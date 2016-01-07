Денисенко - О пасторе Шевченко

Церковь и гражданское общество

Я не встречал более "духовного" евангельского пастора и в тот же момент наиболее отдаленного, от понимания сути учения Христа проповедника, чем Александр Шевченко. Его однобокое (вывернутое) понимание Писания переходит границы настолько, что не остается другого выбора, как прямо написать о том, что я думаю как о его "учении", так и о нем самом. Речь идет о его новой статье под название "Церковь и гражданское общество (В чем состоит высшая добродетель?)" (от 17.12.2015). Начну с того, что только полный профан, который так и не уяснил урок библейской школы, может протипоставлять "справедливость" "борьбе со злом". Чему можно научиться у служителя, который сознательно закрывает глаза на большую часть Священного Писания (читаемое им ежедневно) где говорится о справедливом Боге, Боге сирот, Боге вдов, Боге бедных, Боге униженных и Боге отвергнутых? Как же можно столько лет учить паству, но так и не научиться самому тому, что хотел сказать Христос еврейскому народу. Только либо лукавый человек либо бестолковый может сводить справедливость к "мести". Даже в (не совершенном со стороны морали) Ветхом Завете принцип «Око за око, и зуб за зуб» (Исх. 21:24, Лев. 24:20, Втор. 19:21) - был принципом ограничения возмездия, а не принципом мести. Запрет на большее нежели должное) возмездие нежели оно должно быть.

Если бы Шевченко хоть немного знал исторический контекст некоторых изречений Христа, то он бы понял одну простую вещь: евреям в Ветхом Завете было бессмысленно устраивать насильственное сопротивление против римлян (об этом чуть ниже): исход был бы очевиден. Христос, в отличие от пастора Шевченко, знал о том, что произошло с Сепфорисом и Галилеей в 4 году до н. э., когда Рим подавил мятеж иудеев. Параллели между Украиной, которая не должна сопротивляться России более чем глупы, украинцы - не рабы с мотыгами, да и Россия со своим ржавым флотом не мировая империя! Власть имущие (более сильные) всегда и во все времена радовались, когда люди в результате чтения Евангелия становятся тряпками, о которые вытирают ноги. Вот только украинские христиане (солдаты, капелланы, волонтеры) более правы (перед Богом и совестью), когда защищают (не нападают!) от зла беззащитных женщин, стариков, детей, инвалидов, свои семьи, друзей, чем пастырь (и видимо паства русскоязычной американской церкви "Дом хлеба") Александра Шевченко. Говоря об абстрактном "братстве" двух народов они забывают библейские слова о проклятии, которое приходит на тот народ, который передвигает межи ближнего своего (Вт. 27:17).

Не понимания простых исторических вещей приводит подобных пастырей к абсурдным (с точки зрения науки) проповедям и сектантской (с точки зрения богословия) позиции. Вот, что имеет ввиду Иисус, когда приводит в Нагорной Проповеди (Мф 5:38–41, 43–45) те примеры, которые так любят цитировать современные не противящиеся злу (а на самом деле развязывающие руки еще большему злу) христиане:

1) Отдать всю свою одежду (длинную тунику (рубашку) и верхнюю одежду (покрывало)) и остаться голым в суде - это не попытка показать на публике свое христианское смирение, это шанс показать всем присутствующим истинное лицо зла, тем самым заявив на весь зал: "вот я остался голым, что еще вы хотите у меня забрать, может мое тело?" Эффект такого действия обычно ошеломляющий, толпа, которая еще минуту назад была на стороне судящего (кредитора), обратится на сторону осужденного бедняка и зло то и дело будет желать поспешно ретироваться и больше не иметь дело с таким бедняком. Такая развязка событий не только напугает кредитора, но и пристыдит его, поскольку нагота вызывала стыд у того, кто на нее смотрел. Более того, это символическое действие, которое говорит: посмотри, что делает с нами эта система — она раздевает нас догола.

