Маршалл - Церковь

ЦЕРКОВЬ I. H Marshall

Marshall, I. Howard. Доктор философии. Профессор новозаветной экзегетики в Абердинском университете (г. Абердин, Великобритания).

1. Постановка проблемы.

2. Царство Божье и община верующих.

3. Речения об ekklesia.

4. Иисус и устроение Церкви.

5. Преемственность между Иисусом и Церковью.

Миссия Иисуса включала создание общины, основу Церкви, которая стала расширяться после Пасхи и Пятидесятницы.

1. Постановка проблемы

Четыре Евангелия были написаны в христианских общинах людьми, которые верили, что появление этих общин непосредственно связано с пришествием Иисуса. Разумеется, в определенной мере Евангелия отражают характер, жизнь и интересы церквей, в которых они были созданы. Само слово «церковь» появляется в Мф 16:18 и 18:17. В связи со ст. 18:17 описываются правила, которым нужно следовать, если «брат твой» согрешит «против тебя»; когда конфликт не может быть разрешен между людьми, то разрешить его должна «церковь»; и можно предположить, что этими правилами руководствовались общины, известные Матфею.

В первом из упомянутых фрагментов Иисус обещает, что «на сем камне (греч. petra)» Он создаст «Церковь Свою», а прежде Он говорит Петру: «ты - Петр (греч. petros, «камень»)». Поскольку во всех четырех Евангелиях слово «церковь» использовано только в этих двух случаях, его редкое употребление, а также предположение, что в действительности эти фрагменты прежде всего отражают богословие и практику известных Матфею общин, вызывали сомнения: подлинны ли эти речения, приписываемые Иисусу, передают ли они Его слова или даже мысли?

Некоторые ученые идут еще дальше и отрицают, что Иисус вообще хотел создать Ц. Они не имеют в виду, что Он мыслил в категориях индивидуализма. Скорее позиция этих исследователей определяется пониманием учения Иисуса, согласно которому главной задачей Иисуса было провозглашение Царства Божьего* и близящегося конца времен, поэтом)' у Него не оставалось ни времени, ни возможностей организации общины.

Поэтому Баррет высказал мысль, что «Иисус считал, что после Его Страстей не будет времени, в течение которого Церковь, созданная в этом мире, могла иметь хоть какое-то значение: Он видел лишь апокалиптический акт искупления» (с. 87; см. Апокалиптические учения). И, конечно же, дальнейшие события «подтвердили», что Иисус ошибался: «Иисус предсказывал Царство, но вместо него явилась Церковь» (Луази, цитируемый Барретом, с. 68) - вот итог происшедшего, если придерживаться подобных взглядов. Отрицание, что Иисус ожидал появления Ц., не оставляет места для критического анализа двух указанных выше текстов, а требует интерпретации всей эсхатологии Иисуса.

На менее радикальной позиции стоит Э. Швейцер, который признает, что Иисус призвал учеников, но настаивает, что Он не создавал особую группу, отличную от остального мира. Здесь Швейцер явно придерживается экзистенциалистской точки зрения на миссию Иисуса, которую он, видимо, принял, руководствуясь искренней заботой предотвратить всякого рода размышления, будто принадлежность к особой группе может помешать встрече человека с Иисусом.

2. Царство Божье и община верующих

Эта тема может быть раскрыта по-разному в зависимости от двух обстоятельств. Первое заключается в том, что возможны и желательны разные интерпретации эсхатологии Иисуса, которые уже получили широкую известность. Так, можно утверждать, что Иисус видел исполнение надежд на пришествие Царства Божьего во время своего служения и ожидал его полного осуществления в какой-то неопределенный момент в будущем. Если принять эту точку зрения, то возможны разного рода интерпретации. Второе обстоятельство связано с тем, что исходный вопрос неверно поставлен или, по крайней мере, неточно сформулирован. Скорее вопрос должен звучать так: каковы были намерения Иисуса относительно общины?

