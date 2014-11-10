Борило - Эсхатологические ожидания Церкви

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго...Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. Если же все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия? О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Андрей Борило - Библейский взгляд на эсхатологические ожидания Церкви Введение Глава1 Определение эсхатологических событий Времена отрады День Господень Пришествие Явление Откровение Глава2 Второе пришествие Христа-библейское повествование Время пришествия Отступление последнего времени Умножение бедствий Преследование верующих Евангелие до края земли Знамения небес Израиль Глава3 Христос во втором пришествии Личное пришествие Видимое пришествие Пришествие во славе Христос придет внезапно Глава4 Эсхатологические события Антихрист Суды печатей, труб, чаш Армагеддон Воскресение Суд Тысячелетнее царство Заключение Библиография

Андрей Борило - Библейский взгляд на эсхатологические ожидания Церкви - Введение

Эсхатология - богословская дисциплина или наука, изучающая такой богословский аспект как учение о последних днях и событиях связанных с пришествием Христа. Эриксон обозначает эсхатологию следующим образом: «…она занимается вопросами, касающимися конца времени и завершения Божьей деятельности в мире. Во многих случаях эсхатология буквально отражает заложенный в этом слове смысл, становясь последним разделом богословских исследований, последней рассматриваемой главой в богословском учебнике.» Интерес к вопросам, затрагиваемым эсхатологией растет, в особенности с наступлением 20го века. Этот интерес, наверное, связан с небывалым до селе ростом развития различных сфер промышленности, появлением новых технологий влияющих на изменение общества и культур.

В эсхатологии или вернее в той сфере в которой она занята большое количество разных аспектов сложных к пониманию или более того вообще неясного. Но, несмотря на это исследование эсхатологии, и ее истин важно, так как наравне с остальными истинами и откровениями, содержащимися в Слове Божьем предназначены для утешения и придачи уверенности верующему в его следовании за Христом в его повседневной христианской жизни.

Для Церкви события связанные со вторым пришествием Христа являются важным событием и, по сути, они являются ее надеждой. Эсхатология служит хорошим подспорьем в том, чтобы лучше понимать различные обетования и другие богословские разделы Священного Писания. Второму пришествию Христа Писание уделяет большое внимание и по этой причине мы не можем отодвигать тему эсхатологических событий на второй план или уделять ей незаслуженно мало внимания. К примеру о втором пришествии Христа говорится больше 1000 раз в Ветхом Завете, а Новый Завет повествует об этом событии в более чем 300 стихах.

Эсхатологические события являются частью Божественного плана спасения человека. И к тому что будет происходить люди относятся по разному, одни боятся того что они читают из описаний в Библии другие придают этому чрезмерное, преобладающее над другими аспектами Библии значение. Однако важно отметить, что события связанные с пришествие Христа дают надежду верующим в Него на то, что те трудности, которые они проходят, закончатся окончательной победой Христа и началом Божьего Царства. По причине множества различных событий связанных со вторым пришествием Христа описываемых Библией изложенных в не самом простом к пониманию с первого раза смысле требуется основательно изучить и по-настоящему глубоко осмыслить их. Сделать это следует подробно изучая значение эсхатологических терминов и понятий, рассмотреть приводимые в Писании свидетельства о том, как и что будет происходить. Также не маловажно уделить внимание тому, какие признаки они будут иметь и в каком хронологическом порядке они будут разворачиваться а так же понять назначение каждого из них.

Вот что отмечает митрополит Иллирион(Алфеев) касательно эсхатологических событий: «Вся история христианства разворачивается в период времени между первым и вторым пришествием Спасителя. В эту историю вплетены судьбы всех людей и живых, и умерших. Ожидание второго пришествия объединяет Церковь, странствующую и Церковь торжествующую. В ожидании второго пришествия и те, кто жил до Христа, в частности ветхозаветные праведники. Второе пришествие Христа будет радикальным образом отличаться от Его первого явления. В первый раз Христос пришел на землю в кенотическом образе раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, во второй же раз Он придет во славе и величии Своего Божества»

Актуальность этой темы для Церкви в целом и каждого верующего в отдельности обусловлена тем, что эсхатологические события это то, что есть неизбежная часть истории человечества и Божественного плана. Цель данного исследования в том, чтобы дать по возможности ясную картину того что и как будет происходить в эсхатологических событиях и очередной раз подчеркнуть актуальность данной части или раздела богословия для каждого кто является верующим в Христа.

Глава1. Определения эсхатологических событий.

Приступая к рассмотрению эсхатологических событий описанных в Библии следует ознакомиться с основными названиями или понятиями, примененными для описания эсхатологических событий. В разных местах Библия повествует о «времени отрады», «дне Господнем», «пришествии», «явлении», «откровении». Конечно же, для описания этих событий используются и другие определения но перечисленные можно отнести к разряду основных описательных понятий.

Времена отрады. Итак, первое понятие, которое мы рассмотрим, будет так называемое «времена отрады». Об этом мы читаем в книге Деяний Апостолов: « Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» Приведенная цитата взята из проповеди апостола Петра произнесенной им в Иерусалиме. Рассматривая определение « времена отрады» возникает вопрос, что за отрада? Греческое слово, переведенное в синодальном переводе как «отрада» в кратком греческо-русском словаре Нового Завета имеет следующие значения: облегчение, отрада, отдых. «Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета» дополняет еще одним значением как «расслабление» и дает следующее пояснение относительно смысла этого словосочетания следующим образом: « фраза указывает на освежающее облегчение эсхатологического спасения, обещанного Израилю».

Из этого можно отметить, что речь идет о чем-то лежащем в будущем или в перспективе, а не о том чего следует ожидать сейчас. Эта идея берет свое начало с самого начала в Библии с описания грехопадения человека. Передаваемая Петром весть о неких временах, которых еще нет, но однажды должны наступить очень понятна для иудеев, к которым он обращался в Иерусалиме. Иудеи как люди Ветхого Завета прекрасно понимали содержащееся в Ветхом Завете противопоставление как бы двух миров, того который уже есть здесь и сейчас и того который придет ему на смену или наступит с приходом ожидаемого ими Мессии. Эта идея о неких двух веках как вехах в истории человечества в эсхатологическом смысле встречается и в Новом Завете. Например, Матфей пишет что хула на Духа Святого не простится человеку ни в этом веке, ни в будущем. Говоря об идее ощущения времен в Писании можно отметить что она формируется на протяжении всего Ветхого Завета и в книгах, относящихся к так называемому межзаветному периоду к которому относится 3я книга Ездры не вошедшая в канон и являющаяся апокрифом можно прочитать что ангел говорит о сотворенном уже веке, предназначенном для многих и о неком будущем веке, предназначенном для немногих (3я Ездры 8:1)

Если говорить об эсхатологическом новом веке или неком новом времени-эпохе то можно сопоставить эту парадигму с сотериологическими событиями, например. То, что ожидает человека принявшего Христа не наступает здесь и сейчас. Здесь и сейчас человек продолжает жить в сем веке который полон греха и наказание за которое есть смерть. Но благодаря принятию искупительной жертвы Христа человека ожидает век грядущий, в котором нет ни греха ни смерти. М.Генри говорит об этом времени что « произойдет совершенное обновление всего мироздания. Времена отрады, которые придут от лица Господа, продлятся перед лицом Господним и в вечности». Отсюда становится понятно что «времена отрады» о которых говорит апостол Петр в своей проповеди в Иерусалимском храме имеют безвременную или вечную составляющую в отличие от века нынешнего, которому Господом положены пределы во временных рамках. Век грядущий связанный со временами отрады несет в себе воскресение и вечную жизнь в Царстве Божьем ожидающем всех праведников и погибель и вечное наказание для всех не покорившихся истине, которая есть Христос. Началом этого другого века послужит событие, которое изучает эсхатология, а именно второе пришествие Господа Иисуса Христа.

День Господень. Впервые упоминания о неком «дне Господнем» встречаются в Ветхом Завете. Они упоминаются в ветхозаветных пророчествах. Как свойственно Ветхому Завету, да и всему библейскому тексту в целом не свойственна временная конкретика. Ни произносящий пророчество, ни слушающий его никак не может назвать, когда конкретно произойдет, то или иное прорекаемое в пророчестве событие. Одно определенно ясно и не двусмысленно, что речь идет о событии связанном с Господом Иисусом Христом. Есть некоторые события, описанные в Писании которые можно ставить отдельно от общего смысла рассматриваемого «дня Господня» и не связанные с Ним. Речь идет о предсказаниях Исайи о падении Вавилона и падении Иерусалима. Оба эти события произошли, как сказано тоже в «день Господень» однако эти события не связаны со значением остальных упоминаний о «дне Господнем». День Господень. Впервые упоминания о неком «дне Господнем» встречаются в Ветхом Завете. Они упоминаются в ветхозаветных пророчествах. Как свойственно Ветхому Завету, да и всему библейскому тексту в целом не свойственна временная конкретика. Ни произносящий пророчество, ни слушающий его никак не может назвать, когда конкретно произойдет, то или иное прорекаемое в пророчестве событие. Одно определенно ясно и не двусмысленно, что речь идет о событии связанном с Господом Иисусом Христом. Есть некоторые события, описанные в Писании которые можно ставить отдельно от общего смысла рассматриваемого «дня Господня» и не связанные с Ним. Речь идет о предсказаниях Исайи о падении Вавилона и падении Иерусалима. Оба эти события произошли, как сказано тоже в «день Господень» однако эти события не связаны со значением остальных упоминаний о «дне Господнем».

Читая Ветхий Завет можно выделить общее для упоминаемого «дня Господня», а именно то, что очень часто через пророчества, содержащие это словосочетание доносят весть о последних временах открывающих дверь пришествию Иисуса. Подтверждением тому можно считать упоминания о «дне Господнем» в Новом Завете. К примеру, Иоанн пишет следующее: «…воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» О том же дне повествует и Петр во 2м своем послании и Павел в своем первом послании к Коринфянам достаточно внятно говорит об этом событии следующее: «так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа» Общий обзор ветхозаветных пророчеств о дне Господнем и слова авторов Нового Завета о том же событии сообщают то, что речь идет о возвращении Иисуса Христа на землю. Как говорилось выше в рассмотрении дней отрады о том, что иудеи понимали, что история человечества делится на два этапа, век нынешний в котором живут люди и некий век грядущий как время, которое еще не наступило, но обязательно наступит.

Об этом пишет Д.Лэдд следующее: «ветхозаветные пророки с нетерпением ожидали наступления дня Господня и тех Божьих наказаний, которые очистят мир от зла и греха и утвердят на земле совершенное Божье царство. Таким образом, в Ветхом Завете ощущается противоположность между настоящим миропорядком и искупленным порядком Божьего Царства» Из этого можно подытожить что день Господень это время или событие когда Христос или Его явление в отличие от Его первого пришествия на землю станет очевидно всем вне зависимости от их веры или неверия. В библейской энциклопедии Брокгауза об этом эсхатологическом событии говорится следующее: « в определенный момент, неизвестный ни человеку, ни даже Ему самому, Он вновь явится на землю, чтобы по поручению Своего Отца совершить суд и учредить Царство Божье сначала на земле в ее современном виде, а после истребления всех врагов Бога - и на обновленной земле»

Итак, день Господень это время когда Иисус Христос, Который согласно евангельскому повествованию однажды родившись на землю и будучи распят на кресте вознесся на небеса. Но он однажды вернется, чтобы судить мир и наказать зло и творящих его. Для верующих же в Него это эсхатологическое событие будет означать исполнение ожиданий и надежд на избавление от зла этого мира, погрязшего в грехе.

Пришествие. В евангельских текстах Иисус повествует о своем пришествии, будучи уже на земле. В Евангелии от Матфея он говорит следующее : « ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» Об этом же событии говорит и Павел в своих посланиях, как например во 2м послании к Фессалоникийцам : « Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему…» Следует обратить внимание на то что, сам Иисус говорил о Своем пришествии, будучи уже на земле, то есть когда он пришел. Апостол Павел так же говорил о пришествии Христа. На первый взгляд возникает некий диссонанс в виде того, что сам Иисус и Павел говорят о казалось бы, произошедшем событии как о событии которое еще не произошло, а только произойдет в перспективе.

Пролить свет на эту загадку позволит обращение к краткому греческо-русскому словарю Нового Завета, который дает перевод греческого слова часто употребляемого в Новом Завете в случаях, где говорится о пришествии Христа. Речь идет о слове «паруссия» и перевод дается в следующих значениях - приход, прибытие, пришествие, возвращение, присутствие. То же значение передает и новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового заветаИзучение в контексте этих значений открывает смысл того о чем говорил сам Христос и авторы посланий. Апостол Павел используя это определение в своих посланиях в разных местах повествует как о невидимом присутствии Христа на Земле после того как Он вознесся на небеса после Своего воскресения, так и о Его физическом возвращении на Землю как части эсхатологических событий и обетовании Бога.

