Русско-украинская война привела к многочисленным разрушительным последствиям, в том числе, экологическим. Хотя основные последствия войни далеко не ограничиваются экологическими, страдания людей невозможно отделить от страданий животных и уничтожения окружающей среды. Таким образом, цель данного эссе – рассмотреть исторические предпосылки и экологические последствия войны, а также дать им богословскую оценку. С точки зрения экобогословия, война является экологическим грехом, поскольку она разрушает Божье творение; христианская надежда на победу над грехом является также надеждою для творения, которое страдает, – на его обновление

АЛЕКСАНДР МАЛОВ - «ГУБЯЩИЕ ЗЕМЛЮ: ЭКОБОГОСЛОВСКИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ»

Перевод с укр. – Галины Фильчинковой.

Введение

«И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю» (Откр. 1:18) [1]

Одним из основных принципов экогерменевтики – экологического прочтения библейских текстов – есть принцип взаимосвязанности, согласно которому «Земля – общество взаимосвязанных живых существ, которые зависят друг от друга в вопросах жизни и выживания». Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало болезненным подтверждением того, о чем десятилетиями пишут экобогословы: мы живем в мире, где люди, животные, птицы, деревья, реки и почва объединены в борьбе и страдании. Если раньше большинство украинцев думали о войне исключительно в категориях общества, политики, глобальной экономики и конфликтующих идеологий, то непосредственный опыт войны открыл новую перспективу – экологическую. Оказалось, что от ракетных обстрелов, взрывов и уличных боев страдают не только военные и гражданское население, но и Божье творение. Почти сразу после начала боевых действий и эвакуации людей из небезопасных мест, волонтеры стали помогать брошенным животным, украинские и международные СМИ – публиковать истории об украинцах, которые спасают животных, рискуя собственной жизнью, а международное сообщество – обговаривать разрушительные последствия российско-украинской войны для европейской окружающей среды. Следовательно, взаимосвязанность как герменевтический принцип подходит не только для интерпретации библейских текстов, а и объяснения современных событий в мире.

Богословие после Бучи должно быть публичным, то есть отвечать на современные проблемы украинского общества, а поскольку экологические проблемы во время войны лишь обострились, богословская мысль также должна стать экологической. Это эссе – первая попытка осмыслить российско-украинскую войну с перспективы экобогословия [2].

Мы конструируем экологический нарратив войны, состоящих из трех частей или измерений – исторического, окружающей среды, богословского, – и, тем самым демонстрируем, как война России и Украины непосредственно связана с экологическими вопросами.

Структурно это эссе состоит из четырех частей. В первой части очерчен исторический контекст российско-украинской войны с точки зрения экологии; особое внимание уделено теме независимости и ее связи с экологической проблематикой. Во второй части приведены примеры разрушительных последствий войны для окружающей среды, известные на сегодня [3]. В третьей части проанализирована богословская концепция экологического греха, а именно в связи с войной. В заключительной части предложены перспективы развития экобогословия и эколидерства после Бучи.

Экологическое измерение независимости: историческая перспектива

Российско-украинская война – это война за независимость, а независимость связана с вопросом владения землей: кому принадлежит земля; кто имеет право распоряжаться ее ресурсами?

Эта связь прослеживается в Конституции Украины. Статья 1: “Украина – суверенное и независимое… государство”. Статья 13: “Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в границах территории Украины… являются обьектами права собственности Украинского народа”. Таким образом, независимость неразрывно связана с правом и привилегией людей мудро распоряжаться землей”.

Длительный и травматичный опыт пребывания Украины под российской/советской властью продемонстрировал, что украинская земля не представляет для империи другой ценности, кроме экономической. Экстенсивный характер советской экономики, чрезмерная концентрация производственных мощностей на территории Украины, пренебрежение вопросами экологии и влияния промышленной деятельности на окружающую среду, – все это привело к серьезным экологическим проблемам, поскольку империя не заботится о колониях; она их эксплуатирует и истощает. Понимание этого стало мощным катализатором украинского национального движения в конце 80-х – в начале 90-х годов. Потеря Украиной независимости привела бы к тому, что украинская земля превратилась бы в сырьевой придаток России, а об окружающей среде никто бы не беспокоился.

На протяжении последних четырех десятилетий – после Чернобыльской катастрофы 1986 года, – борьба за независимость и развитие экологического сознания были тесно связаны в Украине. Поскольку Украина находилась в составе Советского Союза – модификации Российской Империи, – не могло быть и речи о политической независимости и самоуправлении, что выражалось в управлении Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС). Решение относительно деятельности электростанции и состава научно-технического персонала принимались в Москве; подавляющее большинство работников станции были русскими, и это фактически ограничивало политическую, экономическую и научную самостоятельность украинцев.

