Köstenberger - Croteau - Может ли человек обкрадывать Бога? - Изучение десятины в Ветхом и Новом заветах

Наши переводы Andreas J. Köstenberger - David A. Croteau - Может ли человек обкрадывать Бога? - Изучение десятины в Ветхом и Новом заветах

“Will a Man Rob God?” (Malachi 3:8): A Study of Tithing in the Old and New Testaments Andreas J. Köstenberger and David A. Croteau Southeastern Baptist Theological seminary

Bulletin for Biblical Research 16.1 (2006) 53–77

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

Десятина, то есть отделение десяти процентов дохода, обязательна для христиан? Эта первая из двух статей исследует этот вопрос, изучая все ссылки о десятине в Писании. Обсуждение начинается с ссылок ВЗ на десятину до дарования Закона Моисея, потом в Законе Моисея, исторических, и пророческих книгах. Затем следует исследование трех основных новозаветных отрывка о десятине. В статье делается вывод, что ни один из отрывков ВЗ или НЗ нельзя использовать для аргументации о продолжении применения заповеди десятины в новозаветном периоде.

Ключевые слова: десятина, десятая часть, левитская десятина, десятина праздничная, десятина для нуждающихся, десятина благотворительности, Закон Моисея, Новый Завет, Закон и Евангелие, Малахия 3: 8, Мф. 23:23, Евр. 7.

Незаурядный вопрос «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» был многократно рассмотрен исследователями, проповедниками и учителями так, чтобы его интерпретация казалась довольно простой. Это правда, что грех - обкрадывать Бога тем, что Ему принадлежит, и, конечно же, мы тогда должны отделять десятины и приношения. Тем не менее, связанные с этим проблемы значительно более сложные, чем могут нам предложить много проповедей по этому вопросу. Вопрос о том, действительно ли верующие сегодня должны отделять не менее десяти процентов своего дохода, включает такие вопросы, как непрерывность или отличие между Заветами; в какой степени Закон Моисея все еще применим к верующим в новозаветный период; отношения между ВЗ и НЗ в целом; и характер развития откровения и истории спасения.

Хотя общепризнано, что законы о пищевых запретах ВЗ и практика обрезания не переносятся в эпоху НЗ, существует меньше консенсуса относительно других практик ВЗ, таких как десятина. В попытке ответить на вопрос о том, должны ли все верующие НЗ отделять десять процентов или больше своих доходов сегодня, мы изучим все соответствующие ссылки на десятину в ВЗ и НЗ, и оценим применимость этой практики к новозаветным верующим, в свете некоторых из более крупных вопросов, упомянутых выше. Мы будем также обсуждать принципы НЗ для действительной практики денежных приношений для дела Господнего.

ДЕСЯТИНА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Для удобства мы разделим обсуждение десятины в ВЗ на три раздела: десятину до Закона Моисеева; ее описание в Законе; и несколько текстов, в которых упоминается десятина после дарования Закона Моисея. В самом начале следует отметить, что всеобъемлющее обсуждение десятины в Законе будет неполным без учета этой практики в контексте израильского поклонения Господу. В то время как десятина была частью богослужения израильтян в целом, мы ограничим нашу дискуссию к отрывкам, которые явно относятся к десятине, учитывая общий контекст, в котором имела место десятина.

ДЕСЯТИНА ДО ЗАКОНА МОИСЕЯ

Часто приводятся три собрания текстов для получения поддержки применимости десятины в новозаветную эпоху, отмечая действия Авеля, Авраама и Иакова. Вопросы к этим эпизодам следующие. Во-первых, эти тексты демонстрируют «практику» десятины до дарования Закона? Во-вторых, требует ли присутствие или практика десятины до дарования Закона, чтобы эта практика была постоянной? Наконец, есть что-нибудь параллельное десятине, что применялось до дарования Закона, и было включено в Закон, и что может служить точкой сравнения? Наша дискуссия в настоящем разделе гласит: тексты, которые обсуждают десятины до Закона Моисея, не изображают десятину, как систематическую, постоянную практику, но как случайную, даже исключительную форму приношения.

Авель. Почему Бог принял жертву Авеля, но не Каина? На этот вопрос отвечают несколькими путями: (1) Авель пожертвовал животное, а не другой вида приношения; (2) качество жертвы Каина была ниже; (3) жертва Каина была неприемлема из-за недостатка в его характере; (4) Каин не был объектом Божьего суверенного выбора, и (5) приношение Авеля было десятиной. НЗ добавляет понимание, что жертва Авеля была сделана «с верой», а у Каина не было веры (Евр. 11: 4).

Основой для понимания того, что жертва Авеля была десятиной, является указание Бытия 4: 7, указанное в Септуагинте, которое предполагает, что жертва Каина не была принята, потому что он «не отделял правильно». Есть несколько проблем для сторонников этой точки зрения. Они не только не могут утверждать, что версия LXX Быт. 4: 7 более древняя, чем МТ (масоретский текст), они также должны показать, как это чтение согласуется с Евр. 11: 4, которое отклоняет МТ. Тем не менее, никто не предоставил убедительной демонстрации этой особенности, и большинство ученых справедливо выбирают в пользу МТ против LXX. При этом, в любом случае, мы, конечно, не можем вывести из истории Каина и Авеля повествование о том, что десятины были требованием Бога в то время.

Авраам. Авраам (Аврам) построил жертвенник для Бога в Быт. 13:18. Контекст показывает, что Авраам сделал это в ответ на обещание Бога, данное ему в Быт. 13: 14-17. Хотя десятины не упоминаются в этом отрывке, в следующий раз, когда Авраам будет поклоняться Богу, десятина упомянута. В Бытие 14:20 говорится, что Авраам «дал Мелхиседеку десятую часть». Предлагает ли это отделение нормативной десятины? Бытие 14 ничего не говорит о системе или образце десятины, которая стала частью поклонения Авраама Богу. Остальная часть повествования об Аврааме не обсуждает его десятину. Есть несколько мнений, которые утверждают, что это ссылка на систематическую десятину.

