Путилов - Крест над пирамидами

Когда я спросил своего приятеля-копта, владеющего магазинчиком сувениров в Хургаде, как им живется в исламском окружении, тот ответил: "Всё хорошо!". Однако при этом он выглянул из лавки, подозрительно осмотрелся по сторонам и продолжил общение только за плотно закрытыми ставнями. Мои слова о том, что наш разговор, возможно, будет опубликован в прессе, вызвали еще более бурную реакцию: "Только никаких фото и имен!".Основу египетского законодательства еще с VII века образует свод норм мусульманского права – шариат. Египет является крупнейшей по численности населения страной арабского Востока. Число жителей "страны пирамид" перевалило за 70-миллионную отметку. В своей массе египтяне исповедуют ислам суннитского толка. Больше тысячи лет назад его на зеленых вымпелах своих копий принесли в пески Сахары арабские завоеватели. Что касается коренных жителей Египта, то это копты – наследники исчезнувшей цивилизации фараонов. Две тысячи лет назад они приняли христианство от самого Марка Евангелиста. Сейчас их осталось не более десятой части населения.Мусульманская вера определяет ритм жизни Египта: пять раз в день муэдзины тысяч мечетей через громкоговорители созывают верующих на молитву. А в месяц рамадан вся общественная жизнь замирает, государственные учреждения работают только с 10.00 до 14.00. Весь день мусульмане постятся и прерывают пост лишь после захода солнца. Но каждый десятый египтянин исповедует христианство.Копты принадлежат к Восточным (дохалкидонским) Церквам. Копты крестятся не тремя, а лишь одним большим пальцем: вроде как мы показываем "отлично". Это знак признания лишь одной – Божественной природы Иисуса.Даун-таун – это та часть хорошо знакомой множеству россиян Хургады, где, несмотря на влияние индустрии туризма, пока сохраняется традиционный уклад жизни. Здесь еще можно увидеть закутанную в черное женщину с кувшином на голове, чеканщика, умело выстукивающего молотком круглое блюдо, башмачника, хрипло призывающего правоверных чинить обувь именно у него... Одним словом, всё то, что и составляет колорит Востока. Бросается в глаза обилие людей в военной форме: автоматчики в черных беретах, на перекрестках и въездах в город – обложенные мешками с песком джипы, блокпосты на дорогах. Эти меры – отнюдь не лишние. Взрывы в 2004-2005 гг. в отелях на Синайском полуострове, в результате которых погибли туристы из Израиля, России и других стран, еще у всех на слуху. Нападая на иностранных гостей, террористы стремятся подорвать экономическую базу "правящего режима". Как-никак, туризм приносит до трети всех доходов в египетскую казну. Плюс, конечно, основной контингент приезжих – представителей Европы и СНГ. То есть, с точки зрения "воинов Аллаха", они просто "неверные" Однако первыми, на ком вымещают злобу фундаменталисты, становятся местные христиане-копты.Приземистая церковь, или по-местному "кяниса", расположена в живописном квартале Хургады, посреди частокола стройных как кипарисы мечетей. Таких храмов в России не увидишь. Кяниса наглядно иллюстрирует осадное сознание, вырабатывавшееся у коптов веками. Храм окружает сложенная из желтого песчаника стена высотой в два человеческих роста. По углам ее защищают... два дота. Из амбразур по углам "церковного форта" грозно смотрят черные дула "калашниковых". Служить в рядах вооруженных сил коптам по закону запрещено, так что бравые парни с автоматами, охраняющие христианскую церковь, разумеется, мусульмане.