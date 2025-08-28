Лихошерстов - Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении - 1 часть

Несмотря на изложенные факты, я призываю вас сохранить в себе это “мужество быть протестантом”, ибо по моему твердому убеждению — это наилучшая участь для рождённого свыше христианина. Я также искренне надеюсь, что критическое преломление моей статьи поможет нам не оказаться в печальном положении тех северных варваров, которые безрассудно и без всякой проверки стали почитать некоторых пришлых миссионеров за новых апостолов и докторов теологии, принимая их услужливую аполитическую трусость за высокое богословие. Христос грядет и по Его Слову “Многие же будут первые последними, и последние первыми” (Мтф. 19:30).

Моя статья — это долгая исповедь о наболевшем. Как рукоположенный учитель и доктор теологии я не могу не говорить о проблемах моей Евангельской Церкви. Никто из вас не посещает механика только для того, чтобы покрасоваться перед ним своей машиной. Вы нуждаетесь в нем, чтобы починить то, что сломалось. Собирать материалы для этой статьи я начал с 2011 года и каждый раз откладывал её публикацию, не желая травмировать верующих правдой относительно их телекумиров. Я осознаю то, что для многих это будет чрезвычайно тяжёлый материал для прочтения. Но поскольку “время начаться суду с Дома Божьего” (1 Пет. 4:17) не станем более прятать все то человеческое и земное, что так или иначе должно сгореть в огне Его Святости.

Одна из моих по-особенному любимых богословских работ — это книга выдающегося протестантского теолога Пауля Тиллиха (1886-1965) "Мужество быть" (“The Courage to Be”, 1952 г.), в которой он определяет мужество как способность принимать и утверждать своё бытие несмотря на экзистенциальную тревогу перед судьбой и смертью, перед виной и осуждением, перед пустотой и бессмысленностью жизни. При этом само мужество не означает отсутствие страха, а предполагает способность действовать и существовать, несмотря на него. Каждому из нас на конкретном этапе нашей жизни однажды понадобится это “мужество быть”. Кому-то просто исповедаться в содеянном грехе, кому-то родить ребенка, а кому-то встать и с оружием в руках защитить свою родину от осатаневших орд имперского агрессора. Сегодня вам понадобится мужество прочитать эту статью до конца, обращая внимание возможно на самые неприглядные, тёмные и тщеславные проявления нашего падшего естества.

“… ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;”

"Знание Бога, без осознания нашей ничтожности, порождает гордыню"

(Блез Паскаль, Мысли)

"...от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою" (Иез. 28:17)

1. Фабрики фейковых дипломов и степеней (diploma mills, degree mills, accreditation mills) в секулярной среде и в современном Христианстве

24 апреля 2017 года сайт “Дружественный Атеист” опубликовал ликующий пост о том, как атеисты штата Мизури в своей борьбе за правду преподали шокирующий урок честности известной христианской проповеднице Джойс Мейер в отношении незаконного употребления ею степени доктора теологии (Ph.D. in theology) на официальной странице веб-сайта "Служение Джойс Майер" [1] . Как оказалось, профессор Grove City College Уоррен Трокмортон (Warren Throckmorton), в октябре 2016 г. обратился в главный офис Джойс Майер, находящийся в городе Сент-Люисе, штат Мизури, за разъяснением о том, почему одна из трёх докторских степей от Life Christian University указана как заслуженная ("earned"), а не просто почетная (“honorary”), как две другие (от Oral Roberts University и Grand Canyon University). В своем посте У.Трокмортон отмечал, что на ранее опубликованных видео, которые сейчас являются удаленными с официального веб-сайта “Joyce Meyer Ministries”, Джойс Майер заявляла о том, что является выпускником LCU и обладает заслуженной степенью доктора теологии от данного университета. Поскольку законодательство штата Мизури является одним из самых суровых в Америке в отношении незаконного использования фальшивых степеней и дипломов (это правонарушение класса С — “in Missouri, it is a class C misdemeanor to use a false or misleading degree”), 11 Октября 2016 года Уоррен Трокмортон подал иск в Генеральную прокуратуру штата Мизури о соблюдении закона, запрещающего использование лживых и сомнительных степеней (дипломов) в связи с чьим-либо бизнесом или профессией [2] . 27 Марта 2017 года офис Генеральной прокуратуры штата Мизури уведомил Трокмортона о том, что по его жалобе были приняты меры с приложением письма от адвоката Джойс Майер в офис прокуратуры, в котором указывалось, что упоминание докторской степени Джойс Майер от Life Christian University на веб-сайте “Joyce Meyer Ministries” было неточным и потому изменено с "заслуженной" ("earned") на "почетную" (“honorary”) [3]

У видного пуританского служителя Коттона Мазера (1664–1728) есть очень важная мысль о том, что "Хорошая школа заслуживает называться истинной солью города, в котором она находится" [4] . С момента рождения мы все вовлечены в процесс непрерывного обучения. В любой человеческой культуре люди всегда ценили своих наставников и учителей, гордились своими школами и университетами. Как учил Мишель Монтень: "Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию" [5] . Но что бы вы сказали о плохой школе, о негодном учебном заведении, которое, скрываясь за красивой вывеской, лишь имитирует деятельность по обучению студентов, а на деле банально торгует учёными степенями и дипломами? Нужно ли нам, христианам, замалчивать факт того, что подобное постыдное явление существует и в нашей богословской среде, среди пасторов, служителей, учителей Слова Божьего и даже телеевангелистов? Как утверждает основатель и админ сайта "Пыль Библии" (The Dust of the Bible), "проблема фальшивых докторов — это не какой-то там незначительный феномен в Христианском мире. Фактически, я встревожен тем, что на данный момент таких пасторов и учителей насчитывается более ста!" [6]