Во-первых, предложение в Быт. 14:20 было сделано Мелхиседеку, священнику. Если Авраам бы давал десятину последовательно, кто получил бы его другую десятину? Мелхиседек участвовал в миссионерском служении и собирал десятины от имени Бога? Во-вторых, в том же стихе говорится, что Авраам дал десятую часть «из всего». В Послании к Евреям 7: 4 говорится, что Авраам дал десятую часть «добычи», не постоянно отдавая десятую часть всего своего имущества для остального периода его жизни. Настоящий отрывок также не указывает, что Авраам постоянно давал десятую часть своего увеличивающегося имения. Изменчивая фраза «из всего, что имел», также предполагает, что это было единоразовое действие, а не постоянный шаблон. В-третьих, некоторые утверждают, что Авраам следовал Закону Моисея как бы до его дарования. Однако, согласно Числ. 31: 27-29, людям было приказано «отделить по одному из каждых пятисот [из трофеев] как «доля Господу» и передать его священнику в качестве приношения к Господу. Следовательно, количество завоеванного в битве, оговоренное в Законе Моисея отличается от того, что Авраам предложил Мелхиседеку в Бытие 14. По этой причине аргумент, где Авраам в Быт. 14 дал десятину Мелхиседеку в соответствии с Законом Моисея является недействительным, потому что там назначается иная сумма для приношения трофеев.

Итак, Авраам дал десятую часть своих трофеев Мелхиседеку; но Закон Моисея дает другое исчисление того, что требуется отделить в случае военной победы. Доказательство того, что десятина последовательно практиковалась, по крайней мере, в случае Авеля в настоящем изучении - недействительно. Предложение Авраама не соответствует требованиям Закона Моисея. Это замечание не является противоречием. Оно просто демонстрирует, что подарок Аврааму Мелхиседеку следует отличать от предписаний Закона Моисеева о десятине.

Наконец, существует аргумент молчания, который работает двумя способами. С одной стороны, те, кто утверждает, что десятины не являются обязательными в этот период, утверждают, что, поскольку в тексте никогда не говорится, что Авраам постоянно ее отделял, мы должны принять это за чистую монету и сделать вывод, что он на самом деле так и поступал. И наоборот, те, кто поддерживает идею о том, что все верующие должны давать, по крайней мере, десять процентов их доходов сегодня утверждают, что текст не говорит, что Авраам не отделял десятины всю оставшуюся жизнь, поэтому мы должны предположить, что он это делал. В этой связи интересно отметить, что аргументы от молчания были широко распространены среди еврейских раввинов. Правило интерпретации заключалась в том, что «ничто не должно рассматриваться как существовавшее до времени его первого библейского упоминания». Поэтому, согласно раввинской интерпретации, это был первый раз, в тексте Писания, когда Авраам отделял десятину. По крайней мере, из этого текста мы можем сказать, что, вероятно, так это понималось в иудаизме, включая иудаизм времени Иисуса.

По этим причинам в настоящем отрывке нет доказательств того, что Авраам непрерывно отделял десятую часть. Его дар десятины Мелхиседеку поэтому следует считать «добровольным обращением к священнику Мелхиседеку и благодарственное приношение, данное Богу за успех военной кампании». В контексте Бытия 14: 20-24 предположим, что у Аврама было «право сохранить добычу для себя». «Действительно, если десятина Аврама является общей моделью для христиан, то она должна пониматься, как возможность отделения случайных десятин из случайных источников дохода».

Иаков. Аналогично, случай с Иаковом не будет поддерживать утверждения, что десятина продолжает оставаться актуальной. Вместо поддержки мнения в поддержку существования систематической десятины до дарования Закона, доказательства в настоящем отрывке указывают в противоположном направлении.

В Быт. 28:22 Иаков обещал отдать Богу десятину. В контексте, однако, кажется, что клятва Иакова показывает, что он не доверяет слову Божьему. Иаков остановился на ночь, направляясь в Харран (Быт. 28:10). Во время сна он видел сон, в котором Бог обещал ему шесть вещей (Быт. 28: 13-15): (1) дать Иакову землю, на которой он лежал, чтобы отдохнуть; (2), что его потомство будет многочисленным; (3), что его потомки будут благословлять племена земли; (4) что Бог останется с Иаковом; (5), что Бог будет хранить Иакова в его путешествии; и (6), что Бог вернет его в землю, на которой он лежал и видел сон. В завершение Бог успокаивает Иакова, что это произойдет и что Он не оставит его.

Однако Иаков отвечает страхом, воздвигая алтарь и называя место «Вефиль». Клятва Иакова очень показательна в том, что это условный обет. «Если« Бог делает то, что он просит », тогда «он сделает следующее». Условия, возложенные на Бога в Быт. 28: 20-22, следующие: (1) если Бог останется с Иаковом; (2) если Бог сохранит Иакова в безопасности в его нынешнем путешествии; (3) если Бог обеспечит его едой и одеждой; и (4) если он вернется домой. Бог уже обещал выполнить три из этих четырех условий и выполнение четвертого, по-видимому, предполагается. «Ответная» часть клятвы Иакова включала: (1) Яхве будет Его Богом; (2) этот камень будет Божьим домом; и (3) он даст десятую часть всего, что Бог даст ему.

Хотя повествования в Ветхом Завете могут служить примером веры для всех верующих (см. Евр. 11), это не один из этих примеров. Переводчикам необходимо критически рассматривать эти повествования; не каждый текст представляет патриархов или царей позитивно. Например, принято считать, что, хотя у Давида (и Соломона) было много жен, это никогда не одобрялось Богом.

Таким образом, брак Давида с несколькими женами не следует истолковывать как положительный пример. Описание исторических событий не обязательно указывает, что эти действия предписаны или даже похвальны. По аналогии, настоящий рассказ с участием Иакова не следует читать как предполагающий, что христиане должны подражать поведению Иакова. Скорее, он учит верующих избегать духовной незрелости или неверия. Стих 22 мог быть истолкован, как связывающий действия Иакова с «взяткой»… чтобы купить Божье благословение. Иаков также, по-видимому, был специалистом в области переговоров (см. Бытие 25: 29-34; 29:18). На самом деле он, кажется, еще не переменился в настоящем отрывке. Во-первых, реакция Иакова не трепетна, а скорее связана со страхом или опасением. Во-вторых, Иаков показывает неведение о присутствии Бога в Быт. 28:16. В-третьих, настоящее является единственным примером теофании среди патриархов, при котором ответ был дан в страхе. В-четвертых, условия, которые Иаков возлагал на Бога, говорят против обращения Иакова. Наконец, обращение Иакова похоже произошло, когда он боролся с Богом (Быт. 32: 24-30), а не во время его сна в Быт. 28.

