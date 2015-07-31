Дятлик - Духовно-информационная война с библейской перспективы

Актуально - насущно

Сегодняшние духовно-информационные битвы, свидетелями или невольными участниками которых мы являемся, были начаты задолго до сотворения мира. Это продолжение духовно-информационной войны, которая началась с восстания Люцифера, обманувшего часть ангелов, против власти Отца, Его ценностей и Его Царства.

Это та же духовно-информационная война, которая продолжается после грехопадения Адама в Эдемском саду, не устоявшего против искушения Люцифера, поверившего лжи, что он может стать богом (Элохим) и сам определять сущность добра и зла в отношении себя и своего ближнего, и, таким образом, восставшего против власти Отца.

Это та же духовно-информационная война, которая продолжается и после вод потопа, несмотря на реальность наказания за веру в ложь и реальность спасительного ковчега через подчинение воле Отца. Только восемь человек из допотопной цивилизации поверили словам Бога, потому что и до этого доверяли Ему; все остальное человечество того времени выбрало верить лжи.

Это та же духовно-информационная война, кульминация которой состоялась на Кресте Христа: хотя Люцифер еще продолжает битву, но войну он уже проиграл – Христос победил, разрушив врата ада и вырвав жало у смерти. И эту победу Христос дарует нам, если мы смиряемся перед Ним и осуществляем Его волю в своей жизни.

Это та же духовно-информационная война, которая окончательно будет остановлена только Вторым Пришествием Сына Божьего, последним победным завершающим аккордом Пресвятой Троицы в сложной и трагической симфонии земной истории человечества. Эту же симфонию мы прослушаем по-новому на браке Агнца и Церкви, как победную песнь Творца в деле спасения детей Адама для Своей славы.

Именно поэтому невозможно игнорировать или дистанцироваться от духовно-информационной войны: мы, люди, являемся ее участниками со времен Эдема. Суть духовно-информационной войны, — сознательным или бессознательным участником которой есть каждый человек, как верующий во Христа Спасителя, так и неверующий, — состоит все в том же:

в вопросе «Подлинно ли сказал Бог?», который сеет в человеке сомнения в истинности и благости Божьих намерений и решений в отношении человека;

в утверждении, которое абсолютно противоречит Божьим намерениям и решениям, выставляет Его лжецом и манипулятором, заставляет человека сомневаться в том, что нарушение Божьей заповеди влечет за cобой реальные последствия, как в духовном, так и в материальном мире, и предлагает человеку самому вершить свою судьбу, определяя сущность добра и зла без Бога: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги [Элохим], знающие добро и зло».

Духовно-информационная война с перспективы человека

«…поклонялись делам рук своих» (Иеремии 1:16)

«Но более жалки те, … которые называют богами дела рук человеческих»

(Премудрость Соломона 13:10)

Человеку свойственно преображаться в образ и подобие объекта поклонения.

Кому или чему выберет поклоняться поколение христиан, рожденных в СССР, но проживающих ныне на территории Украины, Белоруссии и России? Это поколение хочет превратить пустыню в смесь Египта и Ханаана: навсегда остаться в пустыне, чтобы угодить и ностальгирующим за Египтом, и желающим двигаться вперед, в Ханаан.

«Облачный столб? Что мне до него? Я хочу горьких трав». «Огненный столб? Что мне до него? Я хочу воды здесь и сейчас». «Манна каждый день? Что мне до нее? Я хочу мяса здесь и сейчас». «Обувь не стирается и одежда не изнашивается? Что мне до них? Я хочу Новый Египет здесь и сейчас, с молоком и медом, но без фараона, с манной небесной, но без скинии». В этом и есть суть так называемого номинального христианства: с Богом на устах, но без Бога в мировоззрении и ценностях; «христианство», способное во имя Бога на жестокое отношение к ближнему, но неспособное во имя Бога проявить любовь и милосердие.

