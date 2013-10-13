Калитина - О первородном грехе

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД БИБЛИЕЙ

НАДЕЖДА КАЛИТИНА

2002 год Россия

В каждом явлении и в каждом предмете содержится своя истина – это суть или главный смысл данного явления или предмета.

Например, суть или истина бытия – это развитие.

А в чём же суть первородного греха? И был ли грех вообще?

Поговорим о первородном грехе

Возьмем в основу нашего рассуждения следующие тексты Писания.

· «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотами, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».(Быт. 1:26-27).

· «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их». (Быт.1:28).

· «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево…и дерево познания добра и зла». (Быт.2:9).

· «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «…а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». ( Быт: 16-17).

· «Змей был хитрее всех зверей полевых…» (Быт. 3:1-3).

· «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и, вы будете как боги, знающие, добро и зло»(Быт.3:4-5).

· «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела…» (Быт.3:6).

· «…и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога…»(Быт.3:8).

· «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» (Быт3:9)

· «И сказал Господь Бог змею: проклят ты…»(Быт.3:14).

· «Адаму же сказал,…проклята земля за тебя…»(Быт.3:17).

· «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…»(Быт.3:22).

В первой главе книги «Бытие» описывается процесс творения. Когда Бог творил этот мир, землю и всё то, что на ней, то Он обильно наполнял творимый мир добром, и при завершении очередного творческого акта Бог подчеркивал, что это хорошо! (Быт.1:10, 12,18,21,25) И мы с Ним согласны. Да, это действительно хорошо! И до сих пор мы не устаем познавать Его творение, и ещё не видим конца открытиям.

Но есть зло, о котором мы не говорим, что это хорошо, и пытаемся объяснить его происхождение и при этом хотим отделить зло от всего сотворённого Богом. Мы хотим считать его иным элементом, неприсущим миру, который создал Господь. Но так ли это? Читаем.

· «И произрастил Господь Бог из земли…дерево познания добра и зла» (Быт.2:9).

Это первое место в Библии, где встречается слово «зло». Слово «зло» произносится впервые Богом, когда Он рассказывает Адаму о дереве познания. Человек же ещё не знает, что такое зло в действительности, потому что зло на земле, пока что, только в слове, но не в действии.

Но зло, как и добро, должно было пребывать в действии.

Почему?

Потому что Бог обладает знанием и силой творить добро и зло (Быт.3:22) и, создавая этот мир, Бог наполняет его силами, которыми владеет Сам.

Вопрос, каким путем зло становится действующим?

И вот ответ. Бог придумал путь верный, при котором человек никогда не обвинит Бога в содеянном и не скажет Ему: «Ты Сам наполнил этот мир злом. Ты Сам его так создал», - этот упрек будет несправедливым (хотя он слышится повсюду). Бог в праве не принимать его, потому что есть аргумент: человек, это произошло с твоим участием и по твоему решению.

Давайте рассуждать.

Действительно, человеку были разъяснены основные правила бытия, в том числе дана некоторая информация и о зле, которого на тот момент не было, а были плоды, которые выглядели красиво и пахли хорошо. Поэтому человек и думать не мог, что зло может быть таким отвратительным, каким он увидел его впоследствии. Для него зло было только звук без вида и образа, человек не мог его бояться, потому что не знал о нём ничего, а так же он не знал, что такое смерть.

Вспомним, что Бог задумал человека как СВОЁ подобие. И вот, чтобы задуманное Богом совершилось, а именно, чтобы человек стал полноценным подобием Бога, человеку необходимо было познать зло. Для этого нужно было обратить его внимание на дерево познания добра и зла и развить у человека интерес к его плодам, несущим это новое знание, до сей поры ещё человеку неизвестное.

Итак, чтобы человек оказался перед выбором и проявил в действии заложенную в нём свободную волю, то есть, совершил поступок не по определению Бога, а самостоятельно, без подсказки от Него, человеку была предложена на первый взгляд противоречивая информация об этом растении (напомним себе, что посадил дерево Бог).

Кажется, что сказанное Богом, состоит в противоречии от сказанного змеем. Но вчитаемся в текст.

· Бог говорит: «…ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь…».(Быт.2:17).

· «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».(Быт. 3:4-5).

При анализе видно, что эти тексты не противоречат друг другу, а дополняют друг друга,«…смертью умрешь…» и «…нет, не умрете…». В этом нет противоречия, так как смерть действительно вошла в жизнь человека, и он стал смертным (об этом говорит Бог), но не умер сразу в тот же день (об этом говорит змей).

· «Змей был хитрее всех зверей полевых…» (Быт.3:1).

Слово «хитрый» имеет несколько значений: 1) замысловатый, 2) мудреный, 3) скрывающий смысл, 4) изобретательный, 5) лукавый, 6) изворотливый.

