой констатировали глубокое духовное банкротство российского православия и его отхождение от ортодоксальных христианских воззрений. По их мнению, "поддержка, которую многие иерархи Московского Патриархата оказали войне президента Владимира Путина против Украины, укоренена в тоталитарной по своему характеру разновидности православного этнофилетического религиозного фундаментализма, известной под названием «Русский мир» [12].

В практическом богословии ортодоксия (правильная вера) неотделима от ортопраксии (правильных поступков) верующего человека. Именно отсутствие последнего Священное Писание называет лицемерием (Мк. 7:6-7 и Мф. 6:2-16). В довоенной России путинская ложь и пропаганда десятилетиями недальновидно полагали, что пустое и массовое декларирование правильных слов является самодостаточным императивом на совершение любых злодеяний как в отношении своих политических оппонентов, так и целых стран (подавление протеста в Беларуси, полицейская высадка войск в Казахстане, СВО-война в Украине).

Соборный голос ведущих мировых богословов-подписантов Декларации напомнил российским еретикам-царебожникам о том, что в Священном Писании Бог не занимается строительством империй, а, напротив, разрушает их, как мы видим это на примере неудачного строительства Вавилонской башни, когда низшее тоталитарное единство людей попыталось самообожествить своё мнимое величие и разрушить Божий план свободного развития человечества. Отвергая саму возможность подчинения вечного Царства Божьего "любому царству мира", лучшие умы современного христианства выступили с осуждением гундяевского оправдания войны: "Мы осуждаем как неправославное и отвергаем всякое учение, стремящееся заменить Царство Божие, увиденное пророками, провозглашённое и открытое нам Христом, проповеданное апостолами, воспринятое как мудрость Церковью, изложенное в догматах Отцами, и переживаемое на каждой Святой Литургии, — царством мира сего, будь то «Святая Русь», «Священная Византия» или любое другое земное царство, чем незаконно присваивается власть Самого Христа передать Царство Отцу" [13].

Учителя Церкви и богословы разных стран подчеркнули насколько абсурдными и, в то же время, опасными являются шовинистические концепции путинизма, поддержанные РПЦ: "Утверждение превосходства одной группы над другими — обычное зло, проистекающее из таких разделений, которые совершенно противны Евангелию, согласно которому все едины и равны во Христе, все должны отвечать перед Ним за свои поступки, и все могут получить Его любовь и прощение не потому, что являются членами некоторых социальных или этнических групп, но как люди, все равным образом сотворённые и рождённые по образу и подобию Божию (Бытие 1:26)" [14].

То, что в Украине никогда не было нацизма или притеснения русских говорит хотя бы тот факт, что я, этнически русский доктор богословия, участвовал в обучении капелланов Национальной Гвардии Украины, среди которых также было немало русскоговорящих украинцев. В этом плане все фантазии пропагандистов Эрэфии о некоем мифическом нацизме в Украине, как правильно подметил сам В.Путин, были "выковыряны из носа и размазаны по приказу о вторжении". При этом не трудно представить по Оруелу как выглядела бы наша земля под властью тиранического режима путинизма. Профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов так говорит об этом будущем:

“А вот подлинное пророчество, которое вы можете взять и прочитать, это пророчество Игнатия Брянчанинова, святителя, который в своих письмах, это середина девятнадцатого века, черным по белому прямо написал, можете, повторяю, взять и прочитать: наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, антихриста, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии… Сколько было этих деятелей, которые хотели захватить весь мир. Вот он наконец, и ужас какой, наш народ может и должен в смысле по идеи, по логике, не приказывать же, он не может. ‘Наш народ’, я содрогнулся, когда первый раз прочитал это. А потом увидел, верно, это так!” [15].