Евангельским христианам не по пути с идеологией «Русского мира», потому что она строится только на превосходстве Евангельским христианам не по пути с идеологией «Русского мира», потому что она строится только на превосходстве

Православия Московского Патриархата над другими христианскими конфессиями; русской культуры над другими культурами малых народов, а также на превосходстве над культурой Украины и Белоруссии; русского языка над другими славянскими языками, считая их недоразвитыми отклонениями от русского языка; исторической памяти русского народа над исторической памятью других славянских народов, и над исторической памятью других христианских цивилизаций. Евангельским христианам не по пути с идеологией «Русского мира», потому что он исторически, как и все другие империи, созидался и созидается огнем и мечем посредством захвата все новых и новых земель.

Нехуштан «победы над фашизмом», среди прочих идолов, занял прочное место в мировоззрениии ценностях целого поколения. Поклонение победе над фашизмом поколения, рожденного в СССР, постепенно цементируется в идолопоклонство, а точнее, в религиозный культ «мы освободили Европу и весь мир от фашизма».

Все современное мировоззрение идеологии «Русского мира» переведено на мировоззренческий язык Великой Отечественной войны: фашисты, хунта, каратели, нацисты, «слава вождю» и пр. Узурпируется сам факт победы и игнорируется или минимизируется роль союзных стран в открытии второго фронта.

Чем меньше остается ветеранов Второй мировой войны, носителей живой памяти, тем больше празднование победы превращается в деструктивный культ предков, когда чувство этического долженствования христианствующих обосновывается не на вечных Божественных ценностях, а на почитании памяти погибших в борьбе с фашизмом. В то же время, постепенно забывается, что главный борец с фашизмом сам не менее извращенно, чем главный фашист, топил в крови свою Родину, страну и народ, в частности, в годы довоенных репрессий, уничтожив миллионы инакомыслящих, организовав, в том числе, ротацию малых народов и украинский Голодомор.

Последователи культа «победы над фашизмом» оправдывали, да и сегодня продолжают оправдывать геноцид вождя и советского правительства против своего народа исторической и революционной необходимостью, таким образом, принимая в духовно-информационной войне Люциферов смысл бессмысленных человеческих жертв. Почему? Потому что этого требовал объект поклонения — вождь и доминировавшая атеистическая коммунистическая идеология, как стандарт этического долженствования. Несколько поколений рожденных в СССР превратились в мировоззренческий и ценностный образ и подобие того, кому и чему они выбрали поклоняться идеологически.

С другой стороны, реакция украинского народа и многих украинских христиан на агрессию «Русского мира» в отношении Украины произвела рост этнического национализма. Но без Христа украинский этнос обречен на язычество, как и русский, и любой другой. Ибо этническая националистическая идеология неизбежно приводит к предательству Христа, поскольку между Христом и Вараввой этнический национализм в лице первосвященников и народа без сомнений и колебаний выбирает Варавву.

Гражданский национализм в лице римского губернатора Пилата принимает этот выбор, умывая руки, ибо сего требует лояльность к Риму и дружба с кесарем. В этническом национализме наивысшей формой единства есть причастность к нации по крови. Во Христе же наивысшей формой единства есть причастность к Его Телу, Соборной Церкви, состоящей из представителей различных рас и наций, племен и языков, которые объединены Кровью Агнца. В этническом национализме наивысшая ценность — преданность своей нации и ее интересам. Отсюда «Слава нации!» и «Смерть врагам!» Во Христе же наивысшей ценностью является преданность Богу (Творцу, Искупителю и Утешителю) и Его ценностям.

Формирование национального самосознания, основывающегося на этнической националистической идеологии, неизбежно приводит к шовинизму и ксенофобии, к чувству собственного превосходства над другими нациями. Во Христе же мы — единый народ Божий, объединенный Его Кровью, которые призваны служить друг другу, а не превозноситься друг перед другом.

Этнический национализм приводит к разрушению межнациональных (международных) связей и отношений, что неизбежно ведет к самоизоляции нации, и, в конечном итоге, страны. Во Христе же, как взаимозависимые члены тела, мы призваны созидать Тело Христово, состоящее из представителей различных наций, — «составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Ефесянам 4:16).

Этнический национализм несовместим с духом Благой Вести, поскольку во Христе национальные различия преодолеваются ради единства в Крови Агнца, ради верности ценностям Царства Христа, ради служения друг другу во имя Христа, ради созидания друг друга в любви Христа.

Человеку свойственно преображаться в образ и подобие объекта поклонения.