Иаков выполнил обет? Нигде в Книге Бытия не упоминается Иаков, как приносящий эту десятину Богу. «Нет никаких подробностей о том, почему Иаков указал именно «десятую часть», «как будет дана десятина», ни «кому десятина будет дана». Эти вопросы представляют собой загадочную проблему для защитников новозаветной десятины. В то время как Иаков действительно вернулся в Вефиль (см. Бытие 35: 1-15), это было только после того, как Бог побудил его сделать это. Он сделал жертвенник и вылил вино в приношение и масло на него, но не упоминается о его десятине. Утверждение, что Иаков действовал в неверии, когда он дал свою клятву о десятине, и что нет никакого упоминания о том, что его клятва исполняется, дает слабое основание для наличия заповеди десятины до дарования Закона Моисея. Более вероятно, что Иаков с его клятвой о десятине либо шел по стопам Авраама, либо заимствовал практику окружающих народов. «Тогда я» Иакова в клятве умаляет предположение того, что десятина была универсальным законом. Сомнительно, чтобы Иаков поставил бы условие на что-то, что уже он считал законом от Бога.

Заключение

Приведенный анализ отрывков свидетельствует о том, что не было никакой системной заповеди десятины до дарования Закона Моисея. Нет заповеди, и, следовательно, свидетельства того, что любая систематическая десятина существовала в тот период. Более того, все, что обсуждалось относительно десятины, является добровольным ее приношением в указанный период. На самом деле, многие отрывки в течение дальнейшего ветхозаветного текста указывают на добровольность приношений (Исх. 25: 1-2; 35: 4-10, 21-22a; 36: 5-7; Чис. 18:12; Втор 16:17; 1 Хр. 29: 9, 16; Притч. 3: 9-10; 11: 24-25.). Также имели место и недобровольные приношения, например, 20-процентный налог в Египте (Быт. 41:34; 47:24). Иосиф, уступающий во власти только фараону, собрал 20-процентный налог из-за грядущей засухи. Этот налог был дано египетскому правительству. Добровольное приношение направлено к Господу из любви и жертвенности, «и недобровольное дарование» - это налог государственным органам для обеспечения потребностей народа».

Однако, поскольку большая часть аргументов основана на молчании, остается возможность существования десятины. Это не проблема. Другой обычай, существовавший до Закона, и был включен в Закон, но не требуется для исполнения в Новом завете: обрезание. Практически нет споров в современном христианстве о необходимости обрезания; это не требование для христиан. Обрезание сначала устанавливается, как повеление Бога для Авраама и его потомков (Бытие 17: 10-14). Эта практика позже была включена в Закон в Лев 12: 3. Верхоф, комментируя эти строки, утверждает, что этот «до-Моисеевый обычай, как само собой разумеющееся, вошел в ветхозаветное устроение, став элементом универсального и вневременного морального кодекса». Поэтому, существование практики до дарования Закона, а также включения ее в Закон, не обязательно доказывает, что она должна была продолжаться в новозаветный период, и тем более для неевреев. Такое утверждение не согласуется с мнением сторонников современной десятины, считающих ,что десятина существовала до дарования Закона Моисея, и поэтому она должна продолжать практиковаться Божьим народом в более поздний период.

Десятина в Законе Моисея

В Законе Моисея есть три основных отрывка относительно заповеди десятины: Лев. 27: 30-33, Числа 18:21 и Втор. 14: 22-29. Каждый отрывок необходимо изучить отдельно, чтобы увидеть, повелел ли Бог израильтянам отделять одну, две, три или четыре десятины. Первый ключ для определения количества отдельных десятин, существовавших в Законе Моисея (то есть, что было больше одной десятины) – в описании их природы и цели в соответствующих отрывках.

Левитская десятина. В Законе Моисея левиты находились между Израилем и Богом, как служители в Храме. Числа 18:21 и Лев. 27: 30-33 заявляют, что левиты получат десятину за свои услуги, как оплату за это бремя и за отсутствия наследия в земле Израиля. Эти стихи не следует рассматривать как обозначение введения этой концепции в израильскую культуру, но как кодификацию «нового выражения древней ближневосточной десятины, наполненной богословским значением для нового политического устройства Израиля» (Snoeberger, “The Pre-Mosaic Tithe,” 71. See also Mark F. Rooker (Leviticus [NAC 3A; Nashville: Broadman & Holman, 2000], 328). Десятина принималась из животных, плодов земли, семян и фруктов. Хотя плоды земли, семена и фрукты могут быть выкуплены деньгами, с добавлением по стоимости двадцати процентов, животные не выкупались. Это приношение было обязательным. Эти десятины использовались как средства для существования для Левитов, которые затем отдавали десятую часть десятины священникам.

Если эта десятина по-прежнему обязательна сегодня, христиане должны давать десятую часть всего урожая? Если у кого-то есть сад, должны они принести Богу один из каждых десяти томатов или перец jalapeño? Если нет, должны ли они давать вместо плодов плюс двадцать процентов от их стоимости? Если у христианина - крупный рогатый скот, должен ли он принести Богу каждое десятое животное в церковь в воскресенье, когда он должен будет приносить десятину? Эти вопросы раскрывают трудность исполнения заповеди десятины в новозаветный период. Их нельзя игнорировать как абсурдные, но серьезно относиться к ним. Как отмечает Бломберг: «Также важно помнить уникальные отношения между десятинами и жертвоприношениями и культом в Храме. Без аналогичного центра жертвоприношений сегодня, нельзя просто перенести все принципы с того, что принадлежало Божьему святилищу в Ветхом Завете на церковные бюджеты в эпоху Нового Завета!»