В своей недавней проповеди патриарх Кирилл признал, что "Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть" [16]. Как метко выразился Н. Бердяев о проповедниках такого рода: “Крест ему нужен лишь для оправдания меча” [17]. Двоемыслие и незавершённость пространно-витиеватых формулировок патриарха Кирилла оставили верных чад РПЦ в решительном недоумении, так и не дав ответа на главный вопрос: "Через кого именно эти нечистые духи ополчились на Церковь? Кто же этот одержимый демонами безумец, отдавший приказ бомбить мирные украинские города, церкви и устраивать геноцид целого сорокамиллионного народа?"

В этой связи предсмертное прозрение Бориса Немцова о том, что кремлёвский мега-Чикатило является "йоб*утым" на голову появилось не на пустом месте. Ангела Меркель, наблюдавшая кремлёвского пациента долгие годы, очень точно определила, что Путин находится в "параллельной реальности". И здесь, ввиду отсутствия рационального объяснения путинской агрессии, о чем уже упоминали многие политологи, только здравая христианская теология способна пролить Божий свет в черные, демонические глубины обитателей кремлёвских подземелий. Священное Писание учит о том, что у каждого человека есть потенциал подняться до Божьих высот, исполнятся Святым Духом и приносить Его плоды (Гал. 5:22-23), или же, напротив, пасть до адских глубин, исполнится нечистым духом и писать твиты-ненависти и злобы, угрожая всему миру ядерным апокалипсисом, как это делает жалкий "маленький человек с большими комплексами" [18] Д. Медведев, забывший о том, что "всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей" (1 Ин. 3:15).

Тема демонической одержимости царей и правителей представлена весьма обширно как в Ветхом, так и Новом Завете. Так, египетский фараон был практически полной физической эманацией диавола и совершенным исполнителем его воли относительно многолетнего террора и истребления Израильского народа. В попытке варварского геноцида евреев Египетский фараон отнимал детей (мальчиков) у Израиля (Исх. 1:15-22), также как и Путин в акте геноцида, признанного парламентами многих стран, крадёт детей из им же разрушенной Украины. В четырнадцатой главе книги Исход мы читаем о том, как осатаневший фараон лично возглавил погоню за ушедшим народом Израиля, взяв в поход "шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские" (Исх.14:6), также как и дышащий злобою Путин лично руководит действиями своих БТГ на Донбассе, посылая эшелоны ржавых советских “колесниц” для возврата ушедшего народа Украины в имперское стойло Эрэфии. Как говорится, персонажи разные, а вот дух (нечистый) один и тот же. И здесь нет никаких сомнений в том, что конец последнего будет столь же трагичным, как и первого. При этом обратите внимание насколько цели специальной военной операции египетского фараона против древнего народа Израиля совпадают со страхами фараона московского: "перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]” (Исх. 1:10).

Одержимая бесами, ваалопоклонница царица Иезавель, проявив полное пренебрежение по отношению к законам и традициям Израиля, чудовищной ложью, обманом и убийством захватила виноградник Навуфея (3 Цар. 21:1-16). В. Путин, действуя "в духе Иезавели", пренебрёг всеми международными законами и межгосударственными соглашениями и под прикрытием циничной лжи и военного насилия, произвёл аннексию украинского Крыма, в процессе которой лично отдавал приказы и руководил беззаконной операцией.

Побуждаемый злым духом царь Саул “бесновался в доме своём” (1 Цар. 18:10) и бросал копья в помазанника Давида (1 Цар. 18:11), равно как и Путин, одержимый, по справедливому определению патриарха Кирилла, "духами злобы поднебесной", швыряется ракетами в ушедшую от него свободную Украину. Господь Иисус Христос, устанавливая новые стандарты взаимоотношений между людьми, учит о том, что "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мтф. 5:9). И напротив, обратное значение данного отрывка Писания в том, что "Прокляты разжигатели войны, ибо они будут наречены сынами диавола". (Пламенный привет из ада всем участникам сатанинского сборища у Путина накануне вторжения).