Наконец политические амбиции, умноженные на безответственность и некомпетентность советских лидеров, привели к ядерному взрыву 26 апреля 1986 года. Взрыв был эквивалентным взрыву пятисот ядерных бомб «Малыш», которая была сброшена на Хиросиму. Только в Украине от радиации пострадало около трех миллионов человек. Более 50,000 км2 украинской земли было заражено радиацией. Катастрофические экологические последствия аварии стали катализатором политической активности среди украинцев. Как отмечает историк Сергей Плохий «Чернобыль пробудил Украину, поставил ее лицом к лицу с такими важными вопросами, как отношения между Москвой и республиками, коммунистической верхушкой и народом. Он же стал катализатором первой громкой общественной дискуссии — у страны прорезался голос после долгих лет застойного молчания» [4].

На следующий год после аварии на ЧАЭС была создана первая украинская экологическая общественная организация «Зеленый мир». В организацию входили украинские писатели, ученые, профессора, журналисты и студенты. Они были встревожены планами советского правительства построить еще несколько атомных электростанций на территории Украины. В программе «Зеленого мира» впервые провозглашались суверенитет Украины над природными ресурсами [5] и открытость экологической информации для всех граждан, что позже будет отражено в тексте Конституции Украины (см. Статья 13 и Статья 50 соответственно).

13 ноября 1988 года в Киеве прошел массовый митинг, посвященный экологическим проблемам. Ключевыми организаторами этого митинга были организации «Зеленый мир», «Наследие», «Ноосфера» и «Община». Мотивы и требования демонстрантов были одновременно экологическими и политическими. Например, выступающий от Украинского хельсинкского союза О. Шевченко «зачитал обращение, которое содержало требования относительно проведения всенародного референдума, в ходе которого «украинский народ должен заявить свое желание жить».

Он призвал всех присутствующих подписать обращение к Президиуму Верховного Совета СССР с требованием прекратить обсуждение законопроекта о выборах в Верховный Совет СССР, так как его требования «ограничивают права всех союзных республик и национальностей» [6].

То, как демонстранты, украинские интеллектуалы и диссиденты понимали Чернобыльскую катастрофу, метко выразила литературовед и переводчик Михайлина Коцюбинская: «Нас постигло горе, от которого мы не скоро придём в себя. Нация под угрозой вырождения, физического уничтожения. Горе, которое нас постигло, – позор на весь мир. Позор, прежде всего тем недальновидным руководителям, которые отдавали приказы о строительстве АЭС в густонаселенных районах, именно в Украине, которая имела в своем распоряжении чрезвычайно богатые земли» [7].

С учетом распространенных в то время взглядов, понятно, почему экологическое движение в Украине почти сразу формировалось как политическое движение, подтверждением этому стала регистрация Партии Зеленых Украины (ПЗУ) в мае 1991 года. С такими настроениями украинское общество вступило в новый период – независимости. Вспоминая день, когда Украина провозгласила независимость, журналистка Радио Свобода Ирина Халупа говорит: «Люди, которые руководили Украиной на протяжении тех десятилетий, имели прежде всего свои меркантильные финансовые интересы, а не интересы государства … Они не заботились об экологии, они не заботились о людях». Поэтому, следует из ответа Халупы, провозглашение независимости было ответом в том числе на экологические проблемы в Украине, которые возникли в результате безответственного правления советского политического руководства.

Упомянутые связи между экологическими и политическими мотивами независимости не означають, что в течении тридцати лет после распада Советского Союза украинцы призвели существенный прогресс в заботе об окружающей бреде и формировании нового экологического сознания. Государство страдало от коррупции, олигархии и российского влияния на украинскую политику, что не могло не отразиться на развитии экологического/ природоохранного движения в Украине. Например, Партия Зеленых, несмотря на хороший старт и значительную поддержку избирателей в 1990-х годах (ПЗУ получила 5,43% голосов на парламентских выборах 1998 года), начала стремительно терять поддержку и доверие украинцев (в 2014 году лишь 0,24% избирателей поддержали ПЗУ на парламентских выборах). Причина кроется в том, что «экологическая тематика [в Украине – А.М.] на долгие годы стала оружием в руках популистов, нечистых на руку, псевдообщественных активистов и политиканов» [8].

Однако стремление активной части украинского общества преодолеть коррупцию и противодействовать российскому политическому влиянию в погной мере проявилось во время Революции Достоинства. Хотя экологическая тематика не была центральной для участников протестов, Революция все же имела экологическое измерение. Во-первых, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, подписание которой сорвал В.Ф. Янукович, тем самым спровоцировав Евромайдан в ноябре 2013 года, содержала целый раздел, который касался окружающей среды [9]. Во-вторых, социологическое исследование ценностей участников Евромайдана обнаружило наличие ценности попечительства об окружении, что, в частности включает в себя и попечительство об окружающей среде [10]. В-третьих, конституционно закрепленный курс на евроинтеграцию – одно из дострижений Революции Достоинства – стал двигателем для ряда реформ в сфере охраны окружающей среды (например, принятие закона «О мониторинге, отчетности и верификации парникових газов» и другие) [11].