Богословы, рассуждая над темой эсхатологии, так же дают пришествию Христа свои пояснения. К примеру, один из известных исследователей Нового Завета Дональд Гатри говорит о парусии следующее: «Парусия - второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и связанные с ним эсхатологические события. Парусия представляла собой предмет заветных чаяний ранних христиан, которые в обстановке жестоких преследований и нетерпимости ожидали скорого исполнения этого обещания Иисуса». Отсюда следует что первые христиане воспринимали пришествие Христа не как некоторую пророческую мистерию, а как эсхатологическое обетование данное им Христом, и донесенное Его первыми учениками, одним из которых был апостол Павел. Об этом же говорит А.Мень : « Парусия - термин, обозначающий в Новом Завете явление Господа Иисуса в Славе при конце времен. Знаменательно, что слово «парусия» переводится и как «пришествие» и как «присутствие». Такая двойственность указывает на то, что парусия понималась не только эсхатологически, но и мистически, как пребывание Господа в мире с момента Его первого явления. Тем не менее, большинство первых христиан понимало парусию преимущественно в эсхатологическом плане»/

Нигде в Евангелиях нет пояснений, когда это произойдет. Более того Он говорил что даже Он сам не знает когда это произойдет. Однако из Евангельских текстов известно, что Бог Отец, сидящий на небесах отметил во времени человеческой истории конкретное время этого события. Отсюда для христиан следует следующий смысл, который заключается в том, что христианину следует бодрствовать над своим каждым днем, чтобы каждый день быть готовым предстать перед Господом, если случится Его ожидаемое пришествие. Пришествие Христа как эсхатологическое событие станет одним из подтверждений божественных обетований данных человеку. Следствием пришествия Христа станет полная победа Христа над грехом и его последствиями, а так же над самим сатаной с его бесами. И все это станет кульминацией божественного плана искупления человека начало, которого было положено еще в эдемском саду.

Явление. Следующее эсхатологическое определение, встречающееся на страницах Писания это так называемое явление. В Новом Завете, когда речь идет о явлении Господа Иисуса Христа используется греческое слово «епифания». Краткий греческо-русский словарь Нового завета дает этому слову следующий перевод-явление, появление, приход В качестве примера употребления этого слова можно использовать слова апостола Павла : «и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» об этом же апостол говорит в своих посланиях Тимофею и Титу. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового завета дает слову «эпифания» следующие значения: во 2м послании Фессалоникийцам - проявление, слава; в 1м послании Тимофею - проявление, явление; во 2м послании к Тимофею - явление, проявление; в послании Титу - явление. Из анализа этих мест Писания видно что речь идет об одном и том же событии с употреблением одного и того же определения. Явление Господа относится к эсхатологии напрямую и является одним из череды предсказанных эсхатологических событий. Пророчества о явлении Господа содержатся еще в Ветхом Завете. У.Кейли в своем библейском комментарии говорит о явлении Господа следующее «Бог не желает, чтобы этот мир навсегда оставался несчастным. Он намеревается низвергнуть своих врагов своей могущественной рукой. Он не позволит, чтобы его святые еще больше подвергались нападкам и козням дьявола. Который соблазняет людей хитростью и обманом, чтобы погубить их. Неправда об улучшении человеческой природы либо об усовершенствовании мира скоро приведет к еще худшему смятению и завершится суровым наказанием. Какое успокоение для христианина- быть уверенным, что Бог расправится со всем злом».

К ветхозаветным упоминаниям явления Господа можно отнести такие места как Исход 16:10 где говорится о явлении славы Господней сынам Израилевым в пустыне. Там же в Ветхом Завете содержатся сведения о том, что ожидает тех кто был верен и послушен Господу ( Пс83:8; 101:17) и тех кто противился Ему (Мал 3:1-5) Часть этих обетований уже осуществились в первом пришествии Христа, но полнота совершится именно в грядущем эсхатологическом событии которое есть явление Господа Иисуса Христа. В нем в этом явлении Господа в конце времен совершится полнота спасения всех кто уверовал в Него и полнота наказания непокорившихся истине и вечное установление Царства Небесного и произойдет это не каким-то абстрактным мистически образом, а весьма явственно и видимо для всех живущих.

Откровение. Термин, используемый в Новом Завете 18 раз. Библейский словарь Нюстрема дает о нем следующее пояснение: «Это слово употребляется в особом значении, когда говорится о делах и событиях, которыми незримый Бог открывается Своему творению; и прежде всего в совести, в природе и в истории; в подготовке спасающей благодати в среде Израиля с самого призвания Авраама до ее полного проявления во Христе, а также в действии Его Духа в Церкви до явления славы окончательного совершенства » В новозаветных текстах это определение передается греческим словом «апокалюксио». В некоторых местах слово «апокалюксио» переведено как «явление»(«епифания»), это сделано так, потому что эти два слова являются синонимичными по своей сути. В качестве примера можно использовать, например следующий текст: « дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа»; «посему, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа»; «так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа»; «а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его» Во всех этих местах согласно греческому тексту стоит слово «апокалюксио» но переведено как «явление».

Подытожить первую главу можно следующим образом. Вся совокупная суть рассмотренных определений и понятий сообщает, что ожидаемое второе пришествие Христа, которое станет кульминацией и завершением эсхатологической части истории человечества. С момента Его первого прихода на Землю прошло больше 2000 лет, и все это время было временем подготовки к исполнению всех пророчеств о конце времен и воцарении Мессии. Все эти события передаваемые рассмотренными определениями положат конец царству тьмы и греха и как пишется в Библии перед Ним преклонится всякое колено и Христос явится во всей Своей славе, величии и силе. Вот как описывает это событие Ф.Баракман: «В отличие от первого пришествия на землю, второе пришествие Господа Иисуса и Его земное тысячелетнее царствование, знаменующее собой заключительную фазу Его прославления, будут исполнены великой силой и славой. Земля была местом Его величайшего унижения; она же станет местом Его триумфального прославления»

Глава 2 Второе пришествие Христа - библейское повествование

Итак, эсхатологические ожидания Церкви заключаются в том, что она ожидает возвращения Христа на Землю. В этом основная суть всего библейского повествования. В своих размышлениях об этом ожидаемом в перспективе событии нам важно понимать Божье повествование об этом и только на нем, а не на чем-то другом развивать свое рассуждение и только по нему определять верность эсхатологического учения.

Время пришествия. Из евангельских текстов, а так же текстов некоторых новозаветных посланий и ветхозаветных пророчеств и обетований известно, что и как будет, происходит в череде эсхатологических событий. В эсхатологии имеется один не ясный, сокрытый момент. Это время начала этих событий, то есть время второго пришествия Христа, когда это будет. Бог в Своем Слове сообщил нам всю необходимую информацию касательно возвращения Христа. Как говорилось выше, даже сам Иисус Христос не обладал этой информацией и это подтверждается Его словами в Евангелии: « О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» Все это Он говорил на фоне того, что достаточно подробно говорил о том, как это будет, перечисляя то что, как и в каком порядке будет происходить.

Отсутствие ясности относительно времени пришествия Иисуса Христа послужило поводом к возникновению ложных пророчеств и предсказаний относительно даты того когда это произойдет. Апостольские предупреждения о том, что увлекаться и верить подобным «пророчествам» опасно и недопустимо.

Павел оставил в посланиях по этому поводу следующее увещевание : « Молим вас, братия о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак» Эти слова вторят словам самого Христа, который увещевал своих учеников бодрствовать, так как время Его пришествия невозможно предугадать, или каким-то образом узнать. То, что Бог скрыл время пришествия Христа послужило и продолжает служить для первой Церкви испытанием, так как окружавшие учеников Христа люди слыша их слова о том, что Христу надлежит вернуться разрушали веру христиан и порождая ереси, отрицающие как возможность, так и правдивость слов Христа о Его возвращении. У.Баркли в своем толковании на второе послание Петра отмечает следующее: «Они в буквальном смысле спрашивали: «где обетования пришествия Его?» Это иудейская формула, которая значит, что то, о чем спрашивают, вовсе не существует. «Где Бог правосудия?» - вопрошали люди во времена пророка Малахии. «Где Бог твой?» -спрашивали у Иеремии враги его. В каждом из этих случаев сам вопрос означает, что испрашиваемого не существует вовсе. Еретики эпохи Петра отрицали, что Иисус вообще может прийти когда-нибудь еще».

Твердость Петра в вере в истинность слов его Господа выражена в его послании: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают».

Возникает резонный вопрос, почему же Бог ничего не сказал о времени, когда это должно произойти? Г.К.Тиссен отмечает по этому поводу следующее: « Если бы время Его пришествия, было указано самым определенным образом от начала, то Церковь потеряла бы побуждение к бодрствованию, к которому она призывается неопределенностью момента этого события» Р.Паш пишет что, понимая то, что ждать этого события больше 2000 лет Церковь Христова заснула бы гораздо быстрее, чем это есть на сегодняшний день. Из-за человеческой склонности ко сну и лени нас необходимо держать в постоянном напряжении. И знание четкого срока Его пришествия послужило бы поводом к расслаблению и распутству, под лозунгом «мы успеем покаяться». Поэтому Господь сокрыв время своего пришествия тем самым выражает Свою волю к тому чтобы мы всегда были к этому готовы.

Стоит отметить, что в вопросе времени пришествия в христианских кругах и по нынешний день существуют две группы мнений. Первая верит согласно словам Священного Писания ожидая скорого и внезапного возвращения Господина, и другая, которая напротив, считает, что время это наступит еще не скоро как собственно и повествуется в притчи о девах. На фоне того, что неизвестность времени пришествия держит христиан в напряжении оно же дарит им надежду на то, что Он вернется, что служит утешением и поддержкой в их ежедневной жизни.

Итак, со времени первого пришествия Христа на Землю прошло уже более 2000 лет. Можно сказать, что Бог медлит или опаздывает. Но из новозаветных текстов достаточно понятно, что причина, по которой этого еще не произошло, является Божья милость к этому погибающему миру. Причина так называемой задержки в желании Бога предоставить всем людям возможность спасения. «Ибо не хочу оставить вас братия в неведении о тайне сей,…что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» Отсюда можно извлечь то, что у Бога определено число тех, кто примет спасение, и Он не закроет дверь спасения до тех пор, пока все они не войдут в нее. Эта же идея подтверждается словами апостола Петра, который сообщает по этому поводу следующее: «Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» и дальше продолжает, говоря о том, что долготерпение Господа следует почитать за спасение. Р. Паш призывает использовать даруемую Богом отсрочку не для сна и успокоения, а, напротив, для того, чтобы обращаться от дел своих неугодных Богу и освящаться пока есть время, так как скоро это станет не возможным. В один прекрасный день Христос как молния придет с неба. Только, как известно молния не бывает в ясном небе, она сверкает при наличии туч, которые сгущаются постепенно. И приближение грозы вполне возможно предугадать, наблюдая все эти явления. Бог хранит тайну дня и часа, но подробно охарактеризовал эпоху последнего времени, чтобы христиане могли узнать ее и приготовиться. Рассмотрение их будет следующим шагом данной работы.

том, что будет предшествовать этому событию. Описывая эти события Христос движим желанием предостеречь учеников, а не просто удовлетворить их любопытство, более желает приготовить их ко всем грядущим событиям, нежели дать им ясную картину всего что будет происходит в череде эсхатологических событий. В качестве иллюстрации этой беседы можно использовать ряд стихов из 24й главы Евангелия от Матфея, где Иисус говорит следующее: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец; ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;…Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;…И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец…И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Из этого текста можно выделить следующие эсхатологические признаки. Это отступление от истины, умножение бедствий, преследования христиан, распространение Евангелия до края земли, небесные знамения. Тексты синоптических Евангелий содержат беседу Иисуса с Его учениками о том, что будет предшествовать Его возвращению. На свои прямые вопросы о времени Его возвращения они получили лишь ответы отом, что будет предшествовать этому событию. Описывая эти события Христос движим желанием предостеречь учеников, а не просто удовлетворить их любопытство, более желает приготовить их ко всем грядущим событиям, нежели дать им ясную картину всего что будет происходит в череде эсхатологических событий. В качестве иллюстрации этой беседы можно использовать ряд стихов из 24й главы Евангелия от Матфея, где Иисус говорит следующее: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец; ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;…Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;…И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец…И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Из этого текста можно выделить следующие эсхатологические признаки. Это отступление от истины, умножение бедствий, преследования христиан, распространение Евангелия до края земли, небесные знамения.

Отступление в последние времена. В самом начале описания признаков Своего пришествия Христос говорит о том, что первым признаком будет отступление от истинной веры и Христа как центра этой истины. В Синодальном переводе в 4м стихе 24 главы Евангелия от Матфея стоит слово «прельстил». В греческом тексте используется слово «планэсэ» которое согласно «Нового лингвистического и экзегетического ключа к греческому тексту Нового завета» имеет следующие значения: «сбивать с толку», «заставлять сбиться с верного пути», «заставлять кого либо придерживаться неправильной точки зрения», «заблуждаться». Иисус несколько раз делает акцент на этом пункте так как Он видит его особенную важность. Этот период будет охарактеризован появлением «лжехристов» В «Толковании четырех Евангелий и книги деяний апостолов» этот момент связывается со снятием первой печати, что знаменует появление антихриста. У.Макдональд отмечает по этому поводу следующее: «Во время первой половины великой скорби появится много ложных мессий, которые успешно обманут множество людей. Быстрый рост всевозможных культов может быть прелюдией к этому, но еще не полным исполнением». Сюда же можно соотнести другой стих из 24-й главы Евангелия от Матфея который гласит что: «…и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». Этот период будет охарактеризован появлением лжехристов и лжепророков. Касательно лжепророков М.Генри пишет что: «эти обольстители будут притязать на то, что имеют в себе Божественное вдохновение, непосредственное поручительство от Бога и дух пророчества, тогда как все это будет ложью. Некоторые считают что обольстителями, о которых здесь говорится, были те, кто был поставлен учителями в церкви и приобрел репутацию учителей, но впоследствии стал извращать истину, которой они учили, и вводить слушающих в заблуждение» Говоря о лжеучителях и лжепророках то они появились еще во времена апостолов, когда учение Христа только распространялось.