Одержимый бесами человек всегда подчинён служению некой преступной идее, которая полностью поглощает его ресурсы, жизненную энергию, эмоции, время: "И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида..." (1 Цар. 19:1). Убийство Давида стало для царя Саула такой же навязчивой идеей-фикс, как и уничтожение Украины для Путина. Далее мы видим, как все военные и человеческие ресурсы древнего Израиля осатаневший Саул бросает на поиски и убийство Давида и его небольшой группы “огорчённых душою” оппозиционеров (1 Цар. 22:2). Аналогичным образом поступает и движимый нечистым духом В.Путин, направляя все государственные ресурсы РФ на пытки, убийства и отравления его явных и мнимых противников.

В исследовании данной проблематики важно как, согласно Писанию, заканчивается одержимость бесами царей и правителей. Уже упомянутый израильский царь Саул, как значимый ценностный маяк в определении схожих видов ментальности одержимости, трагически закончил свою карьеру актом преступного геноцида целого народа Гаваонитян (2 Царств 21:1-2). В Израиле времён Давида, также, как и в современной путинской России, ситуация стремительно ухудшалась. Столкнувшись со столь видимым проклятием, царь Давид был сильно обеспокоен после первого года голода. После второго года он начал искать духовную причину. И лишь после третьего голодного года Давид решился вопросить Господа. Оказалось, что Бог воспылал яростью на весь народ Израиля по причине того, что грех конкретного царя Саула в отношении Гаваонитян остался неотомщённым, а справедливость не была восстановленной. На протяжении многих столетий Гаваонитяне были добросовестными рабами Израиля (также, как и украинцы в своё время добровольно стали рабами Российской империи). Заключив договор с Иисусом Навином и Израилем о мире, Гаваонитяне “рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня” (Нав. 9:1-27).

Чуть ранее в первой книге Царств мы читаем о том, как царь-популист Саул, потеряв Божье благоволение, впал в одержимость бесами и начал ряд “кровожадных” военных кампаний против своих врагов и малых народов своей империи. Так, например, “Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом” (1 Цар. 22:19). Комментарии говорят, что среди погибших в Номве было немало Гаваонитян, так как они были рабами священников. Александр Киркпатрик полагает, что “В безумии своей ярости Саул навёл на невинный город в своём собственном царстве месть, которую он так и не смог осуществить над виновным языческим народом по повелению Бога” (1 Царств 15: 3) [19].

Засуха и голод стали общенациональным наказанием, поскольку имперский народ Израиля во дни Саула либо прямо помогал в истреблении Гаваоянитян (забыв о своей обязанности быть их покровителем и защитником), либо не замечал их геноцида из-за имперской политики царя Саула и пропаганды того времени. По мнению Дункана Хистера, “Именно это отношение глубоко оскорбило Бога. И тот факт, что весь Израиль знал об этом и ничего не сделал для того, чтобы почтить завет, заключённый от их имени с Гаваонитянами, означал, что весть Израиль должен был страдать” [20]. Подавляющее большинство россиян (более 90%) вслед за Путиным “победобесно” поддержало нарушение мирного договора с Украиной и аннексию Крыма, и теперь они точно так же должны платить по счетам различными международными санкциями, ухудшением отношений с демократическими странами, общим понижением уровня жизни. В своё время могущественный царь Навуходоносор, возгордившись, был превращён в животное, оставив нам своё предостережение о том, что “Царь Небесный, Которого все дела истинны и пути праведны”, “силен смирить ходящих гордо” (Дан. 4:34). Поскольку россияне намерены и дальше добровольно страдать, восторгаясь размерами своего огромного концлагеря и вырезая, по меткому слову Невзорова, военные сумочки из собственной кожи [21], то в этом затянувшемся противостоянии Бога и маниакальной гордыни победившая сторона нам уже заранее известна.