2.1. Община

Понятие Царства Божьего предполагает наличие общины. Когда многократно настаивают ad nauseam, что исходное понятие здесь - это всевластие, царство или непосредственное правление Бога, а не территория, управляемая царем, то следует подчеркнуть, что Царство не может быть абстрактным, но может осуществляться только среди людей. Так что понятие Царства Божьего включает: 1) людей, которые принадлежат Богу как Царю; 2) устроение царства для людей, в котором проявляется Его благодатная власть. В прошлом ученые были правы, сопротивляясь тенденции отождествить Царство Божье с действующей, видимой Ц. (и прежде всего тенденции отождествить правление Бога с властью руководителей Ц.). Но подобная позиция затемняла тот факт, что существует община людей, которыми Бог владеет как Царь (однако они могут не вполне повиноваться Ему) и в которой действует Его благодатные сила и власть.

2.2. Израиль

Весть Иисуса была обращена к Израилю и была направлена на обновление Израиля, т. е. народа Божьего. Целью было обновление народа как общины верующих, а не просто покаяние отдельных людей, хотя только этот путь и приводил к намеченной цели. Это особо отметил Мейер. Иисус образно представил Израиль в виде виноградника, который нуждается в новых виноградарях. В собирательных выражениях Он пророчил гибель тем, кто не откликнулся на Его весть. Иисус говорил о доме Израилевом как о пропавшей овце (см. Пастырь и овцы), и, пожалуй, Его забота об Израиле могла быть расценена таким образом, что она не распространяется на язычников*. Его попечение о людях Израиля выражается, в частности, в том, что Он именует их «дочерьми» и «сынами Авраама» (Лк 13:16; 19:9; см. Авраам).

В важном тексте Мф 19:28/Лк 22:29-30 дано обетование, что Двенадцать (см. Ученики) воссядут на престолах «судить двенадцать колен Израилевых» (см. Суд). Вероятно, эти слова, которые современным читателям кажутся связаны исключительно со временем Иисуса, скорее подразумевают участие вместе с Иисусом Двенадцати в суде над не уверовавшим народом Израиля, чем какого-либо рода правление над воссозданным и обновленным этническим Израилем. Это символический язык, но символизм указывает на общину, которая соответствует двенадцати коленам Израилевым. Речение Иисуса предельно по своей силе: старый Израиль будет предан суду, и судьями станут те, кого Он избрал как лучших учеников. Здесь имеется в виду то, что мы можем назвать новым Израилем.

2.3. Ученичество

Иисус призывал людей стать Его учениками. Здесь нужно провести различие между Двенадцатью, специально призванными быть рядом с Иисусом в Его миссии (и известными как апостолы*), и более широкой группой людей, которые не всегда странствовали вместе с Ним. Некоторые речения об ученичестве* могли быть непосредственно адресованы Двенадцати, однако понятие «следования за Иисусом» присуще посланию, обращенному ко всем, кто ищет вечной жизни или обители в Царстве Божьем.

2.4. Образы общины

Поэтому неудивительно, что в учении Иисуса встречается целый ряд различных образов, знаменующих общину. Ученики образуют «малое стадо» (Лк 12:32), они сравниваются с «городом на верху горы» (Мф 5:14), с засеянным полем (Мф 13:24; 15:13), с гостями на брачном пире (Лк 2:12). Иисус говорит об учениках как о членах своей семьи (Мк 3:34-35) и считает, что Его отношения с ними как бы заменяют обычные родственные связи; одновременно Иисус требует от учеников, чтобы они возлюбили Его более, чем своих родных (Мк 10:29-30). Внутри общины они должны относиться друг к другу, как братья (Мф 23:8).

3. Речения об ekklesia

В свете этих речений становится вполне допустимым, что Иисус говорил ученикам об установлении ekklesia. Это слово могло быть переводом-эквивалентом нескольких древнееврейских или арамейских слов (см. Языки Палестины). Оно могло обозначать группу набожных людей, что делает его частичным синонимом слова «синагога»* (синагога - это прежде всего группа людей; место их собрания - второе значение этого слова).

3.1. Мф 18:17. Это речение можно понимать именно таким образом. Можно также допустить, что во время земной жизни Иисуса это было отдельное высказывание, относящееся к порядку внутри еврейской общины (здесь надо вспомнить, как Иисус призывал своих слушателей приносить жертвы в Храме, Мф 5:23-24). В таком случае неудивительно, что для благочестивых евреев нарушающие закон и были как «язычники и мытари».

