Лихошерстов - Итоги донатистского раскола в Славянском Евангельском Движении

Итоги донатистского раскола в Славянском Евангельском Движении

1. Теология “разбитой кружки” Ч. Сперджена против донатистского мышления Р. Савочки о “чистых сосудах”

«Бог не действует через грешных людей и точка». (Роман Савочка)

«Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый». (Апостол Павел 1 Тим. 1:15).

«Не ищите золотого ковша, чтобы напиться из Источника жизни. Даже из разбитой глиняной кружки вода жизни остается чистой, ибо жизнь — в воде, а не в посуде»[1]. (Чарльз Сперджен)

Как сторонники, так и противники нового донатистского раскола Евангельской Церкви должны признать неоспоримый факт: отправная точка христианской теологии начинается не с самовозвышения, а с апостольской исповеди: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом» (1 Кор. 15:9). Павел не строит своё апостольство на идее собственной чистоты, а на даре благодати: «Благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1 Кор. 15:10). Этот скандал благодати обретает ещё больший масштаб в эпизоде, когда самую помазанную проповедь в день пятидесятницы (Деян. 2:14-36) говорит служитель, который до этого трижды отрекался от Христа. Парадоксальным образом сила этой проповеди заключается в том, что её говорит не праведник, а прощенный предатель. Это превращает проповедь не в обличение сверху, а в крик снизу, в котором идея «чистоты уверовавших» разваливается, потому что здесь нет чистых. Сам апостол Петр — это ярчайший символ «анти-донатизма». Первый камень, который должен был полететь в грешников, застревает в руке проповедника, потому что этот проповедник сам стоит по ту сторону справедливости. Помазание здесь — это не личная безупречность носителя, а власть говорить от имени прощающего Бога. Если бы Петр не отпал, его проповедь и служение были бы моральным стандартом для «чистых» донатистов. Но так как он отпал, его призвание и служение становятся таинством Божьего промысла. В итоге апостол Петр — «Камень», о который и разбивается донатизм[2]. Это истина о том, что в Новом Завете Бог говорит устами тех, кто от Него не единожды отрёкся и предал, но все же был Им помилован, воскрешен и посажен на небесах (Еф.2:6).

Чарльз Сперджен (имевший греховную слабость табакокурения) часто говорил о себе как о треснутом сосуде, через который всё же течёт живая вода. Суть его теологии разбитой кружки проста: Бог использует не идеальные сосуды, а помилованные: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7). Обратите внимание: «глиняных», а не золотых. Не безупречно отполированных, а хрупких, с трещинами и неприглядной внешностью. В понимании Сперджена, «Бог не ищет совершенных людей; Он ищет тех, кого может сделать орудием Своей милости». Таким образом, сила — в воде, а не в кружке; в Евангелии, а не в проповеднике; во Христе, а не в носителе. Сперджен неоднократно подчёркивал немощь служителя и абсолютную зависимость от благодати. Если требовать золотого ковша, мы останемся без воды. Если ждать безупречных сосудов — мы никогда не услышим Евангелие[3].

Один из самых влиятельных теологов XX века Карл Барт, говоря о человеческой немощи и Божьем величии, писал: «Слово Божье не становится менее истинным от того, что его произносят лживые уста. Наше спасение и действие благодати покоятся на Божьей верности, а не на нашей способности быть "достойными" проводниками»[4]. Здесь его главный тезис в том, что святость Церкви коренится в действии Бога, а не в моральной безупречности её членов. Мне жаль, что вчерашний борец с лжеучениями Евгений Тайц поддержал ересь донатизма Романа Савочки. Это значит, что у евангельского христианина, по сути, есть два пути: путь «духовного Олимпа» Е. Тайца и Р. Савочки, где надменные моралисты объявляют себя хранителями «чистоты», проповедуя о том, что Бог не действует через грешников и точка. И второй путь, путь Голгофы, где человек бьёт себя в грудь и говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику» (Лк. 18:13). Ослепшие сторонники первого пути не видят, что наша Церковь стоит не на «чистых сосудах», а на пронзённых руках Спасителя. И если Бог использует глиняные, треснувшие кружки — значит, надежда есть для каждого из нас.

Опасность культа «чистого сосуда» Романа Савочки заключается в том, что на первый взгляд эти идеи святости и чистоты звучат благочестиво. Но она теологически опасна, так как что в ней незаметно смещается центр: вместо Христа — моральный контроль; вместо благодати — подозрение; вместо покаяния — клеймо, что грешника поймали и сняли, а не Дух Божий привёл его к покаянию. Дитрих Бонхёффер предупреждал: «Когда человек начинает строить общину на идеале, а не на Христе, он разрушает её»[5]. Павел не говорил: «Я первый из святых». Он сказал: «Я первый из грешников». И потому Бог его использовал. Там, где провозглашается культ безупречности, неизбежно появляется фарисейство: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди…» (Лк. 18:11). Это молитва не разбитой кружки, а полированного сосуда — и она не была принята Богом.