Уникальность этого случая ещё и в том, что Бог потребовал у Своего народа осудить злодеяния уже мёртвого человека, что, по сути, снимает вопрос о том, нужно ли современной России осуждать безбожную идеологию коммунизма. Здравым людям это даёт надежду, что преступления путинизма также не будут забыты. Главный же грех Саула заключался в том, что он проявил непомерную “ревность” по своему народу в ущерб другим малым народам, что в сочетании с “кровожадностью” правителя, а также его склонностью нарушать ранее заключённые мирные договоры, позволяет выделить в таком поведении ключевые признаки фашизма (словарь The Blackwell Dictionary of Western Philosophy отождествляет фашизм с геноцидом, относя к нему “любой репрессивный и тоталитарный политический режим или действия”. Словарь Merriam-Webster говорит о фашизме как “об анти-демократическом, авторитарном, движении”, при котором происходит “мистическое прославление националистической истории”, “правительство, как правило, контролирует бизнес” и где “практически отсутствует терпимость к оппозиции любого рода”, Роберт Пакстон напоминает в своей книге “Анатомия Фашизма” (2004) о том, что фашисты всегда готовы к насильственным действиям, отвергают компромиссы и интеллект [22]).

В Новом Завете синоптические евангелия свидетельствуют о том, что изгнание бесов наряду с проповедью евангелия и служением исцеления было исключительно важной и совершенно отдельной миссией апостолов (Мк. 3:14-15), занимая по разным оценкам от 30 до 40 процентов времени служения Иисуса Христа и его учеников. Доктор теологии Джордж Гилберт отмечает, что изгоняемые бесы имели “ясное и истинное опознавание” (“a clear and true recognition”) [23] мессианства Иисуса Христа: “И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий” (Мк. 3:11). При этом инфильтрация (проникновение) бесов в конкретных людей, как правило, происходит в два этапа: вначале диавол воздействует на разум человека, создавая идеологический плацдарм для своего вторжения: "И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его... (Ин. 13:2). И уже затем после какого-то омерзительного поступка (греха), "правильно" индоктринированный адепт получает своего нового духовного хозяина: "И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее (Ин. 13:27).

Духовная деградация всей путинской элиты происходила в этом же формате. Вначале в терминологии Д. Медведева возник некий духовный "компот" и сплав из имперского сатанизма Суркова, шаманизма тувинца Шойгу, православного фундаментализма Гундяева, примитивизма грубого физического насилия вчерашнего охранника Золотова, антизападничества Патрушева, рибентроповского вранья Лаврова и плохого знания истории троечника Путина. И только после этого, в Книге Жизни, которая откроется нашему взору в конце времён мы обнаружим записи наподобие этих: "И взял неверный муж молодую гимнастку на ложе своё, и вошёл в него сатана". Или же "И вложил диавол в сердце царя московского убить Лёшку Навального и вошёл в него сатана"...

Вместе с тем Библия — это не книга технического богословия. В духовных реалиях "мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно" (1 Кор. 13:12). Как гениально сказал об этом физик Блез Паскаль:” мы видим слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы быть окончательно убеждённым” (“see too much to deny and too little to be sure”) [24]. Вот почему так важно внимать слову Господа Иисуса Христа, Который наперёд уведомил нас: «По плодам их узнаете их» (Мф.7:16). Это означает, что мы как христиане не должны слепо отказываться, подобно вечно молчащим верующим России, от нашего права на идентификацию Zла. В своём апостольском послании церкви Павел уведомляет верных о том, что он со своими спутниками “и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана” (1 Фес. 2:18). В данном отрывке для нас важен сам прецедент истолкования и отождествления поступков определённых людей, о которых Павел упоминает чуть ранее, с действиями самого диавола. Украина не раз и не два в истории пыталась освободиться от безумной российской империи, но воспрепятствовал ей сатана, то через шовинистически настроенных императоров, то через большевиков-коммунистов, то теперь через одержимого бесами В. Путина.