Известное и авторитетное во всем мире издание “Христианство Сегодня” (“Christianity Today”) в своих публикациях неоднократно обращало внимание христианской аудитории на катастрофическое попрание принципов христианской этики обучения среди представителей преимущественно харизматического “Движения Веры”, среди которых Кеннет и Глория Коупленд, Джойс Майер, Бенни Хин, Рик Реннер, Робертс Лиардон, Давид Бартон и многие другие [7] . Так, собрание редакторов издательства “Христианство Сегодня”, выражая сожаление по поводу обмана известного апологета Равви Захарии о том, что он якобы владел десятью докторскими степенями, а по факту не имел ни одной заслуженной, вынуждено было констатировать, что “Многие евангелисты и апологеты имеют привычку преувеличивать свою образовательную квалификацию” (“Many evangelists and apologists have a history of overstating their qualifications”) [8] . Еще в одной публикации “Christianity Today” 10 октября 2016 г. “Действительно ли эти ведущие евангелисты заслужили свои докторские степени?” (“Did These Top Evangelicals Really Earn Their PhDs?”) автор Марк Вудс уже напрямую высказал обоснованные претензии к главной кузнице кадров и фальшивых докторских степеней харизматического движения “Университету Христианской Жизни” (“Life Christian university”), расположенного в г. Тампа, (штат Флорида):

“Степень доктора философии (PhD) обычно присуждается после окончания программы обучения, которая в США может длиться до восьми лет и приводит к написанию диссертации. Получение докторской степени — это интенсивная, изнурительная работа и золотой стандарт в академических кругах. Вы не сделаете этого, если не умны и не преданы своему делу, а эти три буквы после вашего имени — желанный знак достижения. Существуют также почетные степени, присуждаемые людям, которых определенное учреждение может пожелать признать. Им не обязательно выполнять какую-либо работу, чтобы получить награду (Лягушонок Кермит получил эту награду от Саутгемптонского колледжа Университета Лонг-Айленда в 1996 году), и это, как правило, не одобряется, если они действительно используют свой титул. Но Христианский Университет LCU в США обвиняют — не в первый раз — в том, что он стирает границы между настоящими и почетными степенями, позволяя известным евангельским христианским лидерам претендовать на академическое признание” [9]

Напоминая читателям о том, что LCU “находится вне регулирования основной государственной аккредитации” (“It sits outside mainstream government accredition”, — то есть, по факту, не имеет таковой), Марк Вудс выражает сомнения в библейской обоснованности позиции LCU в отношении того, что они “не должны позволять светским учреждениям диктовать требования, предъявляемые к преподавателям или программам для получения степени наполненного Духом служителя” [10] . Ибо главный вопрос здесь в том, зачем тогда эти известные и “наполненные Духом служители” так отчаянно стремятся к получению совершенно “мирского” звания доктора теологии (PhD)?

servus servorum Dei”) Где в Евангелии Христос наставлял своих учеников словами: "Докторами теологии вы именуйтесь, но вот диссертации не пишите, не гоже вам соблюдать мирские стандарты академического образования"? Напротив, Савл (будущий апостол Павел) действительно немало лет просидел у ног учителя Гамалиила (Деян. 22:3) [11] , а не просто купил подложную табличку-сертификат о своем образовании у римского табеллионального писца-нотариуса. Возможно, этим известным телеевангелистам действительно недостает броских титулов. Но почему им тогда не поучится на положительном примере католиков, у которых, начиная с папы Григория Великого (540–604), почти все Римские папы именуют себя "слугами слуг Божьих” (Latin: “”) [12] ? Наш Господь Иисус Христос никогда не лгал о своем образовании и не заявлял, что у Него есть степень, которой у Него на самом деле не было. Для проповеди Евангелия не требуется ученая степень. Но лгать о своем образовании, чтобы обмануть людей — это действительно ужасно.

Очевидно, что отказ от всемирно признанных стандартов образования приводит к тому, что концепция Письма Христового (2 Кор. 3:3), как в вышеизложенном случае с Джойс Майер, рушиться до основания. Это не просто понижение тех христианских стандартов, о которых так часто говорим мы сегодня, это их полное и абсолютное игнорирование и обнуление. То, что этим занимается преимущественно представители так называемого "Движения Веры", понуждает и нашу совесть, и наш разум очень внимательно исследовать феномен фабрик фейковых дипломов и степеней (diploma mills, degree mills, accreditation mills) не только в секулярной среде, но и в современном Христианстве.

Согласно определению Словаря Кембриджа, “фабрика дипломов” (diploma mill) или “фабрика степеней” (degree mill) — это “организация, которая предоставляет образовательные квалификации в обмен на деньги, без необходимости какого-либо или длительного обучения” [13] . Словарь Мерриам-Уебстера определяет “diploma/degree mill” как “обычно нерегулируемое высшее учебное заведение, присуждающее степени с небольшими академическими требованиями или вообще без них” [14] . Третий Новый Международный Словарь Уебстера (“Webster's Third New International Dictionary”) дополняет эти определения дипломных фабрик указанием на то, что данные учебные заведения “действуют без надзора государственного или профессионального агентства и выдают дипломы, которые являются либо поддельными, либо бесполезными из-за отсутствия надлежащих стандартов” [15] . Министерство Образования США в законе “О Возможностях Высшего Образования” (“The Higher Education Opportunity Act”) выделяет следующие квалификационные критерии в деятельности дипломных фабрик:

“(A) (i) предлагает за плату степени, дипломы или сертификаты, которые могут использоваться для представления публичной аудитории того, что лицо, обладающее такой степенью, дипломом или сертификатом, завершило программу высшего образования или обучения; и (A) (ii) требует от такого лица минимального или полного отсутствия образования или курсовых работ для получения такой степени, диплома или сертификата; и

(B) не имеет аккредитации аккредитационного агентства или ассоциации, которые признаны аккредитационным агентством или ассоциацией высших учебных заведений (так как этот термин определен в разделе 102)” [16]

Для создания видимости своего легального статуса и образовательного процесса, укрепления своего положения и обмана потенциальных клиентов (студентов) дипломные фабрики и фабрики степеней тесно сотрудничают с фабриками аккредитаций (“accreditation mills”), которые не имеют никакого отношения к настоящим аккредитационным агентствам. Бывший агент ФБР Аллен Эзелл, который в соавторстве с доктором Джоном Беаром написал книгу “Фабрики Степеней: Индустрия с Оборотом в Миллиард Долларов, Продавшая Более Миллиона Фальшивых Дипломов” [17] утверждает, что примерно половина новых докторских степеней, ежегодно выдаваемых в США, являются фальшивыми.