2. Благодарность защитникам теологической здравости за их ответ донатизму

Прежде чем перейти к выводам, я хочу выразить искреннюю признательность всем служителям, братьям и сестрам, которые в это непростое время бескомпромиссно встали на защиту Евангельской ортодоксии и здравого учения. Я восхищен тем, что ваша позиция — это не просто частное мнение, это живое доказательство того, что Тело Христово обладает духовным иммунитетом и способно вовремя распознавать догматические опасности и ереси. Когда сегодня мы столкнулись с чрезвычайно мощным наездом мародёров-донатистов на Евангельскую ортодоксию, которые, спекулируя на человеческих падениях, пытаются разрушить сам фундамент благодати и объективность Божьих таинств, Писание напоминает нам: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому... а не по Христу» (Кол. 2:8).

Моя благодарность вам — это не просто дань вежливости, а важное свидетельство того, что наша Протестантская Церковь все еще обладает духовной рецепцией — способностью различать догматические угрозы и реагировать на них с решительностью, унаследованной от апостольской традиции. Я радуюсь, что именно ваши голоса не позволили новым донатистам сделать Божью благодать заложницей человеческой биографии и фасадной фарисейской «святости». Способность Церкви видеть такие опасности и возвращаться к здравой Евангельской ортодоксии — это не консерватизм, а жизнь в Духе, Который «дышит, где хочет» (Ин.3:8), а не там, где Ему разрешат администраторы «чистых».

Геннадий Мохненко один из первых увидел опасность «святой простоты» донатистов в её трагическом непонимании сложнейших богословских дискурсов. Его способность сочетать радикальное практическое служение с глубоким уважением к догматическим границам веры стала важным противовесом популизму. Геннадий напомнил всем «защитникам пингвинов», что истинное богословие не боится сложностей, а «простые ответы» на глубокие духовные вопросы часто оказываются ловушкой, ведущей к законничеству и жестокосердию. Его голос вернул дискуссии человечность, не жертвуя при этом библейской истиной[6].

Андрей Мотынга очень точно подметил «генитальный гуманизм» Савочки: «Некий Роман Савочка, по недотёпству своему да пустомельству, сморозил ересь. Причем ересь абсолютно банальную, можно сказать — стандартную, с которой Церковь Христова разобралась еще в первом веке. На что ему сначала в письменной, а потом и в устной форме указал доктор богословия Александр Лихошерстов. Роман именно ляпнул лишнее … у Романа нет тормозов, нет ощущения границ собственной компетенции. Поэтому рефлексии на незнакомые темы — лотерея. Может угадать, а может и нет. В итоге Роман оказался в плену рулетки, которую сам и раскрутил»[7]. Этот анализ Андрея вскрывает опасную закономерность: когда самомнение подменяет собой компетентность, блогер становится заложником собственного хайпа, разрушая всё на своем пути.

Юрий Кириллович Сипко выразился еще более прямолинейно: «А вот такие публичные наезды как Роман сотворил на бедного Янси, это конечно даже без донатистов просто хулиганство»[8]. Подобная характеристика от многоопытного служителя подтверждает, что методы Савочки не имеют ничего общего с христианской этикой, превращаясь в обычную медийную агрессию. Столь жесткая оценка от «патриарха веры» подчеркивает, что за фасадом «защиты святости» скрывается обычное неуважение к личности и нарушение элементарных норм христианского общежития. Ведь, по слову апостола, «где переизбыточествует грех, там преизобилует благодать» (Рим. 5:20), и никто не имеет права приватизировать её ради хайпа или мести.

Виктор Шлёнкин, как доктор теологии, провел важную параллель между падением Рави Захариас и Филипа Янси, отметив, что «выгодно» отличает последнего именно добровольное признание и уход из публичного служения. Он подчеркнул, что бурная негативная реакция на падение собрата даже после его покаяния — это не по-христиански и в этом нет благодати. В. Шлёнкин напомнил, что каждый человек несет в себе сосуд страстей, и подвергать остракизму того, кто оступился, будучи в «домике» собственного лицемерия — опасно перед Богом[9]. Его теологический разбор возвращает нас к библейскому пониманию греховности каждого, лишая манипуляторов права на роль безгрешных судей.

