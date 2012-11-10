Лизоркин - Новая земля - миф или реальность?

Лизоркин Илья. Новая земля: миф или реальность?

Вступление

Совсем недавно я пролистал великолепно оформленную детскую книжку, написанную известным на западе христианским автором. Книга рассказывала о том, что Бог учел все при сотворении каждого ребенка. Вывод книги: дети могут довериться Богу, потому что Он любит их и заботится о них. Мое внимание, однако, привлекла картинка на последней странице. Отец и дочь прогуливались по вечернему парку. Отец указывал на звезды. Он объяснял ей, что именно там, на небе, они пребудут вечно в общении с Господом и друг с другом.

Этот рисунок заставил меня задуматься о том, как рядовой верующий смотрит на свое будущее. Я пришел к выводу, что популярное представление о том, где верующие пребудут вечно, значительно отличается от учения Библии. То, о чем я хочу поделиться с вами в этой статье, значительно углубило моё понимание Евангелия, важности моего служения и величия славы, ожидающей всех нас. Я верю, что это библейское учение может изменить и вашу жизнь.

Мы начнем наше изучение, обратив внимание на популярное понимание, часто встречающееся в современной церкви. Затем, мы рассмотрим предварительное понимание, изложенное в ветхозаветной части Библии. А в заключение, мы сосредоточимся на полном понимании, изложенном во всем каноне Библии.

Итак, давайте начнем наше изучение вопроса о том, где верующие пребудут вечно, с краткого обзора популярного понимания, часто встречающегося среди современных верующих.

Популярное понимание

На вопрос о том, где верующие пребудут вечно, большинство христиан с уверенностью ответят: конечно, на небесах. Стандартная формулировка надежды, предлагаемой неверующему в случае его или ее покаяния, примерно такова: "Если вы примете Иисуса, как своего личного Господа и Спасителя, Бог простит вам ваши грехи, и вместо того, чтобы пойти в заслуженный вами ад, вы попадете на небо, где вы и будете вечно жить с Господом". Эта формулировка неошибочна, однако, Благая Весть в соответствии с ней, уменьшена в размере, и является, по меньшей мере, однобокой.

Очень часто проповеди провозглашают, что душа умершего верующего не прекращает своего существования, а продолжает жить с Господом на небесах.

( Еще одна характеристика популярного понятия состоит в недостаточном акцентировании важной христианской доктрины о "воскресении из мертвых".

В Апостольском символе вере, предоставляется короткий список основных учений христианства. Он завершается следующими словами: "Веруем также во Святого Духа, Святую Соборную Церковь, собрание святых, в прощение грехов, воскресение из мертвых и жизнь вечную". Эта цитата из раннего церковного богословия показывает, что раннее христианство не адаптировало широко распространенное греко-философское учение о "вечности души", а напротив исповедовало библейское, и таким образом древнееврейское учение о "воскресении из мертвых".

Влияние греческой философии, в особенности учение платонизма о том, что материя сама по себе является злом, а дух - благом, все же, пробралась и успела пустить довольно глубокие корни в мировоззрении многих современных христиан, как на территории СНГ, так и на западе. Я уверен, что вам приходилось слышать, что человеческое тело - грешно, и что, как только человеческая душа освобождается от этого материального обитания, истинная свобода и безгрешность обретается этой душой. Такая формулировка больше сходна с платонизмом нежели, чем с христианством. В соответствии с Библией, материя сама по себе не грешна. Для Павла не человеческое тело, а человеческая, грешная природа (в лексиконе Павла - плоть), унаследованная от Адама, является причиной греха. Великий апостол был полностью убежден в будущем физическом (материальном) "воскресении из мертвых". В свою защиту на суде перед Синедрионом он сказал: "Братья! Я фарисей, сын фарисея! И на суд привели меня за то, что надеюсь на воскресение людей из мертвых" (Деян.22:6). )

Несмотря на то, что проповеди такого рода не противоречат учению слова Божьего, они, однако, значительно уменьшают библейское учение о будущем человека.