Однако Революция Достоинства не привела к существенным изменениям в экологической сфере – не в последнюю очередь из-за аннексии Крыма, оккупации частей Донецкой и Луганской областей и начала военной агрессии со стороны РФ, которые сделали экологические вопросы менее приоритетными. Или, по выражению Юваля Ноя Харари, «Если нация сталкивается с внешним вторжением,… у кого есть время на то, чтобы беспокоиться о … загрязненных реках?» [12].

Вместе с тем, российская военная агрессия на протяжении последних восьми лет помогла украинцам лучше понять свои фундаментальне и обьединяющие ценности.

Как отмечает украиский социолог Михаил Винницкий, единственная вещь, которая не вызывает вопросов и разногласий внутри украинского общества – это карта Украины. Он пишет: «Территорию на карте считали священной. Это было место рождения и жизни… Она была жизнь дающей… Лозунг «Земля Добра», казалось, обьединил всех украинцев, и, хотя его значение казалось иностранцам банальным, именно эта концепция и олицетворяла Украину для ее граждан, обьединяла их для ее защиты» [13]. Это создает экологическое измерение для интерпретации полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Экологическое измерение войны: влияние на окружающую среду

«Окружающая среда – молчаливая жертва конфликтов» – справедливо утверждает Даг Вейр, исследователь и директор Обсерватории конфликтов и окружающей среды. По понятным причинам, во время вооруженных конфликтов и войн меньше всего внимания уделяют вопросам окружающей среды, поскольку человеческие потери и вопросы выживания населения имеют беспрекословный приоритет. Тем не менее, разрушительные последствия военных действий невозможно игнорировать, потому что (1) это касается общечеловеческой ответственности защиты природы и (2) от этого зависит постоянное развитие Украины и мира в целом.

Сейчас российско-украинская война ограничена географически – боевые действия ведутся преимущественно на территории Украины. Однако необходимо помнить, что «любой военный конфликт не имеет локального характера, если речь идет об окружающей среде. Экосистемы нельзя разделить условными границами, просто нарисовав их на карте. Если разрушается природное равновесие в одной геолокации, это обязательно ощутит другая» [14]. Поэтому война в Украине влияет не только на украинскую окружающую среду, но и на европейские (и не только) экосистемы. Ниже рассмотрим основные экологические последствия широкомасштабного вторжения России в Украину.

Загрязнение воздуха. Ракетные и артиллерийские обстрелы армии РФ вызывают загорание лесов, что приводит к загрязнению воздуха вредными элементами. От детонации снарядов в атмосферу попадают угарный газ, бурый газ, диоксид азота, формальдегид и тому подобное, которые тоже загрязняют воздух. Вследствие многочисленных обстрелов нефтебаз и промышленных предприятий, которые используют вредные химические вещества, десятки тысяч тонн высвобождаются в атмосферу. Как отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, «загрязнение воздуха не имеет границ. Выбросы в атмосферу, которые были вызваны военной агрессией РФ на территории Украины, переносятся, оседают и имеют влияние на территории других стран, иногда на расстоянии в тысячи километров» [15].

Утрата биоразнообразия. Из-за войны в Украине аномально увеличилась смертность дельфинов в Черном море. Только на побережье Турции весной насчитано восемьдесят мертвых дельфинов. Турецкий Фонд исследования морских проблем комментирует это так Из-за войны в Украине аномально увеличилась смертность дельфинов в Черном море. Только на побережье Турции весной насчитано восемьдесят мертвых дельфинов. Турецкий Фонд исследования морских проблем комментирует это так

«Одна из причин [увеличение смертности среди дельфинов – А.М.], которая приходит на ум, – акустическая травма. У нас нет доказательств, какое влияние низкочастотные сонары имеют на Черное море, так как никогда не видели такого сосредоточения кораблей и такого увеличения шума на протяжении длительного времени» [16]. Кроме того, война нарушает покой диких животных и птиц (в том числе редких), – они гибнут или пытаются бежать с места боевых действий. Это, в частности, связано с тем, что РФ ведет боевые действия на заповедных территориях международного и европейского значения (под угрозой находится 20% площади заповедных территорий Украины).

