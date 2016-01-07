Денисенко - О пасторе Шевченко

Церковь и гражданское общество
Анатолий Денисенко - О пасторе Александре Шевченко
Я не встречал более "духовного" евангельского пастора и в тот же момент наиболее отдаленного, от понимания сути учения Христа проповедника, чем Александр Шевченко. Его однобокое (вывернутое) понимание Писания переходит границы настолько, что не остается другого выбора, как прямо написать о том, что я думаю как о его "учении", так и о нем самом. Речь идет о его новой статье под название "Церковь и гражданское общество (В чем состоит высшая добродетель?)" (от 17.12.2015). Начну с того, что только полный профан, который так и не уяснил урок библейской школы, может протипоставлять "справедливость" "борьбе со злом". Чему можно научиться у служителя, который сознательно закрывает глаза на большую часть Священного Писания (читаемое им ежедневно) где говорится о справедливом Боге, Боге сирот, Боге вдов, Боге бедных, Боге униженных и Боге отвергнутых? Как же можно столько лет учить паству, но так и не научиться самому тому, что хотел сказать Христос еврейскому народу. Только либо лукавый человек либо бестолковый может сводить справедливость к "мести". Даже в (не совершенном со стороны морали) Ветхом Завете принцип «Око за око, и зуб за зуб» (Исх. 21:24, Лев. 24:20, Втор. 19:21) - был принципом ограничения возмездия, а не принципом мести. Запрет на большее нежели должное) возмездие нежели оно должно быть.
Если бы Шевченко хоть немного знал исторический контекст некоторых изречений Христа, то он бы понял одну простую вещь: евреям в Ветхом Завете было бессмысленно устраивать насильственное сопротивление против римлян (об этом чуть ниже): исход был бы очевиден. Христос, в отличие от пастора Шевченко, знал о том, что произошло с Сепфорисом и Галилеей в 4 году до н. э., когда Рим подавил мятеж иудеев. Параллели между Украиной, которая не должна сопротивляться России более чем глупы, украинцы - не рабы с мотыгами, да и Россия со своим ржавым флотом не мировая империя! Власть имущие (более сильные) всегда и во все времена радовались, когда люди в результате чтения Евангелия становятся тряпками, о которые вытирают ноги. Вот только украинские христиане (солдаты, капелланы, волонтеры) более правы (перед Богом и совестью), когда защищают (не нападают!) от зла беззащитных женщин, стариков, детей, инвалидов, свои семьи, друзей, чем пастырь (и видимо паства русскоязычной американской церкви "Дом хлеба") Александра Шевченко. Говоря об абстрактном "братстве" двух народов они забывают библейские слова о проклятии, которое приходит на тот народ, который передвигает межи ближнего своего (Вт. 27:17).
Не понимания простых исторических вещей приводит подобных пастырей к абсурдным (с точки зрения науки) проповедям и сектантской (с точки зрения богословия) позиции. Вот, что имеет ввиду Иисус, когда приводит в Нагорной Проповеди (Мф 5:38–41, 43–45) те примеры, которые так любят цитировать современные не противящиеся злу (а на самом деле развязывающие руки еще большему злу) христиане:
1) Отдать всю свою одежду (длинную тунику (рубашку) и верхнюю одежду (покрывало)) и остаться голым в суде - это не попытка показать на публике свое христианское смирение, это шанс показать всем присутствующим истинное лицо зла, тем самым заявив на весь зал: "вот я остался голым, что еще вы хотите у меня забрать, может мое тело?" Эффект такого действия обычно ошеломляющий, толпа, которая еще минуту назад была на стороне судящего (кредитора), обратится на сторону осужденного бедняка и зло то и дело будет желать поспешно ретироваться и больше не иметь дело с таким бедняком. Такая развязка событий не только напугает кредитора, но и пристыдит его, поскольку нагота вызывала стыд у того, кто на нее смотрел. Более того, это символическое действие, которое говорит: посмотри, что делает с нами эта система — она раздевает нас догола.