Христианские гимны веры и песни прославления также зачастую принимаются членами церкви без достаточной проверки их содержания, так сказать, - на веру. Несмотря на то, что подавляющее большинство гимнов веры, были написаны истинно верующими людьми, и в целом, представляют собой песни, глубоко укорененные в учении Библии, зачастую однако, они учат тому, что якобы только небеса, а не новая земля и новое небо являются местом нашего вечного пребывания. Обратите внимание на слова одного из таких гимнов: "Мой Дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца; друзья, родные, где будут с нами, петь песни славы там у Отца. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить; там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить" [1].

Рассмотрев популярное понимание, широко распространенное в современной церкви, мы можем приступить к исследованию предварительного понимания, данного народу Божьему в Ветхом Завете.

Предварительное понимание

Сначала мы рассмотрим обетование планеты Земля человечеству в целом, а затем обетование земли Ханаана израильскому народу в частности. Итак, что говорит Писание о том, какое наследие Бог первоначально даровал своему лучшему творению? В начале истории Бог благословил человека, поставив его в наиважнейшую должность на земле. Он сказал человеку:

"Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле" Быт.1:28

Наши прародители взбунтовались против Творца, после чего Он изгнал их из Эдемского Сада. Изгнание из сада не являлось наказанием, как об этом полагают многие. Напротив, милость Божия заключалась в том, чтобы не допустить падшее творение вкусить от древа вечной жизни, и тем самым навечно утвердить свою теперь грешную природу. Более того, перед тем как изгнать их из сада, Бог пообещал, что священная война между детьми человечества и детьми сатаны окончится полным поражением сил тьмы. Он сказал, обращаясь к сатане:

"И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" Быт.3:15

Это проклятие также является обещанием благословения человеческого рода. Оно уже исполнилось частично на Голгофском кресте. Сатана, как змей, принес страдания Сыну Человеческому (особенно через действия Иуды), а Сын Человеческий нанес смертельную рану змею, навечно разрушив сатанинские планы, своим воскресением.

Одной ступенью к достижению этой цели было избрание народа Израиля. Он пообещал Аврааму, что тот унаследует землю Ханаанскую:

"И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное; и буду им Богом" Быт.17:18

Во время своей жизни Авраам так и не получил во владение эту землю. Как Стефан сказал в проповеди синедриону:

"Он не дал ему (Аврааму) в наследство ни пяди этой земли, но обещал в будущем отдать ее во владении ему и потомкам его, хотя в то время у Авраама и не было детей" Деян.7:5 (Современный перевод)

Каждая книга Библии была написана, в первую очередь для тех читателей, которые жили во время ее написания. Каждая книга Библии была написана с определенной целью. Книга Бытия была написана Моисеем для израильтян только что вышедшим из Египта для того, чтобы показать им, что Израиль вышел из Египта во исполнение Божественного плана. Что Моисей не был каким-то старым самозванцем, а призванным Богом человеком на осуществление этой миссии. Моисей хотел показать израильтянам, что они не просто направляются в Ханаан как чужеземные захватчики, а напротив как уполномоченные избранники Небесного Императора.

Моисей вел израильтян обратно в Эдемский сад. Моисей стремился дать своим читателям ясное представление о том, где первоначально находится Эдем. По мнению Моисея, израильтяне, идущие в Ханаан, направлялись в землю Эдема. Чтобы подчеркнуть насколько важно израильтянам идти в Эдем, Моисей уделил особое внимание святости той земли, где Бог поселил Адама и Еву. Он говорил о святости Эдема, чтобы объяснить своему народу, что именно в земле обетованной они смогут познать особое благословение – общение с Самим Господом. (Из лекции по герменевтике профессора Ричарда Пратта Реформатской Богословской семинарии; сама цитата взята из текста видео курса по книге Бытия)

Вся Библия, по сути, является историей того, как человечество было изгнано из рая, и того, как Бог возвратил его туда. Библия начинается изгнанием от древа вечной жизни и заканчивается видением того, что каждый, вновь ест от его плода. Взятие Ханаана народом Израильским является важным этапом к осуществлению этого грандиозного плана. Шотландский богослов Антони Хоикма в своей книге "Библия и будущее" пишет: "Заключая завет с Израилем, Бог временно сузил размеры обетований... для того, чтобы проложить дорогу для их окончательного или совершенного расширения".