Праздничная десятина. Второзаконие 14: 22-27 описывает вторую десятину. Эту десятину нужно отличать от десятины в Числа. 18:21. В Числа 18 десятины были даны левитам, чтобы они могли на них жить, потому что они служили от лица Израиля; в Втор. 14: 22-27 описаны те, кто принес десятину, они представлены, как ее адресаты. Второзаконие 14:22 и 26 говорит: «Вы будете есть в присутствие Господа». Кроме того, во Второзаконии десятина остается в «собственности первоначального владельца». В этом разделе описывается, как Израиль должен был приходить на праздники. В предписанные дни израильтяне отправлялись к месту, определенному Господом (Иерусалим), и праздновать праздники. Они должны были либо принести с собой свою вторую десятину, либо продать ее за деньги и покупать все, что захотят («желание их сердца»), чтобы поесть там. Израильтяне были призваны поделиться с левитами. Макартур называет это «национальным пиром». Эта десятина не сможет обеспечить жизнь левитов.

Десятина для нуждающихся (десятина благотворительности). Второзаконие 14: 28-29 описывает другую десятину. Эту третью десятину можно отличить от предыдущих двух по фактам, что (1) она предлагалась каждый третий год; и (2) предлагалась для левитов, иностранцев, сирот и вдов. Предыдущие десятины приносились либо каждый год, либо во время праздников; эта третья десятина должна была быть предлагаема каждый третий год. Предыдущие десятины были в основном для левитов, как средства к существованию; эта третья десятина была не только для левитов. Если десятины для нуждающихся заменяли левитскую десятину каждый третий год, тогда как левиты выживали в этом году? Кроме того, если десятина для нуждающихся заменяла праздничную десятину в каждый третий год, израильтяне тогда просто должны были проигнорировать предписанные праздники в том году? Такая теория создает больше проблем, чем решает.

Заключение

Приведенные выше исследования ссылок на десятины в Пятикнижии дали следующие результаты. Во-первых, представляется, что ежегодная десятина Израильтян превосходила 10 процентов их дохода, фактически достигая более 20 процентов. Левитская десятина составляла 10 процентов дохода израильтян. Праздничная десятина составляла еще 10 процентов от дохода людей (или оставшихся 90 процентов после того, как была выплачена левитская десятина), причем обе эти десятины на общую сумму 20 (или 19) процентов дохода человека. Наконец, десятина для нуждающихся усредненная в размере 3,33 процента каждый год. Это составляет около 23,33% (или 22,33%) общего дохода населения. Существуют различия между теми, кто рассчитывал эти проценты. Но независимо от общего размера, должно быть ясно, что израильтяне давали более 10 процентов.

Во-вторых, исторически говоря, иудаизм во времена Христа понимал ВЗ, как предписывающий множество десятин. Например (апокрифическая книга), Товит 1: 6-8 указывает, что главный персонаж, Товит, заплатил три отдельные десятины. Иосиф Флавий писал о десятине, что «Кроме тех двух десятин, которые, как я уже выше сказал, уделяются ежегодно одна левитам, а другая в пользу устройства общественной трапезы, должно сверх того на каждый третий год уделять еще третью десятину нуждающимся вдовам и сиротам» (Древ. 4.8.22). Упорядоченное объяснение Иосифа заключается в том, что в три-шесть лет семилетнего цикла три десятины должны были быть принесены евреями в храм. Мишна, со своей стороны, описывает три десятины: первая десятина, вторая десятина, и третья десятина для нуждающихся. Десятины для нуждающихся, как описано во Втор. 14: 28-30, заменяли вторую десятину в третьем и шестом году семилетнего цикла. Таким образом, Мишна отличается от источников книги Товит и Иосифа Флавия. Тем не менее, все три источника имеют представление о многих десятинах. Хотя некоторые могут оспаривать, был ли иудаизм во времена Христа так же понимающим заповеди ВЗ относительно десятины, следует отметить, что это понимание никогда не оспаривается в НЗ. Если бы авторы НЗ переносили десятину в новозаветную эпоху, тогда их лучше всего было бы понимать, как две или три десятины. Мы не смогли найти какой-либо документ, который предполагает, что иудаизм первого века придерживался представления об одной десятине.

В-третьих, десятины предназначались левитам. Из-за того, что в церкви нет левитов, иногда некоторые спорят о том, что пасторы заняли место левитов, и поэтому они должны быть первичными бенефициарами десятины. Но принцип «никому, кроме левитов», указывает на специфический авторитет именно левитов для получения этой десятины. Что еще более важно, священники, группа внутри левитов, служили посредниками между Богом и народом, но НЗ учит, что есть только один посредник «между Богом и людьми, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2: 5). По этой причине очень странно считать когда пасторы, как говорят, заменяют священников в церкви НЗ, но это еще и ставит под угрозу учение НЗ о священстве всех верующих (см. Рим 12: 1, Евр 10:22, 1 Пет. 2: 5, 9; Откр. 5:20, 20: 6).

В-четвертых, десятина для нуждающихся давалась левитам, пришельцам, сиротам, и вдовам. Эта десятина, возможно, заменяла праздничную десятину, или, более вероятно, была еще одной десятиной, выплачиваемой каждые три года. И ВЗ, и НЗ проявляют глубокую озабоченность о тех, кто служит, о странниках, сиротах, вдовах, и бедных вообще.

Десятина в Ветхом Завете в исторических и пророческих книгах

После Пятикнижия десятина упоминается в семи ветхозаветных отрывках: 2Хр. 31: 5-6, 12; Неем. 10: 38-39; 12: 44-47; 13: 5, 12; Амос 4: 4; и Малах. 3:8. Каждый из отрывков ниже будет рассмотрен в каноническом порядке.

2 Хроник 32:5-6. Отрывок их 2 книги Хроник не добавляет значительной информации к обсуждению десятины. Подобно ситуации в книге Неемии, Езекия (см. ст. 2) здесь повелел снова начать отделение десятины. Народ начал приносить десятины по заповеди закона Моисея. Десятина как урожая (ст. 5), так и домашних животных (ст. 6). Стих 6 также упоминает, что десятины «святыня» являются «священными» частями, посвященными Господу. В соответствии с Пейном, это означает «эти символические части подношений, которые становились собственностью священников, которым их приносили».

