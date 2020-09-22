Христианство и Иудаизм - Новый Завет и Ветхий Завет

Многие люди, верующие в Господа Бога Иисуса Христа, прекрасно знают, что с Его явлением на землю закончилась эра Ветхого Завета и настали времена Завета Нового – вплоть до наших современных дней. И также многим хорошо известно, что Его пришествие на землю, описанное в Евангелие, было неоднократно предсказано пророками в книгах Ветхого Завета.



Также достаточно широко известно среди христиан — в чём именно отличие Ветхого Завета Бога с человеком от Нового Завета Бога с человеком. Прежде всего отличие это выражается в отношении Божественной Сущности – имеется в виду то обстоятельство, что во времена Ветхого Завета Бог был невидим и неощутим для человеческих чувств, а с наступлением эпохи Нового Завета Господь Бог Иисус Христос стал доступен для человеческого восприятия. Апостолы и простые люди могли Его видеть и слышать, и даже могли прикоснуться к Нему, ощутив при этом Божественную Благодать, которая лечит человека телесно и просветляет умственно и духовно. А тем, кто не являлся и не является Его современником, стало доступным в молитве образно представлять Его – по описаниям апостолов, – и тем самым получать в ответ те же самые Благодать и Просветление.



Кроме того, отличие Ветхого Завета от Нового заключается в том, что в Евангелие Господь провозгласил Благую Весть о спасении человека в Царствии Небесном, чего не было в Ветхом. Ещё появились в Евангелие так называемые Заповеди Блаженства, которых тоже не было в Ветхом Завете. А ещё отличие Ветхого и Нового заключается в формах богослужения, предписанных человеку Богом до и после Его пришествия. Есть и другие несхожести, менее важные, о которых также достаточно хорошо известно.



Однако, помимо всего вышесказанного, мне бы хотелось обратить внимание ещё на одно отличие Нового Завета от Ветхого. Это отличие не так широко известно среди верующих людей, но на самом деле это очень важный момент, знать и понимать который обязательно для каждого христианина. Потому что именно это знание и понимание напрямую способствует духовному развитию человека в его земной жизни, и именно это знание и понимание – а особенно, исполнение этого знания и понимания в конкретных делах и поступках – напрямую способствует спасению человеческой души в жизни посмертной.

Вот как об этом отличии Ветхого Завета от Нового Завета говорится в книгах пророков Иеремии и Иезекииля:



«…Иер.31:31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,

Иер.31:32. не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.

Иер.31:33. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.

Иер.31:34. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: <познайте Господа>, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь…»



«…Иер.32:38. Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.

Иер.32:39. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни,] ко благу своему и благу детей своих после них.

Иер.32:40. И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня…»



«…Иез.36:24. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу.

Иез.36:25. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас.

Иез.36:26. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.

Иез.36:27. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять…»



Во всех этих ветхозаветных словах Господа Бога можно отметить следующее предсказание: во времена Нового Завета должно произойти некое принципиальное изменение внутреннего состояния человека – на уровне чувств и мыслей. Человек просветлеет сердцем, станет бескомпромиссно богобоязненным, глубоко знающим и соблюдающим Заповеди Божии, и, можно сказать, что даже дух человеческий поменяется – человек исполнится Духом Самого Бога. Ни много ни мало!..

Но возникает вопрос: каким же таким чудесным образом должно произойти подобное кардинальное изменение внутреннего состояния человека?..