2. "Почетная" докторская степень как лицемерный обман и постыдная профанация академической культуры в богословии

Даже вполне невинный обман может стоить христианину его вечной участи. Псалмопевец Давид, исполненный Святого Духа, говоря от лица Божьего, предостерегает каждого уверовавшего: “Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими” (Пс. 100:7). Этот же псалом в переводе с английской Новой Международной Версии (New International Version) уточняет значение “коварства” как “обмана”: “Не будет жить в моем доме творящий (практикующий) обман; говорящий ложь не будет стоять в моем присутствии” — “No one who practices deceit will dwell in my house; no one who speaks falsely will stand in my presence” (Psalm 101:7). Полный милости, сопереживания и любви Иисус Христос проявлял крайне радикальный критицизм к тем религиозным лидерам, кто пытался выставлять свои достижения благочестия напоказ другим людям, обещая таким лицемерам, что они примут “тягчайшее осуждение” (Марк 12:40).

Авторитетный служитель и пастор Ассамблеи Божьей в США Давид Ковальски в своей статье “Назови это и поставь это в рамку — Фальшивые докторские степени в Церкви” полагает, что “фальшивые докторские степени сегодня являются моральным скандалом в Церкви. Многие служители намеренно искажают свою академическую квалификацию, выдавая фальшивые степени за настоящие”. Критикуя деятельность Университета Орала Робертса, который особо переусердствовал в раздаче почетных докторских степеней в харизматическом мире, Ковальски выражает сожаление по поводу того, что “многие получатели используют этот титул так, как если бы он был по-настоящему заслуженным” (“many recipients use the title as though it were an earned one”). По мнению автора, наиболее успешной фабрикой дипломов в США является уже упомянутый ранее Университет Христианской Жизни (“Life Christian university”), покрывший себя позором в раздаче фальшивых степеней “phony degrees” таким деятелям как Кеннет Коупленд, Джойс Майер, Рик Реннер, Родни Ховард-Браун, Бенни Хин, Билли Брим и многим другим. Ковальски приходит к единственно возможному выводу о том, что “почетные докторские степени не дают получателям права работать в области, указанной в дипломе. Никто не захочет, чтобы врач с почетной степенью делал ему операцию на сердце”. (No one wants an honorary doctor to perform heart surgery on them) [18]

Таким образом, когда мы видим и слышим как в богато украшенных телестудиях учителя и проповедники из “Движения Веры” обращаются друг другу со словами “доктор Кеннет” или “доктор Рик”, или “доктор Бенни”, мы должны понимать, что они творят и практикуют обман, за который будут отвечать перед Господом” (Пс. 100:7). Затрагивая тему обмана, лжи и корыстолюбия современных участников из “Движения Веры”, покаявшийся ранее в своем участии в распространении “теологии процветания” родной племянник Бенни Хина, Костя Хин, в своей книге “Бог, Жадность и Евангелие (Процветания)” признает, что “миллионы больных и бедных людей в странах третьего мира становятся мишенью «пасторов» … В этом обмане нет ничего нового. Даже в ранней Церкви были те, кто стремился исказить Христианство и извратить Евангелие ради личной выгоды. Ложное учение всегда было стратегией дьявола, чтобы сбить с толку людей и исказить Евангелие Христа (Гал. 1:8). Давайте не будем этому удивляться” [19]

В более широком социально-историческом контексте почетная докторская степень (лат. “honoris causa” — “ради почёта”, сокращённо h.c.) всегда имела неоднозначное принятие в публичном пространстве. Так Университет Оксфорда на своем официальном вебсайте не стыдится признать тот факт, что самая первая в истории степень почетного доктора была присвоена в его стенах в 1478 году зятю короля Эдварда IV (1442–1483) Лайонелу Вудвиллу в явной попытке “получить благосклонность человека с большим влиянием” (to honour and obtain the favour of a man with great influence) [20] . На основании подобных признаний студенческий форум Великобритании озадачился следующей постановкой вопроса: "Насколько справедливо то, что люди, не имеющие предыдущего академического опыта, могут получить почетную степень (включая докторскую), не прилагая при этом тяжёлого труда, как это делают обычные студенты? Это особенно неприятно, когда лауреатам присуждаются почетные степени только потому, что они главным образом знаменитости или пожертвовали крупную сумму университету" [21]

Доктор Кристина Вайман пишет об этом с плохо скрываемой примесью личной горечи: “Когда я впервые увидела новость о том, что Тейлор Свифт (прим., А.Л., известная американская поп-дива) получила степень почетного доктора изящных искусств Нью-Йоркского Университета, я закатила глаза. Любой, кто работал над получением ученой степени, знает, что для получения звания доктора в соответствующей области исследования требуются годы целенаправленного изучения специализированной темы. На моем пути к докторской степени не было ни идолопоклонства, ни фанатизма, ни миллионов долларов. Путь многих людей, идущих по академическому пути, часто полон разочарований, неуверенности в себе, эксплуатации, узаконенного расизма, долгов по студенческим кредитам и — если им повезет — возможностей трудоустройства, многие из которых редко отражают усилия, которые они прикладывают для достижения своей цели. И здесь прежде всего чувствуешь раздражение, читая о знаменитостях, получающих почетные степени, но при этом не выполнив работу, определенную университетами и докторскими программами по всей стране” [22]