Амос 4. В книге Амоса 4: 1-3 пророк раскрывает «бесчувственную, грубую, снисходительную жизнь богатых женщин Самарии и Иерусалима». Женщины, чьи мужья уже угнетали бедных, поощряли своих мужей угнетать их еще больше. Но Бог дает клятву, что суд придет на них. Амос 4: 4 описывает, однако, что эти угнетатели все еще посещали поклонение! Амос саркастически призывает их поклоняться в Вефиле.

Один из вариантов понимания этого стиха состоит в том, что Амос преувеличивал: в то время как жертвы должны были быть принесены один раз в год, он говорит, чтобы приносить их каждый день; в то время как десятины должны были приноситься один раз в три года (если это ссылка на Втор. 14:28), он оговаривает каждые три дня. Однако Смит считает, что эта ссылка относится к типичной процедуре паломничества к святыне. Первый день будут включать жертвы животных, а на третий день будут представлены десятины. МакКомиски, признавая практику культового центра в то время, тем не менее, считает, что Амос использовал гиперболу: «Хотя он говорил им, что даже если они жертвуют каждое утро и каждые три дня, чтобы им было чем похвастаться, в конечном счете они только участвовали в актах восстания против Бога».

В любом случае эти десятины предлагались на алтаре в Вефиле, где Иаков дал обет. После раскола северного и южного царств, Иеровоам установил алтари в Вефиле и Дане, чтобы обеспечить места отправления культа для Израиля, вне Иерусалима (1Царей 12: 26-33). Более того, он назначил священников, которые не были из родословной Левия (1Царей 12:31). По этой причине описание десятины в Вефиле имеет минимальное влияние для нашего понимании десятины в Законе Моисея, потому что эти десятины были иного рода. Это еще одна иллюстрация распространения различных законов о десятинах на древнем Ближнем Востоке.

Послание пророка Амоса относительно десятины в некотором смысле предвосхищает послание Иисуса в Мф. 23:23 и Луки 18: 9-14, что его современники не должны пренебрегать более весомыми вопросами Закона, иначе их десятина будет по существу зря отдана. Как выразился Рукер, люди придерживались «несбалансированных ценностей при отделении десятины», не обращая внимания на другие свои обязанности.

Неемия 10:37-39; 13:5,12. Неемия 10: 32-39 - это обязательство Израиля для поддержания Храма и тех, кто служит в нем. В этом отрывке Неемия налагает налог, который будет выплачиваться ежегодно, третья часть шекеля. Это был налог, сначала используемый для различных предметов в Храме (см. Неем.10:33). Он был полностью отделен от десятины. Этот налог стал необходимым, потому что субсидия из Персии была неадекватной к потребностям Храма, а династия Давида больше не могла помочь.

Во-вторых, людям также требовалось доставлять дрова для вечного огня в Храме. В-третьих, Неемия приказал им принести свои первые плоды. Первые плоды пошли для мужчин, ухаживающим за Храмом, и были первыми плодами урожая земли; никакой урожай не может быть съеден до тех пор, пока ни были предложены первые плоды.

В Неем. 10:37 левиты описываются как выходящие в города и собирающие десятину (в отличие от десятины, принесенной им). Священник должен был сопровождать левитов во время их сбора, а левиты, когда они принесли десятину обратно в храм, должны были дать «десятину от десятины» (ст. 38) для поддержки «служащих священников, и привратников и певцов» (т. 39).

Неемия 13: 5-12 описывает ситуацию, в которой Неемия обнаружил Храм и левитов по возвращении из Персии. Левиты не получали свою долю и вернулись на свои поля, чтобы выжить, таким образом пренебрегая домом Бога. Неемия назначил верных людей наблюдать за сбором, чтобы убедиться, что он был сделан правильно (Неем. 13:13). Интересно, что там не упоминается десятина скота.

В этом отрывке возникают интересные вопросы для тех, кто говорит, что десятина продолжается в наше время. Увеличивает ли налог Неемия в Неем. 10:33 (очевидно, на одну треть шекеля, но в некоторой эквивалентной сумме)? Является ли это параллелью с поставкой дров для храма? Как применяется заповедь первых плодов? Наконец, и самое интригующее, должны ли пасторы (которые заменили левитов / священников) выходить по городам, чтобы собрать десятину, чтобы быть уверенными, что им дают точно десятую часть? Проблема во времена Неемии заключалась в том, что люди не приносили десятину, поэтому его решение заключалось в том, чтобы пойти и собирать десятину. В сегодняшней церкви также есть люди, которые являются правонарушителями в выплачивании десятины. Если десятины продолжаются в нынешнем церковном администрировании, и у церкви есть проблема с членами, а не с десятиной, должны ли пасторы идти и собирать десятины, как предписал Неемия для своего времени?

Неемия предоставляет некоторую ценную информацию для текста Малахии. Фон для Малахии - это период между посещениями Неемией Иерусалима. Как упоминалось выше, когда Неемия некоторое время покидал Палестину, люди перестали давать десятину, и сотрудники храма должны были покинуть храм, чтобы поддержать себя работой земледелия. Когда Неемия вернулся, он позаботился, чтобы десятина начала выплачиваться снова (Неем. 13:12).

Малахия 3. Отрывок Малахия 3: 6-12 использовался и злоупотреблялся многими проповедниками. Как замечает один комментатор, «Основная цель послание пророка состояла в том, чтобы разжечь огонь веры в сердцах и умах для удрученных людей». Тот факт, что евреи утаивали десятины был свидетельством большой непокорности народа. Главная цель этого раздела - призыв к покаянию, который затем применяется Малахией к конкретной проблеме десятины. Несмотря на грехи народа, Бог любит и терпеливо ждет их возвращения. Как комментирует Смит, «Господь хочет явить милость к народу Своему; но осуществление его благодати обусловлено надлежащим расположением ума и сердца со стороны потенциальных получателей милости».

Отрывок начинается с заявления Господа о том, что он не меняется. По-видимому, некоторые из них устали ждать и думали, что Бог передумал и стал неверным; Господь категорически отрицает это. На самом деле, Господь не единственный, кто не меняется. Сыновья Иакова также не могут измениться, отказаваясь покаяться в своих грехах.