Загрязнение водных ресурсов. 14 марта российская армия обстреляла очистные сооружения в Запорожье, из-за чего неочищенная вода из некоторых районов города начала поступать в Днепр – четвертую по длине реку в Европе. Также боевые действия РФ влияют на морскую среду (в частности, Черное море) из-за маневрирования судов, запусков ракет с подводных лодок, выброса в море отработанного топлива, затопленных судов, сбитых ракет и другого, что при- водит к загрязнению токсичними веществами [17]. Кроме того, были повреждены очистные сооружения КП «Северодонецкводоканал», КП «Лисичанскводоканал», КП «Рубежанское ВУВКГ», КП «Попаснян- ский водоканал», КП «Облводоканал», что также приводит к загрязнению водних ресурсов [18].

Тяжелая ситуация наблюдается в Азовском море, где зафиксирован аномальный мор рыбы, что может быть следствием болезни – эпидемии в воде. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, – «Эпидемия – уже не просто угроза, а реальность, море на сегодня – одно из немногих мест гигиены мариупольцев, потому угроза перестала быть только предостережением».

Эпидемия в Азовском море, вероятно, вызвана бомбардировками металлургического комбината «Азовсталь». Завод включает технические сооружения, где сберегаются десятки тысяч тонн раствора сероводорода, «утечка этой жидкости может полностью убить флору и фауну Азовского моря, отметили в Мариупольском городском совете… После этого опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря» [19].

Угрозы ядерной и радиационной безопасности. Действия российской армии по отношению к ядерным обьектам в Украине являются проявлением ядерного терроризма и составляют угрозу не только для жителей Украины, а и всего мира. По словам заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого, «впервые в истории гражданские ядерные обьекты были превращены в военные обьекты и плацдармы российской армии – в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия относительно мирного использования атомной энергии» [20]. Вследствие боевых действий были повреждены ядерные установки (разграбление и уничтожение Чернобыльской радиационной лаборатории), существует угроза ядерной и радиационной опасности. На протяжении марта 2022 года, когда российские военные оккупировали Чернобыльскую зону отчуждения, в ней было обнаружено свыше 30 лесных пожаров общей площадью свыше 10 287 га. Позднее РФ пршла к открытому ядерному шантажу: захват и минирование территории ЗАЭС, обстрелы ее территории, хранение снарядов в цехах станции, прямые угрозы подрыва [21].

Ущерб заповедникам и экосистемам, которые охраняются. По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на 31 марта 2022 года российские военные использовали свыше трети территорий заповедных зон для проведения боевых действий. Из-за российской агрессии пострадали десятки природно-биосферных заповедников и национальных при- родных парков.

Боевые действия ведутся на территории 900 обьектов природно-заповедного фонда площадью 1,24 млн га. «Под угрозой уничтожения находятся около 200 территорий «Изумрудной сети» площадью 2,9 млн. га» [22]. Значительное количество лесов на территории Украины находится под контролем оккупантов; кроме того, в них огромное число неразорвавшихся снарядов и противопехотных мин, которые создают угрозу не только для людей, но и для животных, которые живут в этих лесах.

Химическое загрязнение грунтов. Использование российскими военными запрещенных фосфорных бомб (в частности, во время обстрелов Попасной, Рубежного, Марьянки и Киевщины) приводят к масштабному химическому загрязнению грунтов. Также вредят грунтам разлив топлива и других химических веществ от уничтоженной военной техники. Выпущенные по Украине ракеты и российское оружие, уничтоженное Военными силами Украины, приводит к накоплению канцерогенного мусора. Серьезную угрозу составляет также минирование лесов и полей. Руслан Стрелец считает, что «разрывы мин приводят к загрязнению грунтов тяжелыми металлами – свинцом, стронцием, титаном, кадмием, никелем. Это делает грунт небезопасным, а в некоторых случаях – непригодным для последующего сельскохозяйственного использования. Также взрывы приводят к возникновению лесных пожаров» [23].

Следовательно, характер боевых действий, которые РФ ведет на территории Украины, грубо нарушает нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию. Согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции, «Запрещено использовать методы или способы ведения военных действий, которые имеют целью нанести или, как можно ожидать, нанесут широкий, долговременный и серьезный вред окружающей среде… При ведении военных действий должна быть проявлена забота о защите окружающей среды от значительного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрет использования методов или способов ведения войны, которые имеют целью нанесение или, как можно ожидать, нанесут такой вред окружающей среде и тем самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения» [24]. Очевидно, что российская армия не выполняет ни одно из перечисленных требований к ведению боевых действий.

Богословское измерение войны: экологический грех

Беря во внимание разрушительное влияние военных действий на окружающую среду, нужно рассматривать войну, кроме прочего, как экологический грех. Возможны разные подходы к интерпретации греха в свете экологических проблем.