Тарас ДятлЫк провёл четкую грань между необходимой критикой и циничным блогерством, которое не созидает, а методично разрушает авторитет пасторского призвания. Он подчеркивает, что такие «обличители» часто не являются частью поместных церквей и не имеют наставников, превращая законные вопросы ответственности в бесконечное судилище ради охватов и монетизации. Особую опасность такая риторика представляет во время войны, когда системное обесценивание измотанных пасторов превращается в «стрельбу в спину» тем, кто стоит между овцами и волками. Т. Дятлык напоминает, что истинный пророк, подобно Иеремии, плачет над тем, кого обличает, в то время как циник наслаждается самим процессом публичного разоблачения[10].

РОМАН СОЛОВИЙ, как историк и теолог, говоря о вызовах для пастырского служения во время войны, указал на неразрывное единство духовного опыта сообщества и строгой интеллектуальной дисциплины в богословии, которое «не терпит ригоризма и чрезмерных упрощений». С одной стороны, аутентичное богословие рождается внутри церкви как акт поклонения и служения, будучи ограниченным рамками веры и традиции. С другой стороны, оно является плодом глубокого исследования разума, которое не терпит пренебрежения точностью терминов и отказа от исторической глубины. Автор подчеркивает, что настоящая работа мыслителя заключается в удержании напряжения между верностью традиции и интеллектуальной честностью, не позволяя обесценивать священные понятия ради сиюминутной выгоды. Таким образом, богословие защищает живую веру от деградации и «смерти от глупости»[11].

Игорь Туник прямо и неоднократно указывал Роману Савочке на его деструктивную реакцию на конструктивное обличение. Вместо честного диалога Р. Савочка опустился до прямых оскорблений, обвиняя в «блуде» каждого, кто просто ставит лайки под постами его оппонентов. В качестве важного урока для Романа Игорь поделился личным опытом того, как в своё время он сам был спасен одним братом от серьезного теологического заблуждения — ереси модализма. Он подчеркнул, что способность принять обличение и исправить свой путь является признаком духовной зрелости, а не слабости. Своим примером он показал: тот, кто искренне любит истину, благодарен за исправление, в то время как лжец и гордец видит в нём лишь попытку «закрыть рот»[12].

МАКСИМ АБРАМОВ, капеллан Национальной гвардии Украины, проявил высокий профессионализм, терпение и мужество, предоставив свою медиа площадку для обсуждения сложнейшей богословской темы о донатизме. Как отличный модератор, он сумел направить диалог в конструктивное русло, не допуская хамства и личных нападок, в отличие от тех ресурсов, где оппонентов вместо аргументов награждают ярлыками вроде «пациент». В ходе дискуссии Максим продемонстрировал глубокие и зрелые суждения, которые выгодно отличались от поверхностных диагнозов «критиков из студий». Его участие как миротворца во многом способствовало гармонизации атмосферы и поиску путей для разрешения острого конфликта между сторонами. Вместо того чтобы «обрезать углы» у Истины ради популярности, он создал пространство, где уважение к церковным догматам и личности стоит выше медийных охватов. Такая позиция действующего капеллана на деле доказывает, что христианская этика и достоинство могут сохраняться даже в самых жарких теологических спорах в отличие от тех духовных «скиний», где подобная этика конфликта давно уже стала дефицитом.

ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ записал замечательное видео «Как не стать еретиком», которое должен посмотреть каждый протестант и в котором он даёт пять простых шагов, как нам с вами не повторять ошибки еретиков, в том числе и тех, которые заявляют сегодня «Я — донатист». Евгений подчеркивает «пагубный» характер этих ересей, «то есть ведущими человека в погибель». Автор рекомендует знать историю христианства, знать основные ереси, которые Церковь уже распознала и осудила. Он напоминает всем нам: «Это история вашей духовной семьи, неужели это вам не интересно?». Для того чтобы сохранить себя от ереси, мы должны «держаться основных христианских исповеданий веры», практиковать общецерковные исповедание Символа Веры, «быть осторожным с новшествами», так как Дух Святой действовал и до вас, тысячи богословов и пасторов размышляли над теми же текстами, и если никто в истории не увидел того, что увидели вы, то это не повод для восторга, а повод для осторожности[13].

