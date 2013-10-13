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13.10.2013 839

Калитина - О первородном грехе

Первородный грех

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД БИБЛИЕЙ

НАДЕЖДА КАЛИТИНА

2002 год Россия

В каждом явлении и в каждом предмете содержится своя истина – это   суть или главный смысл данного явления или предмета.

Например, суть или истина бытия – это развитие.

А  в чём же суть первородного греха?  И был ли грех вообще?

  Поговорим  о первородном грехе

Возьмем  в основу нашего рассуждения  следующие  тексты Писания.

· «И сказал Бог: сотворим  человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотами, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».(Быт. 1:26-27).

· «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их». (Быт.1:28).

· «И произрастил Господь Бог  из земли всякое дерево…и дерево познания добра и зла». (Быт.2:9).

· «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «…а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». ( Быт: 16-17).

· «Змей был хитрее всех зверей полевых…» (Быт. 3:1-3).

· «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и, вы   будете  как боги, знающие, добро и зло»(Быт.3:4-5).

· «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для  глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела…» (Быт.3:6).

· «…и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога…»(Быт.3:8).

· «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» (Быт3:9)

· «И сказал Господь Бог змею: проклят ты…»(Быт.3:14).

· «Адаму же сказал,…проклята земля за тебя…»(Быт.3:17).

· «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…»(Быт.3:22).

В первой главе книги «Бытие» описывается процесс творения. Когда Бог творил этот мир, землю и всё то, что на ней, то Он обильно наполнял творимый мир добром, и при завершении очередного творческого акта Бог подчеркивал, что это хорошо!  (Быт.1:10, 12,18,21,25) И мы с Ним согласны.  Да, это действительно хорошо!  И до сих пор мы не устаем познавать Его творение, и ещё не видим конца открытиям.

Но есть зло, о котором мы не говорим, что это   хорошо, и пытаемся объяснить его происхождение и при этом хотим отделить зло от всего сотворённого Богом.  Мы хотим считать его иным элементом, неприсущим миру, который создал Господь. Но так ли это?  Читаем.

· «И произрастил Господь Бог из земли…дерево познания добра и зла» (Быт.2:9).

Это первое  место  в Библии,  где  встречается  слово «зло».     Слово «зло»  произносится  впервые  Богом, когда Он рассказывает Адаму о  дереве познания.   Человек  же  ещё не знает, что такое  зло  в действительности, потому  что зло на земле, пока  что,  только в слове, но не в действии.  

Но зло, как и добро, должно было пребывать в действии.

Почему?

Потому что Бог обладает  знанием и силой творить добро и зло (Быт.3:22) и, создавая этот мир, Бог наполняет его силами, которыми владеет Сам.

Вопрос,  каким путем зло становится действующим?

И вот  ответ.   Бог придумал путь верный, при котором человек никогда не обвинит Бога в содеянном и не скажет Ему: «Ты Сам наполнил этот мир злом. Ты Сам его так создал»,  - этот  упрек будет несправедливым (хотя он слышится повсюду). Бог в праве не принимать его, потому что есть аргумент: человек, это произошло с твоим участием и по твоему решению.

Давайте  рассуждать.

Действительно, человеку были разъяснены основные правила бытия,  в том числе дана некоторая  информация и о зле, которого на тот момент не было, а были плоды, которые  выглядели красиво и пахли  хорошо.  Поэтому человек и думать не мог, что зло может быть таким отвратительным, каким он увидел его  впоследствии.   Для него зло было только звук  без вида и образа, человек не мог его бояться, потому что  не знал о нём ничего, а так же он  не знал, что такое смерть.

Вспомним,  что Бог задумал  человека  как   СВОЁ  подобие.   И  вот, чтобы задуманное Богом совершилось,  а именно, чтобы человек стал полноценным  подобием Бога,  человеку необходимо было познать зло.  Для этого нужно было обратить его внимание на дерево познания добра и зла и развить у человека интерес к его плодам, несущим это  новое знание,   до  сей поры  ещё  человеку  неизвестное.

Итак,  чтобы человек оказался перед выбором и проявил в действии заложенную в нём свободную волю, то есть, совершил поступок не по определению Бога, а самостоятельно, без подсказки от  Него,  человеку была предложена на первый взгляд противоречивая информация об этом растении (напомним себе, что посадил дерево Бог).

Кажется, что сказанное Богом, состоит в противоречии от сказанного змеем. Но вчитаемся в текст.

· Бог говорит: «…ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь…».(Быт.2:17).

· «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».(Быт. 3:4-5).

При анализе видно, что эти тексты не противоречат друг другу, а дополняют друг друга,«…смертью умрешь…» и  «…нет, не умрете…». В этом нет противоречия, так как  смерть действительно вошла в жизнь человека, и он стал смертным (об этом говорит Бог),  но не умер сразу в тот же день (об этом говорит змей).

· «Змей был   хитрее    всех    зверей  полевых…» (Быт.3:1).

Слово «хитрый» имеет несколько значений: 1) замысловатый, 2) мудреный, 3) скрывающий смысл, 4) изобретательный,  5) лукавый, 6) изворотливый.