2) Идти вторую милю (расстояние в тысячу шагов) в римской империи - это не проявление высшей меры терпения по отношению к завоевателю, это попытка навязать свою помощь (нести его обмундирование) римскому легионеру так, чтобы он в следующий раз хорошенько подумал перед тем, как просил еврея нести свою поклажу (как известно оккупанты, по военному уставу, могли заставить крестьянина нести свои военные пожитки лишь одну милю (беспредел порождал возмущение и бунт среди масс, а иногда крестьянин, пропутешествовав целый день и больше, оказывался вдали от дома, что тоже было не хорошо). Вторая миля рассматривалась как военный беспредел и могла грозить трибуналом)...возникает просто комическая ситуация — представьте себе, как солдат старается отнять у крестьянина свои вещи, а тот отвечает: «Нет, пожалуйста, не надо. Позвольте мне понести их еще тысячу шагов».
3) И в конце концов, подставить другую щеку - это тоже не акт самобичевания, а попытка показать равенство бъющего и побиваемого. В мире Иисуса пощечину тыльной стороной ладони мог дать только вышестоящий нижестоящему. Поэтому тут описывается ситуация господства: крестьянин получает пощечину от управляющего, узник — от тюремщика и так далее. Когда тебя бъют, подставь другую щеку, говорит Иисус. Что же тогда в таком случае? Если вышестоящий захочет нанести новый удар, он уже должен использовать лицевую сторону ладони — так дерутся равные люди. Разумеется, он может именно так и сделать. Однако он почувствует замешательство, а нижестоящий продемонстрирует свое равенство, даже если пощечины продолжают на него сыпаться.
Из этого следует, что Иисус говоря «подставь другую щеку», «отдай и верхнюю рубашку», «иди еще одну милю» вовсе не призывает отказаться от сопротивления угнетателю/насильнику и не имеет ввиду то, чтобы его слушатель просто сложил руки и смотрел на то как зло торжествует. Иисус говорит о том, что сопротивление нужно, однако врага надо побеждать самой же системой, созданной этим врагом, тем самым приводя зло в ступор, когда он само собой и осуждается. Христос показал человечеству какой на самом деле должна быть истинная Божья справедливость (основанное на онтологическом равенстве, находимом нами между лицами Троицы). Шевченко и ему подобные забыли о том, что не противиться злу можно (а может и нужно) только тогда, когда тебя гонят за истину правды Божьей. "Страдать за Евангелие" и сопротивляться и видеть, как унижают другого и не вступить - это совершенно разные вещи. Если речь идет о проявлении социального зла: воровство, насилие, убийство, притеснение слабого, то оно обязательно должно быть пресечено всеми доступными правовыми методами, "ведь не напрасно (воин, который есть Божьим слугой) носит меч" (Рим.13:4). Не знаю, какой дух говорит через пастора Шевченко (может российско-угоднический), но все, что он в последнее время пишет и говорит, указывает на его прогрессирующую интеллектуальную (в смысле понимания Текста и около-Текстового материала) шизофрению (раздвоение сознания).
Многие верующие, особенно по ту сторону границы (Шевченко один из них) все перепутали в своей голове. Они говорят, чтобы мы посмотрели на Иисуса и не сопротивлялись злу. Они подкрепляют свои аргументы ссылками на то, что Иисус не призывал к вооруженному сопротивлению римлянам и не поддерживал зелотов. Ошибка этих горе пасторов (богословами их назвать не поворачивается язык), которые вводят в заблуждение не укрепленных верующих, заключается в том, что сегодня Украина не находится в ситуации в которой находился Израиль во времена Иисуса, ситуация Украины более похожа на ту ситуацию, в которой находился Израиль во времена ветхозаветных царей. Если уж сравнивать, то именно СССР был похож на Римскую империю. Сопротивляться физически такой глыбе было просто бесполезно. Сопротивление велось в интеллектуальной сфере: философский пароход, Сахаров, Солженицын, шестидесятники и многие другие, которые писали тексты против империи, подобно тому, как апостол Иоанн писал текст своего Апокалипсиса против императора, который гнал церковь (а не выступал против него с мечом).