Первый подход – через моральный закон, осуждающий любой поступок, который наносит вред Божьему творению. Этот подход встречается в трудах католических, православных и протестантских авторов. Синтезируя учение Иоанна Павла ІІ о социальном грехе и экологической ответственности христиан, Орест Апостолюк формулирует следующее определение экологического греха:

«это нарушение: (1) пятой заповеди «Не убивай», ведь, уничтожая окружающую среду, мы убиваем также свою душу; (2) седьмой заповеди «Не кради», потому что мы уничтожаем окружающую среду, которая является не нашей, а общей собственностью; (3) второй заповеди любви, ведь социальное измерение этого греха непосредственным образом влияет также на наших ближних» [25].

Синод Епископов относительно Панамазонского региона обозначает экологический грех как «поступок или бездеятельность против Бога, ближнего, общества или окружающей среды. Это проступки против принципов взаимосвязанности, они разрушают сеть общности творений и нарушают добродетель справедливости» [26]. Это грех против будущих поколений и он свершается в поступках и привычках, которые приводят к загрязнению и разрушению гармонии окружающей среды.

Ценный вклад в развитие и расширение концепции экологического греха сделал Вселенский патриарх Варфоломей І. В статье для TIME 2015 года он писал о необходимости «расширения нашей узкой и индивидуалистичной концепции греха» [27]. Это расширение понятия греха в сторону более экологического и коллективного прослеживается в трудах и выступлениях патриарха на протяжении последних тридцати лет. Во время выступления в 1997 году Варфоломей сказал: «Люди, которые разрушают биоразнообразие Божьего творения; люди, что нарушают целостность Земли, вызывая смену ее климата, лишая землю природных лесов или уничтожая ее болота; люди, которые загрязняют воды Земли, ее земли, воздух, растительный и животный мир, – грешат. … Совершить преступление против природы – это грех против нас самих и грех против Господа» [28].

Методистский богослов Джеймс Нэш определяет экологический грех как «отказ поступать согласно с Божьим образом, как ответственные представители, которые ценят и любят множество взаимосвязанных творений в их экосистемах, которые ценит и любит Творец.

Эта несправедливость, эгоцентрическая склонность людей нарушать Божий завет справедливости, желая больше, чем нам принадлежит (как индивидам, коллективам, нациям и виду) и, таким образом, лишая других индивидов, коллективы, нации и виды того, что принадлежит им. Это нарушение связей с Богом и нашими товарищами по творению. Это значит действовать так, как будто мы являемся владельцами творения с абсолютными правами на него» [29].

Ни в одной из приведенных цитат экологический грех не рассматривается в контексте войны, но они легко поддаются интерпретации сквозь призму войны. Нарушая заповеди «не убивай», «не кради», «не желай» по отношению к другим людям, военный преступник также нарушает их по отношению к окружающей среде – убивая разнообразие и экосистемы земли, обкрадывая природные богатства и зерно, желая земли, принадлежащие другому народу. Терроризируя гражданское население и подрывая дееспособность органов власти, вражеское государство делает невозможными процессы заботы об окружающей среде и опеку над животными, что часто приводит к смерти редких видов и загрязнению заповедных зон. Нарушая принципы справедливой войны, страна-агрессор становится виновной в нарушении заповедей относительно Божьего творения. (ср.Иак. 2:10).

Второй подход – через философское понятие «отчуждение» (estrangement), которое предполагает, что «человек отчужден от основ своего бытия, от других существ и от самого себя» [30].

Не будучи библейским понятием, оно все же присутствует в историях и темах, которые касаются жалкого положения человека после грехопадения, таких как враждебность между людьми и природой (Быт. 3:17-18), враждебность между братьями и братоубийство (Быт. 4), отчужденность народов из-за смешения языков (Быт. 11) и тому подобное [31]. Следовательно, поступок греховен не столько как несоответствие закону, сколько как выражение отчужденности человека от Бога, людей и самого себя[32].

Похожее виденье греха встречается в посланиях Павла, для которого грех есть «все, что не по вере» (Рим. 14:23), то есть сделанное не в единстве с Богом через Иисуса Христа. Представление о грехе, как об отчуждении, характерно также для православного богословия. Например, Владимир Лосский писал: «Бесконечное расстояние между тварным и нетварным, природное разделение между человеком и Богом, которое, тем не менее, должно быть преодолено обожением, стает для человека непреодолимой бездной после его самоопределения в новом, граничащим с небытием, состоянии – состоянии греха и смерти» [33].

Понимание греха как отчуждения создает концептуальную рамку для интерпретации экологических проблем, в частности во время войны. Отчужденность от Бога порождает отчужденность человека от самого себя, что есть причиной гордости, озлобленности, жадности и зависти. Это, в свою очередь, приводит к отчуждению от других людей, что становится причиной конфликтов между людьми, группами и народами и достигает высшей точки в убийстве (войне). Наконец, отчужденность от себя и других людей находит выражение в отчужденности от сотворенного мира, творения. Похожая динамика прослеживается в библейской истории о Каине и Авеле: отчужденность от Бога, грех (Быт. 4:7) – отчуждение от себя, обида, зависть (Быт. 4:5), отчужденность от брата, убийство (Быт. 4:8), – отчужденность от земли (Быт. 4:12).