Жажда поклоняться кому-либо или чему-либо, как в отдельном человеке, так и в целом народе, настолько сильна, что не прошло и сорока дней после ухода Моисея на гору на встречу с Богом, как Аарон по требованию народа вылил золотого тельца и народ плясал вокруг него: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исход 32:8). И это при том, что народ чудесным образом был выведен Богом из Египта, проведен сквозь воды Чермного моря, неоднократно был напоен и накормлен. Человек склонен весьма быстро забывать, Кто есть истинный освободитель от духовного и физического рабства, и склонен искать чего-то видимого, ощутимого, логически понятного, чтобы поклоняться ему и превращаться в его образ и подобие.

Мы не можем игнорировать жажду поклонения, которую вложил в нас сам Бог.

Поклонение преображает нас в то, кому или чему мы поклоняемся. Так задумал Бог, когда создавал нас. Но вложил Он в нас жажду поклонения с целью, что мы будем поклоняться именно Ему, а не дереву познания добра и зла, или Люциферу; и что поклонение Богу будет все больше преображать нас в Его образ и подобие в том, во что мы верим о Боге, что ценим во Христе и как живем водительством Духа Святого.

В конечном итоге, мы начинаем мыслить так, как того требует объект поклонения, мы начинаем ценить то, что ценно для объекта поклонения, и мы начинаем поступать так, чтобы удовлетворить волю объекта поклонения: осуществляется естественная синхронизация мировоззрения и ценностей с объектом поклонения. Вопрос лишь в том, кто или что займет место в моем духовном храме для поклонения? В моем «святом святых», которое изначально предназначено исключительно для Бога? Чем меньше мы поклоняемся Богу и искупительной победе Христа на Кресте над грехом, смертью и адом, чем меньше видим в нашей жизни Его действие и промысел, чем меньше доверяем Ему как Архитектору истории и Властелину нашей личной жизни, тем меньше проявляется в нас образ Христа, сострадания, любви, благодати, милости и благодушия в отношении другого.

Поклонение какой-либо идеологии, материальному предмету или человеческой личности неизбежно приводит к синхронизации нашего мировоззрения и ценностей с объектом поклонения, со всеми сопутствующими отягчающими элементами: от презрения другого, как личности, до извращенных маниакальных убийств теми. Поклонение же Христу неизбежно приводит к болезненной, но целительной

синхронизации нашего мышления и ценностей с Его ценностями, потому что наш характер преображается в Его образ и подобие, наше уважение к другому растет до уровня любви к врагу и жертвенной жизни ради другого. И если мы в своей жизни поклоняемся исключительно Отцу, и Сыну, и Святому Духу, как Единому Богу, Его верности, Его ценностям, Его образу жизни, то мы вместе с апостолом Павлом однажды блаженно воскликнем: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? … Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (Первое Коринфянам 15:55, 57).

Духовно-информационная война продолжается. Вопрос «Подлинно ли сказал Бог?» и утверждение «Будете как Элохим» ставит нас перед выбором: пред кем сегодня преклоним свое мировоззрение и ценности — перед Христом или идеологией?

Духовно-информационная война c перспективы Люцифера

«Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Откровение 12:10)

«Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того; и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета» (Сирах 19:13-15)

Клевета. Как много зла и боли в этом слове для нас отозвалось… Клевета – это распространение заведомо ложной информации. В духовно-информационной войне Люцифер (иначе называемый «дьяволом», что в переводе с греческого языка означает «клеветник») распространяет заведомо ложную информацию о Боге и порочит Его перед лицом человека, внушая недоверие к Божьей любви и благодати, милости и истине, достоинству, славе и чести. Тот же клеветник день и ночь компрометирует Божьих детей перед Богом. А также позорит их друг перед другом. Зная, что Господь Вездесущий и Всезнающий, он все равно лжесвидетельствует на Божье творение перед Его лицом, как и в Эдеме, вопросом «Подлинно ли сказал Бог?» и утверждением «Будете как Элохим».