Печальные слова Кристины Вайман находят сложный отклик сопереживания и возмущения и в моем сердце. Мой путь получения двух магистерских степеней в теологии и самой докторской степени (Doctor of Philosophy in Theology) был длиной в двадцать два года (1997–2019), и это не считая четырех лет мирского юридического университета (1992–1996) [23] . Удивительно, что многие прихожане и члены московской церкви “Благая Весть”, получившие классическое университетское образование, так беспечно относятся к “образовательному разводу” со стороны своего старшего пастора Рика Реннера, который, как это будет далее отражено в расследовании, возможно и изучал журналистику и греческий язык в Университете Оклахомы, но вот никаких семинарских курсов он не проходил, никакого духовного образования не имеет, никаких диссертаций по богословию не писал, а обладает лишь ничего не стоящими бумажками-дипломами (лжемагистра и лжедоктора) от самой известной в США дипломной фабрики (мельницы дипломов) — Университета Христианской Жизни (“Life Christian University”) [24] . Даже если Рик Реннер признает, что его докторская степень была лишь почетной, как это уже сделала Джойс Майер, это уже ничего не изменит, ибо по справедливому признанию старшего преподавателя из Monash University Кейт Мёрфи: “Почетная докторантура полностью провалила свою функции и репутацию как своего рода академического звания пэра. Это неприятное напоминание о том, что нашими университетами по-прежнему руководят и занимают их по большей части немногие социально-привилегированные люди” [25]

Таким образом, присуждение почетных (“honorary degree”, “honoris causa”) докторских степеней в теологии является лицемерным обманом поскольку такие постыдные практики в реальности подрывают целостность и аутентичность теологического образования и той же исторической науки и/или библейской археологии. С одной стороны, это является лицемерием, поскольку создает видимость академических и богословских заслуг там, где их нет, что особенно проблематично в контексте богословия, где истина и подлинность являются главными ценностными критериями и ориентирами. С другой – это является обманом, так как почетные степени могут вводить в заблуждение как самих получателей, так и общественность. Такие получатели “honorary degree”, как правило, имеют тенденцию представлять себя как достигших высокого уровня академической или теологической экспертизы, которым они на самом деле не обладают. На практике этот обман приводит лишь к более широкому недоверию к Церкви, Ее служителям, а также к легитимным теологическим квалификациям и учреждениям. Более того, злоупотребление почетными докторскими степенями (“honorary degree”) среди профессиональных богословов можно рассматривать и как профанацию (осквернение) академической культуры. В теологии, которая стремится к целостному восприятию мира на основании консенсуса между философией, наукой и религией, где стремление к Истине и глубокому пониманию Бога и человека является ключевым, такие практики особенно возмутительны. Это посылает сигнал, что академические степени и награды можно купить или получить без соответствующих усилий и обучения.

3. Основные признаки фабрики дипломов (степеней) на примере Университета Христианской Жизни (Life Christian University), признавшего большинство телеевангелистов “докторами теологии” на основании их “жизненного опыта”

Анализ онтологизации феномена “diploma/degree mills” будет неполным без выявления особенностей и характерных признаков создания, существования и деятельности таких институций применительно к особенностям образовательного рынка Америки и, прежде всего, рынка высшего духовного образования. Существует ряд объективных критериев, по которым та же Википедия внесла Университет Христианской Жизни (Life Christian University) во Флориде (США) в “Список Неаккредитованных Институций с Высшим Образованием” (“List of unaccredited institutions of higher education”). [26] Исследуя проблематику подложного академического образования, полученного в институциях с сомнительной репутацией и аккредитацией, целый коллектив авторов отмечает, что “хотя у христиан есть земной мандат, обязывающий их стремиться к академической честности, у них также есть и более высокие этические стандарты, которые они должны соблюдать” [27]

3.1. Отсутствие надлежащей аккредитации (“Lack of Proper Accreditation”)

На сайте LCU в разделе “Аккредитация” сказано, что “Университет Христианской Жизни выбрал быть аккредитованным через Международную Аккредитационную Комиссию (ACI)” (“LCU has chosen to be accredited through Accrediting Commission International (ACI)” [28] ). Поскольку “докторские” дипломы большинства известных телепроповедников (Кеннета и Глории Коупленд, Джойс Майер, Бенни Хинна, Рик Реннера и др.) напрямую зависят от авторитета данной Международной Аккредитационной Комиссии (ACI), здесь важно помнить о том, что эта “непризнанная корпорация по аккредитации образовательных учреждений в США” (“an unrecognized educational accreditation corporation in the United States”) является включенной в список недобросовестных “аккредитационных фабрик”, которые специализируются по отмыву фейковых дипломов и легализации деятельности дипломных фабрик и фабрик степеней [29] . Примечательна и сама история создания и деятельности ACI. Изначально в 1982 году в Миссури была создана Международная комиссия по аккредитации школ, колледжей и духовных семинарий (IAC) [30] . В октябре 1988 года генеральная прокуратура штата Миссури завершила расследование, в ходе которого было установлено, что данная структура покрывала «Бизнес-колледж Восточного Миссури», который был создан менее чем за неделю с заведомо некачественным профессорско-преподавательским составом и учебной программой. В результате аккредитационного визита этой Международной Комиссии по Аккредитации (IAC) были предъявлены обвинения в гражданском мошенничестве. IAC было приказано выплатить штату Миссури 150000 долларов и прекратить деятельность в этом штате до осени 1989 года [31]