Апостолы были свидетелями того что это предсказание Христа уже начало исполняться в их дни не оставили это без внимания в своих текстах. К примеру, Павел пишет что: «Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Из этого текста можно увидеть, что те, кто будет вовлекать людей в отступление будут не просто хорошими ораторами, но будут обладать силой и властью совершать сверхъестественные явления. Они будут внушать своим слушателям и последователям такую веру, которую можно сравнить со слепым фанатизмом. Что в свою очередь будет прельщать большие массы людей, вызывая у них ошибочное мнение, что это и есть, тот самый Христос, который должен вернуться. И следующее, что сообщает этот текст то, что люди будут нести персональную ответственность за свой выбор, за то, что они примут и поверят им.

Речь идет о том, что многие люди будут говорить о себе как о том, кем они не являются. Они будут называть себя Спасителями мира, теми, кто имеет силу и власть принести мир. Избавить общество от всевозможных проблем и трудностей. Примером тому на сегодняшний день могут быть такие известные движения как Нью-Эйдж, мормоны, мунисты, Свидетели Иеговы. В России хорошо известно о неком Виссарионе который, назвав себя Мессией широко говорил о своей особенной мессианской миссии. На сегодняшний день это могут быть люди разного социального положения и рода занятий. И каждый из них в отдельности и все они в совокупности будут создавать своей деятельностью, условия для прихода и принятия миром так называемого «человека греха» то есть Антихриста. Р.Паш пишет в своей книге что: «под прикрытием евангелия снова вводится идолопоклонство, губящее людей.

С так называемых христианских кафедр отрицаются основные истины веры. Проповедуется совершено ложный Христос, лишенный Божественных качеств и неспособный ни искупить грех, ни победить смерть. Некоторые утверждают, что никакой гибели нет и все, включая дьявола, будут спасены. Многие так называемые откровения и человеческие предания заменяют Писание. Возникают ложные религиозные пробуждения, и враг даже осмеливается подражать действиям Духа Святого в неутвержденных сердцах». Отступление, о котором говорит Христос, относится ко многим людям, которые не принимают истину, либо, познав ее, извращают ее. Сюда можно причислить христиан, которые когда то были ревностными верующими но после либо охладели, либо отступили от истины. Другая категория это верующие, которые отвергают основные доктрины Библии, найдя им замену в виде устраивающих их прочих догматов и философий. Ну и стоит сказать о еще одной категории людей это тоже верующие, находящиеся в различных обольщениях ложных религиозных учений и псевдо духовных практик. Рене Паш сообщает картину положения дел в Европе как иллюстрацию происходящего отступления: « Уже давно статистика установила, что во Франции этой «старейшей дочери церкви», не более 3-4 миллионов католиков соблюдают религиозные праздники. В Париже лишь 3% населения принимают участие в богослужениях.

Среди примерно 60000 членов протестантских церквей лишь незначительное меньшинство проявляет настоящее благочестие. Таким образом, во Франции, по крайней мере, 35 миллионов человек живут так, как будто бы Бога нет. В протестантских странах положение едва ли лучше. Религиозная печать Англии сообщает, что лишь 2% населения Лондона посещают молитвенные дома» Ситуация в других странах не сильно лучше. Распространение спиритизма, в его всевозможных формах который в крупных городах привлекает большие массы вовлеченных в него. Сюда же следует добавить увеличивающееся на мировой арене влияние ислама, увеличение последователей в разных странах таких учений как кришнаизм, восточные философии, возрождение различных этнических языческих практик носящих зачастую откровенно бесовский характер, увлечение астрологией и прочее. Говоря обо всем этом, большая опасность в том, что ряды перечисленных организаций пополняют и христиане.

Умножение бедствий. Следующий этап или составляющая из череды эсхатологических признаков, о которых говорил Иисус в 24 главе евангелия от Матфея это: «…также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это- начало болезней» Итак, по порядку. Казалось бы, читая эту часть описания можно сказать, что ничего особенного, человеческое общество все время вело различного рода войны и междоусобицы. Однако совершенствование видов вооружений, степень эскалации военных конфликтов по всему лицу Земли, а так же возрастающая доля стран участвующих в том или ином военном конфликте и умножающееся количество жертв не может не обратить на себя внимание.

Рене Паш в своей книге отмечает что: « Со дня убийства Каином своего брата всегда были войны, и они будут до конца и причем все чаще. Общество международного права опубликовало документы согласно которым в продолжение следующих тридцати четырех столетий было лишь 268 мирных лет, и то в эти годы народы лишь с большим трудом могли с пониманием относиться друг ко другу. В течение этих лет было подписано восемь тысяч мирных договоров. Хотя, по замыслу их составителей, они заключались навеки, действие их длилось в среднем не более двух лет…Новым в последнее время будет не взаимная враждебность народов между собой, а ее все более возрастающая резкость» Сегодняшние исторические исследования доносят до нас информацию о том, что двадцатый век по совокупности всех войн и жертв в них до него в сравнении с совокупностью войн и жертв в них превзошел в этом отношении всю предшествующую ему историю войн и их статистику. Начало 20 го века было ознаменовано началом первой мировой войны количество жертв среди ее участников и мирных жителей оценивается в цифру около 30 миллионов человек и вовлечено в нее было больше тридцати стран. Дальше была вторая мировая война.

По данным энциклопедического словаря в ней участвовали 72 государства, свыше 80% населения земного шара, военные действия охватили территорию 40 государств. В странах, участвовавших во второй мировой войне, было мобилизовано около 110 млн. человек. В войне погибло до 62 миллионов человек. Рене Паш проводит параллель между этим эсхатологическим описанием снятия второй печати в книге Откровения 6:3,4. Он говорит не просто об очередной войне или вооруженном конфликте.» Последняя война охватит весь мир…Последняя война будет ужасно кровопролитной. Описывая все страдания, которые будут сопровождать последнюю войну, Иоанн пишет, что погибнет третья часть людей…Одна бомба брошенная на Хиросиму, за несколько секунд уничтожила больше жизней, чем раньше уничтожала длительная война. Мы не говорим здесь о ракетах дальнего действия и о возможных последствиях бактериологической войны» У.Макдональд в своем исследовании вторит ему, говоря что: «Легко может показаться, что это исполняется сегодня, но то, что мы видим, слабое подобие того, что будет».

И будут глады, моры и землетрясения по местам…Уже сегодня из-за резкого роста населения мировые правительства озабочены признаками голода, но этот голод будет усилен перебоями в снабжении продовольствием, вызванными войнами. Исследователи Библии связывают эту часть с повествованием апостола Иоанна о снятии третьей печати. Кто бы мог поверить что в 20 веке, веке прогресса науки и технологий люди будут умирать от голода. В 1921 году в России от голода ежедневно умирало 30000 человек. По официальным данным в 1942 году в Греции за 1 месяцев умерло от голода 150-200 тысяч человек. Сегодняшняя отрасль науки как генная инженерия, работающая и в области сельского хозяйства в выведении более плодоносных культур для обеспечения возрастающих потребностей растущего населения Земли в продовольствии так же пока не решила этой проблемы. И на сегодняшний день проблема голода остро стоит в обществе. Итак, мы видим из слов Христа решена она не будет, а напротив будет только возрастать.

Та же ситуация и в вопросах здоровья. Не смотря на массу открытий в области медицины в 20 веке и их продолжение в веке 21м, критическая ситуация в области медицины присутствует. В 20 веке мир узнал о такой болезни как СПИД, панацея от которого до сих пор не найдена. Казалось бы, побежденные уже болезни приобретают новые формы и виды. Рак, сердечно-сосудистые заболевания, различного рода вирусные заболевания, возникающие в разных частях света пока неподвластны современнейшей медицине и это факт.

Касательно землетрясений П.Моузес сообщает что: « В 20м веке было зафиксировано больше землетрясений, чем в предыдущие 5000 лет. Из 13 самых больших известных истории землетрясений 10 произошло в этом веке» Сейсмическая активность и ее производные, такие как вулканы, цунами и прочее только возрастает. Спящие вулканы, которые таковыми считали многие годы, вдруг снова начинают проявлять свою активность. Ландшафт поверхности Земли постоянно меняется в виду той самой сейсмической активности. Ее жертвами ежегодно становятся тысячи людей. Однако когда мы читаем пророческие тексты Иоанна, то можно понимать что вся сейсмология не будет сравнима с тем, что будет в эсхатологическом этапе истории человечества перед пришествием Господа Иисуса Христа.

Из всего этого повествования хотелось бы отметить последнюю часть, а именно где Иисус говорит о начале неких болезней. К.Л.Роджерс показывает, что в греческом тексте стоит слово «один», которое имеет значение не просто какой либо болезни, а передает значение следующего характера, а именно «родовые схватки», «тяжкий труд», «тяготы» То же самое значение этого слова дает и греческо-русский словарь

Нового Завета, дополняя его следующими оттенками значения как «родовые муки» и «боль, мучение, мука ». Исходя из этого становится понятно что речь идет не просто о начале, каких-то заболеваний или болезней, хотя наверняка и об этом тоже. В наше время мы становимся свидетелями возникновения различных эпидемий в разных частях света и возникновения новых неведомых типов вирусов и заболеваний, против которых в большом количестве случаев медицина и наука пока бессильны. То же самое можно наблюдать и в прошлом. Однако суть здесь несколько в другом. И К.Роджерс дает следующий комментарий: «Иисус хочет сказать этой фразой о беспрецедентно тяжелом периоде, который будет предшествовать мессианскому спасению» Ту же мысль сообщает и П.Харчлаа : « подобно тому, как возникновение болей у беременной женщины означает, что скоро начнутся роды, все эти события и катастрофы в масштабе вселенной будут указывать на то, что период земного времени между двумя пришествиями Христа близится к своему концу» У.Макдональд еще больше поясняет «начало болезней» как преддверие появления Мессии, говоря что: «Стих 8 ясно определяет этот период, как начало болезней – это начало мук рождения, которые приведут к новому порядку при Мессии-Царе».

Преследование верующих. Читая книгу Деяний апостолов можно увидеть, что предсказания Христа о начале гонений на Его последователей не заставили себя долго ждать. Часть своих посланий Павел писал из заключения. Практически все апостолы закончили жизнь мученической смертью. Читая историю церкви можно видеть, что первые века церковной истории были наполнены жесточайшими гонениями на христиан. Гонения эти носили не всегда массовый характер в дальнейшей истории. Дж.Фокс в своей книге повествует о начале гонений на христиан при разных династиях римских императоров, дальше период папской инквизиции продлившийся до почти середины 19 века. Дальше частота гонений на христиан спадает. И в середине 20го века они снова возобновляются в Советском Союзе. По сегодняшний день в разных странах, в особенности в тех которые относятся к мусульманскому миру, христиане терпят гонения разной степени тяжести вплоть до потери жизни. Преследование верующих. Читая книгу Деяний апостолов можно увидеть, что предсказания Христа о начале гонений на Его последователей не заставили себя долго ждать. Часть своих посланий Павел писал из заключения. Практически все апостолы закончили жизнь мученической смертью. Читая историю церкви можно видеть, что первые века церковной истории были наполнены жесточайшими гонениями на христиан. Гонения эти носили не всегда массовый характер в дальнейшей истории. Дж.Фокс в своей книге повествует о начале гонений на христиан при разных династиях римских императоров, дальше период папской инквизиции продлившийся до почти середины 19 века. Дальше частота гонений на христиан спадает. И в середине 20го века они снова возобновляются в Советском Союзе. По сегодняшний день в разных странах, в особенности в тех которые относятся к мусульманскому миру, христиане терпят гонения разной степени тяжести вплоть до потери жизни.

И судя по всему христиане держащиеся истины и веры будут всегда терпеть лишения и испытания вплоть до явления Самого Христа. У.Баркли отмечает что: « Он никогда не обещал Своим ученикам легкой жизни; Он обещал, что их ждут смерть, страдания и гонения. Настоящая церковь в определенном смысле всегда будет гонимой Церковью, пока она существует в нехристианском мире» Верные христиане будут переживать большие личные испытания во время великой скорби. Народы начнут проводить кампанию еще большей ненависти против тех, кто верен Христу. Их не только будут судить в религиозных и гражданских судах, но многих, кто откажется отречься, лишат жизни. М. Генри пишет об этом следующее: « Их не будут избивать до смерти, а будут умерщвлять всякий день, так что будут многократно при смерти. Враги Церкви настолько кровожадны, что их может удовлетворить только кровь святых, которой они жаждут, которую они пьют и проливают, как воду. Этот мир в целом пропитан злобою и враждой по отношению к христианам; хотя иудеи и были ненавистны для язычников, тем не менее, они ни когда не были гонимы ими так, как христиане. Христиан ненавидели и иудеи, рассеянные по всему миру; христиане были предметом злобы всемирного масштаба» Все это можно было наблюдать как в истории Церкви прошлого, так и в настоящем. Сегодня в обществе существуют различные нерелигиозные сообщества, которые так же может быть в менее агрессивной форме, но все же устраивают гонения на христиан, например в Европе.

Недавние политические перестановки во Франции открыли возможность ЛГБТ сообществам завоевать признание на законодательном уровне и церкви, проповедующие о том, что гомосексуализм это грех оказались вне закона. Ту же самую картину можно наблюдать в ряде других европейских государств и в США. О причинах подобного, не прекращающегося за всю свою историю отношения к христианам Мэтью Генри пишет следующее: « Причина мученичества святых (и одновременно с этим и их утешение) состоит в том, что они были так ненавидимы миром за имя Христа; их исповедание и проповедь Его имени настроили против них народы, и диавол, видя, что они нанесли этим сокрушительный удар по его царству и что время его коротко, сошел в великой ярости» Следовательно, рассчитывать на облегчение ситуации в виду приближающегося начала эсхатологических событий христианам рассчитывать, просто не следует. Примеры мученичества и посвященности христиан должны послужить примером для следующих поколений верующих вкупе с надеждой и упованием на имя Христово, в котором есть будущность, сила и спасение для всякого верующего во всяких обстоятельствах. Слова апостола Павла из послания коринфской церкви оставлены им проходящим гонения за имя Христово всем последующим поколениям христиан, которые пройдут его путем: « вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».