Западное богословие имеет на сегодняшний день очень действенную методологию выявления демонической одержимости человека, состоящую из 80 критериев (маркеров), которые с очень большой долей вероятности могут определить, находятся ли падшие демонические существа в теле конкретного человека. Сразу отмечу, что сам В. Путин набирает 72 бесспорно положительных признаков одержимости и ещё 8 спорных (скорее-да-чем-нет маркеров), оставляя далеко позади себя даже таких вымышленных персонажей, как садист и убийца Ганнибал Лектор. Не случайно многие психологи отмечали факт того, что у Путина, так же, как и у Медведева, самая настоящая эмоция — это эмоция ненависти. Его лицо — это классика агрессии и войны, лицо из гильз и патронов, взгляд самого Люцифера, которого Христос назвал “человекоубийцей от начала” (Ин. 8:44). Здесь опять же, повторюсь, мы оцениваем не личные “откровения” и “озарения”, а напротив самым внимательным образом по слову Христа анализируем ужасающие двадцатилетние плоды путинизма.

Само обращение в христианстве начинается c “Mea culpa” — признания своей вины и ошибок, в то время как кремлёвский “Mister Right” (мистер Сама Правота) никогда не признавал своей вины, ошибочных решений и никогда не выражал даже простых сожалений о своих действиях или тем более преступлениях. Христианство очень жёстко говорит о необходимости прощать других людей (Мф. 5:23-24), и категорически запрещает месть (Рим. 12:19), однако в лексиконе кремлёвского диктатора слово “прощение” в своём номинативном значении отсутствует напрочь, как недопустимая слабость, уступая свою терминологическую нишу тупым пацанским понятиям мести. Христос призывает нас любить врагов (Мф. 5:44), Путин же напротив убивает своих явных и мнимых врагов по лицу всей земли. Христос бесконечно дорожит каждой человеческой душой, как образом и подобием Бога, в то время как на столе у Путина, по утверждению профессора В. Соловья, находится его любимая табличка со словами “люди, вы лохи” [25].

Христос называл диавола “лжецом и отцом лжи” (Ин. 8:44). Второе имя В. Путина на Западе — это “патологический лжец” (“pathological liar”), который сам неоднократно подчёркивал, что “слова даны политику лишь для того, чтобы скрывать его мысли.” Согласно Библии, цели диавола на земле “украсть, убить и погубить” (Ин.10:10). Несколько сотен документально подтверждённых расследований команды Алексея Навального продемонстрировали как россиянам, так и всему миру за какой гранью нормального человеческого существования находятся воры, убийцы и душегубы-губители путинской мафии. А где говорят большие деньги, там молчит даже совесть поскользнувшегося патриарха. И ранний Дмитрий Рогозин очень точно охарактеризовал то окружение, в котором он находится сейчас: “Вороватый чиновник — это всегда предатель своей страны. Его надо опасаться больше, чем союза НАТО, талибов и марсиан” [26].

Одним из явных признаков присутствия бесов является половое беспутство человека ("sexual promiscuity") и последующие за этим всевозможные извращения ("perversions"). И поверьте, мы, христиане, очень внимательно относимся к заявлениям авторитетного политолога Станислава Белковского о том, что "значительное количество" высшего руководства России являются гомосексуалистами, включая спикера Володина, Шувалова, Иванова, Жириновского и многих других [27]. Обращаю внимание духовника В. Путина Тихона Шевкунова на тот факт, что многолетние беспутные половые связи его подопечного с игривыми горничными (С. Кривоногих) и молодыми гимнастками (А. Кабаева) не позволяют настоящим христианам признавать в Путине морального лидера нации, в особенности после его беспричинного и публичного развода с первой женой, что само по себе глубоко ненавистно Богу (Мал. 2:16). Более того, согласно требованиям Нового Завета, этот прелюбодей и блудник должен быть как минимум отлучён от причастия, а в случае продолжающегося греха, извержен из Церкви Святых, "дабы не было хулы на имя Божие и учение" (1 Тим. 6:1). В Первом послании к Коринфянам апостол Павел предупреждает всех блудников и идолослужителей, прелюбодеев, малакий и мужеложцев о том, что Царства Божия они не наследуют (1Кор. 6:9-10). Образно говоря, это и есть смерть души (Откр. 21:8), если только грешник не принесёт искреннего покаяния и не порвёт с греховной жизнью.