По большей части интеллектуалы и националисты, в том числе и верующие, не устраивали глобальных войн, не шли воевать против Сталина, Хрущева, Брежнева. Не брали оружие в руки, так как это было абсолютно бессмысленно. Хотя, как мы видим на примере УПА, попытки вернуть себе свою идентичность у современных зелотов все же были. Но по большей части сопротивление советской империи велось посредством свидетельства доброй жизни и обличения её безумной идеологии. Именно по этой причине, Иисус не возлагал надежд на вооруженное восстание, понимая, что оно будет подавлено силой. Шансы добиться независимости или разрушить империю были нулевыми. Необходимо было чтобы прошли века пока император не стал христианином, а империя, разложившись морально, не пала сама под тяжестью своего безумия.
Плотник из Назарета боролся против Рима ненасильственными методами. Он проповедовал иное царство, говорил о себе, как о Царе, претендовал на статус Августа Кесаря, по легенде, рожденного от Бога. Он пытаясь научить своих учеников так называемой постепенной борьбе с оккупантами. Постепенно собирать горячие уголья на их головы. Побеждать их любовью: напоить врага, накормить врага, дать врагу ночлег. Иными словами, на протяжении лет вести так называемую разъяснительную работу с врагом и показывать ему, что верующие во Христа (в узком смысле) и евреи (в более широком смысле) не являются извергами и страдают незаслуженно. В неравном бою только не сопротивлением злу, можно было «завоевать» врага. Пролитая кровь христиан, по словам Тертуллиана, становилась семенем церкви (semen est sanguis christianorum). Парадокс заключался в том, что чем больше притесняли и убивали верующих, тем больше граждан римской империи обращались в христианство. Примеров такой борьбы на протяжении истории было много. Одним из самых ярких можно, назвать ненасильственное сопротивление Махатма Ганди против колониальной политики Великобритании.
Принцип тот же. Брать палки в руки и босиком идти войной против самой мощной империи мира – бесполезно.
Ситуация в Украине совершенно иная. Сегодня в нашем государстве есть конституция, Украина – независимая страна со своими границами, где есть армия, где мы платим налоги в свою казну, где мы вольны следовать той или иной религии, где мы свободно можем нанять на работу президента. Вокруг Украины есть другие государства, которые также являются самостоятельными и независимыми. Более того есть другие игроки, которые могут выступить союзниками Украины: США (кстати, она не ограничивается пастором Шевченко и ему подобным), Европа. Есть влиятельные организации, которые не безразличны к судьбе нашего государства (НАТО, Европейский Совет). Есть санкции, есть финансовая помощь от МВФ.
Иными словами, Украина сегодня не находится в территориальном, культурном, экономическом, политическом, социальном, языковом рабстве (хотя идеализировать тут тоже не стоит), как это было с Израилем в Египте, Риме и отчасти в Вавилоне. Именно по этой причине современную Украину лучше сравнивать с израильским царством, которое было независимым (в понятиях того времени) государством, окруженным иными народами, царствами и имеющем столицу в Иерусалиме. Как мы видим из теста Священного Писания, евреи постоянно сражались за свою территориальную целостность с другими народами. Например, с филистимлянами, с моавитянами, с аммонитянами, с финикийцами и т.д. Библейский Израиль тогда, как и Украина сегодня отбивался от врагов, имел свою армию, торговал (производил внешнюю политику), строил свои храмы, переписывал население, развивал свою культуру, вел диалог с другими государствами на равных, например, с царем Тира, с царицей Савской.
Конечно не все параллели являются прямыми, но смысл остается понятным. Украина не является частью империи, чтобы ей воплощать ненасильственный метод борьбы против узурпатора. Украина является полноправным и признанным государством, членом ООН в конце концов. Именно по этой причине абсолютно бестолково тыкать пальцем в Писание и говорить о ненасильственном сопротивлении внешнему врагу. Такая идеология просто смешна, а такие пасторы просто глупы, хитры или наивны.
18/12/2015
Дополнено 07/01/2016
Вот он, украинский видео ответ одному ватному русскоязычному пастору с украинской фамилией из Сакраменто.