В общем гонения за веру и различного рода давление и конфронтация - это часть не только эсхатологии, но и неотъемлемая часть жизни христианина в которой Бог так же не оставляет его что служит укреплению надежды и упования. Об этом хорошо пишет М.Генри: « То обстоятельство, что некоторые останутся верными до конца, несмотря на то что многие соблазнятся, является утешением для всех желающих успеха делу Христа на земле. То обстоятельство, что они будут спасены, является утешением для всех переносящих трудности до конца и свою верность. Воздаянием за все будет венец славы, и вера в это сильна помочь нам предпочесть смерть у позорного столба вместе с гонимыми жизни во дворце вместе с гонителями» Примерно ту же мысль доводит до внимания исследователь Библии У.Макдональд, он говорит что: «Претерпевший же до конца спасется». Разумеется, это не означает, что в то время человеческие души будут спасены только благодаря их терпению; в Библии спасение всегда представляется как дар Божьей благодати, получаемый через веру в заместительную смерть Христа и Его воскресение. Не значит это также, что все претерпевшие избегнут физических страданий; мы уже знаем, что многие верующие будут убиты. Это общее замечание, которое говорит: всякий, кто будет непоколебимо переносить преследования, не отрекаясь, получит освобождение при втором пришествии Христа. Пусть никто не думает, что, отрекшись, сможет избежать страданий или спастись. Спасутся только те, которые имеют истинную веру. Хотя спасающая вера может ошибаться, все же она обладает качеством постоянства» Эти слова одновременно и предостережение и увещевание для каждого кто сегодня считает себя христианином как учеником Христа.

Евангелие распространится до края земли. Как говорилось выше о том, что всякое колено склонится перед Ним приводит к тому, что, безусловно, эсхатологические события включают в себя такую часть, как проповедь Евангелия спасения всякому человеку, где бы он ни жил на всем лице Земли, иначе Божественная справедливость была бы не полной или не совершенной и не справедливой в итоге. Суть справедливого суда заключается в том, что каждый человек должен получить возможность услышать весть о Христе и Его спасении для каждого. Если предыдущие эсхатологические ступени носят мрачный характер то здесь можно видеть можно отметить радостную тональность. Р.Паш отмечает, что Бог никогда не бросает свое творение на произвол судьбы. Евангелие должно быть проповедано всем людям, прежде чем дверь благодати закроется. Конечно же, не каждый человек примет Христа как личного Господа и Спасителя, но Божья праведность в том, чтобы каждый получил эту возможность наравне с другими. Миссионерская деятельность, направленная на распространение Благой вести в истории церкви была всегда разной по интенсивности и степени распространения и нахождения в ракурсе Церкви. Изучая историю миссии можно увидеть, что конец 18го века ознаменован бурным ростом миссионерства. Из Европы поехали миссионеры в Индию, Африку, Китай. Эта эпоха принесла нам такие имена как Д.Ливингстон шотландский миссионер в Африке, У.Карэй английский миссионер в Индии, Х.Тэйлор англичанин миссионер в Китае и многие другие имена стали известны и запечатлены в истории миссии в конце-начале18-19 вв. Статистика увеличения количества переводов Библии на новые языки так же возрастает с каждым годом примерно с 16го века. В 1500 году она была переведена на 14 языков на сегодняшний день на около 2500 языков мира Библия переведена полностью или частично.

Однако, не смотря на масштабы миссионерской деятельности на сегодняшний день по- прежнему остаются страны, мало охваченные Евангелием. Это страны, располагающиеся на поясе от северной Африки до Японии. И 90% людей из тех, кто не охвачен Евангелием живут в этом регионе. Здесь же находятся и наиболее консервативные, а потому наиболее опасные и мало достигнутые исламские государства. Ситуация долгое время не меняющаяся в этом регионе может вызвать уныние или пессимизм. Р.Паш рассуждая на эту тему, говорит что: «Если время благодати, дарованное миру, еще продлится, то кто знает, чего можно достигнуть даже за короткое время? Кроме того, как мы позже увидим, Бог даже во время великой скорби будет использовать необычные средства, чтобы в последний раз предостеречь Свое творение. Тогда закончится и евангелизация мира» Во времена апостолов Благая весть распространялась из уст в уста, сегодня это возможно делать, не видя людей и не находясь в их стране благодаря технологиям. Более того в том же исламском мире закрытом для Евангелия где мало христиан и они не могут открыто свидетельствовать и делиться своей верой, именно в этих странах масса свидетельств того как люди живущие там встречаются со Христом лично не ища Его и не слыша о Нем. Поэтому мы можем делать свою часть и при то не забывать что Бог способен касаться ожесточенных людей и проникать туда, куда человек не может.

Знамения небес. В продолжении своей беседы Христос сообщает ученикам о том, что в атмосфере, а вернее на небосводе будут происходит различные явления которые никогда не происходили. В 29м стихе Он говорит, что это будет так: «и вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» пожалуй, этот этап наиболее явственный и не многозначный. Это будет то, чего не происходило в атмосфере никогда до этого. Явления, происходящие в небе будут видны из любой точки мира, так что никто не сможет не заметить их. Это будет свидетельствовать о наступлении того самого дня Господня. Есть часть толкователей Писания, которые говорят о некой аллегории в этом описании. Интересное рассуждение о происходящем на этой стадии ведет Мэтью Генри в своем исследовании Евангелия от Матфея. Конечно же, это лишь его предположения, но они не лишены смысла. Он говорит о том, что померкнувшее солнце приведет к угасанию и луны, которая не излучает собственного света, а лишь отражает солнечный.

Относительно упавших звезд, то есть так же связь с солнечным светом, который они так же отражают и как следствие угасания солнца они просто исчезнут так, как будто они упали с неба. Касательно сил небесных которые поколеблются, он рассуждает, что это небеса не будут отброшены как тряпка, а согласно тексту 101 псалма, который гласит что: « в начале Ты основал землю, и небеса-дело твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся», переменятся, как одежда, чтобы выглядеть лучше и дать место новому небу. То, что померкнут небесные светила, которые созданы для управления днем и ночью означает упразднение всякого начальства и всякой власти, чтобы передать Царство Богу и Отцу. Когда Христос умер на кресте, то солнце тогда померкло, так как это событие так же было частью суда Божьего над человечеством и можно этого же ожидать и во время описываемое Христом. Дальше явление Христа, которое будет явлено в сиянии славы Отца и образ Его ипостаси, Который помрачит солнце и луну; они лишатся своей славы по причине преимущественной славы последующего.

О том, что солнце погрузится во мрак, пишет и пророк Иоиль и Софония в своих книгах. Конечно все описания того что и как будет это лишь предположения и аналитические выводы из совокупности мест Священного Писания которые прямо или косвенно об этом говорят и нельзя доподлинно и четко однозначно что и как это будет. Но, то, что это будет так как никогда в истории наблюдений различных небесных явлений можно сказать наверняка. Г.Викке пишет что: «…пришествие нашего Господа означает конец вселенной, какой мы ее знаем…Означает ли это полное уничтожение и, таким образом новое сотворение, или речь идет об обновлении - Писание не уточняет».

Израиль. Если говорить о народе Библии, то это Израиль и евреи. Практически весь Ветхий завет это в большей степени история еврейского народа. С Израилем связана большая часть библейского повествования и библейских пророчеств, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Стоит отметить, что прослеживаемая на страницах Священного Писания история избранного народа не происходила в неком вакууме или обособлении. Напротив все, что происходило с евреями, так или иначе затрагивало прочие народы, которые либо жили рядом, либо оказывались на их пути либо каким-то образом оказывались с ними во взаимодействии. Мессии было суждено родиться в этот мир в семье еврейского плотника, к этому же народу было в первую очередь обращено внимание и слово Господне из уст Христа. Избежать того, чтобы быть частью эсхатологической истории они, конечно же, так же не могли. Причиной тому является особенное отношение Бога к избранному народу. Сам Христос подчеркивал, что он пришел к «погибшим овцам дома Израилева», так же чуть раньше по тексту Евангелия от Матфея Иисус повелевает своим ученикам не ходить к язычникам. Причины того П.Харчлаа обозначает как то, что апостолам следовало идти только к погибшим овцам Израиля, поскольку «весть о Царстве» касалась в первую очередь этого народа; ему было обещано Богом, вступившим в завет с Ним» Д.Лэдд добавляет, что причиной таких слов Христа является восприятие Им своего служения в контексте Ветхого Завета и ветхозаветных пророческих обетований суть которых в том, что именно Израиль заключил завет с Богом и именно Израилю даны мессианские обетования, в которых евреи названы «сынами царства».

Говоря о «погибших овцах дома Израилева Иисус обозначал, что Израиль по-прежнему остается Божьим народом, которому по прежнему принадлежит и обетование о Царстве. Соответственно напрашивается вывод о том, что миссия Христа в первую очередь была в том, чтобы возвестить Израилю начало исполнения мессианских пророчеств данных им в Ветхом Завете. Конечно же в основной своей массе евреи не приняли Его мессианство и то что Он возвещал им о обетованном им Царстве. Следствием стало Его пророчество о разрушении Иерусалима и храма, которое впоследствии и осуществилось когда римляне в 70 году по Р.Х, после пятимесячной осады Иерусалима в ходе первой Иудейской войны взяли его. Как повествует иудейский историк Иосиф Флавий, Иерусалим был разрушен до основания, а иерусалимский храм, который являлся главной иудейской святыней, был разграблен. Жители Иерусалима были вырезаны, а те, кому чудом удалось выжить, были проданы в рабство. Вот как описывает Иосиф Флавий историческое событие, означавшее собой слова Христа о судьбе не принявшего Его Израиля: «Хоний‚ один из первосвященников‚ одержав верх‚ выгнал из города сыновей Товия‚ которые тогда отправились к Антиоху и просили его напасть на Иудею‚ предложив ему свои услуги в качестве военачальников. Царь‚ давно уже жаждавший овладеть страной‚ поспешил дать свое согласие.

Став сам во главе могущественной армии‚ он вторгся в Иудею‚ взял Иерусалим приступом‚ убил множество приверженцев Птолемея‚ предоставил солдатам беспрепятственно грабить‚ самолично ограбил храм и остановил обычные ежедневные жертвоприношения на три года и шесть месяцев. Первосвященник Хоний спасся‚ однако‚ бегством к Птолемею‚ с изволения, которого он в Гелиопольском округе выстроил городок‚ похожий на Иерусалим‚ и в этом городке — храм наподобие Иерусалимского. К этому событию мы еще вернемся в своем месте. Антиох‚ однако‚ не довольствовался ни неожиданным покорением города‚ ни грабежом‚ ни великой резней; обуреваемый своими необузданными страстями и воспоминанием о трудностях иерусалимской осады‚ он принуждал иудеев‚ вопреки их отечественным законам‚ оставлять детей необрезанными и приносить на алтарь в жертву свиней. Никто не повиновался этому приказу; знатнейшие были казнены. Наконец‚ Бакхид‚ принявший от Антиоха начальство над гарнизоном‚ присоединил к безбожным распоряжениям царя еще и собственную природную свирепость; он перешел всякую меру беззакония: самые видные граждане одни за другими были замучены в пытках‚ и глазам всего народа ежедневно представлялась картина покорения Иерусалима».

Исполнилось очередное пророчество, касающееся Израиля как народа. Мессианские ожидания Израиля не осуществились по причине их неверия и не принятия посланного им Мессии. Храм разрушен и вместо евреев Благая Весть была обращена к язычникам, которые приняли ее с большим успехом, и, казалось бы, избранный Богом народ оказался, отвергнут Богом. Но Бог бдящий над каждым Своим словом доводит его до его осуществления. В послании к Римлянам апостол Павел пишет что: «…неужели Бог отверг народ Свой? Никак…не отверг Бог народа Своего, который, Он наперед знал» Дальше Павел повествует о том, что ожесточился Израиль до того момента когда в число спасенных войдет полное количество язычников и таким образом Израиль будет спасен. А все это время Израилю уготовано рассеяние и гонения. С тех пор крестоносцы, Римская инквизиция, обвинения в том что евреи есть причина различных эпидемий, третий рейх Гитлера направляли серьезные усилия в том чтобы гнать, грабить и убивать евреев.

Но не смотря на то что евреи несли на себе все эти столетия проклятие, Бог не оставлял их и хранил от полного уничтожения. Как говорилось выше что существуют пророчества о Израиле и не все из них еще осуществились. Пророки в своих пророчествах сообщали что Израиль будет возвращен в свою землю из рассеяния. "Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни" Отсюда следует что Израиль как народ ожидает возвращение в обетованную землю. В 1947 году весь мир стал свидетелем возникновения такого государства как Израиль. Большое количество евреев стало возвращаться в землю обетованную со всех концов света, где они были рассеяны. В этом можно увидеть исполнение пророчеств об Израиле из Исайи 61:4, Иеремии 33:10,11, Иезекииля 36:1,11; 33-35.

