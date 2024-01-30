Как расположить книгу на Эсхатосе

Схема расположения книги на сайте такова:

1. Пользовательсайта сам делает старницу.

2. Файл книги почтой отправляет админу.

Как расположить материал на Эсхатосе

Это ссылка "Добавить на сайт" в вашем профиле под аватаром.

если вы добавляете богословскую статью, выбрать раздел Статьи

- если вы добавляете богословскую статью, выбрать раздел Статьи

- если вы добавляете книгу, выбрать раздел Библиотека

- если вы добавляете книгу, выбрать раздел Библиотека

- обязательно отмечаете категорию КНИГИ ЭСХАТОС и категорию, к которой относится тематика книги

Их добавит амин после того, как вы пришлете материал.

Их добавит амин после того, как вы пришлете материал.

4) Блок ссылок на скачивание файлов не заполняете, а пропускаете.

4) Блок ссылок на скачивание файлов не заполняете, а пропускаете.

5) Затем заполняете основное поле описания книги

В окне редактора не должно быть

В окне редактора не должно быть

В окне редактора не должно быть

Содержание должно иметь смысл - это не просто Глава 1, Глава 2 и тд.

Содержание книги (если оно большое, то давать по разделам или главам, опуская подразделы) при необходимости использовать специальное форматирование.

Название книги (повторение того, что выше было) - плюс слово Содержание

(взять со страницы аннотации в книге)

Выходные данные книги и ISBN (взять со страницы аннотации в книге)

Имя и Фамилия автора - Название книги (между ними тире - взять со страницы аннотации в книге )

Фрагмент текста из книги не более 1500-2000 символов - это 2-3 средних абзаца (не брать текст из аннотации книги).

В окне редактора должен быть текст с такой структурой:

Поэтому после размещения в поле используйте инструмент ластик (резинка), а потом уже форматируйте согласно инструкции.

Поэтому после размещения в поле используйте инструмент ластик (резинка), а потом уже форматируйте согласно инструкции.

Поэтому после размещения в поле используйте инструмент ластик (резинка), а потом уже форматируйте согласно инструкции.

Важно , чтобы при заполнении окна редактора не переносились стили из текстовых редакторов компьютера.

Важно , чтобы при заполнении окна редактора не переносились стили из текстовых редакторов компьютера.

Важно , чтобы при заполнении окна редактора не переносились стили из текстовых редакторов компьютера.

Текст из книги - Форматирование блока - обычное (div), чтобы были абзацы в нужных местах ставим пустую строку.

Текст из книги - Форматирование блока - обычное (div), чтобы были абзацы в нужных местах ставим пустую строку.

В итоге информация в блоке редактора должна выглядеть следующим образом

7) Добавление обложки книги

- Добавить картинку книги (размер файла не более 500 на 500 пикселей, формат jpg или jpeg)

- нажать закачать

8) Добавление Названия книги - очень ответственный момент!!!

В поле названия книги Н1 добавить:

Фамилия автора Имя автора (если есть много однофамильцев) - тире - Название книги (без подзаголовков)

(именно в такой последовательности!!! - первое слово - фамилия автора)

Если название чрезмерно длинное, сократить. В названии не должно быть лишних пробелов, знаков препинаний.

Для авторов сборников фамилию не добавляем.

Из этой строки автоматически сформируется адрес страницы, который будет индексироваться - поэтому важно заполнить корректно.

9) Проверить корректность заполнения всех вышеназванных данных и нажать кнопку Сохранить.