Так получилось, что и Мохненко и Шевченко, по своему влюбленные в Россию и в свое время критически относившиеся к Майдану, оказались по разные стороны баррикад.
Первый (живя под минометным обстрелом) пересмотрел свои взгляды и проявив свой патриотический долг - стал волонтером и капелланом.
Второй (не видя далее своего американского носа, припудренного десятинами русских иммигрантов) продолжает упорствовать в своей критике и выступает против украинцев, которые, чтобы защитить своих детей, взяли оружие (ну или лопаты, для рытья окопов) в свои руки.
Одного мы будем помнить, как доброго батю, а второго, как злого отчима!
Левые лепешки в "Доме Хлеба". Полемика с Алексом Шевченко Часть 3 - ФСБ-шные тролли активизировались в защиту Шевченко и Шария
"...1) Отдать всю свою одежду (длинную тунику (рубашку) и верхнюю одежду (покрывало)) и остаться голым в суде - это не попытка показать на публике свое христианское смирение, это шанс показать всем присутствующим истинное лицо зла, тем самым заявив на весь зал: "вот я остался голым, что еще вы хотите у меня забрать, может мое тело?" Эффект такого действия обычно ошеломляющий, толпа, которая еще минуту назад была на стороне судящего (кредитора), обратится на сторону осужденного бедняка и зло то и дело будет желать поспешно ретироваться и больше не иметь дело с таким бедняком. Такая развязка событий не только напугает кредитора, но и пристыдит его, поскольку нагота вызывала стыд у того, кто на нее смотрел. Более того, это символическое действие, которое говорит: посмотри, что делает с нами эта система — она раздевает нас догола.
2) Идти вторую милю (расстояние в тысячу шагов) в римской империи - это не проявление высшей меры терпения по отношению к завоевателю, это попытка навязать свою помощь (нести его обмундирование) римскому легионеру так, чтобы он в следующий раз хорошенько подумал перед тем, как просил еврея нести свою поклажу (как известно оккупанты, по военному уставу, могли заставить крестьянина нести свои военные пожитки лишь одну милю (беспредел порождал возмущение и бунт среди масс, а иногда крестьянин, пропутешествовав целый день и больше, оказывался вдали от дома, что тоже было не хорошо). Вторая миля рассматривалась как военный беспредел и могла грозить трибуналом)...возникает просто комическая ситуация — представьте себе, как солдат старается отнять у крестьянина свои вещи, а тот отвечает: «Нет, пожалуйста, не надо. Позвольте мне понести их еще тысячу шагов».
3) И в конце концов, подставить другую щеку - это тоже не акт самобичевания, а попытка показать равенство бъющего и побиваемого. В мире Иисуса пощечину тыльной стороной ладони мог дать только вышестоящий нижестоящему. Поэтому тут описывается ситуация господства: крестьянин получает пощечину от управляющего, узник — от тюремщика и так далее. Когда тебя бъют, подставь другую щеку, говорит Иисус. Что же тогда в таком случае? Если вышестоящий захочет нанести новый удар, он уже должен использовать лицевую сторону ладони — так дерутся равные люди. Разумеется, он может именно так и сделать. Однако он почувствует замешательство, а нижестоящий продемонстрирует свое равенство, даже если пощечины продолжают на него сыпаться."...
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Откуда такие сведения? На каких таких древних письменах основаны?
Если Апостолы рассуждали так же, то как тогда понять эти слова Павла: "32. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, 33. то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, находившихся в таком же [состоянии]; 34. ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее."
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Слушая все эти перебранки украинских и русских христиан, хочется спросить: какому отечеству служите, и на какие имения уповаете? Не на земные ли в первую очередь?
Одни (в США) жируют, другие (в Украине) им завидуют и тоже так хотят?
Тогда в силу вступают следующие слова Апостола:
19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. (1Кор.15)
Разве Царство Христа от мира сего?