Так вот, змей своей речью увлекает человека. Он говорит: «…нет, не умрете», имея в виду, что сейчас не умрете, но человеку не договаривает об этом и, в то же время, возбуждает сильный интерес к плодам этого дерева, говоря, что они дают новое знание, новую силу, ведь знание – это сила.

· «Будете как боги, знающие добро и зло…» (Быт.3:4-6).

Разве змей солгал? Сам Бог подтверждает эту правду.

· «Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло».

(Быт. 3:22).

Этими словами Бога и было подчеркнуто возникшее подобие между Богом и человеком, Творцом и творением. Разница лишь в том, что Бог умеет управлять силами добра и зла, а человек ещё нет.

Бог не мог быть только добром и при этом называться Всемогущим и Всесильным. Бог – это добро и зло вместе.

Бог – это единство всех существующих сил ( добра и зла), поэтому и говорит слово «…НАШЕМУ…».

Это множество сил, а не одна. И эти силы настолько тесно и взаимно связано между собой, что в целом получается единый Бог, который заявляет о Себе: «Я!».

Кто же Бог?

В Библии функции и качества Бога представлены Его именами: Создатель, Творец, Разрушитель, Испытатель, Искупитель, Каратель, Ревнитель, Милосердный, Долготерпеливый, Любовь, Спаситель… и так далее….

Имен много, но это не отдельные личности, а составные силы единого целого, то есть Бога.

Точно так и человек вмещает в себя множество сил-противоречий. В нём легко уживаются «да» и «нет»; добро и зло; любовь и ненависть; страсть и терпение; печаль и радость; умение творить и разрушать, созидать и испытывать, и так далее, но при всём этом человек остается единым и цельным существом.

Следовательно, обладать силами добра и зла и умение управлять ими, означает быть всемогущим – это и есть подобие Богу.

Бог со своей стороны не мог умолчать о существовании силы зла, не мог не сказать о ней человеку, образу и подобию своему, а человек со своей стороны захотел знать

То проклятие, которое изрек Бог на змея и на землю, – ничто иное, как введение в этот мир действующей силы зла. Только в отличие от силы добра, которую Бог изливал на землю обильно, не спрашивая разрешения у человека, зло вводится в этот мир осторожно, с предварительным объяснением и предупреждением, но все-таки вводится.

Путь, по которому зло идет в этот мир, прокладывается и Богом, и человеком совместно. Они оба участвуют в том, чтобы сила зла действовала на земле.

Вот и подошли к моменту, когда можно сделать вывод.

Итак, «первородный грех» – есть вариант развития жизни на земле, и «наказание» за него есть наполнение видимого, созданного Богом мира, всеми силами, которыми владеет Создатель.

Подумайте вот над чем.

До того момента, когда человек, по своей свободной воле, вкусил плодов дерева познания добра и зла, ещё сохранялось единство между Творцом и творением.

Есть только одно единое «Я» – Бог, по воле которого всё происходит.

Пока еще нет другой воли, которая действовала бы самостоятельно и независимо от этого единого «Я» - Бога.

Но, при совершении действия, которое не было программой Бога, а являлось собственным выбором человека, происходит отделение творения от Творца, и в видимом сотворенном земном мире рождается второе «Я» – человек, который может принимать решения и выполнять их независимо от Бога-Творца, а по своей свободной воле.

Таким образом, «первородный грех» – это ничто иное как «разрыв пуповины». Этот разрыв осознали и Бог, и человек. Подтверждение этого осознания мы находим в словах Бога:

· «…Адам, где ты?» (Быт. 3:9-10),

и в словах Адама:

· «…Голос Твой я услышал в раю и убоялся и…скрылся» (Быт.3:9-10).

Раньше человек и думать не мог о том, чтобы скрываться от Бога, а Богу не было нужды искать человека со словами «…где ты…» , потому что они были едины.

А теперь не так. Единство между Богом и человеком нарушилось. Теперь есть мир человека – это наш земной мир, в который Бог не считает Себя вправе вмешиваться до тех пор, пока человек добровольно не пригласит Его туда.

Бог уважает, Им же Самим данную, свободную волю человека и не вмешивается в нашу, человеческую жизнь властью и насилием, а только подсказкой, советом, откровением. Даже тогда, когда человеком совершаются очень плохие дела. Например, в случае с Каином и Авелем.

Бог увидел мысли Каина, но не предотвратил грядущую беду Своими решительными действиями. Бог только призывает Каина контролировать свои желания и мысли. Каин не прислушивается к предостережениям Бога и совершает разрушающий жизнь поступок. Бог, после своего предупреждения, смотрит на происходящее и страдает.

Страдает Он от таких поступков и поныне.