Однако это не сломило веру отцов-основателей данной организации в силу быстрого и некачественного образования, и, переехав в том же 1989 году в г. Бибе, штат Арканзас, они воссоздали аналогичную фабрику аккредитации с немного другим именем (ACI вместо IAC), немедленно даруя свои “услуги” и “покровительство” всем бывшим 130 членам IAC. По настоящее время так называемая “Международная Аккредитационная Комиссия” (ACI) не признана ни Министерством Образования США, ни учреждением, ответственным за признание образовательных аккредитационных учреждений в США, — Советом по Аккредитации Высшего Образования (CHEA) [32] . В своей деятельности ACI выступает печальным продолжателем ликвидированной IAC. Так Управление по выдаче дипломов штата Орегон включило ACI в свой список непризнанных аккредитационных агентств, заявив, что “любая так называемая “аккредитация” этих органов бессмысленна в Орегоне и в некоторых других штатах” [33]

В 2007 году Алан Контрерас, руководитель Управления по выдаче дипломов штата Орегон (организации, которая следит за сомнительными аккредитационными агентствами), достаточно радикально высказался о том, что: “все, что аккредитовано ACI в Бибе, штат Арканзас, либо подделка, либо не соответствует стандартам” (“Anything accredited by ACI in Beebe, Ark., is either fake or substandard, as far as I know.” [34] ) В 2017 году представитель министерства образования Южной Каролины заявил, что диплом, выданный расположенной в Джорджии христианской заочной школой Cornerstone, аккредитованной ACI, не соответствует критериям выдачи дипломов Южной Каролины [35] . В 2019 году Эшли Муди, генеральный прокурор Флориды, начала судебное разбирательство против Академии Элленвуда, аккредитованной ACI, после многочисленных жалоб студентов-выпускников на то, что их дипломы не принимаются работодателями, а также системой государственных университетов Флориды [36]

В июне 2023 г. губернатор Флориды Рон Де Сантис совместно с чиновниками штата Флорида подали иск в федеральный суд против администрации Джо Байдена для того, чтобы лишить прав и полномочий сомнительные аккредитационные институции типа ACI. В своем заявлении по поводу иска Де Сантис ясно обозначил цели такого демарша: “Я не позволю министерству образования Джо Байдена лишить финансирования систему высшего образования Америки №1 только потому, что мы отказываемся подчиняться неподотчетным аккредитационным агентствам, которые думают, что они должны управлять государственными университетами Флориды” [37] . В самом иске чиновники Флориды выражали обеспокоенность по повод того, что “частные аккредитационные агентства обладают почти безграничной властью над государственными учреждениями”. В результате, по мнению истцов, “аккредитационные агентства имеют право удерживать в заложниках миллиарды федеральных долларов на образование, основываясь на формулировках и применении основных стандартов образования, которые неуязвимы для значимого государственного контроля” [38]

При таких чудовищных нарушениях и даже преступлениях любому нормальному христианину было бы стыдно публично упоминать о своей “докторской” степени, полученной в учреждении, аккредитованном ACI. Священное Писание повелевает нам “облекаться смиренномудрием” (1 Пет. 5:5) и “ничего не делать по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитать один другого высшим себя” (Фил. 2:3). Однако любой стыд и остатки смирения известных телеевангелистов (Рика Реннера, Кенета Коупледна, Джойс Майер и многих других) тут же падают сраженными под превосходящим натиском их амбиций, тщеславия и гордыни. Их совесть глуха ко всему, кроме похвал. “Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, — писал в своих Максимах Франсуа Ларошфуко, — и только тщеславие терзает нас неотступно” [39]

3.2. Профанация высокого звания “Университет” в нелегитимной практике фабрик дипломов и степеней (Profanation of the high title of “University” in the illegitimate practice of diploma/degree mills).

Свобода вероисповедания в США изначально, начиная с принятия в 1786 году Билля о религиозной свободе авторства Томаса Джефферсона, была намного более значимым фактором в образовательных процессах, чем в других странах. Так, например, в Великобритании и Австралии образовательное учреждение может получить статус "Университета" исключительно по решению федерального парламента или же главного парламента страны. В Ирландии, Италии, Японии для этого потребуется соответствующее аккредитационное решение министерства образования. Только в США сложилась уникальная ситуация, когда бережное отношение государственных и федеральных органов к инициативе частных образовательных институций, в том числе в сфере религиозного образования, привело к возникновению феномена сотен фейковых, неурегулированных законом университетов, колледжей и академий формата LCU (Life Christian University).

Таким образом, если при создании вашего образовательного бизнеса вы не собираетесь утруждать свое детище сложным и затратным процессом получения государственной аккредитации (о чем прямо заявлял основатель и президент LCU мистер Дуглас Вингейт [40] ), то тогда даже не выходя из спальни или гаража вашего дома вы можете зарегистрировать свой “Апостольский Университет” или, скажем, “Академию Нового Завета” и тут же, сделав небольшой перерыв на кофе, создать свое “Международное Аккредитационное Агентство по Апостольским Университетам и Академиям Нового Завета”, включить в него вашу образовательную институцию, а затем, чтобы избавить себя от лишних вопросов и для большей безопасности вашего бизнеса, сделать список участников такой подложной аккредитации закрытым. Во многом это объясняет, почему, согласно статистике сайта “Мировое Образование, Новости, Обзоры” (“World Education, News, Reviews”), только на 2017 год было установлено 2615 дипломных фабрик во всем мире, из которых 1008 в США [41]

Печально, что христиане-харизматы, занимающиеся подобной профанацией библейского образования в США, творят это с корыстным умыслом и полным осознанием неправомерности, греховности своих действий (лжедоктора-телеевангелисты — это не обманутые студенты-первогодки). Однако Иисус Христос в своих критических столкновениях с религиозными лидерами Израиля учил, что их лицемерный обман и ложь противоречат нормальной духовной жизни, направленной к истине и свету (Мтф. 23:27-28).