Однако у Матфея Иисус обращается к своим ученикам, так как далее в этой перикопе говорится о собранных «во имя Мое» (Мф 18:20), что, безусловно, означает «Церковь». Следовательно, ученики образуют группу, которая подразумевает организацию и о которой в учении Иисуса больше нигде не упоминается. Ничто, кроме этих слов, не свидетельствует, что Иисус каким-либо образом организовал своих учеников (будь то Двенадцать или более широкая группа).

В Евангелиях есть поразительное в этой связи высказывание Иисуса о Его добром отношении к мытарям (см. Мк 2:15-17). Поэтому многие комментаторы, естественно, считали, что в этой перикопе речь идет о создании первоначальной Ц., которая представляет собой христианскую Ц. из евреев, в корне отличающуюся по отношению к язычникам и мытарям (см. Подати).

Эта точка зрения сопряжена с одной трудностью: Матфей и в других местах показывает такое же благожелательное отношение Иисуса к мытарям, и это отображено и в других Евангелиях (Мф 9:10-11; 11:19; 21:31-32). В речении 18:17 имеется в виду разрыв с нераскаявшимся обидчиком, и проблема состоит лишь в следующем: могли ли Иисус и Его последователи (учитывая их отношение к мытарям и грешникам) использовать в данном случае именно такое выражение? Возможно, Иисус намеренно использует столь шокирующее выражение: если кто-то в общине упорствует в грехе, то это отвратительно, что ученики Иисуса могут относиться к этому человеку, как евреи относятся к мытарям и грешникам. Такая интерпретация позволяет устранить из Мф почти невероятное противоречие. Язык Иисуса столь необычен и богат образами, что допускает ложные толкования, и они возникали не раз.

Упоминание об ekklesia до конца непонятно. Однако если Иисус предвидел гонения на своих последователей, то Он мог предвидеть и изгнание их из синагог, равно как и создание ими собственных общин. У читателей Мф не возникнет трудностей с 18:17, если они учтут, что пророчество Иисуса касается местной церкви, и если они прочитают высказывание в свете употребления слова «церковь» в Мф 16.

3.2. Мф 16:18. Этот фрагмент создает меньше трудностей. Было показано, что его язык близок к языку кумранских свитков - в том месте, где Бог поручил «Учителю праведности» создать для Него конгрегацию ('eda) (4QpPs37.III:16; см. Рукописи Мертвого моря). Чтобы правильно понять этот фрагмент, нужно учесть несколько факторов.

Во-первых, Иисус создает (новую) «конгрегацию», которая, очевидно, является особой группой людей внутри иудаизма*. Это совпадает с самосознанием членов Кумранской общины, которые считали себя такой же группой.

Во-вторых, если в Кумране Бог создает конгрегацию для самого себя, то и Иисус говорит о создании «Церкви Моей», тем самым заявляя о себе как о Боге. Точнее, Иисус говорит как Мессия (см. Христос), а «Церковь Моя» означает «Моя община, община Мессии». Такую общину следует рассматривать в связи с понятием в ВЗ «остатка» и особенно с понятием «святых Всевышнего», которые представлены в образе Сына Человеческого* - их главы.

В-третьих, конгрегация созидается «на камне», под которым обычно понимают Петра, что совершенно справедливо. Женский род слова petra в 16:18 часто объясняют тем, что форма мужского рода petros обозначает обычно отдельный камень, а не часть скалы, которая может служить фундаментом постройки. С этой точки зрения, Петр - человек, которому Бог открыл мессианство Иисуса, и Он исповедал Его Мессией, - является основанием, на котором будет строиться община. Однако Карагоунис верно заметил, что эти два греческих слова могут не означать одно и то же: значение арамейского слова, переведенное как petra, не обязательно включает значение, содержащееся в petros; смысл этого фрагмента в том, что основанием Ц. стало исповедание Петра, что Иисус есть Мессия.

И, наконец, Иисус говорит о появлении Ц. как событии космического масштаба, противопоставляя «врата ада» и «ключи Царства Небесного». Церковь - созданная Богом община конца времен, на которую ополчились все силы зла.

Все это свидетельствует, что Иисус провозгласил правление Бога и призвал людей обратиться к Богу в покаянии и послушании; Он призвал их стать Его учениками и создать ekklesia Мессии; Он видел в них детей* Божьих, которые должны жить вместе - как братья и сестры. Можно смело заключить, что в этом и есть сущность Ц.