Бог очень ясно говорит в своём Слове: "Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием" (Ис. 61:8), в то время как вся суть путинизма и его Z-армии — это беззаконие, грабительство и насилие. Не случайно народная мудрость учит нас тому, что "рыба гниёт с головы".При этом глубина психологической деформации личности росфюрера такова, что её невозможно объяснить одной родительской поркой. Пьяные отцовские побои лишь отшлифовали в разуме будущего диктатора России понимание того, что насилие является главнейшим элементом в человеческих взаимоотношениях. Многие криминологи и психиатры Запада говорят о некоем событии Х, которое нанесло по личности Путина сокрушительнейший удар, оставив после себя атомную воронку выжженной совести, выгоревшего сострадания к людям, всего гуманного и человечного. Не случайно В. Путин стремится во что бы то ни стало убить своих врагов. Это есть некое послание в прошлое к самому себе, к маленькому Вовке, которого безжалостно насиловал криминальный верзила из соседнего подъезда: "Смотри, я теперь круче своего насильника-палача, я теперь не лох, а крутой пацан! Он оставил меня жить с моим позором, но я все равно сильнее его, сильнее самого Бога, решая кому жить, а кому умереть". В реальности же это одержимое бесами существо патологически неспособно любить других. Даже когда на камеру он целует маленьких мальчиков в пупок — это всего лишь нездоровая гиперкомпенсация и извращённая любовь к самому себе. Он любит себя в этих детях, а не их самих, сострадает о своём несчастном детстве, а не о детях российской глубинки, умирающих от рака без всяких обезболивающих. Все те, кто ещё сохраняет остатки разума в России, должны понимать какой психопат и садист сидит сейчас на их ядерной кнопке. В демонологии жестокое насилие находится на третьем месте по способу проникновения бесов в людей уступая лишь массовой идеологической индоктринации и колдовству (магии).

Но главный квалифицирующий признак демонической одержимости всей преступной верхушки Российской Федерации, как и в случае с нацистской Германией — это, конечно же, массовые убийства людей, ужасающим примером которых являются две имперские войны в Чечне с уничтожением четвертой части населения, подлая война против православной Грузии, бесчеловечные ковровые бомбёжки Сирии, массовые ракетные, авиационные и артиллерийские удары по Украине и матери городов русских — Киеву. Пол Роланд в своей книге «Нацисты и Оккультизм: Темные Силы, Высвобожденные Третьим Рейхом» ("The Nazis and the Occult: The Dark Forces Unleashed by the Third Reich") [28] шаг за шагом мастерски воспроизводит все этапы демонизации германского нацизма, убедительно демонстрируя, как в просвещённый XX век гитлеровская верхушка, начав с банального бытового оккультизма, Тевтонской мифологии, арийских архетипов, демонической философии Ницше, очень скоро попала под такое недоброе влияние нечистых духов, что устроила самую кровавую в истории Вторую Мировую Войну и организовала в специально созданных концентрационных лагерях уничтожение людей в промышленных масштабах. Путинская псевдоправославная элита лишь повторяет демонический путь немецкого фашизма. Здесь уже нужно искать не женщину, как шутят французы, а бесов и их предводителя Люцифера. Вопрос лишь в ком? Есть абсолютная аксиома "яблони" о том, что дети отражают природу, черты и характер своих родителей. И в этом смысле вопрос о том, чьим сыном является В. Путин, Божьим или люциферовым, для всех верных любящих Иисуса Христа и знающих Священное Писание отнюдь не стоит.