Шевченко и сам в своих проповедях говорит что со внешними он не общается почти. Думаю, как результат - виртуальная реальность в которой он пребывает. Демидович и Мохненко (особенно Мохненко) очень жестко высказываются против кремлёвских бандитов и тех кто их поддерживает, но нужна ли нежность и выбор слов к тем кто расстреливает твою страну?
МОТИВ С НЕБЕС -- ЛЮБОВЬ ( ТО ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ ПОСТУПКОВ )
Из тысячи мотивов жизни непростой один лишь только есть мотив с Небес.
Всё остальное--хоть из кожи лезь,как ни старайся--есть мотив Земной.
Мотив Земной...Когда руководит он нами,то так: это--моё,и мне,и для меня...
Мы,жизнь свою оберегая и храня,идём туда,куда-- не знаем сами.
Земной мотив : красивые слова,которые всегда останутся словами,
Дежурные улыбки,киванья головами,кимвалов звон и всюду трын-трава.
Пустое всё...Нет удовлетворения...Сегодня любим,завтра--ненавидим,
Оправдываем здесь,а там,конечно,судим...Жизнь по погоде и по настроению...
Но есть другой мотив ! Мотив с Небес ! Другая Жизнь,в Которой Полнота !
Есть истинная--с Неба--Доброта ! Любовь Творца ! Она имеет вес !
Мотив с Небес-Любовь ! От Бога он исходит.Он чист всегда : не ищет своего !
Мотив с Небес побудит делать то и только то,что Господу подходит !
Мотив с Небес--Любовь ! Он ВСЁ покроет...И руку грешнику подать он не боится,
Не станет достиженьями хвалиться,уста в ответ на злобу не откроет !
Он--к тайне КЛЮЧ Любовь-- мотив.И мудрый позаботится его иметь.
Поможет Ключ ВСЕ двери отпереть и негатив сменить на позитив.
Мотив Любовь...Вот что нас побуждает одеть нагого,накормить ВРАГА,
Два поприща пройти,истёрта хоть нога...
ЛЮБОВЬ-МОТИВ НАС ОТ САМИХ СЕЕБЯ СПАСАЕТ ...
( АВТОР Дух Святой )
Мир вам.В отношении Демидовича ,Мохненко и Шевченко хотелось бы сказать,что каждый должен быть на своём месте...Пастор Мохненко сказал,что в Российском правительстве действует демонический дух,так задача "духовных" лидеров духовно и бороться с духами злобы...Неужели Господь не прав ,или не знает,или не видит,или бессилен?.. Мы уезжали из Таджикистана в 1996 году,когда север начал гражданскую войну с югом..По дорогам ездили БТР-ы и по ночам стреляли..Я месяца 4,как покаялась..В церковь приехали служителя,когда многие уезжали ( приехали воевать духовно ).Молодая женщинна-пастор объявила пост ( тогда начинались митинги вокруг зданий Обкома )- 3 дня и молитву-беспрерывную : просить помощи у Бога,чтобы не было кровопролитья...Я тогда многого не понимала,но тоже участвовала в молитве...И всё это прекратилось.Для меня это было примером...Служителя приезжали с маленькими детьми туда жить и служить людям.Узбекские церкви помогали мукой и всем,чем могли..Но воевать с оружием никто даже и не думал...Можно сравнивать до бесконечности ситуации и проклинать виновных,но мы--Божьи дети...С уважением
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
(Гал.5:22-24) Не вижу ни любви, ни милосердия, ни кротости и воздержания, а вот страстей кучу.
"по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;" (Матф.24:12)
мне печально от того что война между Россией и Украиной смогла стать причиной разделения между детьми Бога у которых на земле нет родины, нет нации, нет цвета кожи и т.д.
мы просто забыли кто мы: "Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного."
(1Пар.29:14,15)
Вопрос-то не в частных людях или проповедниках... Все пасторы - и Шевченко, и Демидович, и Малюта.
Vladimir Malyuta Весь ад поднялся сегодня против Украины и против Украинской церкви. Вот почему сегодня происходят такие перемены в Украинском Христианстве. И НЕКОТОРЫЕ КОНФЛИКТЫ приводят к очищению Церкви и Христианской Теологии, которую извратила атеистическая власть советского союза и наследие которой до сих пор не искоренено на пост советском пространстве и в Христианских диаспоре (советской) за рубежом. Украина поднимется и сбросит с себя проклятие совка. Аминь!