4. Иисус и устроение Церкви

Рассмотрение этого предмета основано на классической схеме Р. Н. Флу. В миссии Иисуса он выделил пять элементов, включающих в себе идею Ц.: 1) ученики как ядро нового Израиля; 2) этическое учение (см. Этика Иисуса), данное им, и сила Св. Духа; 3) концепция мессианства и непоколебимая преданность Иисусу; 4) Весть Иисуса как стержень новой общины; 5) миссия новой общины.

Каждый из этих элементов может быть назван составной частью Ц., образованной после Пасхи. Нет сомнений, что мы имеем все основания рассматривать Ц. как одно из важнейших намерений Иисуса. Но в какой степени Он подготовил или предвидел дальнейшее развитие Ц.?

4.1. Место Двенадцати

Сначала Двенадцать показаны как товарищи Иисуса и соработники в Его служении. Согласно Мф 16 и 18, они были наделены некоторой властью. Обетования, данные Петру, в Мф 18 повторяются уже для всех учеников. Их решения будут ратифицированы Богом. Они обретут способность действенно молиться сообща и получать ответ на свои молитвы. Здесь вопрос о лидерстве, но оно ограничено сроком их жизни, а о лидерстве в будущем не сказано ничего, за исключением эсхатологической символики в Мф 19:28 (пар. Лк 22:29-30).

4.2. Крещение

Вопрос о крещении как о ритуальной инициации в синоптических Евангелиях не ставится. В Ин оно показано скорее как выражение покаяния и крещения Духом, чем обряд вступления в общину, хотя последнее не исключено. Согласно Ин, ученики крестили во время земной жизни Иисуса.

4.3. Вечеря Господня

Вечеря Господня установлена Иисусом как воспоминание о Нем. Ее должны совершать Его последователи, однако не дано никаких наставлений относительно деталей этого ритуала и не указано, кто должен его совершать (см. Тайная вечеря).

5. Преемственность между Иисусом и Церковью

Согласно Луке, вскоре после Воскресения* ученики Иисуса собрались вместе и «пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитве» (Деян 2:42-47). Все эти четыре деяния уходят своими корнями во времена земной жизни Иисуса.

1. Учение апостолов - это учение от имени Иисуса. Из рассказов о призыве и миссии Двенадцати и Семидесяти (двух) следует, что Иисус научил и подготовил их для выполнения ими своей миссии (см. Язычники). В Евангелиях указывается, что Иисус преподал им особое учение, превосходящее учение, которое Он дал народу. 2. Понятия и практика их товарищества, вероятно, отражают внутреннюю жизнь группы учеников Иисуса. Принцип братских отношений внутри общины провозглашен в Мф 23:8. 3. Преломление хлеба связано с совместной трапезой учеников с Иисусом и с Тайной вечерей. 4. Молитвы, созданные после Воскресения общины, отражают пример Иисуса и Его наставления, данные ученикам.

К этим четырем моментам мы можем добавить пятый - осуществление миссии, которая продолжает учение, преподанное Иисусом народу; а в нем важное место занимает призыв Израиля к покаянию*. Во всем этом заключается преемственность Ц. по отношению к Иисусу.

См. также Израиль; Царство Божье/Царство Небесное; Эсхатология.

Библиография. С. К. Barrett, Jesus and the Gospel Tradition (London: SPCK, 1967); С. С. Caragounis, Peter and the Rock (Berlin: De Gruyter, 1990); R. N. Flew, Jesus and His Church (2d ed.; London: Epworth, 1943); L. Goppelt, Theology of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), Vol. I; D. Guthrie, New Testament Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981); J. Jeremias, New Testament Theology (New York: Scribners, 1971); I. H. Marshall, «New Wine in Old Wine-Skins: V. The Biblical Use of the Word 'Ekklesia», ExpTim 84 (1972-73) 359-64; Β. Ε Meyer, The Aims of Jesus (London: SCM, 1979); E. Schweizer, Church Order in the New Testament (London: SCM, 1961).

[3] Греч, eschaton - конец во времени и пространстве, предел, конечная цель. Здесь - эсхатологическая эпоха (конец мира), предваряющая Ц.Б. - Прим. ред.