В популярном изложении эта идея представлена в романе «Хижина» Уильяма Пола Янга: «Вы, люди, кажетесь себе такими мелкими в собственных глазах. Вы действительно не видите своего места в Творении. Избрав пагубный путь независимости, вы даже не сознаете, что тащите по нему за собой все Творение… [Люди] бездумно выжимают из земли соки, оскорбляют ее пренебрежением; когда же она содрогается в корчах и исторгает огонь и дым, они оскорбляются и замахиваются кулаком на Бога» [34].

Связь между персональным/коллективным грехом, войной и страданием земли хорошо освещена в Библии, однако эта связь не предполагает ситуации справедливой войны (позиция жертвы) или войны, которая не является наказанием за конкретный грех (страдания праведника). В книге Второзакония перечислены благословения и проклятия, которые ожидают Израиль в случае выполнения или невыполнения требований закона/завета. Поведение народа имеет последствия, как для города (людей), так и для поля (земли) (Втор. 28:1-3, 15-16). Проклятие за неверность завету включает в себя сугубо экологические последствия, такие как засуха (28:23-24; см. также 28:38, 39, 40), а также сокрушительную и жестокую войну и связанные с ней разрушения окружающей среды: смерть домашних животных (28:31) и грабеж урожая (28:33). Одна из характеристик врага – « И будет он есть плод скота твого и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя» (28:51).

Большинство проклятий в этом разделе связаны с характером ведения боевых действий и осады города на древнем Ближнем Востоке. Как правило, армии завоевателей кормились от мародерства и земли, которую они оккупировали, из-за чего военные кампании чаще проводились осенью – во время сбора урожая [35]. Кроме этого, строительный материал для осады также брали на захваченных территориях, потому вражеские армии вырубали значительное количество деревьев (ср. Втор. 20:19). Чтобы лишить захваченное население любой возможности восстановить жизнь города после войны, завоеватели часто уничтожали все плодовые деревья и посыпали землю солью и камнями, чтобы на ней нельзя было выращивать урожай (ср. Суд. 9:45; 2 Цар. 3:19, 25; Иер. 7:20; 46:22-23). После войны завоеванные города/народы должны были выплачивать дань в виде продуктов сельского хозяйства, таких как вино, масло, зерно, лес и тому подобное, и это истощало ресурсы завоеванной земли.

Хотя во Второзаконии говорится о войне, как Божьем суде за грехи израильского народа, будет грубой ошибкой считать, что Бог благосклонно относится к войне и ее разрушительным последствиям для творения. Ряд библейских текстов прямо осуждает воинственные народы, чья агрессивная политика разрушает землю. Например, пророк Аввакум пишет: «Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и живущих в нем» (Ав. 2:17) [36]. Кристофер Райт считает, что Ливан в этом тексте – фигура речи, которая обозначает богатые леса, населенные дикими животными; благодаря этим лесам Ливан прославился. Следовательно, жестокость халдеев по отношению к ливанским лесам и животным, является причиной Божьего гнева и поводом для справедливого суда. Райт сравнивает пророческий суд над воинственными народами, которые разрушали землю, с современными войнами: «Масштабная вырубка американцами лесов на территории Вьетнама в ходе войны и иракские экологические зверства во время войны в Персидском заливе в 1991 году делают древний пророческий текст весьма актуальным для современности» [37]. Также Леонид Куканов в исследовании темы земли и ее эсхатологического обновления в Ветхом Завете, приходит к выводу, что «пророки осуждают разрушающую деятельность человека, например, войну, причём вина вменяется не только за человеческие жертвы» [38].

Таким образом, библейская перспектива на экологический грех и войну имеет внутренние отличия, связанные прежде всего, с духовным состоянием израильского народа. В случае нарушения завета их ждал Божий суд, который включал в себя войну и разрушение земли. Вместе с тем, библейские авторы осуждают народы, чья жестокость приносит вред людям и творению. Даже те народы, которых Бог использовал для свершения суда над евреями, понесли наказание за свои греховные поступки – в том числе экологические грехи. Тема Божьего суда над народами, разрушающими землю, встречается и в Новом Завете (Откр. 11:18).

Выводы: экобогословие после Бучи

В этом эссе мы попробовали сконструировать экологический нарратив российско-украинской войны, рассмотрев его в трех измерениях: историческом, окружающей среды и богословском. С точки зрения истории, война против Украины – это, кроме того, война за землю, природные ресурсы, привилегию и право распоряжаться природными богатствами украинской земли. С точки зрения окружающей среды, война – разрушение не только человеческих жизней, но и окружающей среды и экосистем, убийство и увечье животных, загрязнение воздуха и водных ресурсов. С точки зрения экобогословия, война является экологическим грехом – нарушением Божьих заповедей и проявлением отчуждения человека от Бога, ближних и земли, следствием чего является причинение вреда Божьему творению.