Текст начинается со смещения адресатов; Пророк теперь обращается к Израилю, а не только к священникам. Также возникает вопрос, какую десятину Малахия имеет в виду. Является ли это ссылкой на одну конкретную десятину или он ссылается на все десятины в Пятикнижии? Скорее всего, Малахия подразумевает закон в Числ. 18:21, а не Втор. 14: 22-29. Во Втор. 14: 22-29, десятины должны были быть привезены в Иерусалим, и народ должен был отпраздновать со священниками праздник Господень. Люди принимали участие в празднике, и десятины все еще принадлежали им. В Малах. 3 десятину нужно принести в «хранилище».

Когда они столкнулись с обвинениями в том, что они «обкрадывали Бога», люди, естественно, спрашивали: «Как мы обкрадывали Бога?» Это может указывать на то, что священники не выполняли свою задачу по обучению людей Закону (Мал. 2: 6, 8), и люди могли «погибнуть из-за недостатка знаний» (Ис. 4: 6). Ответ - знаменитая диада: о десятинах и приношениях. Наличие требования перед обоими существительными предполагает, что это ссылка к десятине и приношениям, предписанным в Законе о Моисее. Здесь есть «обязательные взносы на поддержку храма и его сотрудников». Эта левитская десятина уже обсуждалась выше; для наших настоящих целей достаточно будет повторить, что эта десятина была предназначена для левитов и священников.

Но как быть с «приношениями»? Рассмотрим факт, который может объяснить, почему этот отрывок часто неправильно употребляется, что не так много толкований этого текста рассматривают вопрос о том, как должен быть определен термин «приношения». Верхоф замечает, что приношение «не было взято из хлебного предложения, или от жертвы за грех, это самое святое, но из мирной жертвы и других священных даров, в виде груди приношения потрясаемой, плеча возношения барана (Исход 29:27, 28 и т. д.), квасной хлеб и т. д. (Лев. 7:14). Это был один из главных источников пропитания для священников. Как десятины, это были обязательные взносы, требуемые Законом Моисея для персонала Храма.

Пророк говорит сыновьям Иакова принести «всю» десятину в склад. Хотя это может означать идею о том, что некоторые люди давали десятины, а другие не давали, это, скорее всего, означает, что люди давали, но удерживали что –то от требуемой суммы.

Предложение «испытать» Бога и награду, предлагаемую послушным израильтянам, если они дали свою десятину и приношения, также необходимо изучить. Это не обычно (хотя и не неслыханно) в Ветхом Завете, чтобы кто-то испытывал Бога. Предупреждение Смита должно быть услышано: «Существует большая опасность при испытании Бога, когда наши сердца не правы (Мал. 3:15)», или когда мы проверяем Бога по нашей собственной инициативе. Малахия не утверждает это испытание в универсальных терминах, но ограничивает его нынешней ситуацией фразой «испытайте Меня сейчас в этом» в словах Мал. 3:10. Выражение «в этом» скорее всего относится к текущей ситуации.

Обещанное вознаграждение – тройное: (1) окна небес будут открыты; (2) Бог предотвратит действия пожирателя; и (3) лозы не лишатся своих плодов. Первым обещанием является обещание дождя; второе будет удерживать саранчу от вредительства; третье - обещание обильных урожаев. Алден замечает, что, поскольку «он имел дело с аграрным обществом, «благословения» были связаны с с/х культурами». Следует также отметить: «Возможно, этот переход в Малахии следует понимать как единовременный особый акт с Божьей стороны для обновления огня веры в эпоху скептицизма и безразличия. Если да, то это не открытое обещание благословить материально всегда и всех тех, кто отделит десятины своего имущества».

В заключение мы можем кратко изложить наши наиболее важные выводы из нашей экзегетики Малахия 3 с целью продолжения требования отделения десятины. У Малахии удержание десятины было признаком более масштабной картины непослушания. Десятина, упомянутая пророком, является левитской десятиной (Лев. 27:30; Числ. 18:21). Приношения, на которые ссылается пророк, также были основным источником средств к существованию для священников и были обязательнымит, а не добровольными приношениями. Призыв испытать Бога – ограничен контекстом Малахия 3 и не должен быть универсальным. Для этого была причина обещания конкретной награды, что не обязательно переносится на людей, которые могут сдавать десятины сегодня.

Положительным моментом в Малахия 3 является сильное напоминание о том, что мотивация должна исходить, среди прочего, из-за высокого уважения к Божьей чести. Однако мы не можем уверенно применять эти требования в точности к новозаветным верующим. Бранденбург разумно замечает: «Вопрос о том, применима ли заповедь о десятине также для новозаветной эпохи нельзя решить здесь, на осоновании этого отрывка».

Заключение

Хотя 2Хрон. 31 существенно не повлияли на нашу дискуссию, а Амос 4 предвосхищает слова Иисуса в Мф. 23 и Луки 18, Неем. 10: 32-29 поднял некоторые вопросы, которые свидетельствуют о проблемах, которые возникают когда Закон Моисея вводится в новозаветную эпоху без адекватного рассмотрения вопроса о том, как использовался закон и какова была его цель. Обсуждение Малахия 3 выявило аналогичные проблемы и, по крайней мере, показало, что отрывок не может использоваться для утверждаения о продолжении применения заповеди десятины в нозаветную эпоху для христиан. Далее мы обсудим десятину в НЗ, чтобы выяснить, продолжается ли требование заповеди о десятине в новозаветный период.

Десятина в Новом Завете

В Новом Завете есть три отрывка, которые прямо ссылаются на десятину: Мф. 23: 23, Луки 18: 9-14 и Евреям 7: 1-10. Мы попытаемся продемонстрировать ниже, что (1) ни один из этих отрывков не имеет десятины в качестве основного субъекта обсуждения; и (2) ни один из отрывков не имеет в виду значимость заповеди о десятине для новозаветных верующих.

