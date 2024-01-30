Как расположить книгу на Эсхатосе

Схема расположения книги на сайте такова:
1. Пользовательсайта сам делает старницу.
2. Файл книги почтой отправляет админу.
Как расположить материал на Эсхатосе
1) Открываем форму создания новой страницы сайта (ссылка есть внизу бокового меню) или тут https://esxatos.com/node/add
Это ссылка "Добавить на сайт" в вашем профиле под аватаром.
2) На открывшейся странице
- если вы добавляете книгу, выбрать раздел Библиотека
- если вы добавляете богословскую статью, выбрать раздел Статьи
3) На открывшейся странице выбрать категории материала
- обязательно отмечаете категорию КНИГИ ЭСХАТОС и категорию, к которой относится тематика книги
4) Блок ссылок на скачивание файлов не заполняете, а пропускаете.
Их добавит амин после того, как вы пришлете материал.
5) Затем заполняете основное поле описания книги
Важно, чтобы при заполнении окна редактора не переносились стили из текстовых редакторов компьютера.
Поэтому после размещения в поле используйте инструмент ластик (резинка), а потом уже форматируйте согласно инструкции.
В окне редактора должен быть текст с такой структурой:
- Фрагмент текста из книги не более 1500-2000 символов - это 2-3 средних абзаца (не брать текст из аннотации книги).
- Пустая строка
- Имя и Фамилия автора - Название книги (между ними тире - взять со страницы аннотации в книге)
- Выходные данные книги и ISBN (взять со страницы аннотации в книге)
- Пустая строка
- Название книги (повторение того, что выше было) - плюс слово Содержание
- Содержание книги (если оно большое, то давать по разделам или главам, опуская подразделы) при необходимости использовать специальное форматирование.
- Содержание должно иметь смысл - это не просто Глава 1, Глава 2 и тд.
Важно!
В окне редактора не должно быть
- никаких лишних пустых строк,
- лишних пробелов между словами
- Двух заголовков
- Разрывов абзацев
6) Форматирование текста внутри блока редактора.
Текст из книги - Форматирование блока - обычное (div), чтобы были абзацы в нужных местах ставим пустую строку.
Автор книги - Заголовок -из окна форматирования выбрать Заголовок 2
Автор книги - Заголовок - Содержание - -из окна форматирования выбрать Заголовок 3
В итоге информация в блоке редактора должна выглядеть следующим образом
7) Добавление обложки книги
- Добавить картинку книги (размер файла не более 500 на 500 пикселей, формат jpg или jpeg)
- нажать закачать
8) Добавление Названия книги - очень ответственный момент!!!
В поле названия книги Н1 добавить:
Фамилия автора Имя автора (если есть много однофамильцев) - тире - Название книги (без подзаголовков)
(именно в такой последовательности!!! - первое слово - фамилия автора)
Если название чрезмерно длинное, сократить. В названии не должно быть лишних пробелов, знаков препинаний.
Для авторов сборников фамилию не добавляем.
Из этой строки автоматически сформируется адрес страницы, который будет индексироваться - поэтому важно заполнить корректно.
9) Проверить корректность заполнения всех вышеназванных данных и нажать кнопку Сохранить.
Дополнение для помощников клуба, создающих страницы
Заполнение мета-тегов для поисковой оптимизации
Основные теги, которые нужно заполнить:
Заголовок страницы
Имя и Фамилия – Название книги
до 79 символов. Этот тег будет виден в поисковиках
Никаких знаков препинания кроме тире между Автором и Названием
Описание страницы:
Фрагмент текста со страницы - не более 380 символов.
В описании не должно быть слов, которых нет в тексте страницы - иначе алгоритм поисковика воспримет их как спам. Это может понизить рейтинг страницы. Можно вставить 2-3 предложения с основного окна страницы, но не превышать 380 символов.
Ключевые слова – этот тег сейчас заполнять не будем
Образец страницы с правильно заполненными данными
Я на сайте недавно. Хотел опубликовать статью. Первый раз опубликовал без иллюстрации, решил переделать, и второй раз опубликовал с иллюстрацией. Но возникли две проблемы. Первая: не пойму, где находятся статьи. По поиску их вижу, а зайти прочитать не могу (хотя в другие статьи, соседние, заходить и читать получается). Вторая проблема: хотелось бы аннулировать первую публикацию. Но не понимаю, возможно ли это своими силами. Те предложения, которые позволяет мне моя учётная запись - не позволяют аннулировать первую публикацию. Как быть?..
Все опубликованные материалы попадают в запасник - на сайте они появляются только после того как админ (я) все проверит, дополнит метатеги и пр. и выпустит на сайт.
По всем проблемам надо писать в личку админу
День добрый. Допустимо ли опубликовать на сайте ссылку на веб-приложение, а не бинарный файл? Я создал бесплатное приложение формата Библия с видеочатом, предназначенное для использования собеседниками, которые физически удалены друг от друга. Модули из "Цитата из Библии".
наверно, можно, только не представляю, где
Как таковой раздел есть, но я решил переспросить на всякий случай
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