Мартин Лютер в своих “Проповедях и Трактатах” [42] , подчеркивал, что ложь является одним из способов, которым дьявол воздействует на мир. Он призывал христиан избегать обмана и жить в истине, чтобы противостоять злу. “Отсюда и получается, — писал Лютер, — что Бог часто позволяет человеку впасть в тяжкий грех или оставаться в нем, чтобы он мог быть посрамлен в своих глазах и в глазах всех людей, которые иначе не смогли бы уберечь себя от этого великого порока заботы о тщетной чести и славе, как если бы они оставались постоянными в своих великих дарах и добродетелях; поэтому Бог должен отвратить этот грех посредством других тяжких грехов, чтобы одно Имя Его было прославлено; и таким образом один грех становится лекарством для другого из-за нашего извращенного нечестия, которое не только творит зло, но и злоупотребляет всем добром” [43]

3.3. Для получения диплома требуется минимальное присутствие, а также небольшое количество заданий и курсовых работ, если таковые вообще имеются. (Require little if any attendance, coursework or few if any assignments to obtain a credential).

В совместном Заявлении CHEA/ЮНЕСКО “Об эффективной практике противодействия фабрикам получения ученых степеней в сфере высшего образования” от 10 сентября 2009 г. сказано, что этот критерий является одним из определяющих признаков “diploma/degree mills” [44] . Уже упомянутый ранее Уоррен Трокмортон в своей заочной полемике с основателем и президентом Университета Христианской Жизни (Life Christian University) Дугласом Вингейтом привлек внимание общественности к тому факту, что никто из списка “Выдающиеся Обладателей Ученых Степеней” (“Distinguished Degree Holders”) LCU не посещал данное учебное заведения для получения докторской степени и по факту никакое написание PhD диссертаций для них даже и не требовалось.

Дуглас Вингейт сделал по этому поводу следующее заявление (цитата): “Известные служители? Как мы поступили в их случае; да, они не посещали Университет Христианский Жизни (“they haven’t attended Life Christian University”), но мы смогли признать всю их научную работу, их опубликованные материалы, будь то печатные материалы или то, что они выпустили на обучающих компакт-дисках и все такое. И те же доктор Кеннет и Глория Коупленд, Джойс Мейер, Бенни Хинн, список можно продолжать и продолжать, и Господь даровал нам благодать и милость, чтобы мы могли идти рядом. Мы пользуемся их книгами в университете, используем их как учебники. Поэтому для нас большая честь иметь эту возможность признания их академической работы и то, что они сделали для Царства Божьего, и поэтому полученные ими степени являются заработанными степенями” [45]

Возражая против такой катастрофической профанации академических критериев присуждения наивысшей ученой степени, У. Трокмортон отметил, что несмотря на то, что “LCU исключен (exempt) от соблюдения закона Флориды, регулирующего независимое образование, он все же должен соответствовать некоторым стандартам образования, касающихся продолжительности обучения, пункт 1005.06-1.f. — “Продолжительность всех образовательных программ, предлагаемых учреждением, должна соответствовать стандартам комиссии” (“The duration of all degree programs offered by the institution is consistent with the standards of the commission”) [46] . В дополнение к этому У. Трокмортон справедливо полагает, что “таким школам, как LCU, разрешено присуждать почетные степени, но они должны быть четко обозначены именно как почетные. По любому определению, степени, присвоенные тем, кто не посещал школу, не могут соответствовать стандарту полученной степени” [47]

3.4. Ученая степень за жизненный опыт, нарушения стандартов и порядка получения ученых степеней в LCU (Academic Degree for Life Experience, Violation of Standards and Procedures for Obtaining Academic Degrees at the LCU)

Министерство Образования США категорически предостерегает потенциальных студентов от получения образовательных кредитов или академических степеней, присуждаемых на основании жизненного опыта самого студента, так как это может свидетельствовать о нелегитимности и недобросовестности поставщика образовательных услуг:

“Хотя многие законные учебные заведения дают академический кредит за жизненный и рабочий опыт, остерегайтесь учреждений, которые предлагают кредиты колледжа и степени, основанные на жизненном опыте, с небольшим количеством или вообще без документации о предыдущем обучении. Эти учреждения не используют действительные методы для определения суммы кредитов, подлежащих присуждению. Есть много работодателей, учреждений и лицензионных советов, которые будут подвергать сомнению законность кредитов и степеней, полученных таким образом. Эти организации будут признавать только степени, полученные в учреждениях, аккредитованных аккредитационным агентством, признанным Министерством образования США” [48]

Само признание и получение образовательной степени за жизненный опыт — это как легко узнаваемый дресс-код представительниц древнейшей профессии: дальше потенциальный “клиент” понимает без слов, что деньги в такой институции откроют ему любые образовательные небосводы. Выпускник Гарварда доктор образования А. Ангуло цитирует в своей книге инструктора бизнес-школы Стэндфордского университета Сэмюэля Вуда, который сравнивает коммерческие колледжи со спортзалами: “Они тратят много денег на то, чтобы заманить вас... и совсем немного на то, чтобы тренировать вас. [49] ” Так, в 2009 г. 30 ведущих коммерческих колледжей потратили 17 % своих бюджетов на обучение и 42 % — на привлечение студентов и выплаты инвесторам.

Помимо этого, нарушение установленного законом порядка получения академических степеней бакалавр, магистр, доктор (academic degree sequence: bachelor, master, doctor) также должно рассматриваться в качестве неустранимого препятствия в получении докторской степени. Уже упомянутый сайт Пыль Библии (The Dust of the Bible) указывает, что не только у Джойс Майер не было никакой заслуженной степени бакалавра или магистра, согласно собранным данным нет никакого опыта формального обучения по программам бакалавра и магистра и у таких известных всему миру “докторов-проповедников” как Крефло Доллар, Кеннет Коупленд, Глория Коупленд, Билли Брим, Бенни Хин, Кент Ховинд, Родни Ховард-Браун, Т.Д. Джейк, Рик Джойнер, Рон Кеноли, и многих других. Все они стали почетными или лже докторами теологии на основании их жизненного опыта с получением “докторской” степени от институций, не имеющих подтвержденной аккредитации и являющимися по факту своей деятельности фабриками (мельницами) дипломов и степеней. Но как вообще кто-либо может стать доктором, минуя стадию обязательного обучения по бакалаврской и магистерской программе? Неужели кумиры этих “телезвезд” не понимают очевидного факта, что сугубо академическая степень (PhD) немыслима без первоначального высшего образования?