Несмотря на усиленные меры безопасности, исламские экстремисты периодически совершают нападения на коптские церкви и монастыри, убивая монахов и прихожан. Об этом не пишут центральные египетские газеты, молчит телевидение. Не удивительно, ведь тогда пришлось бы публично объяснять многие прискорбные факты. Реальная внутренняя политика Каира зачастую расходится со словами о равенстве мусульман и христиан. В частности, введены строгие ограничения на строительство новых церквей и восстановление уже существующих строений. Отмечены случаи, когда власти под предлогом борьбы с "самостроем" сносят легально действующие церкви, хотя Коран категорически запрещает разрушать святыни иудеев и христиан. Узнать больше обо всем этом автору помогло путешествие в древний монастырь Антония Великого, что стоит посреди Аравийской пустыни в двухстах километрах севернее Хургады. Это самая первая монашеская обитель на планете, она заложена еще в IV веке самим основателем монашества св. Антонием.Железный арабский "скакун" выезжает за городской блокпост, и, набирая скорость, устремляется в пустыню – ровную как стол, с колючими кустарниками и изредка ломающими линию горизонта барханами. Справа в искрах солнечного света ласково плещется Красное море. Антониева обитель встретила гостя сурово. Высокая каменная стена окружает ее длинным глухим кольцом, отгородив от внешнего мира. Ничего не поделаешь – привычка защищаться от нападений бедуинов, в наше время уступившая место угрозе вооруженных атак исламских экстремистов. Попасть внутрь можно только через массивные железные ворота с двумя квадратными сторожевыми башнями по бокам, размером с трехэтажный дом.Быстро наступают сумерки. В лиловом небе на куполах храмов зажглись желтые электрические кресты характерной коптской формы – они имеют дополнительную поперечную перекладину, придающую кресту объем. По окаймленной акациями лестнице спускаемся к необычной приземистой постройке песочного цвета, будто вылепленной ребенком. Только кресты, прикрепленные к двенадцати обмазанным глиной яйцевидным куполам, выдают в этом сооружении храм, похожий на гибрид астрономической обсерватории с украинской "мазанкой". Это церковь святого Марка, построенная еще в XV веке. Маленькие квадратные окошки без стекол, наверное, пропускают внутрь совсем мало света. У входа меня поджидает абуна ("отец") в "младенческом" чепчике, лямки которого завязаны под седой бородой, в рясе и больших роговых очках на мясистом восточном носу. Монаха зовут Арчилидес. Мой проводник приближается к абуне, еще издали смиренно приклонив голову, а подойдя, почтительно дотрагивается до его правой руки, после чего целует свои пальцы. Так у них, оказывается, принято получать благословение.



Не отрывая глаз от земли, пустынник приглашает меня следовать за ним. Направляемся к черному проему в стене церкви святого Марка и оказываемся в темной прихожей, на полу которой циновка, уставленная шлепанцами. Монах снимает обувь и жестом показывает, чтобы я сделал то же. С удовольствием избавляюсь от кроссовок и шлепаю босиком по жесткой рогоже к входу в основное помещение, где уже успел скрыться мой странный гид. Небольшое помещение озарено светом свечей. Из полумрака выступают круглые своды потолка, под которыми на цепи подвешен кованый железный светильник с разноцветными стеклянными окошками. Стены покрыты потемневшими от времени фресками. Воздух напоен ароматом ладана с добавлением пряных восточных благовоний. Иноки – кто стоя, кто сидя – дружно поют, ударяя в такт медными тарелочками.



Странный мотив, не похожий ни на арабскую музыку, ни тем более на наше церковное песнопение. Композиция строится на ритмичном повторении монотонных звуков. Поют от души, громко. Говорят, что коптская музыка имеет древнеегипетские корни.



Если так, то этому мотиву, наверное, не одна тысяча лет. Уже через несколько минут начинаешь чувствовать, что тело и воля повинуются не тебе, а некоему коллективному бессознательному, частями которого являются эти странные пустынники и ты сам.



Ощущение потрясающее – будто участвуешь в сеансе массового гипноза. Оказывается, это обычные библейские псалмы. Вообще, несмотря на странные мотивы, все коптское богослужение абсолютно тождественно нашему. Когда я впервые присутствовал на коптской литургии Василия Великого, то сначала мне показалось, что я услышал шум ветра, веющего над суровой Аравийской пустыней.