Вечное Царство Бога основано на идеях любви, добра, справедливости, уважения прав и свобод каждой личности, в то время как, умирающая недоимперия Путина основана на идеологемах ненависти, насилия, беззакония и полном пренебрежении прав и свобод граждан. Все годы правления В. Путина так или иначе были связаны с ложным пониманием природы и приоритета идей насилия и принуждения, достигнув апогея своего "мыслетворческого" выражения в агрессии против Украины. Данный подход является серьёзным расхождением с ортодоксальным учением церкви. Отец Церкви IV века Августин Аврелий в своей книге "Исповедь" сформулировал важный тезис о том, что "Принуждение человека к чему-либо против его воли — не есть добро, даже если то, к чему его принуждают — добро" [29]. Николай Бердяев, один из любимых философов В. Путина, в своей статье "Кошмар злого добра" более детально поясняет эту истину своему нерадивому ученику:

“Во имя диавола все дозволено, во имя Божье не все. Это причина того, что диавол всегда имеет в нашем мире больший успех… Мы живём в одну из самых кровавых эпох всемирной истории, в эпоху, объятую кровавым кошмаром, когда всякий уверен в своём праве убивать своих идейных и политических противников и никто не рефлектирует над оправданностью действия мечом. Кровавая война, кровавая революция, кровавая мечта о контрреволюции приучили к крови и убийству. Убийство человека не представляется страшным… Как и все инквизиторы, И.Ильин (В.Путин — прим. А.Л.) верит в принудительное и насильственное спасение и освобождение человека. Он придаёт принуждению, идущему от государства, благодатный характер, — оно превращается в непосредственное проявление любви и духа, как бы действие самого Бога через людей. Все реакционные и революционные инквизиторы, начиная с Торквемадо и до Робеспьера и Дзержинского, почитали себя носителями абсолютного добра, а нередко и любви. Они убивали всегда во имя добра и любви. Это самые опасные люди. Дух этих людей гениально изобличил Достоевский” [30].

Протестантский пастор из Сакраменто Александр Шевченко много лет по заданию Кремля навязывал пост-советским протестантам лживые тезисы о том, что христиане должны удалятся от мирской политики, поскольку богослов-мученик Дитрих Бонхёффер поддержал Барменскую декларацию (1934), провозгласившую полное отделение церкви от государства, но при этом, скорее всего, не знал о том, что более поздний Бонхёффер заявил об этом следующее: "Мы более не можем прятаться за Барменом и Дахлемом, так как мы не можем более игнорировать Слово Божье" (“We can no longer go back behind Barmen and Dahlem, because we can no longer go back behind the Word of God”) [31].

Сегодня борьба с демоническим путинизмом — это в буквальном смысле борьба за будущее человечества. Но можем ли мы представить, чтобы в современной России кто-то из религиозных мыслителей и богословов уровня позднего Бонхёффера так же смело заявил бы "мы не можем более прятаться за исповеданиями Гундяева и Ряховского, так как мы более не можем игнорировать Слово Божье?” Всю красоту этого богословского примитива подметил Андрей Кураев в первоначальном исповедании блаженнейшего Онуфрия:

"Некоторые политики считают, что я иду против них. Но если я иду к Богу и одновременно — против них, то куда идут они? Получается, они идут против Бога. И раз они идут против Бога, то я разве должен идти с ними?" [32].

А ведь здесь; по сути, вопрос к каждому из нас: "В какого же Христа мы веруем? Если Христос воистину живёт в нас, то почему мы не слышим Его Голос, Который обещает, что такие безнравственные фарисеи-властеугодники, как Гундяев и Алфеев примут "тягчайшее осуждение" (Мк. 12:40); обличает богатых Ротенбергов своего времени, "Горе вам, богатые" (Лк.6:24); называет царя Ирода (Путина) хитрой "лисицей" (Лк.13:32), а не мудрейшим безальтернативным правителем, как это делает любитель шахтёрских песен Тихон Шевкунов; утешает учеников Иоанна Крестителя (Навального) посланием о том, что блажен всякий "кто не соблазниться о Нем" (Лк. 7:23).