Десятина в Евангелиях

Матфея 23:23 (=Луки 11:42). В самом начале следует отметить, что Иисус никогда не осуждал десятину и не учил, чтобы фарисеи, книжники, или его ученики прекращали давать десятину. Тем не менее, некоторые идеи могут быть почерпнуты из настоящего стиха. Во-первых, в то время как Иисус считал десятину менее важным аспектом Закона, он не рассматривал десятину отдельно от него. Тот факт, что десятина была менее важным аспектом Закона, не сводит на нет тот факт, что она была частью Закона. Следовательно, было бы необоснованным заключить на этой основе только то, что требование десятины не имеет значения в новозаветную эпоху, и что христиане могут смело игнорировать ее. Последняя часть стиха указывает, что книжники и фарисеи должны продолжать отделять десятину. Им было необходимо делать это, потому что десятины составляли дела праведности. Этот стих является единственным в НЗ, который может способствовать продолжению применения заповеди о десятине. Иисус не запрещает десятину; он осудил неправильное отношение и мотив людей, которые давали десятины.

Тем не менее, во-вторых, практика десятины для церкви не может быть выведена из этого стиха, потому что обращение было адресовано книжникам и фарисеям, которые жили согласно Закону Моисея. В Мф. 23: 2-12 Иисус обращается к «народу и ученикам» (см. Мф. 23: 1). Его адресаты изменяются в стихе 13 - книжники и фарисей, на которых он произносит семь бед. Матфея 23:23 специально адресовано этим двум группам.

По мнению Р.Франса, как в Матф. 23: 3, так и в ст.23 утверждение преподавания книжников служит одной из сторон контраста, но акцент в обоих случаях лежит на другой стороне. В Мф. 23: 3 Иисус в сущности говорит: «Вы можете следовать их учению, но не подражаете их поведению». В Мф. 23:23, вступление слов Иисуса: «Продолжайте соблюдать правила отделения десятины, не позволяйте этому отвлекать вас от более значимых вопросов Закона». Бломберг правильно замечает, что «если и требуется [десятина] в эпоху Нового Завета, то это должно определяться на основании других отрывков». Этот отрывок концентрируется на внимании книжников и фарисеев к десятине из специй, пренебрегающих более значимые вопросы Закона, а не вопрос непрерывности и разрыва. Иисус здесь не говорит о значимости этой заповеди для уверовавших народов в Царстве Божьем, но как и в ст. 16-22 он обсуждает, какую роль играет культ (упоминание жертвенника в храме) в тогдашней жизни верующих иудеев.

Луки 18:9-14. В Евангелии от Луки 18 Иисус рассказывает притчу о сборщике налогов и фарисее. Бломберг правильно рассматривает ее, как двухточечную притчу. Главная точка внимания Иисуса - это не десятина или соблюдение заповедей, а смирение: «Тот, кто возвышает себя, будет унижен, и… тот, кто унижает себя, будет возвышен». В этой притче Иисус снова не запрещает десятину. Однако, оправданный, сборщик налогов, нигде не говорил, что он давал десятину. Это было бы неуместными и неадекватным, чтобы попытаться сделать какие-либо дополнительные выводы относительно десятины из этой притчи. Иисус никогда не говорит людям прекращать давать десятину; он говорит, что десятина является частью Закона и что ее следует практиковать с правильным отношением.

Десятина в Покое в Новом Завете

Евреям 7. Как Дюваль и Хейз утверждают: «Большая часть послания Библии встроена в более крупные единицы текстов. Обнаружение этого послания требует от нас сделать наблюдения на уровне общего дискурса». Когда текст понимается в его литературном контексте, двусмысленность может быть смягчена и и вторичные значения лучше дифференцируются.

Литературный контекст. Евреям 7: 1-10 является независимой единицей, которая имеет небольшую по объему, но значительную роль в аргументации послания к Евреям, которая связывает ст. 1 и ст. 9-10. Гатри ссылается на сдвиг в ст. 1, как сдвиг на высоком уровне и ст. 10 как сдвиг среднего уровня. Наставление в Евр. 5: 11- 6: 20 изменяется на теологическую экспозицию в Евреям 7: 1, которая указывает на возвращение к обсуждению, которое началось в Евреям 5: 1-10 относительно высшего священства. Сдвиг в Евр. 7:10 - сдвиг медианного уровня, потому что теологическая экспозиция продолжает использовать фундамент, заложенный в Евр. 7: 1-10, чтобы доказать превосходство высшего священства Иисуса.

Аргумент послания Евреям можно рассматривать как следующую основную линию аргументов: жертва Иисуса выше, поэтому не возвращает человекка к его прежним делам. Чтобы доказать превосходство жертвы Иисуса, автор показывает, что, хотя Иисус превосходит ангелов, он временно понизился, так что его первосвященство могло быть совершенным подобно левитам. Вслед за этим автор показывает, что священство Иисуса превосходит священство Аарона на основе выделения Богом (Евр. 5: 1-10). За этим следует демонстрация превосходства священства Мелхиседека над левитами. Наконец, на основании Пс. 110: 4, священство Иисуса объявляется таким же, как Мелхиседека, который имеет значение большее, чем левитское священство. Это поддерживается серией вспомогательных аргументов. Рассматриваемый раздел, Евр. 7: 1-10 пытается доказать, что священство Мелхиседека выше левитского священства.

Экспозиция. Евреям 7 начинается раздел (Евр. 7: 1-10: 25), который утверждает, что Иисус является исполнением обещаний ВЗ и что его служение больше, чем служение левитов. Автор начинает с заявления, что Мелхиседек остается священником навсегда. Он продолжает свою речь пятью аспектами описания Мелхиседека: (1) царя Салема; (2) священник Бога; (3) тот, кто встретил Авраама и которому Авраам дал десятину; (4) царь праведности; и (5) царь Салемский, то есть царь мира. Далее следует отсылка на отсутствие генеалогии Мелхиседека, в которой он напоминает Сына Божьего. В этих первых трех стихах есть только одна важная тема: Мелхиседек остается священником навсегда. Все остальные мысли вторичны. Совместно со ст. 4 указывается следующая фазу аргументации, а не сдвиг во времени. Стихи 4-8 составляют значительную теологическую секцию, потому что они содержат «доказательства», которые будут составлять аргументацию автора.