Это не пиар, дорогие мои и не война между Сергеем и Александром. Это произошло столкновения двух противоположных христианских идеологий. Ни в одной стране мира не существует подобных идей проповедуемых Александром & Ко. Семьдесят лет советские идеологи работали над тем, чтобы уничтожить живое христианство, или хотя бы приручить его. Я уже говорил о том, что подобные идеи сильно укоренились на пост советском пространстве, а также в русскоговорящих диаспорах за рубежом. Относитесь к этому серьёзно.
Прав Самуил. Слишком много чести Александру Шевченко. Слишком много. Ну, имеет человек право на своё частное мнение. Он профессионал медиа бизнеса и пиартехнологии наверняка знает наизусть.
Автор, представьте картину: пришли на линию фронта два "батальёна в Господе", по разную сторону барикад. Уничтожили большую часть друг-друга, брат брата во Христе, и... предстали перед Господом. Что отвечать? Один скажет мне Путин сказал, а другой - мне Порошенко сказал... Когда два братских народа, к великому сожалению, убивают друг-друга - мы за голову беремся, а те кто истинно верят в Бога и Его Слово начнут друг друга косить, это что получится?
Ваши доводы интересны, но плотские. Люди когда хотят жить без Бог, Он даёт такую возможность... Только потом виним Бога и коверкаем Библию под свой плотской ум. Самая важная и сильная битва - это духовная битва в молитве к Богу, если наша вера истинна, что Бог Всемогущим и слышит молитвы, и никогда не опаздывает!
Пастор Сергей Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко с кратким анализом его позиции по Украине-России и предложение к открытой дискуссии в прямом эфире.
Сергей Демидович
Встречался в Сакраменто с Александром Шевченко. Понял, что мы с разных планет... Между нам сотни световых лет...И дело не в том кто прав а кто неправ! Тупая боль по дороге с ресторана: почему? кто это сумел сделать? как так вообще может быть? Один Бог, одна Библия, даже из одного народа.... и вся мировая картинка, роль церкви, оценки и подходы...все как с другой планеты. Специально не хочу писать не один из его тезисов, это принесет только войну , но сам факт, что все гораздо , гораздо хуже чем я думал, что мы совсем отдалились и видим все по разному, мне говорит о том, что на земле заварен смертельный информационный коктейль и мир и христианство в том числе, уже никогда не будет как прежде. И вот подумалось: а ведь однажды Господь вообще всех разделит на правую и левую сторону.... В такие моменты как то становится страшно, ведь каждый уверен что будет с правой стороны, но откуда то возьмутся левые... Помилуй Господи меня, и просвети и дай видеть все в Твоем свете!
Вот новые известия
Хе-хе, нашлось применение вашим гривнам, на которые покупали его книжечки
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Pastor Alex Shevchenko собирается в оккупированный Крым, чтобы посетить христианский молодежный слет. Молодежное мероприятие, которое, как ожидается, посетит несколько тысяч молодых людей со всей России и соседних стран, пройдет в августе 2016 г. неподалеку от г. Евпатория в деревне Витино.
Согласно опубликованной программе мероприятия, собравшуюся на отдых молодежь будут обучать навыкам передачи евангельской вести через спорт, новости, телевидение, христианскую журналистику и фотографию, а также искусству церковного прославления, музыки, бизнесу и др.
Мероприятие организовывается усилием “Пасторского совета крымских церквей” под патронажем централизованной религиозной организации Российская Церковь христиан веры евангельской.
Зависть и осуждение--плохие советчики
Прежде всего Мир вам, Братья и Сестры!
благодарю Господа за Анатолия Денисенко и его статью, а так же за Александра Шевченко и его книгу и слово.
мне кажется, что каждый смутится, если услышит подобную фразу "обзываться - грех, Урод!!" или что-то в этом роде... Когда один человек реагирует на грех другого сам поступает не по писанию - возникает вопрос: какого он сам духа?