Так вот, змей своей речью увлекает человека. Он  говорит: «…нет, не умрете», имея в виду, что сейчас не умрете, но  человеку не договаривает об этом  и,  в  то же время, возбуждает сильный интерес к плодам этого дерева, говоря, что они дают новое знание,   новую силу, ведь знание – это сила.

· «Будете как боги, знающие добро и зло…» (Быт.3:4-6).

Разве змей солгал? Сам Бог подтверждает эту правду.

· «Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло».

(Быт. 3:22).

Этими словами   Бога  и   было подчеркнуто возникшее  подобие между Богом и человеком, Творцом и творением.   Разница лишь в том, что Бог умеет  управлять силами добра и зла, а человек ещё нет.

Бог не мог быть только добром и при этом называться Всемогущим и Всесильным.  Бог – это добро и зло вместе.

Бог – это единство всех существующих сил ( добра и  зла), поэтому и говорит   слово    «…НАШЕМУ…».

Это множество сил, а не одна.   И эти силы  настолько  тесно и  взаимно связано между собой, что в целом получается единый Бог, который заявляет о Себе: «Я!».

Кто же  Бог?

В Библии функции и качества Бога представлены  Его именами: Создатель, Творец, Разрушитель, Испытатель, Искупитель, Каратель, Ревнитель,  Милосердный,  Долготерпеливый,     Любовь,  Спаситель…  и так далее….  

Имен   много,  но это не отдельные  личности,    а  составные силы единого целого, то есть Бога.

Точно так и человек вмещает в себя множество сил-противоречий.   В нём легко уживаются «да» и «нет»;  добро и зло;  любовь и ненависть; страсть и терпение;   печаль и радость;   умение  творить и разрушать,  созидать и испытывать, и так далее, но при всём  этом человек остается единым и  цельным  существом.

Следовательно, обладать силами добра и зла и умение управлять ими,  означает быть всемогущим – это и  есть подобие Богу.

Бог со своей стороны не мог умолчать о существовании силы зла, не мог не сказать о ней человеку, образу и подобию своему, а человек со своей стороны захотел знать

То проклятие, которое изрек Бог на змея и на землю, – ничто иное, как введение в этот мир действующей силы зла.  Только в отличие от силы добра, которую Бог изливал на землю обильно, не спрашивая разрешения у человека, зло вводится в этот мир осторожно, с предварительным объяснением  и  предупреждением,  но все-таки вводится.

Путь, по которому зло  идет  в этот мир, прокладывается и Богом, и человеком  совместно. Они оба участвуют в том, чтобы сила  зла действовала   на земле.

Вот и подошли  к  моменту, когда  можно  сделать вывод.

Итак,  «первородный  грех» – есть вариант развития жизни на земле, и «наказание» за него есть наполнение видимого, созданного Богом  мира, всеми силами,  которыми владеет Создатель.

Подумайте   вот над  чем.

До   того   момента, когда   человек, по   своей свободной воле, вкусил плодов дерева познания добра и зла,  ещё  сохранялось единство между   Творцом и творением.

Есть  только одно единое «Я» – Бог, по  воле которого всё происходит.

Пока еще нет  другой воли, которая действовала бы самостоятельно и независимо от  этого  единого  «Я» - Бога.

Но, при совершении действия, которое не было программой Бога,   а  являлось  собственным  выбором  человека, происходит отделение творения от  Творца,  и  в видимом сотворенном    земном     мире   рождается     второе «Я» – человек, который может принимать решения и выполнять их  независимо от Бога-Творца,  а по своей  свободной воле.

Таким образом, «первородный грех» – это  ничто иное  как  «разрыв пуповины». Этот разрыв осознали и Бог, и человек. Подтверждение этого осознания мы находим в словах Бога:

· «…Адам, где ты?» (Быт. 3:9-10),

и в словах Адама:

· «…Голос Твой я услышал в раю и убоялся и…скрылся» (Быт.3:9-10).

Раньше человек и думать не мог о том, чтобы скрываться  от Бога,  а Богу не  было  нужды  искать  человека со  словами «…где ты…» ,    потому что они были   едины.

А теперь не   так.  Единство между Богом и человеком нарушилось. Теперь есть мир человека – это наш земной мир,  в который Бог не считает Себя вправе вмешиваться до тех пор, пока человек добровольно не пригласит Его туда.

Бог уважает, Им же Самим данную, свободную волю человека и не вмешивается в нашу, человеческую жизнь властью и насилием, а только подсказкой, советом, откровением.  Даже тогда, когда человеком совершаются очень плохие дела.   Например, в случае с Каином и Авелем.

Бог увидел мысли Каина, но не предотвратил грядущую беду Своими решительными действиями. Бог   только призывает Каина контролировать свои желания и мысли.  Каин не прислушивается к предостережениям Бога и совершает разрушающий жизнь поступок.  Бог, после  своего предупреждения,  смотрит на  происходящее и страдает. 

Страдает Он от таких поступков и поныне. 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Теология
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