Народ Израиля в притчах Христа предстает в образе смоковницы. Иисус проходя мимо смоковницы ожидая увидеть на ней хотя бы зародыш духовного плода но не обнаружив такового Он проклял ее. Однако относительно этой притчи Д.Хистер отмечает что: «Притча рассказывает о том, что за весной обязательно придет лето и те, кто увидит смоковницу цветущей, увидят и Царствие. Возможно, в буквальном смысле слова пройдет всего несколько недель/месяцев между первыми признаками раскаяния евреев и выполнением пророчества. Пророчество из Лк.21:32 будет возможно выполнено во “времена язычников” (Лк.21:24). “Иерусалим будет в руках язычников” в течение 3,5 лет, пока не окончатся времена язычников. Времена язычников закончатся при установлении Царствия во время пришествия Христа» Простыми словами здесь говорится следующее: когда Израиль начнет возвращаться в свою землю, это будет признаком того, что наступили последние дни. В мае 1948-го года была провозглашена независимость Израильского народа в Палестине, и смоковница, которая стояла столь долгое время сухой и бесплодной, начала показывать признаки жизни. Я.Шаленко замечает что: «Смоковница пускает листья и скоро превратится в красивое, плодовитое дерево перед Богом. Священное Писание не открывает нам, как долго будет длиться этот период последних дней, но на основании вышесказанного и через рассматривание важного значения возвращения Израиля в свою Обетованную землю, мы можем твердо уверять, что мы вошли в этот последний период».

Однако возвращение евреев в Палестину, основание государства Израиль и благословение народа не привело их евреев к вере в Христа и принятию Его как Мессию. Все ужасы которые пришлось перенести евреям за всю свою историю не вызвали в них ни покаяния. Соответственно следует понимать, что для Израиля как народа еще не все пророчества закончились совершившись. Тексты Исайи 59:20 и Иеремии 31:33-34 гласят о том, что Израиль обратится к своему Господу. Все что делал Бог в отношении Своего народа имели лишь одну цель это принятие ими Иисуса Христа как обещанного Мессию. Исайя повествует о том, что на сынов Иакова будет излит Дух Святой подобно тому как это произошло в день Пятидесятницы. (Иез 36:24-27, 39:28,29) Так называемые малые пророки наперебой сообщают о том что Израиль таки примет Мессию Иисуса Христа (Зах 12:10, Иоиль 2:28-32) В пророчестве Иоиля прямо перечисляются эсхатологические небесные явления, о которых говорил Иисус, так же в нем говорится и о дне Господнем который так же является не просто, каким-то одним из дней, а конкретным эсхатологическим событием пришествия Христа. Разные исследователи Библии сходятся во мнениях исходя из несбывшихся пока пророчеств в том, что евреев еще ждет всеобщее покаяние за то что они не приняли уже пришедшего Христа. Рене Паш отмечает в связи с этим следующее: «Обращение Савла из Тарса является своего рода прообразом будущего обращения его народа. Как некогда Павел, Израиль крепко держится своего иудейства и является ярым противником Христа. Но в тот момент, когда Господь явится ему в Своей славе, сердце его сокрушится и он узнает своего Спасителя. Тотчас же, в силу своего чудесного обращения, он станет великим благовестником Того, Которого так долго отвергал. Цинцендорф, один из первых христиан нашего времени, который молился об обращении Израиля, очень правильно сказал: «Бог обратит их, как некогда Савла, повергнув на землю»»

Глава 3. Христос во Втором пришествии

От определения понятий и описания признаков пришествия следует перейти к тому, кто ожидается. Читая описания этого события можно выделить следующие аспекты рассмотрения Его пришествия: Христос придет лично, Его пришествие будет видимым для всех образом, Его пришествие будет во славе и оно будет внезапным. Обо всем, что связано с последними временами Христос много говорит со своими учениками в евангельских текстах, апостолы в своих посланиях так же затрагивают различные эсхатологические моменты. Если в ветхозаветных повествованиях о Мессии нет определенной ясности о пришествии или пришествиях по причине того, что Христос представляется то Царем, который должен прийти то страдающим рабом у Исайи. Повествование Иисуса уже находящегося на земле среди людей о том, что Ему предстоит прийти на землю с одной стороны вызывает путаницу с другой стороны показывает разницу между двумя Его пришествиями. О том, каким будет Его второе пришествие, повествует как Ветхий, так и Новый Заветы. Новозаветное повествование об этом позволяет понимать и ветхозаветные пророчества и видеть между ними связь и лучше понимать их значение.

Богословы говоря о втором пришествии разделяют это событие на две фазы. Исходя из Библейского повествования оно разделяется ими на «пришествие на воздухе» и «пришествие на землю». В тексте апостола Павла мы читаем : «потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» На вопрос о назначении этой первой фазы Тиссен отвечает, что оно предназначено для восхищения живых верующих и воскресения умерших верующих. Ту же идею передает и Р. Паш говоря что согласно Павлову тексту озвученного выше Христос сойдет с неба и в то время как Он будет еще на воздухе, все верующие будут восхищены к Нему на облаках и далее Он сойдет на землю то явится вместе со Своей церковью( со всеми святыми) и ноги Его будут стоять на горе Елеонской с которой Он вознесся на небо. Господь придет на землю со всеми Своими святыми, которых Он раньше возьмет к Себе. Далее будет более подробно рассмотрены аспекты второй фазы Его пришествия.

Личное пришествие Христа. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» Из этих слов Христа достаточно понятно, что Он говорит, во-первых, о Себе, а во-вторых, что Он, придя однажды вернется второй раз. Касательно того, что Христос как и в первый раз так во второй придет Сам лично разные исследователи Библии приходят к тому же мнению сравнивая разные места Библии повествующие о пришествии Христа второй раз. К.Л.Рождерс пишет, что если Христос говорит что Он идет приготовить место, то разумный вывод в том, что Он вернется за теми, для кого это место приготовлено. П.Харчлаа пишет что: «Обещание приду опять относится не к Его воскресению и не к смерти каждого из верующих, а к возвращению Христа за своей церковью». Личное пришествие Христа. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» Из этих слов Христа достаточно понятно, что Он говорит, во-первых, о Себе, а во-вторых, что Он, придя однажды вернется второй раз. Касательно того, что Христос как и в первый раз так во второй придет Сам лично разные исследователи Библии приходят к тому же мнению сравнивая разные места Библии повествующие о пришествии Христа второй раз. К.Л.Рождерс пишет, что если Христос говорит что Он идет приготовить место, то разумный вывод в том, что Он вернется за теми, для кого это место приготовлено. П.Харчлаа пишет что: «Обещание приду опять относится не к Его воскресению и не к смерти каждого из верующих, а к возвращению Христа за своей церковью».

Наиболее развернутый комментарий на этот текст дает М.Генри который в толковании на этот текст пишет следующее: «Иисус Христос придет опять; слово «приду» указывает на определенность Его прихода, на то, что Он придет и что Он идет каждый день. Мы говорим, что уже идем, когда занимаемся подготовкой к этому, так и Он: все, все что Он делает, имеет отношение к Его второму пришествию» Дальнейший анализ текста из книги Деяний апостолов, где ученикам свидетельствуют Ангелы после вознесения Иисуса, которое наблюдали ученики, сообщая, что сей Иисус, вернется вновь. Вдохновленный Духом Святым апостол Павел в своем обращении к фессалоникийским верующим сообщает: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба,...» Общий смысл приведенных мест Священного Писания и понимание различных исследователей Библии сообщает то, что Тот кто взошел на небо Тот а ни кто то другой, и сойдет с него снова в назначенное время.

Видимое пришествие Христа. Исходя из свидетельства Ангелов собравшимся ученикам, о котором говорилось выше, следует второй вывод относительно характера пришествия Христа, а именно то, что Его пришествие будет видимым образом. Чтобы утвердить в этом своих учеников Господь сделал так чтобы Его вознесение не было каким то сакральным явлением а вознесся таким образом, что Его ученики видели этот процесс, своими глазами находясь в обычном состоянии. Более того в одном из Евангелий Сам Христос прямо, а не метафорически сообщает Своим ученикам что люди «увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» Держа во внимании эти не многозначительные слова Христа можно понимать что утверждения различных религиозных лидеров о том, что Христос уже якобы вернулся на землю просто не соответствуют истине и слова Самого Христа о том, как это будет. Примером подобных заявителей могут служить Свидетели Иеговы, которые уверены что Христос уже пришел на землю в 1914 году. Один из комментаторов Писания сообщает так же что: « Он вернется так же, как вознесся на небо, зримо и в телесном обличии…Когда Он придет, Его увидят все» Здесь же следует отметить что вознесение Христа было не просто как какая-то кратковременная картинка которую можно было понять каждому по своему в том числе и как то что вообще все было не так. Когда Христос возносился на небо в первой главе книги Деяний Апостолов сообщается что ученики наблюдали за тем, как Христос сначала поднялся на их глазах над землей, после чего появилось некое облако, которое взяло Его и после чего Христос исчез из поля зрения. Соответственно таким же образом будет и Его возвращение явственно и видимо для человеческого глаза. П.Раш делает по этому поводу следующее заявление: «Некоторые задают несколько наивный вопрос: каким образом Христос сможет видимым в одно и то же время всему миру? Но вспомним только, что скорость света 300000 км в секунду и что телевидение совершает удивительные чудеса перед нашими глазами. Господь будет иметь в Своем распоряжении и другие средства, чтобы исполнить Свое слово».

Пришествие во славе. Второе пришествие Христа будет полной противоположностью первого. В первом своем пришествии Христос пришел в образе раба и в уничижении. Каким оно будет, увидел в своем пророческом видении : « Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его- владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» Картина которую видит но не понимает до конца Даниил, картина которую описывает Сам Христос о Своем возвращении разительно отличается от рождения в хлеву и позорной смерти на кресте. Его возвращение будет во славе. Вот как описывает Его пришествие Дж.Стотт: «Он не вернется в одиночестве (как когда Он восходил), но миллионы святых — человеческих и ангельских творений — образуют Его сопровождение (Лк. 9:26; ср. 1 Фес. 4:14 и дал.; 2 Фес. 1:7). А вместо конкретного пункта Его пришествия («вот, здесь, или: вот, там»), оно произойдет во вселенском масштабе — «ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой» (Лк. 17:23–24)» апостол Иоанн повествует, что пришествие Господа будет на облаках и Его увидят все люди земли. К.Л.Роджерс пишет на этот текст следующий комментарий: « Он не просто окружен облаками. Он призывает все облака как свиту. Возможно, речь идет не об обычных облаках, а о небесных, которые в видениях окружают небесный престол. В еврейской мысли облака обычно ассоциировались с божественным присутствием» После этого Христос воссядет на престоле славы и будет суд народов земли, о котором речь пойдет ниже.

Христос придет внезапно. Христос подробно описывал признаки того что будет происходить перед тем как Ему надлежит вернуться. Так же понятно из Писания то, как это произойдет. И, казалось бы, вся информация об этом событии людям сообщено, но кроме одного. Речь идет о конкретном времени, когда это случится. Сам Христос предупреждал о том, что Он сам не знает ни времени, ни сроков и увещевал своих учеников о том, чтобы этот день не настиг их внезапно. Апостол Петр сообщает, что день Господень придет, так как приходит вор ночью то есть тогда, когда его никто не ждет и не предполагает конкретного времени его прихода. Несмотря на то, что в самом тексте говорится о положении в экклесии в последние дни (что сильно напоминает притчу о десяти девах), существует много разных мнений по поводу уподобления пришествия Христа татю в 1Фес.5:2. Спящие девы представляют собой недостойных среди верующих, живущих во время второго пришествия. Именно для таких “верующих” второе пришествие Христово, по словам Павла, будет подобно пришествию вора ночью – их духовный дом, духовное “богатство”, будет “разграблено” вторым пришествием. Такое положение напрямую зависит от их отношения к“миру и безопасности”, о которых они так громко кричали. “Все отлично в нашем домостроительстве, мы идем от одних духовных высот к другим, а потому не стоит опасаться никаких падений и отступлений”, - говорили они. Это они говорят: “Мир и безопасность” (1Фес.5:3),- распространяя свое духовное успокоение среди братства. Готовые к встрече со своим Господом, будут стоять во свете, днем, бодры и трезвы, а потому и не упоминающие о “мире и безопасности” (1Фес.5:3-8). Пришествие Христово подобно татю, будет неожиданным для недостойных, а не для мира сего, а потому частые упоминания этих слов в связи с миром и безопасностью мира сего, не перестают удивлять меня. Пророчество за пророчеством говорят о мировых катаклизмах во время второго пришествия, хотя и не без некоторого возможного материального благополучия.

На текст Евангелия от Луки 21:34 П.Харчлаа дает следующий комментарий: « Заверив учеников, что слова Его исполнятся непременно, Иисус призвал их быть готовыми во всякое время. Даже и тем, которые будут знать о приближении Царства по различным знамениям, грозит забвение сказанного Им по причине погружения их в заботы и удовольствия житейские - так что не будут готовы, и день тот, который наступит в масштабах всей вселенной, окажется для них внезапным и они не смогут войти в Царство. Смотрите за собою…бодрствуйте на всякое время…- настоятельно повторяет Христос, обращаясь к Своим последователям»

Глава4. Эсхатологические события.

Кроме признаков предшествующих пришествию Христа Священное Писание повествует так же о событиях, которые связаны с эсхатологией. Из евангельских текстов и текстов Иоанна богослова можно выделить следующие события, о которых в них повествуется. Это великая скорбь, антихрист, суды печатей, Армагеддон, воскресение, суд, тысячелетнее царство. Каждое из перечисленного будет рассмотрено ниже.

« ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» Однако упоминания о том что говорил Христос в беседе с учениками на Елеонской горе встречается несколько раньше у пророка Даниила. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» Прямого повествования о великой скорби в этом тексте нет, но в нем можно обнаружить повествование о некой седмине что, по мнению исследователей Библии, сообщает временной период, который будет длиться великая скорбь а именно 7 лет. Относительно начала периода именуемого великая скорбь Ч.Райри пишет что он начнется с того что « лидер федерации европейских государств войдет в соглашение с народом Израиля. С этого момента начнется отсчет последней «седмины» пророчества Даниила. Последняя «седмина» не следует сразу за предпоследней; между ними есть некоторый промежуток, о длительности которого в Писании ничего не сказано. Мы с вами живем именно в этот промежуток» Великая скорбь. В своей беседе на Елеонской горе с учениками Христос описывал ученикам признаки Своего пришествия. Но там же в 24й главе Евангелия от Матфея Иисус повествует о некой великой скорби:« ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» Однако упоминания о том что говорил Христос в беседе с учениками на Елеонской горе встречается несколько раньше у пророка Даниила. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» Прямого повествования о великой скорби в этом тексте нет, но в нем можно обнаружить повествование о некой седмине что, по мнению исследователей Библии, сообщает временной период, который будет длиться великая скорбь а именно 7 лет. Относительно начала периода именуемого великая скорбь Ч.Райри пишет что он начнется с того что « лидер федерации европейских государств войдет в соглашение с народом Израиля. С этого момента начнется отсчет последней «седмины» пророчества Даниила. Последняя «седмина» не следует сразу за предпоследней; между ними есть некоторый промежуток, о длительности которого в Писании ничего не сказано. Мы с вами живем именно в этот промежуток»

Но что, же это за великая скорбь? Р. Паш описывает ее как: « короткий период ужасных судов, непосредственно предшествующих пришествию Господа во славе и связанных с царствованием антихриста» Апостол Иоанн в своем Апокалипсисе повествует о бесчисленном сонме мучеников пришедших пред престол Божий от великой скорби. Это будет период Божьих судов, предшествующих пришествию Господа и связанных с правлением антихриста. Из слов Христа на Елеонской горе создается впечатление, что Его слова относятся к гибели Иерусалима, которая собственно случилась в ходе иудейской войны. Но то, что о том, же самом говорит Иоанн в своем апокалипсисе наводит все-таки на рассуждения о том, что речь таки идет о времени завершения времен. В этот период все люди, живущие на Земле объективно поймут близость завершения времен и тогда уже никого не нужно будет ни в чем убеждать и люди начнут жить, так как обязывает кончина света. Иоанн весьма красочно описывает этот период: « И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

И.Лангхаммер пишет о великой скорби следующее: «после времени Церкви последует короткое время судов над Израилем, а также над всем миром. Это будет время, в которое антихрист (почти) неограниченно будет свирепствовать на земле. Это время будет настолько ужасным, что никакая плоть не сможет спастись, если Бог не сократит этих дней (Мф.24,22).Как мы уже знаем, мрачное время великой скорби ограничено двумя периодами, каждый из которых будет длиться три с половиной года. Именно это показывает нам милосердие и любовь Бога: после тысячелетий (!) времени благодати наступит время судов, которые будут длиться лишь семь лет. Это ужасное из всех времен время закончится пришествием Христа, при явлении Которого будут осуждены антихрист, лжепророк и народы, но Израиль будет спасен, потому что он, наконец, признает своего Мессию!»

На протяжении всей истории человечества очень часто сообщалось о близости того самого конца света. И в наши дни об этом событии, которое так же упоминают, как Армагеддон говорят политики, ученые и разные церковные деятели. Но, не смотря на это на протяжении всей своей истории человечество ведет себя, так как будто они в это не верят или как будто оно об этом ничего и никогда не слышало. Люди погружены в материализм и планируют свою жизнь так, как будто являются ее хозяевами и полностью ее контролируют. Но когда настанет этот период, именуемый великой скорбью, все это потеряет свою привлекательность и люди будут искать смерти не пытаясь сохранить жизнь, потому что она станет неимоверным мучением. Воистину величайшая скорбь, которую можно себе только представить. Человек с заложенным в него инстинктом самосохранения будет, как будто лишенный оного искать возможность избежать жизни.

Антихрист. Кто такой антихрист? Эта личность наиболее загадочная из других личностей в библейском повествовании. Апостол Иоанн сообщает о приходе некоего антихриста следующее: «Дети! Последнее время. И как вы слушали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» В греческом тексте этого места Священного Писания Иоанн использует греческое слова «антихристос» которое переводится как «антихрист», тот, кто объявляет себя Христом или противится Ему. К.Л.Рождерс на употребленное в этом тексте слово «антихрист» дает следующее пояснение: « антихрист может обозначать либо того, кто должен прийти вместо Христа, либо того, кто противостоит Христу» Так же касательно самого определения «антихрист» можно добавить что: «Слово "антихрист" происходит от греческого "ant'iqristos, ан\-т\'и\-хрис\-тос. В греческом языке словообразование путем прибавления приставки анти- придавало новому слову не только значение `враг/противник', но еще и `соперник/конкурент', т. е. тот, кто стремится захватить первенство. Точки зрения различных комментаторов на слово "антихрист" расходятся. Однако, исследуя контекст, в котором оно ставится, можно предположить, что, скорее всего, это слово употребляется в значении `враг/противник'.

В Новом Завете слово "антихрист" встречается всего пять раз, причем все пять - в Посланиях Иоанна. Однако идея о нем явно присутствует и в 2 Фес 2:3-4, и в Откр 13, и в других местах. В тех случаях, когда используется само это слово (1 Ин 2:18 дважды, 22; 4:3; 2 Ин 7), оно, скорее всего, означает того, кто "противостоит Христу (Мессии)." Христианам было сказано, что следует ожидать появления конкретного человека, антихриста, которого диавол наделит сверхъестественной силой. Иоанн же предупреждает их, что всякий, кто утверждает, что Иисус - не Христос есть либо антихрист, т. е. враг Христов (1 Ин 2:18), либо слуга антихриста (1 Ин 4:3), либо тот самый антихрист, которого они ждут (1 Ин 2:22; 2 Ин 7). Обратите внимание на трудноуловимое, однако, существенное различие понятий "антихрист" и "лжехристос" (Мф 24:24; Мк 13:22). "Антихрист"- враг Христа. "Лжехристос"-самозванец, смущающий людей тем, что объявляет себя Христом» Существуют вопросы касающиеся того что или кто есть антихрист.

Существует мнение что под антихристом подразумевается некая система или принцип, распространяющий в мире свое разлагающее влияние или дух, которому должно открыться в последнее время. Согласно некоторым толкователям нет оснований считать, что появится некий человек, который станет воплощением всей массы пророчеств об антихристе. Однако многочисленные места Библии убеждают в том, что антихрист есть личность. Р.Ч.Спраул относительно вопроса о личности антихриста отмечает что: « поскольку Иоанн упоминает «много антихристов», многие ученые пришли к заключению, что определение «антихрист» относится не только к конкретному индивидууму или к ряду индивидуумов, но к системе или структуре учений, связанных с лжепророками. Некоторые исследователи приходят к выводу, что антихрист-это вполне реальное лицо, и отождествляют его с «беззаконником», упомянутым Павлом, или со «зверем» из книги Откровение. Но, ни Павел, ни Апокалипсис до такой степени не конкретизируют термин «антихрист» Итак, при всей кажущейся ясности существует вопрос о том, что же есть антихрист? Прийти к более ясному ответу на этот вопрос помогает повествование апостола Павла во 2м послании к Фессалоникийцам где Павел повествует о том, что «откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» Здесь нет сова «антихрист», но Павел, используя словосочетание «человек греха» и добавляет, что он обожествит себя и провозгласит Богом.

В пользу того, что антихристом все таки будет некий человек говорит то, что у авторов Священного Писания повествующих об антихристе как о человеке или личности: «придет антихрист», «человек греха», у Даниила это царь который будет хулить Всевышнего, угнетать святых и господствовать над ними, в апокалипсисе он называется зверем, который принимает поклонение и хулит Бога. Так же далее в апокалипсисе о нем говорится как о царе который будет править при помощи десятка диктаторов и в итоге будет брошен в озеро огненное. Еще одним доводом в пользу того что антихрист будет вполне реальной личностью является то, что Иисус говорит о том, что Его пришедшего во имя Отца не принимали но примут того кто придет во имя свое и он будет принят(Ин 5:43). «Посредством человека, полностью одержимого им, сатана решится на свое последнее, ужасное нападение. Когда мы смотрим на жизнь прошлых и современных предшественников антихриста, нам не трудно представить сущность последнего, в плоти и крови грядущего самого антихриста» Все прошлые и нынешние антихристы- отступники, раскольники, еретики- являются лишь прообразами и предтечами грядущего антихриста, особой личности, которая появится при конце света и потрясет мир. Этот последний из антихристов, совершенно уникальный по могуществу и власти, будет фигурой, по масштабам сопоставимой с Иисусом Христом, антиномией которого он выступает.

Исходя из слов Христа о том, что многие будут прельщены и даже избранные говорит о том, что успех антихриста будет необычайно массовым и люди обольстившись чудесами его, сделают себе образ зверя и будут почитать его как Бога.

Известно из Писания так же время правления антихриста. Оно связано с периодом великой скорби и достигнет мирового господства. О сроке правления антихриста Библия говорит несколько раз в книге Даниила и Апокалипсисе. «Время, времена и полувремя» и «двадцать четыре месяца» у Иоанна и «половина седьмины» у Даниила сообщают информацию о сроке правления антихриста. Р.Паш отмечает в связи с этим следующее: «Порой спрашивают нужно ли понимать это число- три с половиной года-символически? Но так как в Библии восемь раз, и при том в четырех различных соответствующих друг другу местах, указывает число три с половиной года, мы полагаем, что скорее всего, оно должно пониматься буквально» Правление антихриста не будет долгим и закончится его поражением. Есть предположение, что в конце трех с половиной лет власть антихриста рухнет вследствие мощного возмущения народов, которые захотят свергнуть с себя его иго. Его это и будет последняя битва, которая закончится, достигнув своего апогея как Армагеддон. Битва эта закончится явлением Христа на Елеонской горе и уничтожение Им своих врагов согласно пророчеству Захарии в 14й главе и словам Павла во 2м послании Фессалоникийцам 2 главе 8 стихе. Концовку этой битвы описывает Иоанн в своем Апокалипсисе сообщая что зверь будет схвачен вместе с лжепророком который производил чудеса перед ним а так же и принявшие начертание зверя и поклоняющихся его образу и они будут брошены в озеро огненное где он будет мучиться во веки веков.

Суды. Самая загадочная и сложно толкуемая книга Библии не похожая по содержанию ни на одну другую книга откровение апостола Иоанна повествует о загадочных явлениях. Особенно интересны для толкователей и исследователей Писания повествования о печатях, трубах и чашах гнева которые находятся в середине книги Апокалипсис. Нет однозначного мнения о последовательности этих судов но мнения сходятся в том, что описываемые события относятся ко временам обозначенным как великая скорбь. Печати, трубы и чаши будут рассмотрены ниже.

Снятие печатей. Шестая глава книги Откровения повествует о снятии печатей. Начало главы достаточно однозначно повествует о том, что печати снимает ни кто иной как Сам Иисус Христос упоминаемый в ней как Агнец. Снятие первых четырех печатей высвобождают четырех всадников. Назначение этих всадников поясняется прямо в тексте самим Иоанном. Г.Уинтерс дает следующее толкование касательно того, что означают эти всадники. Первого всадника он обозначает как покорение. Одни толкователи трактуют его как Христа, который одерживает окончательную победу. Другие же напротив считают, что первый всадник на белом коне есть ни кто иной как антихрист, который принял вид ангела света, чтобы принести живущим на земле мир и защищенность во время первой половины времени великой скорби. Снятие второй печати высвобождает второго всадника, который ассоциируется с кровью. Г.Уинтерс отмечает, что назначение этого всадника может носить следующий характер: « Это возможно, включает войну( войну в буквальном смысле слова), так и гонения( духовную войну), но, что более вероятно, здесь имеются в виду страдания и смерть святых, обрушившиеся на них через гонения-войну, спровоцированную и ведомую врагами истины и добра» Подобное толкование говорит в пользу того что первый всадник есть антихрист. У.Макдональд сообщает, что второй всадник забирает мир с земли. Снятие печатей. Шестая глава книги Откровения повествует о снятии печатей. Начало главы достаточно однозначно повествует о том, что печати снимает ни кто иной как Сам Иисус Христос упоминаемый в ней как Агнец. Снятие первых четырех печатей высвобождают четырех всадников. Назначение этих всадников поясняется прямо в тексте самим Иоанном. Г.Уинтерс дает следующее толкование касательно того, что означают эти всадники. Первого всадника он обозначает как покорение. Одни толкователи трактуют его как Христа, который одерживает окончательную победу. Другие же напротив считают, что первый всадник на белом коне есть ни кто иной как антихрист, который принял вид ангела света, чтобы принести живущим на земле мир и защищенность во время первой половины времени великой скорби. Снятие второй печати высвобождает второго всадника, который ассоциируется с кровью. Г.Уинтерс отмечает, что назначение этого всадника может носить следующий характер: « Это возможно, включает войну( войну в буквальном смысле слова), так и гонения( духовную войну), но, что более вероятно, здесь имеются в виду страдания и смерть святых, обрушившиеся на них через гонения-войну, спровоцированную и ведомую врагами истины и добра» Подобное толкование говорит в пользу того что первый всадник есть антихрист. У.Макдональд сообщает, что второй всадник забирает мир с земли.