2) Идти вторую милю (расстояние в тысячу шагов) в римской империи - это не проявление высшей меры терпения по отношению к завоевателю, это попытка навязать свою помощь (нести его обмундирование) римскому легионеру так, чтобы он в следующий раз хорошенько подумал перед тем, как просил еврея нести свою поклажу (как известно оккупанты, по военному уставу, могли заставить крестьянина нести свои военные пожитки лишь одну милю (беспредел порождал возмущение и бунт среди масс, а иногда крестьянин, пропутешествовав целый день и больше, оказывался вдали от дома, что тоже было не хорошо). Вторая миля рассматривалась как военный беспредел и могла грозить трибуналом)...возникает просто комическая ситуация — представьте себе, как солдат старается отнять у крестьянина свои вещи, а тот отвечает: «Нет, пожалуйста, не надо. Позвольте мне понести их еще тысячу шагов».

3) И в конце концов, подставить другую щеку - это тоже не акт самобичевания, а попытка показать равенство бъющего и побиваемого. В мире Иисуса пощечину тыльной стороной ладони мог дать только вышестоящий нижестоящему. Поэтому тут описывается ситуация господства: крестьянин получает пощечину от управляющего, узник — от тюремщика и так далее. Когда тебя бъют, подставь другую щеку, говорит Иисус. Что же тогда в таком случае? Если вышестоящий захочет нанести новый удар, он уже должен использовать лицевую сторону ладони — так дерутся равные люди. Разумеется, он может именно так и сделать. Однако он почувствует замешательство, а нижестоящий продемонстрирует свое равенство, даже если пощечины продолжают на него сыпаться.

Из этого следует, что Иисус говоря «подставь другую щеку», «отдай и верхнюю рубашку», «иди еще одну милю» вовсе не призывает отказаться от сопротивления угнетателю/насильнику и не имеет ввиду то, чтобы его слушатель просто сложил руки и смотрел на то как зло торжествует. Иисус говорит о том, что сопротивление нужно, однако врага надо побеждать самой же системой, созданной этим врагом, тем самым приводя зло в ступор, когда он само собой и осуждается. Христос показал человечеству какой на самом деле должна быть истинная Божья справедливость (основанное на онтологическом равенстве, находимом нами между лицами Троицы). Шевченко и ему подобные забыли о том, что не противиться злу можно (а может и нужно) только тогда, когда тебя гонят за истину правды Божьей. "Страдать за Евангелие" и сопротивляться и видеть, как унижают другого и не вступить - это совершенно разные вещи. Если речь идет о проявлении социального зла: воровство, насилие, убийство, притеснение слабого, то оно обязательно должно быть пресечено всеми доступными правовыми методами, "ведь не напрасно (воин, который есть Божьим слугой) носит меч" (Рим.13:4). Не знаю, какой дух говорит через пастора Шевченко (может российско-угоднический), но все, что он в последнее время пишет и говорит, указывает на его прогрессирующую интеллектуальную (в смысле понимания Текста и около-Текстового материала) шизофрению (раздвоение сознания).

Многие верующие, особенно по ту сторону границы (Шевченко один из них) все перепутали в своей голове. Они говорят, чтобы мы посмотрели на Иисуса и не сопротивлялись злу. Они подкрепляют свои аргументы ссылками на то, что Иисус не призывал к вооруженному сопротивлению римлянам и не поддерживал зелотов. Ошибка этих горе пасторов (богословами их назвать не поворачивается язык), которые вводят в заблуждение не укрепленных верующих, заключается в том, что сегодня Украина не находится в ситуации в которой находился Израиль во времена Иисуса, ситуация Украины более похожа на ту ситуацию, в которой находился Израиль во времена ветхозаветных царей. Если уж сравнивать, то именно СССР был похож на Римскую империю. Сопротивляться физически такой глыбе было просто бесполезно. Сопротивление велось в интеллектуальной сфере: философский пароход, Сахаров, Солженицын, шестидесятники и многие другие, которые писали тексты против империи, подобно тому, как апостол Иоанн писал текст своего Апокалипсиса против императора, который гнал церковь (а не выступал против него с мечом).