Духовно-информационная война для рожденного Свыше христианина — это противостояние клевете на Бога и ближнего. Бог предупреждает, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут, кроме прочего, – горды, надменны, злоречивы, непримирительны, жестоки, предатели, наглы и… клеветники (Второе Тимофею 3:2-5). К сожалению, клевета (не просто искажение информации, а предоставление заведомо ложной информации) стала практически нормой в сегодняшней информационной войне.

Господь призывает нас не давать места клеветнику (Ефесянам 4:27): ни его клевете на Христа, ни его клевете на ближнего. Веря клевете, мы развращаем, прежде всего, свою совесть. Даже не столько развращаем, сколько сжигаем, потому что уничтожается наше восприятие Бога и ближнего. Поэтому наша духовно-информационная война — это противостояние клевете дьявола на Бога и ближнего.

Господь призывает нас противостать клеветнику, порочащему Бога перед лицом человека и человека перед лицом Бога. Но эта борьба и противостояние клевете без смирения перед Богом лишена смысла и обречена на поражение. Это как бороться с зависимостью от одного вида наркотиков посредством приобщения к другому наркотику. Без смирения своего ума, мыслей, языка, мировоззрения и ценностей человек не способен противостоять ни самому клеветнику, ни его разрушительной клеветнической деятельности.

Даже покорившись Богу и облекшись во всеоружие Божье, необходимо быть трезвым (не уходить в духовно-эмоциональный или идеологический «запой») и бодрствовать (не спать, не быть пассивным), потому что клеветник, наш и Божий противник, ходит в духовно-информационной битве как рыкающий лев, ища кого поглотить в бездну лжи, обмана, неправды, фальши, вранья и клеветы на Бога и ближнего, на Церковь или братский народ. Наша духовно-информационная война — это противостояние дьявольской клевете на Бога и ближнего.

Бог призывает Своих служителей также с кротостью наставлять противников – «не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю» (Второе Тимофею 2:25). Только исключительно Божья истина, именно Его, а не наши, критерии оценки окружающей действительности могут освободить нас от сетей клеветника, в которые, к нашему прискорбию, уловлено так много евангельских христиан. Только через покаяние и познание Истины можно получить освобождение от клеветы – заведомо ложной информации о Боге, человеке и народе. Бог призывает Своих служителей также с кротостью наставлять противников – «не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю» (Второе Тимофею 2:25). Только исключительно Божья истина, именно Его, а не наши, критерии оценки окружающей действительности могут освободить нас от сетей клеветника, в которые, к нашему прискорбию, уловлено так много евангельских христиан. Только через покаяние и познание Истины можно получить освобождение от клеветы – заведомо ложной информации о Боге, человеке и народе.

Клеветник и обвинитель (κατηγωρ) братьев наших, клевещущий на нас пред Богом день и ночь, уже поражен воскресением Христа в духовной войне, хотя жестокая битва продолжается. Победа осуществилась кровью Агнца, словом свидетельства Евангелия и жертвенной жизнью перед Господом тех, которые не возлюбили души своей в верности Божьим ценностям даже до смерти. Клевета уже не имеет власти над детьми Божьими, если только их совесть и ценности препоясаны Истиною.

В конце времен клеветник на человека перед Богом и на Бога перед человеком будет окончательно низвержен в озеро огненное и серное, где будет мучиться день и ночь во веки веков вместе со зверем и лжепророком. И это тоже важная часть Евангелия в условиях духовно-информационной войны: наступит в небесах и на земле время, когда клевета прекратится, когда никто не будет распространять заведомо ложную информацию о Боге и о ближнем, никто не будет порочить честь и достоинство Бога, и Его детей, созданных по Его образу и подобию.

Но пока это время еще не наступило. Клевета умножается, и будет умножаться.

Время агонии дьявола неумолимо приближается. И перед каждым из нас стоит выбор: верить клевете на Бога и ближнего, или верить Богу и своим братьям по Духу, познавшим Истину и вопиющим к Нему день и ночь о защите. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит их защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8).

Духовно-информационная война продолжается. Мы будем верить исключительно тому, кому поклоняемся: Люциферу и его клевете относительно Бога и ближнего, или Богу относительно окружающей нас реальности, которая все больше превращается в ад на земле без верности ценностям Его Царства. Мы будем преображаться в образ и подобие исключительно того, кому мы поклоняемся: в образ Люцифера посредством ненависти к ближнему, или в образ Христа посредством жертвенной любви к ближнему.