Мария Ветрова, будучи творческим блогером, выразила всю абсурдность донатистской логики Р. Савочки в песне о том, как святая жизнь якобы спасает нас: «Только Я Господь для Себя Самого, крепость Своя и щит, На Меня уповало сердце Моё, и Я услышал Себя. Я извлек Себя из глубокого рва, на камне поставил Себя. Новую песню родил Я в устах, буду вечно славить Себя!» Этот едкий сарказм Марии обнажает истинную природу современного фарисейства, где место Бога в центре поклонения незаметно занимает собственное «Я», раздутое от сознания мнимой святости. Такая художественная форма обличения наглядно показывает, что донатизм, в конечном итоге, приводит лишь к духовной изоляции, самолюбованию и идолопоклонству, где человек поет псалмы самому себе, полностью утратив нужду в реальной Божьей благодати[14].

СЕРГЕЙ ДЕМИДОВИЧ справедливо отметил, что «страстное обличение согрешивших ещё не гарантирует собственную святость», напоминая древнюю истину: громче всех «держи вора» часто кричит сам вор. В своих рассуждениях он подчеркнул, что между истеричным, постоянным поиском чужих грехов и позицией тех, кто толерантен ко греху или прикрывает его, существует огромное расстояние для здравости. Этот призыв к духовной трезвости обличает методы современных «блюстителей чистоты», чья активность в соцсетях часто превращается в банальную травлю. С. Демидович фактически указывает на то, что истинная апологетика не должна превращаться в христианское свинство, где за ширмой борьбы за чистоту скрывается отсутствие элементарного уважения к личности. В результате именно это умение сохранять дистанцию от крайностей — между фарисейской яростью и «гиперблагодатным» попустительством — и определяет подлинную христианскую зрелость[15].

Особенно примечательно и горько наблюдать за тем, как в последние два года в "Скинии" Евгения Тайца изменилось отношение к самому Сергею Демидовичу. С того момента, как он позволил себе конструктивно критиковать их позицию, ведущие этого канала на регулярной основе изливают в его адрес желчь, насмешки и прочие интеллектуальные экскременты. В скинии «хамов» это уже превратилось в системное и низкопробное сведение счетов, когда «согрешившего» по мнению этих блогеров брата превращают в мишень для насмешек. Но где здесь христианское великодушие и прощение? Мы не видим в Писании, чтобы апостол Павел в своих посланиях регулярно высмеивал бы и умалял авторитет апостола Петра за его предательство Христа и отказ есть с язычниками.

Почему же тогда совесть сторонников Е. Тайца и Р. Савочки, будучи столь чувствительной к сексуальным грехам, молчит по отношению к фактам конкретного медийного буллинга? Подобная травля в отношении Сергея Демидовича лишний раз подчеркивает: в «скинии хамов» медийные охваты и конъюнктурные интересы стали гораздо важнее, чем уважение к личности и братская любовь. Любой христианин может оступиться и упасть, но злобно хихикать в своих «чистых» студиях о нем более двух лет — в этом нет благодати, как сказал бы доктор В. Шлёнкин. Если на светской работе в Европе и Америке за подобное систематическое унижение коллеги виновные понесли бы суровую ответственность, то здесь это выдается за "ревность об истине", хотя на деле является лишь симптомом глубокого духовного кризиса.

Неудивительно, что следующим этапом деградации этих лжедеятелей и противников здравого учения Церкви Христовой, становится их открытая и публичная поддержка новой ереси донатизма. В своей программе от 8 февраля 2026 г. (тайм-код 12:24-12:30) Е. Тайц прямо говорит о причинах такого предательства Истины: «Савочку надо беречь, так как у него большой канал». Печально, что те, кто еще вчера боролся с лжеучениями, находятся сегодня по другую сторону теологической здравости и общецерковного консенсуса. Более того, собирая пожертвования с христиан по всему миру, «Скиния» Е. Тайца использует эти средства для пропаганды того, во что подавляющее большинство христиан не верит, поскольку донатизм осужден как раскол и ересь и не исповедуется никем, кроме некоторых маргинальных последователей Р. Савочки. Таким образом, инициируемый Р. Савочкой новый донатистский раскол продемонстрировал полную утрату теологической компетенции в христианской медиасфере на примере ЕВГЕНИЯ ТАЙЦА и АЛЕКСА ШТЕЙНГАРДТА, которые не просто поддержали ересь донатизма, но своим хамством и переходом на личные оскорбления проявили в своем поведении не качества божественного Логоса, а всего лишь греховные атрибуты Его недостойного медийного симулякра.

Самая лёгкая стратегия в этом споре заниматься очернением личности оппонента, в чем и преуспели сторонники вышеупомянутых блогеров. Но, позвольте, а где настоящие аргументы в поддержку вашего донатизма? Их просто нет! Эти блогеры по шесть часов занимаются в прямом эфире пустомельством и бабьими баснями, чтобы в итоге родить мышь. Однако именно в этот момент и происходит подмена эпистемологического критерия Истины риторическим эффектом: подлинное различение духов и еретических учений уступает место примитивной моральной маркировке и брендовой конъюнктуре, а богословский анализ — медиальному упрощению на уровне не особо компетентного лидера малой группы.