Путинская война с Украиной — это окончательное прощание с российской цивилизацией. К сожалению, в самой России так и не наступило прозрение фельдмаршала Паульса, который уже перед самим пленом в Сталинграде твёрдо заявил офицерам своего штаба: "Я не буду стреляться ради этого богемского ефрейтора" ("I have no intention of shooting myself for this Bohemian corporal") [33]. Удивительно, что столь могучая на первый взгляд страна на наших глазах решила покончить с собой ради этого демонического ничтожества из питерской подворотни.

Одной из главных задач богослова является правильное опознавание тех или иных действий Бога в истории и "присоединение толкования" (Неем. 8:8.) для всех ищущих понимания. И здесь, как теолог, я хотел бы напомнить всем имперствующим в своём безумии псевдоправославным РПЦ, что у нашего Бога есть одна характерная особенность — Он силен обратить ваше зло, которое вы сеете в жизни других людей, против вас самих: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт" (Гал. 6:7). Как восклицал об этом праведный Авраам: "Судия всей земли поступит ли неправосудно?” (Быт. 18:25).

Именно поэтому как христианин, я всецело полагаюсь на моего Бога суда и справедливости, веруя что, так или иначе, злобный кремлёвский Аман, построивший виселицу для моего украинского народа, сам будет висеть на ней. Те, которые хотели уничтожить наше украинское государство, скоро сами останутся без своего. Путинские бандиты, срывавшие наши флаги в оккупированных городах и сёлах, удивятся тому, как скоро позорный власовский триколор над Кремлём сменится на небесно-голубые цвета Новгородской республики. Все это сделает Бог руками людей. Готовьтесь. Здесь вряд ли кто-то скажет точнее Володина: "Нет Путина — нет России!" Само познание природы Бога убеждает нас в том, что зло не должно восторжествовать. Христиане всего мира молятся сейчас за Украину, в то время как всех вас, путинисты-оккупанты, рано или поздно ждёт судьба второй Византии, а не Третьего Рима.

В завершении своей статьи я хотел бы особо обратиться ко всем тем в России, кто скорбит о потери своих близких и родных. Смерть ваших военных не была планом Божьим для их жизни. Но они позволили диавольской пропаганде Кремля обольстить себя, став жертвой плохих идей, плохого богословия, и заплатив самую высокую цену за своё нежелание быть критически мыслящим христианином, способным, по слову Бонхёффера [34], жить дорогой благодатью любви и свободы, а не дешёвой благодатью безучастности и лжи. И даже сейчас, когда 84 процента россиян продолжают сжигать в топке империалистической войны остатки своей совести, в их зажатые от правды уши из самых глубин ада все ещё пытаются докричаться их убитые близкие в самом истошном и страшном крике прозрения: "Меня послал на смерть одержимый бесами и "йоб*утый на голову" психопат, садист и насильник В. В.Путин."

P.S. Домашнее задание всем царебожникам из секты свидетелей В.Путина:

1) Выучить наизусть один стих Священного Писания из Нового Завета, Первое послание к Фессалоникийцам 4:6: "чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за всё это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали".

2) Находясь в молитвенном состоянии сердечного сокрушения, мысленно представьте и ужаснитесь тому, что Господь-Мститель сделает вам за то Zло и Vарварство, которые вы принесли на теперь уже небратскую вам землю Украины.

3) “Начало мудрости — страх Господень” (Прит. 1:7). Начиная с небольших 15 минутных сессий и постепенно увеличивая время, приготовьте себя ко всё более полному переживанию страха Божьего. Помните, что Его возмездие для вас и вашей страны уже в пути...

Александр Лихошерстов

Доктор теологии,

PhD in Theology,

LLB, MA, M.Div

Как автор, я посвящаю эту серию статей всем живым и павшим воинам-героям полка Азов, которые своей мужественной борьбой помогли всему миру увидеть наконец с предельной ясностью люцифероподобное естество имперского путинизма.

Продолжение следует…

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