Третий всадник толкуется как голод и нищету. А эти два явления неуклонно являются следствием как войны физической, так и религиозных гонений. М.Генри на повествование о третьем всаднике дает следующий комментарий: «Когда люди пренебрегают духовной пищей, Бог вполне справедливо лишает их насущного хлеба. Наказание редко приходит одно, война естественно влечет за собой голод; и те, кто не смиряется под одним наказанием, должны ожидать другого и большего наказания» Четвертый всадник обозначается как смерть с последующим за ним адом. У.Макдональд трактует следующим образом: «Смерть ассоциируется с телом, ад, или Гадес, – с духом и душой. Война, голод, мор и дикие звери умерщвляют четвертую часть живущих на земле. Нам кажется, что сегодня эпидемии уже не угрожают нам, потому что у нас есть современные антибиотики и отличные лекарства. Однако сильные смертоносные болезни не побеждены, а только слегка приглушены. Они могут вновь вспыхнуть и распространиться по земле со скоростью реактивного самолета».

Следующая пятая печать открывает видение мучеников за слово Божие. И об этом говорится весьма ясно. А.Мень говорит что: «Вопль крови — это древний образ. Уже в Книге Бытия, когда Авель был убит Каином, Господь говорит: Кровь вопиет к небу. Значит, в мире есть какой-то таинственный закон, который греки называют законом дикэ, индийцы — законом кармы, а мы называем законом воздаяния. Зло не может остаться не отмщенным, оно обязательно — в том или этом мире — каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. Кровь требует возмездия, а здесь не просто кровь — здесь души убиенных за слово Божье».

Снятие шестой печати высвобождает различные природные катаклизмы и ассоциируется толкователями с осуждением. Духовный, внутренний смысл снятия шестой печати заключается в близости Богоявления. Это вовсе не значит, что земная жизнь кончилась, хотя, кажется, и звезды упали с неба, и солнце затмилось. Образы, описанные Иоанном после снятия шестой печати сообщают о том, что наступает явление самого Господа как Он и говорил в своей беседе на Елеонской горе. Седьмая печать воцаряет тишину и переводит к новой серии пророческих видений и событий.

Трубы. После череды снятых печатей и высвобождением определенных событий наступает черед судов труб. Когда снята седьмая печать Иоанн практически сразу передает повествование о том, что семь Ангелов с трубами приготовились трубить в своем череде.

Отсюда можно заключить что назначение или суть седьмой печати в том, чтобы открыть действие следующего этапа судов, судов труб. Здесь происходит приготовление к судам Божьим над живущими на земле людьми. Что примечательно, что Иоанново повествование о судах можно увидеть в текстах ветхозаветных так называемых малых пророков таких как Иоиль, Амос, Аггей и другие. У.Макдональд рассматривая повествование о начале и всем процессе судов труб считает, что это будет происходить в середине периода великой скорби. В это время Христос сойдет на землю Христос сойдет на землю, уничтожит Своих врагов и возвестит о наступлении Своего Царства. Первые четыре наказания повлияют на окружающую человека природную среду, последние три отразятся на самом человеке. Подобное мнение выражает и Г.Уинтерс говоря что: « Звуки труб, подобно снятию семи печатей, делятся на две категории: первые четыре трубы приносят осуждение природному миру, земле, море, воде и небесным телам; три последние объявляют о горе для человека» Наступает момент встречи Божьей правды с человеческой неправдой. Описание происходящего после звука каждой трубы более понятно, чем предыдущее повествование о снятии печатей и связанных с этим событиями. То что будет происходить при звуках первых двух труб различные комментаторы и толкователи книги Откровения описывают как различные катастрофы и геологические катаклизмы невиданного прежде масштаба что в свою очередь приведет к сильнейшему гуманитарному и экономическому кризису по всему лицу Земли.

Касательно происходящего при звуке третьей трубы большую проблему толкования вызывает то, что названо «звезда «полынь»». Г.Уинтерс пишет о том, что назначение этого видения не в том, чтобы описывать буквальные события, но изобразить осуждение нечестивых Богом. Другое толкование на происходящее при звуке третьей трубы дает А.Мень в своей книге «Читая Апокалипсис», и вот что он пишет касательно третьей трубы: « Ангелы, главным образом падшие, изображаются в виде пылающих гор и гигантских огненных светил в небе-звезд…Развязывание сатанинских сил на земле приводит к тому, что бедствия, эти новые казни египетские, в данном случае уже казни всемирные, продолжают усиливаться» Данную часть пророчества сложно комментировать как то однозначно и поэтому следует остановиться на том, что когда протрубит труба, то, что будет при этом происходить будет весьма очевидным для обитателей земли. При изучении пророчества полезно помнить, что многое будет непонятным для нас до тех пор, пока не исполнится.

Четвертая труба производит бедствия касающиеся того что мы называем небесными телами находящимися в околоземном пространстве и космосе. Многие толкователи сравнивают то о чем здесь говорится с тьмой покрывшей весь Египет во время одной из казней египетских. Тьма служит символом, который обозначает уныние, ужасные несчастья и бедствия. Все эти составные хорошо подходят под описание великой скорби. Г.Уинтерс комментирует это таким образом, что «это изображает страхи и ужасы, которые переживает человек, когда он сталкивается с наказанием от Всевышнего» В описании четвертой трубы можно увидеть переход от наказаний касающихся различных стихий окружающих человека к еще более ужасным наказаниям, которые коснутся уже непосредственно самого человека. Троекратное провозглашение Ангелом слов «горе, горе, горе» адресованных жителям земли подтверждает это.

При звуке пятой трубы Иоанн повествует снова о некой падшей с неба звезде и саранче. Павшую звезду и открывшую кладязь бездны, из которой вышла саранча различные богословы и толкователи Библии считают олицетворением некоего ангела или духа, то есть некой силы, которая, отворяя бездну, которая есть место нахождения различных бедствий и воинства сатаны. Проводя аналоги между судами труб и египетскими казнями можно обнаружить, что и там и тут упоминается саранча. Саранча используется библейскими авторами как знак божественного гнева. О саранче у Иоанна говорится как о сатанинском войске, как об ангелах мщения посланных на грешную землю. Описание нашествия саранчи производит впечатление завоевания и победы. Однако Г.Уинтерс вносит ясность в то, что касается функции этого полчища, говоря, что предназначение этих созданий в том, чтобы мучить людей которые не имеют на себе печати прощения, которое дается через пролитие крови Агнца. И как следствие этого народ Божий избежит наказания, которое здесь представлено в образе нашествия губительной саранчи.

Из этих слов видно, что страдания от болезни будут чрезвычайно тяжелы и угнетающи. Люди, не принявшие Бога, отвергающие рай и ад, как видно, должны будут еще при жизни убедиться в существовании ада и его мучений. Не спасет от саранчи- демонов и самоубийство. Люди будут искать смерти, но смерть убежит от них, потому что Бог не даст им умереть при пятой трубе. Невозможно себе даже представить какой хаос, сумятицу и расстройство в мировом хозяйстве вызовет эта повсеместная эпидемия, когда подавляющее большинство человечества будет поражено этой болезнью. По-видимому, это бедствие предназначено для побуждения грешников к покаянию. Во время благодати Бог призывал грешников к покаянию через проповедь Евангелия, а теперь милость Божья проявляется в Его судах, чтобы страданиями побудить людей обратиться к Богу для их спасения. Но в этом отрывке Писания ничего не говорится о покаянии мучающихся людей. По-видимому, этот бич Божий оказался недостаточным для сокрушения безбожных нечестивых людей, и поэтому при звуке следующей трубы сила судов Божьих увеличивается. Предводителем войска считают самого сатану.

Звук трубы шестого Ангела последнее предупреждение живущим на земле. По мнению большинства богословов, ангелы из повествования Иоанна в этой части пророческого видения есть представители начальств и властей сатанинской иерархии. Если при пятой трубе бесовская саранча могла только мучить людей, а не убивать, то теперь надвигаются целые орды бесовской конницы, чтобы за короткое время уничтожить третью часть населения земли. Есть мнение, что и саранча и эти четыре ангела вместе со своим воинством были выпущены еще и для того, чтобы побудить людей, не принявших Христа раскаяться. Что подтверждается стихами 20 и 21 в 9й главе книги Откровения. У. Макдональд говорит в отношении происходящего при звуке шестой трубы следующее: «Хотя две трети людей не пострадали от язв, они не раскаялись, но продолжали поклоняться бесам и рукотворным идолам, мертвым и бессильным. Они не отвратились от убийств, чародейств (связанных с применением лекарственных средств), блудодеяния и воровства. Наказания и страдания не могут изменить характер грешника; это может сделать только новое рождение».

Седьмая труба возвещает заключение и конец апокалипсической драмы. Звук седьмой трубы показывает, что великая скорбь закончилась, и началось Царство Христа. Царство мира сего соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков! А.Мень отмечает что: «Громкие голоса на небе говорят о завершении истории. Царство мира сего стало «Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки Веков». Это очень важные слова, потому что они показывают, что между грядущим мирозданием, грядущим бытием человечества и нынешним состоянием мира есть прямая, так сказать, генетическая связь. Речь идет не о том, что царство мира совсем умерло и вместо него родилось Царство Господа нашего, а царство мира сего стало Царством Господа нашего -произошла трансформация мира, его превращение, его преображение».

Чаши. 15я глава книги Откровения Апостола Иоанна повествует о появлении семи ангелов с семью чашами. Эти чаши наполнены гневом Божьим, и они должны будут излиты на грешный мир. Чашами гнева Божьего заканчиваются суды Божьи над живущими в то время нечестивыми людьми, которые начались, как известно, при снятии шестой печати в начале последней седьмины. Некоторые исследователи Священного Писания на основании пророчеств Даниила (12:11-12) полагают, что продолжительность чаш гнева Божьего будет составлять 45 дней (1335 дней минус 1290 дней).

От первой чаши были поражены гнойными ранами только те люди, которые поклонились зверю и приняли его начертание. По-видимому, в то время будут такие люди, которые прислушаются к предупреждению третьего Ангела и не поклонятся зверю и не примут начертания его. Протоиерей Фаст комментируя излияние первой чаши говорит что: «Эти гнойные раны, или нарывы, весьма напоминают нарывы, посланные Богом через Моисея на египтян вовремя шестой казни. И как этими нарывами были поражены только египтяне, а израильтяне остались невредимы, так и в кончину века гнойные раны будут на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его, верные же Христу будут сохранены от этой напасти».

Вторая и третья чаши по своему воздействию. Их излияние поражает водную стихию, а именно океаны, моря и источники из которых человек черпал воду для питья. Аналогию происходящего можно увидеть и в одной из казней постигших Египет при Моисее. Текст Иоанна в этом случае дает достаточно ясное понимание значения этих двух чаш. Эти две чаши изливаются в знак отмщения нечестивцам за пролитую ими кровь мучеников за имя Христово. Эти слова являются как бы ответом на вопль мучеников за слово Божье, которые были под жертвенником и взывали: «доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу».

Четвертая чаша изливается уже на самих людей. Излитый гнев причиняет страдания людям от сильного солнечного света или солнечной радиации. Но даже это не приводит их к покаянию, вместо чего уже на этот раз, признавая существование Всемогущего Бога они начинают Его хулить. Протоиерей Фест говорит, что грешники при этом в своем безумии не сознаваясь в своих грехах, не славя Всевышнего, будут изощрять языки свои для хулы на Бога.

Пятая чаша изливается на престол зверя и погружает его царство во мрак. По-видимому, под ''престолом зверя'' можно понимать резиденцию антихриста или город, столицу его империи. Пятый Ангел наводит поражение на престол зверя, но в результате этого все его царство стало мрачно, то есть погрузилось в мрак, непроницаемую темноту, что приведет к парализации всякой деятельности. И.В.Музычко отмечает что: «Бог неспроста выбрал такую тяжелую казнь, как резкий переход от солнечного зноя к полной тьме. Он покроет престол зверя осязаемым мраком за то, что тот покрыл духовным мраком народы и ввел миллионы душ в погибель, отторгнув их от источника света и жизни. А нам Бог открывает этот будущий суд с тем, чтобы мы уже сегодня, читая пророчество о чашах гнева, видели, откуда распространяется духовная тьма на народы и кто кует злые замыслы для их омрачения, вводя массы в обольщение и соблазны» Однако и это не действует на сердца грешников, которые продолжают идти по пути погибели и не покоряться Богу, который продолжает давать им шанс на спасение.

Шестая вылитая чаша гнева знаменует собой устранение всех сдерживающих сил, тех которые замедляли наступление суда. Она же создает условия для начала событий связанных с армагеддонской битвой. Излияние седьмой чаши приводит к необычайным природным катаклизмам. М.Уилкок комментируя излияние седьмой чаши, пишет что: «Когда изливается чаша 7, то ее содержимое сметает время и историю и заменяет их вечностью. Когда этот день настанет, то исчезнут не только острова и горы Божьей земли. Города, достижения бесовской гордыни человека, также падут. Для «великого города» (это, вне сомнения, Вавилон), символа всей сатанинской структуры, настанет день погибели. Теперь он скажет в своем сердце: «Забыл Бог»1 - и распадется под натиском Божьего гнева. «И градом истребится убежище лжи» (Ис. 28:17). Чаша 6 принесла всеобщую погибель; чаша 7 - окончательное истребление и уничтожение зла».

