Хроники инквизиции - Рецензия на книгу

В составе этого энциклопедического издания три книги, посвященные позорным страницам средневековой истории христианства – легендарный «Молот ведьм»; «Процессы о колдовстве в Европе и Российской империи» Якова Канторовича; и «Торквемада и испанская инквизиция» Рафаэля Сабатини, более известного широкому читателю своими приключенческими романами.

Тайны инквизиции: средневековые процессы о ведьмах и колдовстве

Г. Крамер, Я. Шпренгер, Я. Канторович, Р. Сабатини; [пер. с лат. Н.Т. Цветкова; пер. с англ. О.Г. Постниковой].

М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2023. – 704 с.

Рецензия на книгу

Первая книга, легендарный «Молот ведьм», состоит из трех частей: «О трех силах, составляющих колдовство, а именно: о дьяволе, о колдуне и о божьем попущении»; «Молот ведьм трактует о способах околдования и о том, как таковое можно снять»; «Следует третья часть всего сочинения, рассматривающая способы искоренения или, по крайней мере, наказания ереси подлежащим духовным или светским судом и содержащая тридцать пять вопросов; общий вступительный вопрос предшествует им».

Книга «Молот ведьм» выстроена в полемической манере: авторы приводят некое ложное утверждение и затем опровергают его, демонстрируя, с одной стороны, недюжинные разносторонние познания, а с другой – поистине «иезуитскую» логику, где с помощью манипуляций смыслами якобы утверждают своё будто бы «истинное» воззрение.

Так, например, вот какие вопросы имеются в первой главе: «существут ли колдовство?»; «Еретично ли признавать колдунов?»; Действует ли дьявол совместно с колдуном?»; «Могут ли быть порождены люди суккубами и инкубами»; «Откуда берет начало приумножение чародейств?» и т.п.

Процитируем ещё характерные строки из заключения: «Когда другие еретики видят, что судьи утомлены долгой работой при Римской курии, они поднимают голову, становятся злостными и дерзновенно сеют свою ересь. Когда же против них начинается процесс, они подают свои апелляции. И другие судьи становятся слабее при исполнении своих обязанностей по искоренению еретиков, так как начинают бояться усталости как следствия уныния и неприятностей. Все это весьма вредно отзывается на вере и святой Церкви Господней. От сей напасти да защитит Церковь Жених ее».

В предисловии к своей работе, состоящей из девяти глав Яков Канторович пишет: «С конца XIV до второй половины XVIII века, в течение почти четырех столетий, во всех странах Европы не переставали гореть костры, раздуваемые невежеством, суеверием и фанатизмом, и сотни тысяч невинных людей, после страшных мучений и пыток, обрекались на смерть по обвинению в связи с дьяволом и в разных чудовищных проявлениях колдовства.()

Пусть человечество постоянно ошибается и заблуждается, пусть каждая эпоха имеет свои ошибки, свои заблуждения. Но остается сознание, что путь, по которому наука ведет человечество, верный и что с каждым шагом науки вперед постепенно уничтожается «чудовище» и очищается человек. В этом сознании заключается великое утешение, дающее силу и бодрость жить и работать для науки, для просвещения».

Наконец, третья книга в сборнике, труд Рафаэля Сабатини, посвящен инициатору новой инквизиции Томасу де Торквемаде. Автор делает интересные оговорки в своем предисловии: «Рассказ о Томасе де Торквемаде – это рассказ о возникновении новой инквизиции; это история не столько человека, сколько абстрактного духа, руководящего работой гигантской и жестокой машины, которую он довел до совершенства. () с помощью дошедших до нас хроник можем увидеть ее холодную, слаженную работу, в которой прослеживается пугающих разум ее создателя. Однако самого создателя видно лишь мельком; очень редко и лишь на краткий миг встает он перед нами ясно, превращаясь в человека из плоти и крови».

И ещё такое предупреждение: «Автор этой книги попытался придерживаться курса, свободного от религиозной пристрастности, и отнестись к организации, за создание которой был во многом ответственен Торквемада, лишь как к фазе исторического процесса. Автор не писал ни в чьих интересах – ни католиков, ни протестантов, ни евреев. () Каждый народ найдет в своей истории более чем достаточно событий, за которые ему придётся отвечать перед Человечеством. А если измерять достижения благоприятным стечением обстоятельств, то каждый обнаружит, что ему не следует слать в адрес других упреки, так же как они не должны упрекать его».

Я надеюсь, что и другие читатели получат от этих книг как литературное удовольствие, так и узнают много новых исторических фактов, что сможет послужить противоядием возможно, грядущей новой, очередной инквизиции, то есть очередного воцарения и торжества мракобесия, невежества и человеконенавистничества.

Гедеон Янг, журналист, публицист, литературный критик