Особенно опасно, что подобная деградация происходит под лозунгом «защиты Церкви и ее святости». На деле же Церковь обкрадывается дважды. Во-первых, у неё похищают благодать, внушая верующим, что Бог якобы перестаёт действовать там, где служитель оказался недостоин, как учит блогер-еретик Р. Савочка. Во-вторых, у неё отнимают Логос — терпеливую работу с текстом, традицией и аргументами оппонента, как это делают в своей некомпетентной полемике Е. Тайц и А. Штейнгардт. Я уже представлял свидетельства и доказательства того, как на деле указанные выше персоналии, не прочитав работу, начинают ее обсуждение; не разобрав аргумент, клеймят автора; не процитировав текст, приписывают намерение; не зная азов и основ христианской догматики, считают анализ лжеучения объявлением анафемы. Это уже не богословие и не журналистика, а медийная алхимия, превращающая сложную мысль оппонента в удобный образ врага. Так возникает симулякр правды: он звучит громко, выглядит благочестиво, но не имеет онтологического веса и Духа Божьего.

3. Р. Савочка против Р. Савочки: как не выйти на самого себя? Теологический шаг и мат блогера-донатиста Романа горе-теологу Савочке

В любом расследовании главное — не стать его фигурантом. Но Роман Савочка, по всей видимости, запутался и в своих обличениях, и в своем собственном низкопробном «богословии». В комментариях сторонники Р. Савочки утверждают, что мы зря его критикуем, так как у него нет учения, как целостного, сформированного представления о действии Бога и Его благодати в таинствах. И отчасти эти люди правы: Р. Савочка хайпожер, а не учитель. Настоящий учитель от Бога вникал бы в себя и в учение Церкви, а не становился бы проповедником многократно осужденной ереси донатизма. Внутренняя несогласованность его ригористской экклезиологии очень быстро приводит этого блогера от здравого тезиса к догматическому разрыву. Рассмотрим два взаимоисключающих догматических утверждения Романа Савочки.

В своей программе от 4 февраля 2026 г. «Молитесь за меня. Ситуация накаляется.» (тайм-код 13:54-14:47) Р. Савочка утверждает следующий тезис: «Если вам преподавал водное крещение служитель, а в это время оказалось, что он жил в блуде. Действительно ли его крещение? Если вас венчал пастор, но потом оказалось, что он давно уже живёт тройной жизнью, действительно ли его венчание? Может быть. Почему? Потому что протестанты, мы как евангельские христиане, мы не верим в посредников. Когда кто-то вам преподаёт водное крещение, он просто вас держит в воде, он вам ничего не передаёт. Вы даёте обещание Богу напрямую. Поэтому если вы узнали, что человек, который вас крестил он там где-то это всё нормально. Я не говорю, что ваше крещение не действительно».

Вот она, отправная точка здравой христианской теологии: не чистота посредника, а святость Христа имеет значение, не Олимп безупречных, а колени кающегося. Здесь Р. Савочка звучит как здравый богослов. Но далее начинается конфликт двух мировоззрений: благодати и «чистоты», креста и морального перфекционизма, разбитой кружки и якобы безупречного сосуда. И как только камера смещается на грешного служителя, тут же проявляется «феномен донатизма»:

Так, в этой же программе «Молитесь за меня. Ситуация накаляется» от 4 февраля 2026 года Р. Савочка открыто выступает против всеобщего церковного и богословского наследия антидонатизма, утверждая, что (тайм-код 18:01 – 18:06): «Бог не действует через грешных людей, и точка», отражая тем самым в этом пафосном заявлении мощный донатистский посыл о невозможности для Бога действовать через «грязный сосуд». В чем тут ложь дуализма и двойных стандартов? Р. Савочка пытается убедить нас, что молитва или возложение рук «не от тех» служителей — это чуть ли не проклятие. Но подождите:

1. Если Бог совершает по признанию этого блогера великие Таинства (Крещение) и великие благословения (Венчание), несмотря на несовершенство сосуда...

2. ...то почему тот же Бог вдруг становится «бессильным» в менее значимых проявлениях благодати (рядовая молитва с возложением рук)?