( О Божьем завете с человеком [2]:

1. Расстояние между Богом и Его творением так огромно, что, хотя разумным созданиям полагается повиноваться Ему как своему Творцу, они, тем не менее, никогда не могли бы обрести Его благословения, если бы Он по Собственной воле не проявил к ним снисхождения через завет. (1 Цар 2:25; Иов 9:32-33; 22:2-3; 35:7-8; Пс 99:2-3; 113:5-6; Ис 40:13-17; Лк 17:10; Деян 17:24-25)

2. Первый завет, заключенный с человеком, был заветом дел; в соответствии с этим заветом Адаму, а в нем и всему его потомству, была обещана жизнь при условии совершенного послушания. (Гал 3:12; Рим 5:12-19; 10:5; Быт 2:17; Гал 3:10)

3. Вследствие своего грехопадения человек потерял способность соблюсти этот завет к жизни, и Господу было угодно заключить второй заветe, именуемый заветом благодати. Бог предлагает грешникам жизнь и спасение через Иисуса Христа - с тем чтобы верой в Него они обрели спасение - и обещает послать Своего Святого Духа всем тем, кто предопределен к жизни, чтобы дать им желание и способность уверовать. (Быт 3:15; Ис 42:6; Рим 3:20-21; 8:3; Гал 3:21; Мк 16:15-16; Ин 3:16; Рим 10:6,9; Гал 3:11; Иез 36:26-27; Ин 6:44-45) )

Рассмотрев популярное понимание, часто присутствующее в современной церкви, а также предварительное понимание, переданное через Писания Ветхого Завета, мы готовы начать изучение того, как Новый завет проливает свет на вопрос о том, где верующие пребудут вечно.

Полное понимание

Новый Завет учит, что семя Авраамово унаследует всю Землю. Несмотря на то, что первоначальное Божие обетование ограничивалось землей Ханаана, Павел, говоря об Аврааме, пишет:

"Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником мира, но праведностью веры" Рим.4:13

Павел был уверен в том, что Бог не намеревался просто исполнить свое обетование Аврааму. Вместо этого Господь приготовился сделать намного более того. Он подготавливал в наследие Аврааму нечто великое. Бог запланировал отдать Аврааму и его потомству владение всей планетой, восстановив тем самым первоначальное человеческое правление над землей.

Однако не только этот отрывок в Новом завете учит нас тому, каким образом нам необходимо рассматривать обетование Ханаанской земли. Посмотрите, как автор послания к Евреям описывает надежду самого Авраама на Божие обетование о Ханаане:

"Благодаря вере, Авраам, будучи призван Богом, повиновался и отправился в ту землю, которую должен был получить как свое наследие. Он отправился туда, хотя и не знал, куда идет. Благодаря своей вере он жил в земле обетованной, чужестранцем в чужом краю, жил в шатре... все это делал он, ибо ожидал создания города с основанием извечным, города, зодчим и строителем которого будет Бог" Евр.11:8-10 (Современный перевод)

Продолжая говорить о том, как люди веры ожидали нечто большее от Бога, автор послания к Евреям написал:

"Они томились по лучшей стране, небесной. И потому Бог не стыдится назваться их Богом, ибо Он приготовил для них город" Евр.11:16

Новая Земля

Из многих отрывков в Писании, особенно в Новом завете можно заключить, что местом вечного пребывания верующего после смерти являются только небеса. Не сказал ли апостол:

"После этого мы, живые, будем вознесены на облака вместе с ними, чтобы встретить в небесах Господа, и, таким образом, будем мы с Господом навечно" 1-Фес.4:17

Отрывки такого рода можно найти в Новом Завете, однако, мы не получим полного ответа на вопрос о месте пребывания верующего в вечности, если мы ограничимся только ими, не обратив внимание на те отрывки, которые учат, что верующие пребудут вечно не только на небе, но и на новой земле.