До полномасштабного вторжения России, православные и евангельские христиане Украины не имели целостного богословского понимания вопросов заботы о творении и иногда проявляли эколидерство [39]. Одна из базовых причин равнодушного отношения евангельских христиан к экологическим проблемам связана с эсхатологическими представлениями, согласно которым земля должна сгореть, а Бог сотворит новую, лучшую землю, где не будет последствий и проявлений греха. Богословские идеи премилленаризма и диспенсационализма сформулировали пассивное отношение христиан к окружающей среде, из-за чего о земле, творении, экологии почти никогда не проповедовали в церквах и не преподавали в семинариях. Негров, Белов и Куканов пишут, что «Антропоцентрический взгляд на природу и творение свойственен современным христианам в большей степени, нежели библейская концепция заботы о творении. Более того, значительная часть современных верующих остаются равнодушными к вопросам экологии или считают вещи духовного порядка более важными … Многие верующие осознают реальность и опасность текущего экологического кризиса. Однако у большинства из них забота о творении проявляется в том, чтобы “не мусорить” и “убирать за собой”. Последовательная деятельность в рамках заботы о творении (на бытовом, профессиональном и даже церковном уровнях) представляется, к сожалению, редким исключением из правил» [40]. Что должно измениться после Бучи?

Осознание факта, что общественная жизнь – в военное и мирное время – непременно соединена с экологическими вопросами, должна стимулировать процесс переосмысления места заботы о творении в жизни христиан. Как граждане Украины, христиане должны заботиться об окружающей среде своей страны – общего дома для всех украинцев; право на собственность этого дома завоевывается во время войны ценой многочисленных жертв и утрат. Обычно люди заботятся лишь о том, что считают своим домом, будь то двор, страна или планета и именно потому, ощущение дома вдохновляет экоактивистов всего мира заботиться об окружающей среде. Стоит упомянуть, что на современное экологическое движение сначала повлияла фотография планеты Земля, сделанная с поверхности Луны в 1969 году. На фотографии изображен небольшой голубовато-белый шар, окруженный бескрайней темнотой космоса – привычный для современного человека образ, который глубоко проник в популярную культуру и массовое сознание. Однако полстолетия назад общественный и культурный эффект от этой фотографи был колоссальный. Фотограф природы Гален Ровелл однажды сказал, что эта фотография Земли является «наиболее влиятельной экологичной фотографией из всех, когда-либо сделанных» [41].

Только что люди осознали, что у них нет запасного дома, что их планета мала и хрупка, что их планета абсолютно уникальна и драгоценна, они также осознали важность заботы об экологическом благополучии Земли. Этот пример иллюстрирует, почему украинцы так смело борятся с врагом за свою страну: потому, что у них нет запасного дома для жизни, потому что им некуда бежать. Это также подчеркивает важность заботы об окружающей среде во время войны и после ее завершения.

Наблюдая за тем, как российские захватчики совершают экологические грехи, христиане должны резко осуждать эти грехи и нести надежду на восстановление пострадавшим украинцам. Правление Христа предполагает исцеление земли (Откр. 21:1), однако вход в Божье Царство возможен только через веру, покаяние и обращение – которое должно быть также экологическим обращением [42]. Папа Франциск отмечает, что обращение может быть не только индивидуальным, но и общественным. Поэтому перед лицом экологического кризиса в Украине христиане должны быть «солью земли» (Матф. 5:13): разоблачать грехи общества, призывать к экологическому обращению, являть достойный пример заботы о творении, указывать на Христа как источник евангельской надежды на обновление земли. В ответ на многочисленные экологические грехи российских захватчиков, христиане должны утверждать: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5:20-21).

Сегодня неравнодушие к страданиям живых существ, ответственность за своих или брошенных домашних животных, любовь к родной земле – двигательные силы эколидерства в Украине. Об этом метко написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: «Война – это страдание не только людей, но и животных. И человечность – это заботиться и о тех, и о других». Именно поэтому немало украинцев спасают и кормят покинутых животных. Однако важно, чтобы эти мотивы сохранились и усилились и после завершения войны, поскольку перед нами откроется еще больше экологических проблем. Украинцы во время войны имеют дело со злом и несправедливостью, и единственный правильный ответ на них – восстановление справедливости и проявление добра по отношению ко всем жертвам насилия, включая животных и окружающую среду. Перефразируя выражение экобогослова Джеймса Нэша: те, кто стремятся к миру, естественно должны быть страстными экоактивистами [43].