Поскольку изобличение кого-то во лжи — это сложная задача, требующая определенного объёма специальных знаний, внимания к деталям и наблюдательности, мы попытаемся понять, что же произошло с духовным образованием известного учителя и нового апостола России Рика Реннера на основании следующей таблицы:

Заявление основателя и президента Университета Христианской Жизни (Life Christian University) Дугласа Вингейта Информация с официального сайта онлайн Благая Весть относительно “выпускника” Университета Христианской Жизни (Life Christian University) Рика Реннера “Известные служители? Как мы поступили в их случае; да, они не посещали Университет Христианской Жизни, но мы смогли признать всю их научную работу, их опубликованные материалы, будь то печатные материалы или то, что они выпустили на обучающих компакт-дисках и все такое. И те же доктор Кеннет и Глория Коупленд, Джойс Майер, Бенни Хинн, список можно продолжать и продолжать, и Господь даровал нам благодать и милость, чтобы мы могли идти рядом. Мы пользуемся их книгами в университете, используем их как учебники. Поэтому для нас большая честь иметь эту возможность признания их академической работы и то, что они сделали для Царства Божьего, и поэтому полученные ими степени являются заработанными степенями” [50] “Окончил Университет “Лайф Кристиан” во Флориде и получил степень магистра гуманитарных наук в области богословия (с отличием). А после блестящей защиты докторской диссертации ему была присвоена степень доктора философии в области богословия” [51] ВЫВОД № 1. По своему субъектному составу фраза Д.Вингейта относится ко всему списку 25 “Выдающихся Обладателей Степени” Университета Христианской Жизни (“Distinguished Degree Holders”, LCU), включая московского миссионера и нового апостола славянских народов Рика Реннера. Сайт Благая Весть подтверждает связь апостола Рика Реннера с Университетом “Лайф Кристиан” во Флориде, который уже упоминался в данном расследовании как “Университет Христианской Жизни”, функционирую-щий в качестве фабрики (мельницы) фейковых дипломов и степеней. ВЫВОД № 2. По факту Д.Вингейт признал, что никакого духовного магистерского образования в данном учебном заведении с подложной аккредитацией никто из списка 25 LCU никогда не получал. Они не посещали LCU, а получили свои никем непризнанные степени на основании своих якобы “академических” работ и жизненного опыта. Этот же сайт утверждает, что он “окончил” LCU (следовательно, посещал, учился, сдавал экзамены, писал курсовые работы и т.п.) и “получил” степень магистра гуманитарных наук (с отличием!!!) в области богословия в Университете “Лайф Кристиан” во Флориде (Университет Христианской Жизни). ВЫВОД № 3. Признание Д.Вингейта не позволяет усомниться в том, что в стенах данной фабрики дипломов никаких докторских диссертационных проектов никто и никогда не писал и тем более там не было никаких “блестящих” защит докторской степени, о которой упоминает сайт Рика Реннера. В этой же псевдо-образовательной институции Рик Реннер “блестяще защитил” диссертацию PhD (а значит якобы поступил в докторантуру Университета “Лайф Кристиан” и пребывал в трудах по написанию диссертации) с последующим “присвоением степени доктора философии в области богословия”.

Представленные факты чудовищного вранья и образовательного подлога, указанные на официальном сайте Рика Реннера, предоставляют компетентным органам Министерства Образования Российской Федерации все основания для дальнейшего детального расследования в отношении того, какого именно “блестящего доктора теологии” они пригрели на своей груди. Репутационные потери Церкви от подобного рода подложных степеней невозможно оценить в полной мере. В своей статье “Настоящее и Фальшивое: Фабрики Степеней и Дипломов” Алан Контрерас и Джордж Голлин исследуют предпосылки сложившейся ситуации, когда “огромное количество людей, которые могли бы получить настоящие дипломы колледжа, вместо этого покупают степени и дипломы у дипломных мельниц. Такие степени выводят на рынок своего рода фальшивую валюту и ставят под сомнение ценность подлинных вещей” [52] . Известные теле-евангелисты, располагающие немыслимыми с точки зрения обычного человека средствами и уймой свободного времени, действительно могли бы получить настоящие, а не поддельные дипломы докторов теологии. Могли, но не захотели.

3.5. На веб-сайте учреждения либо не указан профессорско-преподавательский состав (или же их недостаточно), либо перечислены преподаватели, которые посещали учреждения, аккредитованные фиктивными агентствами (The institution’s website either lists no faculty (lack of faculty) or lists faculty who have attended institutions accredited by bogus agencies)

Известный американский адвокат Вики Филлипс, представляющая права студентов в их борьбе против фабрик (мельниц) дипломов и степеней, на сайте “Geteducated.com” предостерегает потенциальных жертв, поясняя, что отсутствие прозрачной информации о профессорско-преподавательском составе является одним из десяти характерных признаков учреждений с сомнительной аккредитацией и поддельными дипломами [53]

Харизматический Университет Христианской Жизни (LCU) в полной мере отражает этот квалифицирующий признак. На сайте данного псевдо-университета в разделе “Профессорско-преподавательский состав и администрация” (Faculty & Administration) указаны только Дуглас Вингейт, его жена Сьюзан и ещё три преподавателя со степенями самого LCU [54] . Дипломы этого учебного заведения, как уже было рассмотрено ранее, являются нелегитимными в США. Данное количество преподавателей явно недостаточно для обеспечения полноценного обучения, особенно с учётом наличия бакалаврских и магистерских программ. Три преподавателя не могут адекватно обучать студентов даже в простой школе или ПТУ.