Небу можно дать разные определения. Но в этой статье мы будем исходить из понятия, что небо - место обитания Бога. Небо - там, где есть Бог. Когда-то Бог обитал с Адамом и Евой в Эдемском саду, но после грехопадение такая тесная связь между небом и землей разорвалась. Скиния Моисеева была временным замещением этого места соприкосновения между небом и землей. Позднее Храм исполнял похожую функцию. Когда взаимоотношения между Богом и Израилем ухудшались, то посольство неба на земле - Храм в Иерусалиме, подвергался разрушению. Библия завершает свое повествование о будущем нашей планеты, уверяя нас в том, что наступит время, когда небо и земля образуют единое целое, только в этот раз уже навечно. Бог вновь будет обитать со своим народом, как когда-то в Эдемском саду. На земле больше не будет храма - точки соприкосновения между небом и землей. Так как небо полностью сойдет на землю, вся земля станет Храмом Бога. И Он будет обитать среди нас. Как известно, одно из имен Иисуса - Еммануил, указывает именно на это. В Иисусе Бог с нами, а не вдали от нас. Но воплощение - всего лишь предвестие того, что произойдет со вторым пришествием.

Когда ученики попросили Иисуса научить их молиться, Он обобщил все учение Ветхого Завета, в особенности учение книги Псалмов, образцом молитвы, которая знакома каждому верующему. В Евангелии от Матфея мы читаем следующие слова:

"Отче Наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как и на небе" Матф. 6:9-10

Первые строки в молитве "Отче Наш" не являются прославлением Бога, а тремя следующими друг за другом просьбами о том, чтобы все происходило на земле таким образом, как оно происходит на небе.

То, что со мной произошло сегодня, иллюстрирует это. Рядом с местом моей учебы находится небольшой водоем. Наша Духовная Семинария недавно приобрела несколько каноэ для учащихся. Декан предупредил, что, несмотря на то, что гребля в одну сторону не представляет трудностей, возвращение назад может быть делом нелегким.

Но водоем казался таким тихим и вода такой спокойной, что без долгих рассуждений я сел в каноэ и отплыл от берега. Достигнув середины озера, я вспомнил слова предостережения о том, что трудно будет возвратиться назад. Но было уже поздно. Легкий ветерок сменился на более сильный. И я понял, что мой каноэ будет очень трудно повернуть назад. Однако я решил не сдаваться. Я прикладывал все усилия для того, чтобы меня не прибило к противоположному берегу. Спустя пол часа после начала битвы с течением и ветром, я сумел взять курс в обратную сторону.

Несколько раз я просто выбивался из сил. Но тот факт, что я уже мог видеть верхушку здания, выглядывающего из-за деревьев, придавал мне надежду. Ветер разворачивал мою лодку несколько раз. Несмотря на то, что прогресс казался мне малым, я не сдавался, так как я представлял себе тот момент, когда мой каноэ все же доберется до берега.

Подобным образом каждому из нас нужна надежда. Очень трудно, почти невозможно совершать какую-то работу, зная, что ты никогда не сможешь выполнить ее и достигнуть поставленной цели. Бог знал об этом, поэтому Он показал, что ожидает народ Божий в будущем. В книге, завершающей библейский канон, Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса, описывает то видение, которое было дано ему с целью ободрения народа Божьего. В Откровении он описывает, что ожидает всех избранных Божьих так:

"И тогда увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и моря больше не существовало. Увидел я и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего. И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола: "Смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они Его народом, и Он будет их Богом. Осушит Он слезы с глаз их и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло" Отк. 21:1-5, см. Ис. 65:17-25 (современный перевод)

Иоанн свидетельствует нам, что долгожданные чаяния Авраама и его потомков станут реальностью, когда Бог завершит Новое Творение, возвращая всю вселенную в ее первоначальное состояние. Именно здесь говорится о том, что Бог, в конце концов, ответит на молитву "Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле как и на небе", громогласным утверждением Своего благословения на жителей Новой земли.

литература

Песнь возрождения, гимн 514 (Evangelical Word Publishing, Wheaten), стр.199

Вестминстерское Исповедание Веры, Глава 7