Духовно-информационная война с перспективы Христа

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:16-18).

Может существовать ложная любовь, когда человек выбирает предметом любви то, что разрушает его сущность и жизнь. Может существовать ложная вера, когда человек выбирает верить не тому, что соответствует истине. Может существовать ложная надежда, когда упование человека основывается на не соответствующих истине обещаниях и ожиданиях. Может существовать ложная молитва, когда человек молится как фарисей и лицемер, работая «на перекресток». Может существовать даже ложная благочестивая жизнь, наполненная высоко-духовной риторикой и «святостью высшего накала».

Но не может быть в жизни христианина ложной истины; может быть только ложное восприятие истины по причине искаженного понимания или неприятия вообще Истины и Его ценностей. Нет двух правд и одной истины. Есть одна правда и одна Истина. Если иная правда не соответствует Истине, значит это не правда, а правдоподобие, одна из форм неправды. Как объективная духовная и морально-этическая данность в нашей реальности, правда и Истина — одна, и исходит она из Того, Кто есть Путь, Истина и Жизнь. Именно познание Истины делает человека свободным от рабства лжи. Именно абсолютное рабство Христу и Истине делает человека свободным поступать по Истине. Потому что только в смирении перед Христом снимаются цепи греха и обретается истинная человечность; обретается то истинное лицо человека, образ и подобие Бога, которое покрыто ложным «макияжем» греха, лжи и клеветы.

ценностям. Христос и истина – неотделимы друг от друга, потому что Он и есть Истина, единственный критерий морально-этической истинности и судья наших мыслей, мотивов и желаний, слов и действий. Дух Святой, Которого обетовал Господь Иисус Христос перед восхождением на Голгофу, есть Дух Истины, Которого мы уже знаем, Который уже пребывает и уже действует в нас, Его детях, – если только мы не угашаем и не оскорбляем Его, – и Который пребудет с нами вовек. Дух Святой и Истина – неотделимы Друг от Друга, как и Христос и Истина. Невозможно приблизиться к Истине, удаляясь от греха. Но принятие Истины и смирение перед Истиной неизбежно удаляет грех из нашей жизни, освещая светом Евангелия самые темные и сокровенные места нашей совести и разума, сердца и души. Невозможно идти путем святости, оставляя грех, живя в Истине, поступая по Истине, мысля по Истине, строя отношения с ближним по Истине, без смирения перед Духом Истины. Этот Дух Истины в духовно-информационной войне, которая была начата еще до сотворения мира, продолжает и сегодня обличать мир о грехе, что он не верует в Христа, и следовательно, не может жить и поступать по Егоценностям. Христос и истина – неотделимы друг от друга, потому что Он и есть Истина, единственный критерий морально-этической истинности и судья наших мыслей, мотивов и желаний, слов и действий. Дух Святой, Которого обетовал Господь Иисус Христос перед восхождением на Голгофу, есть Дух Истины, Которого мы уже знаем, Который уже пребывает и уже действует в нас, Его детях, – если только мы не угашаем и не оскорбляем Его, – и Который пребудет с нами вовек. Дух Святой и Истина – неотделимы Друг от Друга, как и Христос и Истина. Невозможно приблизиться к Истине, удаляясь от греха. Но принятие Истины и смирение перед Истиной неизбежно удаляет грех из нашей жизни, освещая светом Евангелия самые темные и сокровенные места нашей совести и разума, сердца и души. Невозможно идти путем святости, оставляя грех, живя в Истине, поступая по Истине, мысля по Истине, строя отношения с ближним по Истине, без смирения перед Духом Истины.

Этот Дух Истины в духовно-информационной войне и сегодня обличает мир о правде, что Христос уже восшел к Отцу Своему и мы уже не увидим Его до Дня Его второго пришествия. Поэтому Сам Христос однозначно предупреждает, что если кто скажет нам «Вот, здесь Христос, или там, – не верьте». Поскольку «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных… Итак, если скажут вам: "Вот, Он в пустыне" – не выходите; "Вот, Он в потаенных комнатах", – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:24:27).