77 профессоров и докторов65 профессоров и докторов39 профессоров и преподавателей, а также 10 человек вспомогательного персонала66 профессоров и докторов31 профессора и преподавателя65 профессоров и докторов Для сравнения рассмотрим аккредитованные духовные семинарии и школы различных христианских деноминаций. Далласская Духовная Семинария (Dallas Theological Seminary), принадлежащая Евангельской конфессии, имеетпрофессоров и докторов [55] . Баптистская Теологическая Семинария Среднего Запада (Midwestern Baptist Theological Seminary) насчитываетпрофессоров и докторов [56] . Баптистская Школа Теологии Беркли (Berkeley School of Theology) включаетпрофессоров и преподавателей, а такжечеловек вспомогательного персонала [57] . Баптистская Теологическая Семинария Нового Орлеана (New Orleans Baptist Theological Seminary) имеетпрофессоров и докторов [58] . Иезуитская Теологическая Школа Университета Санта-Клары (Santa Clara University’s Jesuit School of Theology) насчитываетпрофессора и преподавателя [59] . Свято Апостольский Колледж и Семинария (Holy Apostles College and Seminary — HACS) имеетпрофессоров и докторов [60]

Результаты сравнительного анализа профессорско-преподавательского состава настоящих и фальшивых учебных заведений удручают печальными выводами: три преподавателя в Харизматическом Университете Христианской Жизни (LCU) — это грубая и безжалостная пощечина качественному христианскому образованию, это ясное послание каждому обманутому студенту: “нам не интересны ваши знания, для нас важны лишь ваши деньги!” Согласно Блаженному Августину, ложь в богословии — это больше, чем ошибка; это предательство божественного доверия. “Посему лжет тот человек, — писал Августин в своей работе “О Лжи” (“De mendacio”, 395 AD), — у которого одно в мыслях, а другое словами или какими-либо знаками говорит. Отсюда и говорится, что сердце лжеца двойственно” [61]

3.6. Отсутствие публикаций данного учебного заведения в ведущих богословских журналах или научной периодике (The absence or lack of publications from the institution in leading peer-reviewed theological or scientific journals)

При увеличении и внимательном рассмотрении герба Университета Христианской Жизни (LCU) в правом нижнем углу на фоне щита можно отчетливо опознать чернильницу с пером как некий символ того, что студенты этого учебного заведения своими писательскими трудами и изысканиями умножают сокровищницу христианской мысли. Более того, большинство неискушённых потребителей духовых услуг “Движения Веры” действительно убеждены, что их телекумиры, столь мощно представленные в медиасреде, занимают такую же ведущую роль и в академическом богословии. К сожалению для них, и к счастью для большинства христиан, это не так. Одно дело — легкая и приятная для чтения харизматическая беллетристика, продаваемая на лотках во многих церквях и совсем другое — серьёзные богословские книги академического уровня. Это все равно что сравнивать сплетни и домыслы с новостями и фактами.

Если рецензируемые научные и богословские журналы проходят строгий отбор, гарантируя высокое качество и научную ценность публикуемых материалов, то фабрики дипломов не заинтересованы в проведении настоящего научного или богословского исследования (genuinely original theological research and scholarship). Их единственной целью является как можно быстрее продать потенциальным студентам поддельные дипломы, независимо от их академической квалификации. Отсутствие публикаций учебного заведения в авторитетных богословских и научных изданиях служит красным флагом, указывающим на то, что это учебное заведение не имеет никакого отношения к настоящему образованию. В западной научной литературе рейтинг академического топ-цитирования обычно называется "h-index" или "индекс Хирша". Этот индекс измеряет как производительность учёного, так и влияние его публикаций, основываясь на количестве цитат, которые они получили в других научных работах. В теологии, как и в других научных дисциплинах, цитирование и влияние работ часто оцениваются с использованием тех же метрик, что и в других научных областях. Основные метрики [62] , по которым можно оценить того или иного теолога, включают:

h-index (индекс Хирша): Индекс, который измеряет как производительность учёного, так и влияние его публикаций, основываясь на количестве цитирований. Impact Factor (IF): Показатель влияния научного журнала, который измеряет среднее количество цитирований статей, опубликованных в журнале за определённый период. Scopus и Web of Science: Базы данных, которые предоставляют индекс цитирования и позволяют исследователям отслеживать цитируемость своих работ. Google Scholar Metrics: Этот инструмент также предоставляет информацию о цитируемости и h-index для отдельных учёных и журналов, включая теологические издания. ATLA Religion Database: База данных, предоставляемая Американской ассоциацией теологических библиотек (American Theological Library Association), которая включает цитируемость теологических публикаций. Religion and Philosophy Collection: База данных, предоставляющая доступ к религиозным и философским журналам, где можно отслеживать цитирование.

К сожалению, данные о h-index (индексе Хирша) и других метрик для того же Кеннета Коупленда и его друзей из списка “Выдающиеся Обладателей Ученых Степеней” Университета Христианской Жизни (“Distinguished Degree Holders”, LCU) не могут быть найдены в традиционных академических базах данных. Это связано с тем, что они в основном известны в качестве телепроповедников и авторов религиозных книг, а не как академические исследователи, публикующие работы в рецензируемых научных или богословских журналах. На того же Ричарда Реннера (более известного нам как Рик Реннер) есть ссылки по девяти научным работам, но относятся они к его однофамильцу доктору и профессору из Университета Флориды находящемуся на пенсии (retired professor at the University of Florida). Непонятно, зачем тогда эти харизматические лидеры незаконно присвоили себе академические титулы “докторов PhD”, если к сугубо академическому изучению богословия они либо не способны по своему образовательному уровню, либо слишком ленивы для подобных занятий. [63]