Если благодать Божья проходит через несовершенный и греховный «сосуд» в главном (в крещении и венчании), она проходит и в малом. Пытаясь «разоблачить» всех вокруг, Р. Савочка вышел на самого себя. Оказывается, его борьба с «неправильными служителями» — это просто способ держать аудиторию в страхе и зависимости от его личного «одобрямса». Роман часто говорит о «чистоте», но забывает о суверенитете Бога. Р. Савочка строит свою империю на страхе перед «неправильными» людьми. Но правда в том, что благодать — это подарок Бога, а не лицензия, которую выдает блогер из YouTube. Роман, перестань играть в «контролера благодати». Ты сам признал, что Бог действует без посредников. Зачем же ты тогда пытаешься втиснуться в узкое донатисткое ложе между Богом и людьми в роли главного цензора?

Историческое христианство утверждает: благодать — это дар Бога, а не функция человеческой безупречности. Бог действует по Своему Слову, а не по моральному рейтингу служителя. Если же утверждать обратное, то мы неизбежно приходим к скрытой форме сакраментального магизма, где духовная реальность зависит от «качества сосуда». Это не Евангельская теология, а обновлённый вариант древнего шаманизма, за который Роман Савочка получил бы хорошую затрещину от своих богословски образованных дедов. И потому вопрос остаётся принципиальным: верим ли мы в суверенного Бога, действующего через Свое обетование, или в Бога, чья сила ограничена моральным состоянием человека? От ответа на этот вопрос зависит не только богословская последовательность, но и сама устойчивость церковной жизни. Церковь всегда стояла перед искушением сделать таинства заложниками человеческой святости. Однако нельзя одной рукой признавать суверенитет Бога в Крещении, а другой — пугать людей «плохим помазанием» служителя. Либо Бог действует через Свое Слово и обещание, либо Р. Савочка верит в магию, где всё зависит от «качества» человека. Но кто тогда наш Бог? Бог-Вседержитель или Он заложник репутации блогеров?

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос учил, что «…всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мтф. 12:25). По сути, это приговор любому противоречию. Любая система (от здания до государства и личности) существует только пока её основание (фундамент, ценности, предпосылки) поддерживает то, что на нём построено. Как только возникает отрицание, система входит в состояние логического и физического коллапса. Нельзя строить здание, где фундамент отрицает стены. Если признаётся, что Бог действует поверх человеческих несовершенств в таинствах Церкви, но одновременно «качество сосуда» возводится в абсолют в вопросе молитвы, — разрушается само понятие Благодати. Это не просто логическая неточность, это богословский приговор Роману Савочке. Система, основанная на избирательном применении принципов, неизбежно начинает пожирать саму себя. Она превращает веру из упования на Вседержителя в страх перед «неправильным» человеком. И когда критерием истины становится не Слово Божье, а человеческий фильтр, истина размывается, уступая место банальной манипуляции.

И потому как бы громко ни звучали заявления Р. Савочки о «гонениях» и мнимых «угрозах», любая система, в которой Бог «суверенен» в одном и «бессилен» в другом по желанию человека, рушится под тяжестью собственной алогичности и противоречий (Ис. 46:9–10; Дан. 4:32). Наша сила и благодать от Бога (2 Кор. 3:5; Иак. 4:6). И это «преизбыточная сила» всегда будет приписана Ему, а не человеку (2 Кор. 4:7; 1 Кор. 1:29–31). Если же мы требуем абсолютной безупречности как условия принадлежности к Церкви (1 Ин. 1:8), то мы тем самым закрываем единственную дверь, которую Христос открыл для нас Своей кровью (Евр. 10:19–20; Ин. 10:9).

4. Так в чем же неправ Р. Савочка? Истина, которая убивает, а не исцеляет… (2 Кор. 3:6)

Новый донатистский раскол Романа Савочки и его попытка выделить из Евангельской среды некое абстрактное сообщество «чистых» повторяет, по сути, то, что уже было в истории (Ккл. 1:9). Фарисеи времен Христа тоже были движением «отделенных святых» (Лк. 18:9–12). Они еще в большей мере стремились к чистоте (Мф. 23:25). Они тоже отделялись от «нечистых». Они ревновали о законе (Рим. 10:2). Но трагедия заключалась в том, что Иисус Христос пришёл не к ним — по крайней мере, не в том смысле, в каком они ожидали. Он не подтвердил их систему самоправедности (Лк. 16:15). Более того, именно им Он сказал самые тяжёлые и гневные слова Нового Завета: «Горе вам…» (Мф. 23:13–33), предупреждая, что они «примут тягчайшее осуждение» (Мк. 12:40), потому что внешняя святость, построенная на самоутверждении, становится духовной гордыней (Притч. 16:18).