Армагеддон. Нюстрем в своем словаре дает относительно Армагеддона следующее пояснение: «Армагедд`он (гора Мегиддо) (От 16.16)—город и место юго-восточнее горы Кармил и западнее Назарета, место многих кровавых побоищ, умерщвления царя Охозии и гибели Иосии, схваток армий Египта и востока и место будущей последней битвы на земле» Указание на это место содержится в пророчестве апостола Иоанна записанном в его книге Откровение. Иоанн говорит об этом месте как о том месте, где все народы будут собраны на битву в определенный Господом день. Это место уже было местом сражений б библейской истории еврейского народа. Здесь в этом месте называемом Армагеддон Варак и Девора разбили Сисару. Здесь же Иосия был разбит египетским фараоном Нехао. И это же место пророчески определено для последней битвы в истории человечества.

М.Уилкок пишет об этом событии следующее: «Чаша 6 - это следующая и последняя стадия божественного наказания. Когда она излилась, то цели Бога и сатаны ужасным образом слились. Убедившись, что его возможности извращать человеческое общество небезграничны, сатана говорит: «Если я больше не могу извращать, то тогда буду уничтожать». И тогда он вместе со зверем и лжепророком подстрекают царей земли, которые не способны больше поддерживать нестабильный баланс, называемый «миром». Теперь по наущению сатаны они ринутся в безумие взаимной кровавой бойни. Увеличивается гонка вооружения, армии маршируют, а люди умирают - не их знакомые и родственники, а они сами; ибо так же, как труба 6 возвестила последнее предупреждение, заставив их увидеть смерть непосредственно рядом с собой, так и чаша 6 стала последним наказанием. Она принесла смерть им самим.

И когда сатана произносит: «Я буду губить», Бог говорит: «Да, будешь». Цель сатаны - отстоять свою власть; цель Бога - правосудие. Результат один и тот же – Армагеддон» Иоанн изображает кульминацию битвы столетий в то время, когда собираются покоренные(нечестивые), не на последнюю битву с Богом (они уже потерпели поражение), но чтобы принять наказание, которое им уготовано Господом Победителем. Таким образом, этот сбор не является подготовкой к буквальному сражению между Господом и войском сатаны, но драматической кульминацией и излитием гнева Божьего на дракона, зверя и лжепророка, и всех тех, кто поклонился им. Завершением битвы станет явление Господа Иисуса Христа, которое описывает Иоанн. Вследствие этой битвы дьявол потерпевший поражение будет скован на тысячу лет, а антихрист и лжепророк будут брошены в огненное озеро.

Царствование антихриста станет ужасной агонией, которой закончится история народов. Но эти три с половиной года будут иметь свой апогей в Армагеддонской битве. Ею завершится все то, что предсказывали пророки о дне Господнем.

Воскресение. Начиная рассмотрение такой части эсхатологических событий как воскресение следует отметить, что идея воскресения не является сугубо эсхатологической. В Ветхом Завете есть как прямые, так и косвенные утверждения о неизбежности воскресения. Р. Паш отмечает, что изначальное предназначение человека от Бога была жизнь, а не смерть. Смерть не входила в первоначальный план Бога в отношении Своего творения. Смерть пришла в жизнь человека вследствие греха. Но эти изменения коснувшиеся творения не повлияли на план Божий. Бог достигнет Своей цели, которая заключается в восстановлении всего миропорядка… Исайя пишет что: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений и земля исторгнет мертвецов» Даниил разделяет воскресение на две категории говоря что : «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной , другие на вечное посрамление и поругание».

Эти слова Даниила в Ветхом Завете имеют уже более конкретный и ясный эсхатологический характер. Более того Сам Бог называет Себя Богом живых, а не мертвых, а это так же сообщает надежду на воскресение.

Следует отметить, что притом, что Ветхий Завет передает идею воскресения в будущем, он содержит свидетельства случаев воскресения де факто. Примером тому может быть повествование о воскресение Илией сына женщины в Сарепте и воскресение Елисеем сына Сонамитянки. Через эти случаи Бог показывает Свой план для человека и неполную власть смерти над жизнью. Ветхозаветные авторы писали так или иначе о воскресении как перспективе для умерших и о том, что смерть ни есть конец и завершение человеческого естества. Иов, Исайя, Даниил, Осия, Иезекииль, Давид- все они прямо или косвенно в своих текстах доносят информацию о воскресении. Евреи, живущие во времена первого пришествия Христа, безусловно, верили в воскресение. Исключением были лишь саддукеи, которые отрицали воскресение.

Однако именно в Новом Завете учение о воскресении мертвых передается более определенно. Иисус достаточно ясно говорит об этом в синоптических Евангелиях в Своих спорах с саддукеями. Еще более ясно звучащие слова Христа о воскресении передает Иоанн: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут…Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;



и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» Содержащаяся у Иоанна история с воскресением Лазаря демонстрирует практическое подтверждение слов Христа и явственное свидетельство для сомневающихся в реальности воскресения. Так же евангельские тексты и книга Деяний апостолов повествуют о фактах воскресения дополняя ими ветхозаветные свидетельства воскресений тем самым подтверждая неизменность Божьего плана воскресения. Речь идет о воскресении сына вдовы из Наина, воскресение дочери Иаира, упомянутое выше воскресение Лазаря, воскресшие святые после смерти Христа, воскрешение Серны и Евтиха в книге деяний Апостолов. Идею воскресения не упускает из виду и апостол Павел в ряде своих посланий. Он был убежден в грядущем телесном воскрешении мертвых и всячески учил этому.

Ответом на вопрос о том, какой характер будет носить ожидаемое воскресение мертвых, могут послужить слова Даниила из приведенной выше цитаты о воскресении праведных и нечестивых, а так же то, что пишет Д.Мюллер в «Христианской догматике»: «На вопрос: "Кто будет воскрешен из мертвых?" - Писание отвечает совершенно ясно, что вновь воскреснут все люди, - как верующие, так и неверующие…Писание недвусмысленно утверждает, что это произойдет…Его словам заповеди о телесном воскресении из могил в Судный День противиться или противостоять невозможно, потому что тогда Он будет использовать Свою Божественную власть напрямую. На вопрос: "Кто же именно воскреснет из мертвых?", Писание отвечает: "Все умершие люди", в частности - [все] тела, те же по числу и сути, которые были рождены в этой жизни и умерли ["погибли от смерти"].



Тела, несомненно, воссоединятся с душами, что следует из самой концепции воскресения. Ибо, как смерть является отделением души от тела, так воскресение является воссоединением тела с душою» В пользу того что воскреснут все как верующие так и не верующие говорят слова Христа о воскресении одних в жизнь других в осуждение. Так же апостол Иоанн передает повествование из своего пророческого видения: « И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим, был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» Из этого становится достаточно ясно понятно, что так же и те кто не принял спасение будут воскрешены для суда, и воскрешены они будут так же как веровавшие, то есть телесно. Касательно вопроса о том каким будет это тело в котором воскреснут люди Павел отвечает что: « вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою»; «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все».

Еще один аспект, касающийся воскресения это момент когда оно произойдет. Анализ следующих мест Священного Писания «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет»(Откр20:6);«и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Луки 14:14); «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его»(1Кор 15:22,23), показывает, что воскресений будет два. Первое станет воскресением Христа во время Его второго пришествия на землю и дальше будет воскресение всех праведников за всю историю человечества. И будет второе воскресение, в которое воскреснут не веровавшие для осуждения после окончания тысячелетнего царства, в чем сходятся во мнениях ряд богословов и исследователей Священного Писания.

Суд. За вторым пришествием последует великое событие- последний суд. Евангельский текст : «ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» сообщает нам что суд состоится после второго пришествия Христа» Судьей на этом суде будет сам Иисус Христос потому что Отец отдал Ему это право. На этом суде люди будут судимы за свои дела, слова и помышления.

Пред судом предстанут все люди как верующие так и не верующие. Павел, обращаясь к верующим, сообщает, что все мы предстанем на суд Христов, и каждый из нас даст отчет за себя Богу. На суде Христос отделит овец от козлов и раздаст награды тем, кто оказался верным. Верующие явятся «пред судилище Христово», чтобы дать отчет Христу за добро или зло, которое они делали в жизни после обращения. Здесь будут получены либо отняты награды. У. Грудем по этому поводу пишет следующее: «Важно помнить, что на этом суде верующим будут назначены вознаграждения различной степени. Однако тот факт, что верующие предстанут пред этим судом, не должен вселять в них страх подвергнуться вечному осуждению…В день последнего суда, более чем когда-либо, будет важно помнить, что «ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут»

После того как во время армагеддонской битвы будут уничтожены открыто выступившие против Христа Его враги на земле останутся те кто пережил всю великую скорбь. Следующий евангельский текст со словами Христа, пожалуй, относится к ним. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:



ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделал и Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» У.Грудем поясняет, что этот суд будет судом над язычниками…

В дни Великой Скорби доброе отношение к евреям будет связано для язычников с опасностью для жизни. Поэтому никто не будет делать это просто из доброго побуждения, не имея в сердце своем спасительной веры. Итак, эти люди будут судимы не по делам; на суде выяснится, есть ли у них искренняя вера, которая порождает такие самоотверженные поступки» И эти люди будут жить в так называемом тысячелетнем царстве. О их дальнейшей судьбе нет ясности но возможно у них будет возможность принять Христа и уверовать и не быть осужденными на последнем суде. В дни Великой Скорби доброе отношение к евреям будет связано для язычников с опасностью для жизни. Поэтому никто не будет делать это просто из доброго побуждения, не имея в сердце своем спасительной веры. Итак, эти люди будут судимы не по делам; на суде выяснится, есть ли у них искренняя вера, которая порождает такие самоотверженные поступки» И эти люди будут жить в так называемом тысячелетнем царстве. О их дальнейшей судьбе нет ясности но возможно у них будет возможность принять Христа и уверовать и не быть осужденными на последнем суде.

По окончании эпохи тысячелетнего царства состоится последний суд, на котором будет брошен в озеро огненное сатана и лжепророк, и падшие ангелы.

Тысячелетнее царство. В 20й главе Апокалипсиса апостол Иоанн передает следующую часть своего пророческого видения: « И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.



Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» В целом 20я глава апокалипсиса сообщает гораздо больше информации, чем только лишь о тысячелетнем царстве. Здесь мы можем увидеть повествование о том сколько будет длиться царство Мессии, о воскресении в начале тысячелетнего царства, о воскресении в его конце. Касательно самого срока этого периода есть споры о том понимать ли этот срок буквально или образно. Однако Ч.Райри делает в связи с этим следующее замечание: « В Откровении Иоанна Богослова сказано (шесть раз в шести стихах), что продолжительность Царства –«тысяча лет». Это значит, во-первых, что данный срок весьма важен, во-вторых, что его следует понимать буквально» Местом этого царства будет земля, подтверждением тому могут служить слова апостола Иоанна «и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле», а так же слова из первой главы Евангелия от Луки «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» Из Священного Писания мы можем увидеть много описательных подробностей касающихся тысячелетнего царства. Ч.Райри отмечает, что в этом царстве Христос будет править видимым образом, что столица этого царства будет находиться в Иерусалиме и подданными этого царства будут пережившие великую скорбь иудеи и язычники, а так же воскресшие праведники. Того же мнения придерживается и Г.Тиссен В период этого царства земля будет полностью освобождена от лежащего на ней проклятия. Восстановлен будет не только человек как венец божественного творения но и окружающий его мир. Все творение которое ныне стенает и мучается будет так же освобождено от тления и пагубы. Картину этого мира пророчески видит Исайя: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.



И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет, есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» Как видим, он передает картину, которая была результатом так называемого шестоднева. Так как царем в этом царстве будет сам Христос то это царство будет царством, в котором царит мир и устройство. Народы более не будут ни воевать, ни изобретать или иметь какое либо оружие.

Писание представляет этот период, как время великой радости и счастья. Многим будет гарантировано физическое исцеление; искупленные Господом возвратятся с пением на Сион и вечная радость будет над головами их; они найдут радость и величие, а печаль и воздыхание удалятся. Это будет время, когда земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Тогда восстановлено будет главенство человека в творении, которое он потерял, благодаря падению и которое вновь обрел через смерть Христа. Однако царство это закончится отступлением и восстанием против Бога, так как из темницы будет освобожден из своего заключения и у него будет возможность обольщать народы и часть из них поддастся этому обольщению. Я.Шаленко пишет что: « Тысячелетнее царство, с тысячелетней свободой от сатанинского влияния, дает свидетельство, которое навсегда заградит человеческие уста и докажет, сверх всякой тени сомнения, что человек виновен за свои поступки. Ибо когда окончится это блаженное Царство, в котором не было сатанинского влияния, человек все же останется противником Бога»

Заключение

Возвращение Господа Иисуса Христа главная и единственная надежда Церкви. Эта надежда дает радость особенно в трудные для Церкви времена. С пришествие Иисуса Христа связано масса событий ему предшествующих. С самого начала Церкви и до наших дней каждое поколение христиан ожидало этого события, о котором повествуют многие тексты как Ветхого так Нового Заветов. Однако и в наши дни для сегодняшних христиан это событие пока лишь ожидаемое в перспективе. Все потому, что точного времени, когда это произойдет, не знает никто. За всю историю со времен смерти и вознесения Христа разные люди предсказывали тот или иной момент во времени как время пришествия Христа и осуществление всех эсхатологических событий. Христос предупреждал Своих учеников не реагировать на слухи о Его пришествии а наблюдать за тем как сбывается то, о чем Он говорил и по сбывающимся пророчествам судить о близости Его пришествия и быть внимательными к тому, чтобы быть готовыми к встрече с Ним. И равно как осуществилась определенная часть библейских пророчеств, так и все оставшиеся библейские пророчества, а особенно эсхатологического характера непременно исполнятся.

С самого начала существования Церкви вера в воскресение составляла существенную часть вероучения. Исповедание этой веры вошло во все символы. « Ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века»- гласит Никео-Цареградский символ веры.