[1] Здесь и далее цитаты из Библии приведены в соответствии с русским Синодальным переводом 1876 года.

[2] См. Обозначение экобогословия в Малов, Александр. “Краткое введение в экобогословие” в EcoHodos: экобогословие, миссия, лидерство, под. ред. Александр Негров и Александр Малов. Wheaton: Hodos Institute, 2021. С. 77-104.

[3] Август 2022 года.

[4] Плохий Сергей. Врата Европы. История Украины. Москва: Издательство АСТ:

CORPUS, 2018. С. 425

[5] Екологія і безпека [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://day. kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ekologiya-i-bezpeka; Програма УЕА «Зелений світ» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zelenysvit.org.ua/?page=projects_view&npage=1&id=5

[6] Роль Української Гельсінської спілки в розвитку екологічного руху в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/dopovidi/konferenciya-ugs/rol-ukrayinskoyi-gelsinskoyi-spilky-v-rozvytku-ekologichnogo-ruhu-v-ukrayini

[7] Цит. за: Плохий, Сергей. Чернобыль: история ядерной катастрофы. М.: Новое издательство, 2021. С.280.

[8] Буткевич, Богдан. Зелені політтехнології [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tyzhden.ua/Society/175477

[9] Див Глава 6 “Навколишнє середовище” в Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

[10] Шестаковський, Олексій. Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими. Інфографіка [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/14/7009459/

[11] Тягнирядно, Людмила. Вісім років змін. Лідери громадських організацій про досягнення та провали України після Революції гідності. Частина перша [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cs.detector.media/community/texts/184660/2021-11-21-visim-rokiv-zmin-lidery-gromadskykh-organizatsiy-pro-do-syagnennya-ta-provaly-ukrainy-pislya-revolyutsii-gidnosti-chastyna-persha/

[12] Харарі, Ювал Ной. 21 урок для 21 століття. К.: BOOKCHEF, 2022. С. 31.

[13] Винницький, Михайло. Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. С. 340-341.

[14] Стрілець, Роман. Бомба сповільненої дії: чому світ не може ігнорувати екологічні наслідки війни в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2022/06/22/249216/

[15] Там само.

[16] Через війну в Україні могла зрости смертність дельфінів у Чорному морі [Елек- тронний ресурс] – Режим доступу: https://suspilne.media/237941-cerez-vijnu-v-ukraini-mogla-zrosti-smertnist-delfiniv-u-cornomu-mori/

[17] Забруднення та стрес для тварин: як на стан Чорного моря впливає агресія РФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://suspilne.media/248393-zabrudnenna-ta-stres-dla-tvarin-ak-na-stan-cornogo-mora-vplivae-agresia-rf/

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[25] Апостолюк, Орест. Шляхи подолання екологічного гріха у працях Івана Павла ІІ. Львів, 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://er.ucu.edu.ua/bit-stream/handle/1/3021/Apostoliuk_mag.pdf

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[28] Цит за. Енцикліка “Laudato Si” Святійшого Отця Франциска про турботу за наш спільний дім. Київ–Івано-Франківськ–Дрогобич: Коло, 2019. С.10 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_uk.pdf

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[30] Tillich, Paul. Systematic Theology. Volume 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1967. P.44.

[31] Ibid, P.45.

[32] Ibid, P.46.

[33] Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. СТСЛ, 2012. С.199-200.

[34] Янг, Вільям Пол. Хижа. К.: Книгоноша, 2011. С. 164, 182.

[35] Carrol, Daniel. “A Biblical Theology of the City and the Environment” in Keeping God’s Earth: The Global Environment in Biblical Perspective edited by Noah J. Toly, and Daniel I. Block. Westmont, IL: InterVarsity Press, 2010. P.79.

[36] Ср. современный русский перевод: “Злодейство твое на Ливане погубит тебя, бойня зверей, учиненная тобой, тебя же и ужаснет. Ты проливал человеческую кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями” (НРП).

[37] Райт, Кристофер. Око за око. Этика Ветхого Завета. 2010. Черкассы: Коллоквиум. С. 134.

[38] Куканов, Леонид. “Израиль и богословие творения” в EcoHodos: экобогословие, миссия, лидерство, под. ред. Александр Негров и Александр Малов. Wheaton: Hodos Institute, 2021. С.113.

[39] Negrov, Alexander, and Malov, Alexander. “Eco-Theology and Environmental Leadership in Orthodox and Evangelical Perspectives in Russia and Ukraine” in Religions 12(5), 305 (April 2021); https://doi.org/10.3390/rel12050305

[40] Негров, А., Белов, А., Куканов, Л. “Евангельские христиане Евразии и экология” в EcoHodos: экобогословие, миссия, лидерство, под. ред. Александр Негров и Александр Малов. Wheaton: Hodos Institute, 2021. С.52

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