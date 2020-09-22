Христианство и Иудаизм - Новый Завет и Ветхий Завет

Многие люди, верующие в Господа Бога Иисуса Христа, прекрасно знают, что с Его явлением на землю закончилась эра Ветхого Завета и настали времена Завета Нового – вплоть до наших современных дней. И также многим хорошо известно, что Его пришествие на землю, описанное в Евангелие, было неоднократно предсказано пророками в книгах Ветхого Завета.
Также достаточно широко известно среди христиан — в чём именно отличие Ветхого Завета Бога с человеком от Нового Завета Бога с человеком. Прежде всего отличие это выражается в отношении Божественной Сущности – имеется в виду то обстоятельство, что во времена Ветхого Завета Бог был невидим и неощутим для человеческих чувств, а с наступлением эпохи Нового Завета Господь Бог Иисус Христос стал доступен для человеческого восприятия. Апостолы и простые люди могли Его видеть и слышать, и даже могли прикоснуться к Нему, ощутив при этом Божественную Благодать, которая лечит человека телесно и просветляет умственно и духовно. А тем, кто не являлся и не является Его современником, стало доступным в молитве образно представлять Его – по описаниям апостолов, – и тем самым получать в ответ те же самые Благодать и Просветление.
Кроме того, отличие Ветхого Завета от Нового заключается в том, что в Евангелие Господь провозгласил Благую Весть о спасении человека в Царствии Небесном, чего не было в Ветхом. Ещё появились в Евангелие так называемые Заповеди Блаженства, которых тоже не было в Ветхом Завете. А ещё отличие Ветхого и Нового заключается в формах богослужения, предписанных человеку Богом до и после Его пришествия. Есть и другие несхожести, менее важные, о которых также достаточно хорошо известно.
Однако, помимо всего вышесказанного, мне бы хотелось обратить внимание ещё на одно отличие Нового Завета от Ветхого. Это отличие не так широко известно среди верующих людей, но на самом деле это очень важный момент, знать и понимать который обязательно для каждого христианина. Потому что именно это знание и понимание напрямую способствует духовному развитию человека в его земной жизни, и именно это знание и понимание – а особенно, исполнение этого знания и понимания в конкретных делах и поступках – напрямую способствует спасению человеческой души в жизни посмертной.
Вот как об этом отличии Ветхого Завета от Нового Завета говорится в книгах пророков Иеремии и Иезекииля:
«…Иер.31:31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
Иер.31:32. не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Иер.31:33. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
Иер.31:34. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: <познайте Господа>, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь…»
«…Иер.32:38. Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
Иер.32:39. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни,] ко благу своему и благу детей своих после них.
Иер.32:40. И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня…»
«…Иез.36:24. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу.
Иез.36:25. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас.
Иез.36:26. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Иез.36:27. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять…»
Во всех этих ветхозаветных словах Господа Бога можно отметить следующее предсказание: во времена Нового Завета должно произойти некое принципиальное изменение внутреннего состояния человека – на уровне чувств и мыслей. Человек просветлеет сердцем, станет бескомпромиссно богобоязненным, глубоко знающим и соблюдающим Заповеди Божии, и, можно сказать, что даже дух человеческий поменяется – человек исполнится Духом Самого Бога. Ни много ни мало!..
Но возникает вопрос: каким же таким чудесным образом должно произойти подобное кардинальное изменение внутреннего состояния человека?..
Из ветхозаветного текста следует, что это чуть ли не Сам Бог, без всякого вмешательства человека, произведёт все необходимые корректировки человеческой души, после чего человек, образно говоря, – на утро Нового Завета «проснётся» обновлённым, чистым и безгрешным... Или, быть может, должен произойти некий религиозный мистический ритуал, совершив который, человек тут же и получит новое сердце, а душа его наполнится Святым Духом?.. Или, всё-таки, человеку как-то необходимо и самому, словами и делами, стремить себя к некоему духовному совершенству, а Господь Бог в ответ, видя его стремление и усердие, наполнит человека Своим Святым Духом, и тем самым просветлит его и очистит для вечной жизни на Небесах?..