Мое появление, и в особенности попытки креститься в унисон со всеми, но не одним большим пальцем, как остальные, а по-русски – тремя да еще и от правого плеча к левому, вскоре привлекли внимание к "чужаку". Абуна Арчилидес поспешно уводит меня из церкви. Вид длинноволосого "бледнолицего" туриста в желтой майке и джинсах действительно плохо гармонирует с окружающей обстановкой. Пускать сюда "мелкитов", то есть представителей халкидонского православия, к которому относимся и мы, русские, после разделения византийской и египетской Церквей в V веке, не полагается.

Пустынник подводит меня к лесенке, поднявшись по которой можно попасть наверх стены, окружающей монастырь. Отсюда обитель видна как на ладони, поэтому нетрудно разглядеть, что "историческая застройка" занимает наименьшую часть монастырской территории. Кирпичная же стена, на которую мы натолкнулись, подъезжая к монастырю, появилась всего несколько лет назад.Она-то и стала причиной острого конфликта между монахами и местными властями, который не разрешен до сих пор. Недавно губернатор провинции Красного моря приказал снести "незаконно возведенную" стену, поскольку в зоне отчуждения оказалась муниципальная территория – кусок безжизненной пустыни площадью несколько квадратных километров.Полиция и армия на рассвете осадили монастырь по всем правилам военного искусства – заблокировали ведущие к обители дороги, подогнали к стенам бульдозеры и принялись было крушить "самострой". Однако абуны, которые привыкли вставать с первыми лучами солнца, тоже не дремали. Вспомнив, как их предшественники мужественно оборонялись в своих башнях от бедуинов и византийских войск, они оказали решительное сопротивление. Фотографии рукопашных схваток монахов с одетыми в гражданскую одежду агентами тайной полиции, растоптанные солдатскими сапогами транспаранты, требующие остановить "государственный террор", благодаря интернету обошли мир. Спрашиваю отца Арчилидеса, щелкнув кнопкой диктофона, как сейчас обстоит дело с этой проблемой? "Стена, – помолчав, отвечает он, – это очень большая проблема". Однако видно, что дальше углубляться в эту тему ему не хочется. Ведь если ограду снести, коптские монахи лишатся до 80 процентов подвластной им ныне территории.Спорный участок Аравийской пустыни служит монахам, по их словам, своего рода "зоной безопасности" в случае возможных атак исламских экстремистов.Согласно Корану, иудеи и христиане являются так называемыми "людьми Книги" (ахл аль киттаб), они по мусульманскому закону имеют право достаточно свободно исповедовать свою веру. Вообще, во многих местах Корана религия провозглашается делом совести каждого человека. Вспомним хотя бы такие айаты: "Нет принуждения в вере" (2:256); "Кто хочет – пусть уверует; А кто не хочет, пусть отклонится" (18:29). Христиан Коран наделил особым статусом и считает их более близкими для сердец мусульман. "Несомненно, убедишься ты, что больше всех дружелюбны к уверовавшим те, кто говорит: "Воистину, христиане мы". Это оттого, что есть среди них иереи и монахи, что не высокомерны они" (5: 82).Конституция Арабской республики Египет (АРЕ) также провозглашает свободу вероисповедания и религиозной практики. Однако действительность далека и от заповедей, содержащихся в священной мусульманской книге, и от красивых фраз конституции этой страны. Действительно, Коран запрещает разрушать христианские храмы, поскольку там "часто упоминается имя Господа": "Если бы Господь не защищал одних другими (Если бы Господь не заложил как закон в сотворенном Им мире противодействии злу), то были бы разрушены монастыри, церкви, синагоги и мечети, где часто упоминается имя Господа" (22:40). Но вот факты, свидетельствующие о том, что нарушение установлений ислама в отношении христиан стали, к сожалению, обыденностью в Египте.