У нас есть один единственный Вождь и Мессия, Который сейчас сидит одесную Отца, Который действует в нас и через нас Духом Истины, и Который снова грядет. И нас не должны прельщать иные вожди, даже если они дадут великие знамения и чудеса.

У нас есть один единственный хранитель и защитник традиционных христианских ценностей — наш Вождь Иисус Христос. Поэтому сегодня всякий человек, всякая христианская организация, всякая поместная община, и всякая деноминация (в том числе, национальное церковное объединение, или союз, или ассоциация), претендующие на мессианскую роль, и роль исключительного носителя и хранителя Истины, претендуют, таким образом, на место Бога, подвергаясь тому же искушению Люцифера, как и первый человек в Эдемском саду: «Будете как Элохим»; т.е. реализуете свое право определять для себя и другого сущность добра и зла, и что кому – добро, а что кому – зло.

На поражение обречено наше верование и превозношение над другими евангельскими христианами о мессианской роли и чистоте вероучения русско-украинского евангельского христианства. Через Майдан и Олимпиаду, Крым и Восточную Украину Бог вскрыл истинную сущность нашей «мессианской» роли. Будем ли мы способны смириться перед Богом и просить прощения за то, что наша вера в духовную исключительность русско-украинского евангельского христианства стала почти объектом нашего поклонения? На поражение обречено наше верование и превозношение над другими евангельскими христианами о мессианской роли и чистоте вероучения русско-украинского евангельского христианства. Через Майдан и Олимпиаду, Крым и Восточную Украину Бог вскрыл истинную сущность нашей «мессианской» роли. Будем ли мы способны смириться перед Богом и просить прощения за то, что наша вера в духовную исключительность русско-украинского евангельского христианства стала почти объектом нашего поклонения?

Только Пресвятая Троица есть исключительный источник, генератор и хранитель истины, а не нация или народ, деноминация или союз церквей. Мы же только проводники этой Истины, как дети Божьи, в которых живёт Его Дух; мы же только свидетели этой Истины, которые призваны провозглашать её как Благую Весть и хранить её не в смысле источника и генератора, но в смысле верности ей в своих мотивах, мыслях, словах и действиях. Поэтому всякая мессианская роль, которую возлагает на себя человек или организация, изначально обречена на поражение, потому что Господь Своей славы не отдает никому. Есть один единственный Вождь и Мессия – Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, Бог Сын.

Этот же Дух истины в духовно-информационной войне обличает мир о суде, что князь мира сего уже осужден. Тленное во Христе уже облеклось в нетленное, что и нас ожидает. Смертное во Христе уже облеклось в бессмертное, что и нас ожидает.

Смерть поглощена победою и лишена жала, как и клевета Люцифера, потому что Христос избавил нас от власти греха и клеветы, хотя мы еще и живем в присутствии греха и клеветы. Мы способны во Христе противостоять греху и клевете в духовно-информационной битве, побеждая искушения силою Духа Истины. Князь мира уже осужден и ад уже лишен победы, и очень скоро зверь и его лжепророк, дьявол, смерть и ад, и те, чьё имя не записано в Книге Жизни, потому что они служили Люциферу, а не Христу, будут брошены в озеро огненное и серное, где будут мучиться день и ночь вовеки веков.

Сегодня мы, дети Божьи, – не сироты в духовно-информационной войне. Дух Истины пребывает с нами, как Христос и обещал. Мир не видит Его и не знает Его, потому что не принял Духа Истины. Стоит ли удивляться тому, что мир провозглашает совсем иные ценности, поступает противно Христу, созидая государство и строя национальное самосознание на основании противоборствующих идеологий? Мы же, как дети Божьи, знаем Духа Истины, поэтому всякий водимый Духом Святым не может и не произнесет «анафемы» на Христа и на Его ценности, не будет поклоняться и прославлять иного вождя или мессию, кроме Вождя и Мессии Иисуса Христа. Поэтому в духовно-информационной войне нужно быть особенно внимательным к голосу Духа Истины, чтобы не угашать и не оскорблять Его.

Как устоять в духовно-информационной войне?