Попытка похвалиться человеческой праведностью перед Богом омерзительна не потому, что Бог против святости, а потому что она подменяет Его благодать человеческими заслугами (Гал. 2:21; Рим. 10:3–4). Именно здесь рождается дух донатизма. Когда мы погружаемся в богословские споры о чистоте Церкви, легко забыть: Бог — не прокурор, ищущий любую процессуальную ошибку, для того чтобы осудить грешника, а любящий Отец, бегущий навстречу блудному сыну (Лк. 15:20). Он по-прежнему радуется каждой маленькой молитовке на земле (Пс. 50:19; Лк. 15:7). Донатизм же в своей сути стремится сделать Церковь «закрытым клубом для идеальных», где каждый серьёзный грех становится основанием для окончательного исключения. Но Евангелие открывает для нас совершенно иную картину, абсолютно новые грани Божьей любви к человеку, где Христос не строил трибуналов, а создавал пространство покаяния (Ин. 3:17), где Спаситель не наслаждался разоблачением, а поднимал упавших (Ис. 42:3). Христос не превращал слабость человека в публичный спектакль — Он возвращал ему достоинство (Лк. 22:32).

Вспомните Петра на берегу Тивериадского моря (Ин. 21:9–17). После его сокрушительного падения и троекратного отречения (Лк. 22:61–62) Христос не устраивает ему публичный допрос с припоминанием каждой ошибки. Он не выставляет ему «диагноз» и не лишает права голоса (Рим. 11:29). Он просто готовит для него завтрак на углях и трижды спрашивает о любви. Это и есть истинное восстановление, когда Творец возвращает достоинство Своему творению через нежность, а не через унижение (Пс. 22:3).

Вспомните Иова, чьи «друзья-богословы» с таким упорством пытались подогнать его страдания в рамки своих правильных, но мертвых схем (Иов 4:7–8). Они защищали свою «истину», поливая грязью страдающего праведника (Иов 16:2). Их логика была безупречна: страдание — следствие греха. Наверняка ты тихарил, брат. Они пытались возвещать эту истину, но без сострадания. Однако, когда явился Бог, Он обличил не страдальца, а самоуверенных защитников этой теологии самоправедности и воздаяния (Иов 42:7). Бог не дал Иову объяснение, но Он подарил ему, а не им, Свое Присутствие (Иов 42:5). Оказалось, что одна минута в Его свете стоит больше, чем тысячи томов правильных слов, лишенных сострадания (Пс. 72:28). И гнев Иова растаял в благоговейном поклонении.

Вспомните женщину, взятую в прелюбодеянии (Ин. 8:3–11). Толпа уже была готова совершить свой «праведный суд», сжимая в руках камни (Ин. 8:7; Лев. 20:10) — точно так же, как современные критики в студиях сжимают свои едкие комментарии. Но Христос наклонился к придорожной пыли (Ин. 8:6), и что-то начертав там, уравнял судей с подсудимой в их собственном приговоре совести (Рим. 2:1). Его молчание разрушило их ярость, а Его слова «И Я не осуждаю тебя» дали ей шанс на новую жизнь (Ин. 8:11; 2 Кор. 5:17).

Современный донатизм Романа Савочки — это не просто древняя ересь, взятая из учебника истории. Это искушение сердца (Иак. 1:14). Это страх, что Бог недостаточно строг (Пс. 102:8–10). Это желание взять контроль над тем, через кого Ему действовать (Рим. 9:20–21). Это попытка поставить фильтр между Богом и людьми (1 Тим. 2:5). Но благодать не лицензируется блогерами (Еф. 2:8–9). Она не проходит через отдел кадров человеческой чистоты. Она исходит от распятого и воскресшего Христа (Рим. 5:8). Если Бог действовал через Петра после отречения (Деян. 2:14), если Он поднял Давида после падения и дал ему новые псалмы (2 Цар. 12:13; Пс. 50), если Он дал Иову не объяснение, а Своё присутствие (Иов 42:5), если Он не побоялся прикоснуться к грешнице (Лк. 7:37–48) — тогда, возможно, нам стоит бояться не того, что Бог слишком милостив, а того, что мы можем оказаться слишком суровыми (Мф. 7:2). Святость Бога не хрупкая. Она не ломается от контакта с кающимся грешником. Она побеждает его Своей любовью (Рим. 5:20). И Церковь наша всегда стояла и стоит не на безупречности служителей (1 Кор. 3:5–7), а на верности Христа (2 Тим. 2:13).