Большинство коптов живет в городах Верхнего и Среднего Египта. Здесь-то и сосредоточены "болевые точки" египетского общества. Власти страны хотят создать общество гражданского согласия – задача, которая может быть выполнена лишь в случае устранения межконфессиональных трений. Но до этого, как раз, похоже еще очень далеко. Вот что сообщила "Благовест-инфо" представитель международной правозащитной организации «Barnabas Fund» Стефан Дж. Бос: "Исламские экстремисты в Египте периодически совершают нападения на коптские церкви и монастыри, убивая монахов и прихожан. Копты составляют десятую часть населения страны, однако этот древний народ практически не представлен в структурах власти. Существуют также строгие ограничения на строительство новых церквей и восстановление уже существующих храмов".Нужно сказать, что наиболее серьезным обстоятельством, ограничивающим сегодня права христиан в Египте, является закон, принятый еще во времена оттоманско-турецкого владычества (в 1856 г.), согласно которому христиане должны испрашивать разрешения на строительство храмов у высшей власти. Применительно к нынешней ситуации – у президента страны. Причем в 1934 году был дополнительно принят так называемый декрет аль-Эзаби, оговаривающий получение такого разрешение множеством предварительных условий. В действие вступают такие факторы, как месторасположение участка предполагаемого строительства, религиозный состав местного населения, расположение других церквей и мечетей и т.п. Часто это сопровождается волнениями на религиозной почве и произволом армии и полиции.В 2003 году в селении Сул в 50 км к югу от Каира возведение христианской церкви вызвало неудовольствие проживающих там мусульман, которые обвинили коптов в строительстве храма без официальной лицензии. В результате вспыхнувших беспорядков один человек погиб, несколько было ранено. В сентябре того же года отряд вооруженных полицейских и солдат атаковал коптскую церковь св. Георгия в Асьюте (380 километров южнее Каира) во время совершения литургии и осквернил евхаристию. Офицер, возглавлявший отряд, приказал абуне (священнику) – о. Абанубу, который в этот момент совершал литургию, без промедления освободить храм и закрыть двери. Настоятель церкви и его прихожане отказались выполнить это требование. Тогда полицейские напали на него, вынесли из алтаря причастие, которое бросили на пол и начали топтать ногами. Подобное святотатство разгневало прихожан, что спровоцировало стычку. Полиция окружила церковь, и при попытке занять здание арестовала нескольких молодых коптов и диаконов. Отец Абануб оказал сопротивление полиции, наотрез отказавшись покидать церковь и умоляя прихожан охранять храм от посягательства полицейских. Известие о нападении на церковь быстро распространилось среди горожан, и тысячи коптов бросились на спасение храма. События разворачивались стремительно: отряд полицейских был окружен негодующими коптами, в гневе выкрикивавшими "Защитим наш крест духом и кровью!", "Примем мученическую смерть, защищая наш храм!", "Мы готовы начать новую эру мученичества!". Полицейские получили приказ об аресте о. Абануба, однако им не удалось задержать его благодаря сопротивлению прихожан.И это не единичный случай. В 2001 году полицейскими была взята штурмом и разрушена бульдозерами коптская церковь в городе аль-Юбор (недалеко от Каира). Мэр города отдал приказ о сносе храма, хотя у коптов была правительственная лицензия, разрешающая его строительство. Церковь была разрушена в первый же день своего открытия. В апреле 2003 года солдаты египетской армии атаковали с помощью бронетехники благотворительный центр в Патмосе, недалеко от Каира. Центр, зарегистрированный правительством, оказывал помощь и заботился об инвалидах и сиротах на протяжении 15 лет.Нередко копты становятся объектами нападений исламских экстремистов и это, как правило, сходит им с рук. Так, в марте 2003 года уголовный суд египетского города Сохаг вынес оправдательный приговор 96 подозреваемым в массовом убийстве христиан-коптов, произошедшем в деревне Аль-Кошех тремя годами ранее. В результате погрома тогда погиб 21 человек, было сожжено 260 домов христиан. Сначала суд признал виновным только одного обвиняемого, убившего одного копта, трое человек были обвинены в менее серьезных преступлениях. Другие 96 обвиняемых были оправданы тогда же, однако приговор опротестовал генеральный прокурор Египта, и Верховный суд страны направил дело на пересмотр. Решение суда вызвало негодование местной коптской общины. "Это так жестоко! Ведь погибшие христиане не сами себя убили!" – заявил коптский епископ Висса. Иерарх выразил опасение, что оправдательный приговор уголовного суда будет рассматриваться экстремистами как "зеленый свет убийцам христиан".