По большей части интеллектуалы и националисты, в том числе и верующие, не устраивали глобальных войн, не шли воевать против Сталина, Хрущева, Брежнева. Не брали оружие в руки, так как это было абсолютно бессмысленно. Хотя, как мы видим на примере УПА, попытки вернуть себе свою идентичность у современных зелотов все же были. Но по большей части сопротивление советской империи велось посредством свидетельства доброй жизни и обличения её безумной идеологии. Именно по этой причине, Иисус не возлагал надежд на вооруженное восстание, понимая, что оно будет подавлено силой. Шансы добиться независимости или разрушить империю были нулевыми. Необходимо было чтобы прошли века пока император не стал христианином, а империя, разложившись морально, не пала сама под тяжестью своего безумия.

Плотник из Назарета боролся против Рима ненасильственными методами. Он проповедовал иное царство, говорил о себе, как о Царе, претендовал на статус Августа Кесаря, по легенде, рожденного от Бога. Он пытаясь научить своих учеников так называемой постепенной борьбе с оккупантами. Постепенно собирать горячие уголья на их головы. Побеждать их любовью: напоить врага, накормить врага, дать врагу ночлег. Иными словами, на протяжении лет вести так называемую разъяснительную работу с врагом и показывать ему, что верующие во Христа (в узком смысле) и евреи (в более широком смысле) не являются извергами и страдают незаслуженно. В неравном бою только не сопротивлением злу, можно было «завоевать» врага. Пролитая кровь христиан, по словам Тертуллиана, становилась семенем церкви (semen est sanguis christianorum). Парадокс заключался в том, что чем больше притесняли и убивали верующих, тем больше граждан римской империи обращались в христианство. Примеров такой борьбы на протяжении истории было много. Одним из самых ярких можно, назвать ненасильственное сопротивление Махатма Ганди против колониальной политики Великобритании.

Принцип тот же. Брать палки в руки и босиком идти войной против самой мощной империи мира – бесполезно.

Ситуация в Украине совершенно иная. Сегодня в нашем государстве есть конституция, Украина – независимая страна со своими границами, где есть армия, где мы платим налоги в свою казну, где мы вольны следовать той или иной религии, где мы свободно можем нанять на работу президента. Вокруг Украины есть другие государства, которые также являются самостоятельными и независимыми. Более того есть другие игроки, которые могут выступить союзниками Украины: США (кстати, она не ограничивается пастором Шевченко и ему подобным), Европа. Есть влиятельные организации, которые не безразличны к судьбе нашего государства (НАТО, Европейский Совет). Есть санкции, есть финансовая помощь от МВФ.

Иными словами, Украина сегодня не находится в территориальном, культурном, экономическом, политическом, социальном, языковом рабстве (хотя идеализировать тут тоже не стоит), как это было с Израилем в Египте, Риме и отчасти в Вавилоне. Именно по этой причине современную Украину лучше сравнивать с израильским царством, которое было независимым (в понятиях того времени) государством, окруженным иными народами, царствами и имеющем столицу в Иерусалиме. Как мы видим из теста Священного Писания, евреи постоянно сражались за свою территориальную целостность с другими народами. Например, с филистимлянами, с моавитянами, с аммонитянами, с финикийцами и т.д. Библейский Израиль тогда, как и Украина сегодня отбивался от врагов, имел свою армию, торговал (производил внешнюю политику), строил свои храмы, переписывал население, развивал свою культуру, вел диалог с другими государствами на равных, например, с царем Тира, с царицей Савской.

Конечно не все параллели являются прямыми, но смысл остается понятным. Украина не является частью империи, чтобы ей воплощать ненасильственный метод борьбы против узурпатора. Украина является полноправным и признанным государством, членом ООН в конце концов. Именно по этой причине абсолютно бестолково тыкать пальцем в Писание и говорить о ненасильственном сопротивлении внешнему врагу. Такая идеология просто смешна, а такие пасторы просто глупы, хитры или наивны.

18/12/2015