Вот почему любая теология, которая лишает человека надежды (Еф. 2:12–13), которая бьет лежачего (Притч. 24:17) и презирает покаяние (Рим. 2:4), — это не теология Христа. Это лишь шум медийных инструментов и «кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). Настоящая вера не прячется в «комфортных студиях» за броней самоправедности лицемеров, торгующих Истиной (анафема еретику Томеву, полная поддержка еретику-донатисту Савочке). Она, как Г. Мохненко и М. Абрамов, идет туда, где больно, где стыдно, где простой человек, а возможно и служитель, споткнулся и упал (Гал. 6:1–2). Если мы защищаем Истину, но при этом теряем любовь к ближнему (1 Ин. 4:20), то мы защищаем не Бога, а всего лишь своих блогеров-идолов (Ис. 2:8). В конечном итоге перед Создателем мы будем отвечать не за количество подписчиков на канале и не за остроту наших обличений (Мф. 7:22–23), а за то, узнали ли мы Его лицо в том упавшем брате, который так нуждался в нашей помощи и сострадании, но в ответ на его публичное покаяние ему в спину полетели лишь камни нового блогерского осуждения и сплетен. Христос защитил взятую в прелюбодеянии женщину, о покаянии которой нам ничего не известно (Ин. 8:10–11). Р. Савочка записал уже семь видео в защиту правоты того града камней публичного осуждения, который он обрушил на раскаявшегося брата Филипа Янси. Но это не Дух Христов (Рим. 8:9) и не Божья любовь (1 Кор. 13:4–7), в этом нет благодати и Божьей милости (Тит. 2:11). По сути, это и есть та фарисейская «истина», которая убивает, а не исцеляет.

Доктор теологии

Александр Лихошерстов



[1] Spurgeon, Charles Haddon. "Work: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 42 Sermon No. 2449 – “The Water and the Vessel”: "The water is none the worse because it flows through an earthen vessel. The grace is nonetheless precious because the man who preaches it is but a poor creature. We do not ask that the vessel should be golden; we are content if the water be pure.”

[2] Miles, Richard. The Donatist Schism: Controversy and Contexts. Liverpool University Press. 2018. Whitehouse, John. "The Course of the Donatist Schism in Late Roman North Africa." In The Donatist Schism: Controversy and Contexts, edited by Richard Miles. Liverpool: Liverpool University Press, 2016.

[3] C. H. Spurgeon, Lectures to My Students [London: Passmore & Alabaster, 1875], «The Minister’s Self-Watch», «The Preacher’s Private Prayer», repr. Hendrickson, 2010, pp. 20–35, 135–150.

[4] Barth, Karl. Church Dogmatics, IV/1. Edinburgh: T&T Clark. 1956 (См. раздел о святости Церкви и её основании во Христе), том IV/1, pp. 643–677.

[5] Bonhoeffer, Dietrich. Life Together. Harper & Row .1939 (1954). Chapter 1: «Community», pp.26–35.

[6] Mokhnenko Gennadiy. (13 февраля 2026). Редуцированное Евангелие и воинствующая простота. Ответ Роману и его медиа-Пастве [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_IqV2wYBUDo

[7] Motinga, A. (2026, February 20). Что бы вы подумали о людях, которые в попытке изобрести велосипед, сломали ему колеса? [Facebook post]. Facebook. https://www.facebook.com/andrei.motinga

[8] Сипко Ю.К. Комментарии под постом Lykhosherstov, A. (2026, February 11). Новый «Донатистский Раскол» Евангельской Церкви Романом Савочкой: Ecclesia Sanctorum vs. Corpus Permixtum [Facebook post]. https://www.facebook.com/alex.lykhosherstov/

[9] Виктор Шлёнкин (19 февраль 2026). А как же Янси? [Facebook post]. Facebook. https://www.facebook.com/Schlenk

[10] Тарас Дятлык (5th December 2025). Роздуми не пастора на захист пасторів. Блог "Being Human" https://dyatlik.blog/2025/12/05/135252/?fbclid=IwY2xjawQTNBdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETExSFRieEU2M2hweHc1djJPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuUQPAy3dJTsz6L2p3B3X2V0OqRBnlDeT3pOzuefbX7q-enVR6z3HrPh-hx1_aem_IJcSj2wfvl6SW5jPuXA7Ow

[11] Роман Соловий (1 марта 2026). О двойной природе боголовия. [Facebook post]. Facebook. https://www.facebook.com/roman.soloviy

[12] Игорь Туник. (23 февраля 2026) Евангельская Ортодоксия и Донатизм Романа Савочки | ПБР | Лихошерстов, Туник, Преподобный. [Video]. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UI-sElyHyF0&lc=UgxWJtt1B3Mhn3Sil8F4AaABAg.ATb-1Q9-a0JATghCgk0LDT

[13] Евгений Егоров. (28 февраля 2026). Как не стать еретиком. [Video]. YouTube

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