Поскольку главная цель Евр 7: 1-3 - продемонстрировать величие Мелхиседека, ст. 4, гласит, что Мелхиседек великий. Евреям 7: 4-10 содержит три конкретные причины (или доказательства), что священство Мелхиседека было выше левитского священства. Во-первых, Мелхиседек больше, чем Авраам, из-за добровольного предложения десятины Авраамом ему. Тот факт, что Мелхиседек получил десятину от Авраама является главным аргументом в пользу превосходства Мелхиседека. Левий и Аарон были потомками Авраама. Когда автор послания Евреям говорит, что «даже Левий отдал ему десятину», превосходство священства Мелхиседека здесь доказано. Поэтому священство Мелхиседека превосходит левитское священство.

Во-вторых, Мелхиседек оказывается большим, потому что он был единственным, кто благословил Авраама, а не наоборот. Большим был тот, кто благословил меньшего, а меньший - получатель благословения. Поскольку левиты являются потомками Авраама, священство Мелхиседека было большим.

В-третьих, левитские священники обычно служили после достижения определенного возраста (будь то 20, 25 или 30) и в конечном итоге прекращали свое служение. Со временем они умирали. В то время как потомки Авраама давали десятины священникам, которые умрут, Авраам отдал свою десятину священнику, который живет. Таким образом, это третье показание высшего священства Мелхиседека.

Поскольку Мелхиседек мог выполнять функции священника не будучи из левитского рода, Иисус также не может не считаться священником. Кестер справедливо делает вывод, что «левитская власть основана на Законе Моисея (7: 5b), о перемене которого автор позже будет говорить (7: 11-19)».

Таким образом, настоящий отрывок был написан для доказательства одной богословской истины: Мелхиседек был больше, чем Авраам и, следовательно, священники. Как это вписывается в общий поток аргументов? В непосредственном контексте автор применяет Пс. 110: 4 («Ты священник вечно по чину Мелхиседека») в Евреям 7:17 – к Иисусу. Поэтому, поскольку Иисус в чине Мелхиседека (Евр.7: 17), и потому, что священство Мелхиседека превосходит левитское священство (Евр. 7: 1-10), священство Иисуса превосходит левитское священство. После этого, как автор переходит к следующему разделу в Евреям 8: 1-2, и у него показан следующий образ: Иисус, главный первосвященник, совершил высшую жертву (Евр 8: 3-10: 25).

Должны ли десятины продолжать существовать? Сторонники десятины по существу соглашаются с приведенным выше анализом относительно основного значения Евр 7: 1-10. Однако, они продолжают анализ следующим образом. Если Мелхиседек больше, чем левиты и это тип Христа, то кого изображает Авраам? Ответ на этот вопрос - «христиане». Однако эта интерпретация имеет несколько проблем. Во-первых, если бы Авраам был изображением христиан, то его десятина была добровольной. Она была предложена, как «благодарение за победу». Это не изображение десятины во времена Закона, и не модель, которую отстаивают сторонники десятины сегодня.

Во-вторых, использование этого отрывка для поддержания заповеди десятины приводит к аналогии или типологии дальше, чем это делает автор послания Евреям. Эллингворт правильно заметил, что «действие Авраама не связано с порядком закона Моисея, и это не проблема евреев». Это приводит к главному возражению: автор послания Евреям не пытался спорить о продолжении практики десятины в этом отрывке. Анализ структуры и совокупность аргументации послания Евреям продемонстрировали это.

Если кто-то хотел бы доказать продолжение приношения десятины среди авторов НЗ, он должен был создать аргументацию, имеющую конкретно эту цель. Отрывок Евр.7 может быть использован как вторичное, подтверждающее заявление. Важно помнить следующее: автор послания Евреям спорил о превосходстве Мелхиседека над Левитским священством. Ссылка на десятину является иллюстративным, вспомогательным утверждением. Простое описание десятины, как имевшее место в конкертное время, не требует ее постоянного продолжения. Описание не соответствует цели.

Моррис так кратко изложил эту мысль: «Автор хочет, чтобы его читатели не сомневались в превосходстве Христа над любым другим из священников, и видит таинственную фигуру Мелхиседека, как мощную иллюстрацию этого превосходства».

Общие выводы

Данные периода до Закона Моисея приводят нас к выводу, что никакая система десятин еще не существовала, и никакая заповедь десятины не была записана. Все приношения до Закона Моисея, были добровольными. Обсуждение Закон Моисея показало, что ежегодное приношение израильтян значительно превышало десять процентов. Мы также увидели, что единственные полномочные получатели десятины были левиты, и что левиты не были заменены пасторами, но левитское священство исполняется в некотором смысле христианами. В исторических и пророческих книгах, мы увидели печальный отчет о непослушании Израиля. Конкретные контексты этих отрывков делают их неуместными, для использования в поддержку продолжения исполнения заповеди десятины для новозаветной эпохи.

Из трех отрывков, в которых упоминается десятина в Новом Завете, ни один не может быть соответствующим образом свидетельствовать о продолжении десятины в новозаветном периоде. Ни один из этих отрывков не имеет десятины в качестве основного предмета или конечная точки обсуждения. В Мф. 23:23 основное внимание уделяется более важным аспектам Закона, которыми пренебрегали книжники и фарисеи; упоминается десятина только кстати, и слова Иисуса направлены на книжников и фарисеев, которые были частью системы закона Моисея. Притча у Луки 18: 9-14 предписывает слушателям Иисуса смирение, а не давать десятину. Наконец, отрывок Евр.7: 1-10, который является частью более крупного аргумента, был написан для демонстрации превосходства священства Мелхиседека над левитским священством.

Если ссылки на десятину в Матф. 23 и Луки 18 являются случайными, и если в Евр 7 упоминается десятина только для того, чтобы предоставить одно из трех доказательств о превосходстве священства Мелхиседека, означает ли это, что Новый Завет молчит по вопросу предоставления десятин? Как видно, это так. Однако факт остается фактом, что, несмотря на сомнительные экзегетические основания, на которых основывается аргументация продолжении десятины в новозаветную эпоху, ее сторонники часто аргументируют не экзегетическими, а более масштабными систематическими богословскими основаниями. Поэтому вторая часть этой статьи будет посвящена противопоставлению аргументам, связанным с более широкими систематическими соображениями, и будет рассмотрена реконструкции библейской модели для дарования приношений Господу.