Во-первых, хранить себя от идолопоклонства и клеветы сегодня возможно только щитом веры, т.е. верою в Истину, Который есть Личность, а не в безличную идеологию; посвящением своей жизни осуществлению Его призвания, а не призвания безличной идеологии; верностью Его ценностям, а не положениям безличной идеологии; водительством Духом Святым, а не духом идеологии. Верующему человеку, как духовному воину Христа, нужно подпоясать свои чресла, т.е. совесть и разум, Истиною и ценностями Царства Божьего, а не идеологией.

Во-вторых, хранить себя от идолопоклонства и клеветы во время духовно-информационной войны возможно только Его Словом, которое Господь называет мечом духовным. И это то же Слово, которым Христос постыдил Люцифера, искушавшего Его в пустыне после сорокадневного поста и молитвы. Христос в пустыне, будучи физически и эмоционально, как Человек, ослабленным после поста и молитвы, показал нам, насколько действенным и мощным является этот духовный меч. Несмотря на раскаленные стрелы лжи о хлебе, власти и славе, которыми Люцифер старался поразить Второго Адама, Сына Человеческого, он сам был поражен мечом духовным, Словом Творца, Словом Архитектора истории: «отойди от Меня, сатана, ибо написано…» И он отошел на время. Но впоследствии будет брошен в озеро огненное, как отец лжи.

В-третьих, Бог не призывает нас не мыслить, но призывает нас пленить каждое наше помышление в послушание Христу. Именно в этом суть шлема спасения. Бог не призывает нас спасаться бегством с духовно-информационного поля битвы, но призывает нас укрепляться Господом и могуществом силы Его, и облечься в Его спасительное, а не обременительное всеоружие Божье, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских. Почему? Потому что наша брань не против крови и плоти, не против лживых СМИ, даже не против лжи и клеветы как греховных явлений.

Ложь и клевета исходят и распространяются из преисподней через принятие и осуществление человеком убеждений и ценностей Люцифера, которые заключаются в трёх словах:

«украсть, убить и погубить» другого исключительно ради своего эго, но под соусом «спасения» и отверзения очей – «Нет, не умрете, но .. откроются глаза ваши и вы будете как боги [Элохим], знающие добро и зло». Поэтому наша духовно-информационная война, прежде всего, именно против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной, которые также стремятся пленить помышления современного человека (его убеждения и ценности), как и в Эдеме: «открыть» наши глаза и навязать нам свои категории добра и зла посредством противоборствующих идеологий, чтобы, в конечном итоге, человек выбрал объектом поклонения Люцифера и его ценности.

В-четвертых, чтобы противостать дьявольской лжи и клевете, нужно смириться перед Богом с целью стать способным противостать (нет, не убежать, а именно противостать) в день злый и, все преодолев (именно преодолев), устоять. Не синхронизируя свою совесть с Его ценностями, не синхронизируя свое мировоззрение с Его Словом, и не доверяя на практике Богу и Его Слову, мы не можем использовать щит веры, шлем спасения и меч духовный, и становимся открытыми, уязвимыми для раскаленных стрел лжи и клеветы Люцифера, для клеветы на Бога и на братьев, для поклонения и преображения в образ и подобие не Творца, а творения, или даже Люцифера. Не доверяя Богу и Его Слову, мы начинаем верить в ложь, что наши глаза откроются, что мы станем как боги [Элохим] и сами сможем определять сущность добра и зла для своего и братского народа, для своей и братской страны. Не веря и не доверяя Богу и Его Слову, мы выбираем ложь и клевету, что источником Богопознания есть дерево и его плод, т.е. творение, идеология, а не Творец и Архитектор истории, и Его Слово.

Человеку свойственно преображаться в образ и подобие объекта поклонения.

Человеку после грехопадения свойственно больше верить лжи и клевете, чем Истине.

Поэтому так важно остановиться и спросить себя: Кому или чему мы сегодня поклоняемся? В чей образ и подобие преображаемся? Кому, в конечном итоге, доверяем формирование своего мировоззрения и ценностей? Перед кем смиряемся? Чьим духом водимся? Человеку свойственно преображаться в образ и подобие объекта поклонения.

Тарас Николаевич Дятлик,

руководитель отдела развития образования

Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации,

региональный директор Overseas Council по Евро-Азии.