Для разрешения этого вопроса, я думаю, необходимо прежде всего посмотреть – что именно на эту тему говорится в Евангелиях, в главных книгах Нового Завета. Ведь именно там Господь Бог, в Человеческом Облике Иисуса Христа, наставляет и учит нас тому, что мы должны делать для своего духовного роста и просветления.
И прежде всего, хотелось бы вспомнить такие Его слова из Нагорной Проповеди:
«…Мф.5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.
Мф.5:21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
Мф.5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: <рака>, подлежит синедриону; а кто скажет: <безумный>, подлежит геенне огненной…
…
Мф.5:27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
Мф.5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём...»
Это явно перекликается с приведёнными выше цитатами из ветхозаветных пророков, поскольку здесь также говорится о том, что именно в сердце человека, в его чувствах и мыслях, должны произойти изменения. И если древним евреям во времена Ветхого Завета – чтобы считаться праведными – допускалось просто НЕ ДЕЛАТЬ того, что было запрещено по Заповедям, то уже во времена Нового Завета человеку необходимо приучить себя вообще НЕ ДУМАТЬ так, как запрещено по Заповедям. Это и есть – «закон Бога во внутренностях» людей. И это – именно «страх Божий в сердце человека», и «начертание на сердце» человека Заповедей Его…
Также можно вспомнить следующие слова Господа Иисуса Христа из Нагорной Проповеди:
«…Мф.6:5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Мф.6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно…»
Здесь также речь идёт о том, что содержится у человека прежде всего на уме и в сердце. И именно за это – за правильные (по Заповедям) мысли и чувства человека Бог воздаст ему явно. В отличие от фарисеев, про которых Господь говорит:
«…Лк.16:15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом…»
И вообще, именно лицемерие (когда на уме одно, а в делах другое, прямо противоположное) – есть один из главных грехов, за который Господь многократно обличает фарисеев и книжников в Евангелие. Например, такими словами:
«…Мф.23:27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты;
Мф.23:28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония…»
А здесь и вовсе Господь говорит словами пророка Исайи:
«…Мк.7:6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня…»
То есть – Господу важнее всего то, что у человека на сердце, в мыслях и чувствах. И если чувства и мысли будут соответствовать Заповедям, то и дела человека также будут соответствовать Заповедям. Именно поэтому Он говорит:
«…Мф.5:37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого…»
«Да» на сердце – значит и «да» в поступке, потому и говорится: «да, да». А если «нет» на сердце – то и «нет» в делах. А когда на сердце «да», а в поступке «нет», и наоборот, то это уже – лукавое лицемерие. Ну и, конечно же, «да, да» должно быть во Имя Господа и Его заповедей. А «нет, нет» – отказ от греховных соблазнов…
А теперь необходимо сказать о самом важном, и даже наиважнейшем моменте, отличающем внутреннюю жизнь человека Нового Завета от жизни человека Ветхого Завета. По сути, всё то, что было сказано выше о духовном развитии человека Нового Завета – это есть всего лишь подготовка человеческого естества к самому главному. И это самое главное у ветхозаветного пророка было сказано следующими словами:
«…Иез.36:27. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять…»
И речь здесь идёт не только о том, что душа человека – если он этого достоин – будет осенена и наполнена Божественным Святым Духом. Здесь вопрос стоит гораздо серьёзней. О всей истинной глубине и значительности этого события в Евангелие нам говорится следующим образом:
«…Мф.16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
Мф.16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её…»
Или ещё так говорит Господь:
«…Мк.8:34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Мк.8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет её…»
И это уже очень серьёзно. И очень глобально. По сути, это потрясает и меняет основы-основ человеческой духовности. Потому что Господь Бог предлагает человеку не просто поверить в Его слова, но и пойти за Ним – а для этого необходимо отказаться от себя прежнего и стать совершенно другим. И не просто другим, а «потерять» себя прежнего. То есть, стать «не собою». Стать «кем-то другим», и этот «кто-то другой» ничего в себе от себя содержать не будет, но будет, образно говоря, – «носителем» Господа Бога. Человек этот станет «живым сосудом», наполненным Господом Богом. Неким «приёмником-передатчиком» Божественного Духа на земле. Да-да, тем самым «образом и подобием» Бога на земле, о котором говорится в Ветхом Завете, в книге Бытие…
Однако, возникает вопрос – как этого достигнуть?.. Что необходимо практически сделать человеку, чтобы стать истинным образом и подобием Бога на земле?..
