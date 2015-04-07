Гордон - Еврейский Иешуа и греческий Иисус

В последнее время христианский мир охватило ошеломляющее открытие: «Иисус Христос» не был голубоглазым блондином-язычником. Иешуа из Назарета вырос в религиозной еврейской семье в культуре, где национальной Конституцией была Тора (пять книг Моисея).

Учения Иешуа, которые, по всеобщему мнению, формируют основы западного христианства, сегодня отфильтрованы двумя тысячелетиями традиций, зародившихся в неведении о земле, языке и культуре Библии.



Современные христиане просто не понимают ни сути вопросов, о которых Иешуа вел полемику с фарисеями, ни Его самых важных наставлений, которым следовали люди, называвшие себя Его учениками.

Бывший фарисей, Неемия Гордон, — исследователь свитков Мертвого моря и эксперт по семитским языкам, — проводит анализ древнего еврейского текста Евангелия от Матфея из манускриптов, которые долгое время хранились в безызвестности в архивах еврейских книжников.



Исследования Гордона показывают, что более «современный» греческий текст Евангелия от Матфея, с которого были переведены западные версии, изображает «другого Иисуса», отличного от Иешуа, представленного в древней еврейской версии Евангелия от Матфея.

Гордон разъясняет суть жизненно важного конфликта Иешуа с фарисеями, стремившимися стать правящей элитой иудаизма в первом столетии, и рассматривает этот конфликт под ракурсом, понятным как для еврея, так и для христианина.



Итак... представляем вам Неемию Гордона из Иерусалима, Израиль, и его учение «Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом», записанное в январе 2005 года во время лекционного тура по Соединенным Штатам.

Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом - Неемия Гордон

Исследования Гордона показывают, что более «современный» греческий текст Евангелия от Матфея, с которого были переведены западные версии, изображает «другого Иисуса», отличного от Иешуа, представленного в древней еврейской версии Евангелия от Матфея. Гордон разъясняет суть жизненно важного конфликта Иешуа с фарисеями, стремившимися стать правящей элитой иудаизма в первом столетии, и рассматривает этот конфликт под ракурсом, понятным как для еврея, так и для христианина.