вот давайте увидим, что говорит Писание:
(2Тим.2:23-26)
23 Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры, ты знаешь, что они приводят только к раздорам.
24 А раб Господа не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло.
25 Он должен с кротостью наставлять противящихся в надежде на то, что Бог даст им покаяние, и тогда они узнают истину,
26 одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю.
Давайте зададимся вопросом: со смирением ли он писал эту статью?, с добротой? терпеливо ли он сносит зло пусть даже от человека который говорит ересь!? молился ли автор за пастора Александра? держал ли пост? какого духа его отзыв и рецензия, что он хотел сделать?
была ли его цель - "наставление с любовью, кротостью, в надежде"?
увы я не нашел ни единого слова подтверждающего то, что автор делал это с любовью, которой учит нас Господь через апостола Павла.
зато я увидел хороший разбор писания, много размышлений, разборов, действительно большая, трудоемкая проделана работа но кажется что без любви это ничего не значит "1кор.13гл."
в Иуды 1.3 Господь говорит, что мы обязаны отстаивать веру, преданную святым, да, это очень важно! но будем помнить сам метод, а самый доступный для сердец метод это тот, которому учит нас Иисус Христос метод описанный в 1 Тим 2:23-26 и тогда САМ ГОСПОДЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ С СЕРДЦАМИ ЛЮДЕЙ, ПАСТЫРЕЙ, ПРЕСВИТЕРОВ..
Аминь.
Мы приняли решение не посещать эту церковь по одной простой причине - мы христиане.
Уж очень пропагандируемая там "духовность" походила на банальное желание нравиться всем, а особенно российскому "рынку".
Тем более тогда еще было не ясно, чем все закончится, каковой будет реакция запада, да и выживет ли вообще государство Украина. Никакое это по сути не христианство, а простой расчет. Представляю как бы переменилась "позиция" Шевченко если бы он слышал кононаду в предместьях своего города вглядываясь в перепуганные лица своих детей, как довелось известному пастору из Мариуполя.
Люди, что за бред вы пишите? Какая "кононада в предместьях своего города"???? В Мариуполе нет боевых действий!!! А Мохненко с Демидовичем только и делают что колесят по миру на деньги своих американских и еввропейских спонсоров. Все их публикации, передачи и прочее это - отрабатывание этих самых бабок и поездок. Мохненко так вообще - позер еще тот: использует сирот для самопиара, а сам пороха даже не разу не нюхал, только и делает что бахвалится, да лапшу на уши зрителям и слушателям вешает.
А про Шевченко, вот к примеру коммент с его страницы. Он просто - скромный человек, в отличии от ШОУМЕНА - Мохненко!
Сначала не любовь к Богу и Его Слову (а как ещё можно оценить такое карикатурное толкование известных текстов?)
И как следствие не любовь к братьям. (а как ещё можно оценить столь грубый язык статьи?)
Я одинаково назову своими братьями и Шевченко и Мохненко, хотя с мнением одного из них по обсуждаемому вопросу я согласен больше, чем с другим. Каждый, кто исповедует Христа своим Гоподом и Спасителем, кто живет в соответствии с этим исповеданием, я назову братом и сестрой.
««У вас есть папа и мама. И у меня есть. А кого вы больше любите — своих или моих родителей? Наверняка, своих. Но разве это плохо? По-моему, нет. Любить свою землю, свою Родину — то же самое, что любить своих родителей. Эти два слова имеют общий корень. Поэтому Родину следует любить так же, как ты любишь своего отца и свою мать. Это и есть патриотизм, о котором должна заботиться церковь» (Любомир Гузар, бывший глава Украинской греко-католической церкви).
Считаю подобные параллели неприличными для священника. Не к этому должен призывать духовный человек».
(Александр Шевченко. Церковь и гражданское общество. Государств много- церковь одна. Москва: Живая жизнь, 2015. - С. 98)
...еще мягко сказано...
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Автору - минус!
Излишне эмоциональна, но, в целом, интересная статья.