Вот что сказано Господом в Евангелие на эту тему:
«…Ин.14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
Ин.14:22 Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
Ин.14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим…»
И разве здесь формально сказано что-то новое для нас?.. Речь опять идёт о том, что человеку для духовного развития и спасения – и для того, чтобы человек стал образом и подобием Божиим – необходимо любить Господа и соблюдать Слово Его. Новизна не в формальном содержании, как было уже сказано выше, — НОВИЗНА В ИСПОЛНЕНИИ !
Также и про любовь к Господу сказано:
«…Ин.14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам…»
То есть, любить Господа, значит, реально, до глубины души своей, жить по Его Заповедям. В СЕРДЦЕ СВОЁМ, В МЫСЛЯХ И ЧУВСТВАХ, ГНАТЬ НАПРОЧЬ ЛЮБОЙ СОБЛАЗН, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ТОМУ, ЧТО ГОВОРИТ НАМ ГОСПОДЬ БОГ В ЕВАНГЕЛИЕ – и тогда Он явится человеку и «сотворит Себе обитель» в его душе. И настанут тогда на душе у человека истинные мир и покой:
«…Мф.11:29 возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим;
Мф.11:30 ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко…»
Ну и, пожалуй, осталось только добавить ко всему вышесказанному ещё одно очень важное и глубокомысленное наставление Господа Бога Иисуса Христа, адресованное апостолам – и именно только им:
«…Ин.15:12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас…»
Заповедь эта звучит только в Новом Завете, и только в Евангелие от Иоанна, и адресована только апостолам, – а для всех остальных, обычных людей, Господь неоднократно повторяет то, что было сказано и в Ветхом Завете:
«…Мф.22:39 …возлюби ближнего твоего, как самого себя…»
И это – тоже одно из принципиальных отличий Нового Завета от Ветхого...
Но почему Господь обычным людям о любви к ближнему повторил то, что было сказано в Ветхом Завете, а апостолов в Новом Завете призвал любить ближнего так, как Сам возлюбил Своих учеников?.. В чём разница?..
А кто автор статьи? Можно узнать имя? И по сути статьи интересно. Как автор обосновывает своё утверждение, что Ин. 15:12 адресовано "только апостолам"? Эта заповедь продублирована и в Ин. 13:34. И там контекст говорит о звании "ученик", а не только апостол. Кроме того, апостол Павел велит всем ученикам подражать Христу (1 Кор. 11:1; Еф. 5:1). Что по сути значит, подражать Его любви - любить друг друга, как Он любил Своих учеников. Притом и другой апостол заповедует всем наибольшую любовь Христа, о которой и сказано в Ин. 15:12-13, говоря:
"Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев" (1 Ин. 3:16).
Ну, и ответ на вопрос автора находится в Нагорной проповеди:
"Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 5:44-48).
Т. е. ВЗ допускал и даже предписывал ненависть к врагам (Втор. 20:16-17, 23:6, 25:19), а НЗ запрещал эту ненависть и причислял ненавидящих к убийцам, лишая их наследия в ЦБ (1 Ин. 3:15).
Автор же указан - вот http://esxatos.com/users/muren-svedenborzhec
Можете пообщаться
Спасибо, Николай! Не там смотрел. Значит, уведомлений о комментариях к статье автор по почте не получит? И лучше написать ему в личку?
Должен получать, но трудно сказать, где он и что - в личку надежнее...