Объектом особенной ненависти фанатиков в Египте становятся мусульмане, перешедшие в христианство. И это при том, что все айаты Корана о вероотступничестве, а их около 10, говорят исключительно о Божьей каре отошедшим от ислама, но не о человеческой. А вот что происходит на практике в этой крупнейшей стране исламского мира, кстати, позиционирующей себя на мировой арене как демократическое и открытое государство.Законодательных препятствий к обращению немусульман в ислам в Египте не существует. При этом власти требуют, чтобы каждый такой случай фиксировался в виде регистрационного документа. Порой подобные обращения происходят даже с применением насилия.В феврале 2005 года сотни разгневанных христиан вышли на улицы города эль-Фаюм (90 километров южнее Каира) в знак протеста против похищения двух девушек, которых затем насильно обратили в ислам. Как отмечалось в СМИ, это был уже второй подобный инцидент за предыдущие три месяца. Сотни мужчин, прихожан церкви святого Георгия, неся кресты, потребовали, чтобы девушки вернулись в христианскую общину, утверждая, что их насильственно вынудили отречься от христианства и принять ислам.При этом, несмотря на отсутствие законодательных ограничений, в Египте не существует обратного процесса обращения мусульман в христианство. Такие обращения не регистрируются, а если неофиты пытаются изменить запись о вероисповедании, то в этом случае они привлекаются к уголовной ответственности за подделку документов. Так, по подобному обвинению в октябре 2004 г. были арестованы 20 человек. Некоторые из них в ходе предварительного заключения были подвергнуты пыткам.Серия арестов началась с задержания александрийской полицией Юсифа и Мариам Сулиман. Супругам и их дочерям, Саре и Марине, также обратившимся в христианство, вменялось то, что они поменяли свои имена на христианские. После ареста супругов перевезли в Каир; дети остались у друзей. Адвокаты супругов сообщили, что и мужа, и жену в полицейском управлении на улице Аль-Мускив в Каире били и всячески истязали. Были также применены пытки по отношению к чиновникам, которые помогли паре оформить новые удостоверения личности с христианскими именами. Чиновников заставили назвать имена ста новообращенных, которые также получили удостоверения личности. В результате в Александрии были произведены аресты еще двадцати человек, остальные объявлены в розыск."Это похоже на цепную реакцию, – заявила советник по политическим вопросам Ассоциации американских коптов Кристин Тадрос, – Они арестовывают одного и пытают его до тех пор, пока он не назовет чье-то имя. Затем они выслеживают этого человека и хватают его". Людей обвиняют в подделке удостоверений личности, поскольку запрещено менять мусульманские имена на христианские. На мусульман, принимающих христианство, оказывается давление в самых разных сферах жизни. Это заставляет людей прятаться и подделывать документы. Некоторые, уезжают в другие города или делают попытки покинуть страну. Если они попадаются, их оскорбляют и пытают. Но для них важно поменять имя, потому что мусульманка, к примеру, не может выйти замуж за христианина. Они хотят, чтобы их дети были воспитаны в христианской вере и могли жениться и выходить замуж за христиан. Правительство юридически не признает переход из ислама в христианство, в результате эти люди теряют все свои права, наследство, работу".Последователи Иисуса сталкиваются в Египте и с другими сложностями. Как сообщил "Благовест-инфо" Хэни Такла, президент объединения коптов-эмигрантов США "St. Shenouda the Archimandrite Coptic Society": "Дискриминация по отношению к коптам чувствуется при найме на работу, христиане не могут быть мэрами даже в городах, где они составляют большинство населения. Они никогда не бывают губернаторами, начальниками полиции и даже директорами школ". Так что до подлинного равноправия потомкам фараонов еще очень далеко.