Гордон - Еврейский Иешуа и греческий Иисус

В последнее время христианский мир охватило ошеломляющее открытие: «Иисус Христос» не был голубоглазым блондином-язычником. Иешуа из Назарета вырос в религиозной еврейской семье в культуре, где национальной Конституцией была Тора (пять книг Моисея).
Учения Иешуа, которые, по всеобщему мнению, формируют основы западного христианства, сегодня отфильтрованы двумя тысячелетиями традиций, зародившихся в неведении о земле, языке и культуре Библии.
Современные христиане просто не понимают ни сути вопросов, о которых Иешуа вел полемику с фарисеями, ни Его самых важных наставлений, которым следовали люди, называвшие себя Его учениками.
Современные христиане просто не понимают ни сути вопросов, о которых Иешуа вел полемику с фарисеями, ни Его самых важных наставлений, которым следовали люди, называвшие себя Его учениками.
Бывший фарисей, Неемия Гордон, — исследователь свитков Мертвого моря и эксперт по семитским языкам, — проводит анализ древнего еврейского текста Евангелия от Матфея из манускриптов, которые долгое время хранились в безызвестности в архивах еврейских книжников.
Исследования Гордона показывают, что более «современный» греческий текст Евангелия от Матфея, с которого были переведены западные версии, изображает «другого Иисуса», отличного от Иешуа, представленного в древней еврейской версии Евангелия от Матфея.
Исследования Гордона показывают, что более «современный» греческий текст Евангелия от Матфея, с которого были переведены западные версии, изображает «другого Иисуса», отличного от Иешуа, представленного в древней еврейской версии Евангелия от Матфея.
Гордон разъясняет суть жизненно важного конфликта Иешуа с фарисеями, стремившимися стать правящей элитой иудаизма в первом столетии, и рассматривает этот конфликт под ракурсом, понятным как для еврея, так и для христианина.
Итак... представляем вам Неемию Гордона из Иерусалима, Израиль, и его учение «Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом», записанное в январе 2005 года во время лекционного тура по Соединенным Штатам.
Итак... представляем вам Неемию Гордона из Иерусалима, Израиль, и его учение «Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом», записанное в январе 2005 года во время лекционного тура по Соединенным Штатам.
Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом - Неемия Гордон
Исследования Гордона показывают, что более «современный» греческий текст Евангелия от Матфея, с которого были переведены западные версии, изображает «другого Иисуса», отличного от Иешуа, представленного в древней еврейской версии Евангелия от Матфея.
Гордон разъясняет суть жизненно важного конфликта Иешуа с фарисеями, стремившимися стать правящей элитой иудаизма в первом столетии, и рассматривает этот конфликт под ракурсом, понятным как для еврея, так и для христианина.
Комментарии
Aleksandros
Неемия Гордон в этой лекции популяризирует идею, которая раньше была выдвинута Джорджем Ховардом в книге, ссылки на которую уже приведены в предыдущих постах. Основной вопрос сводится к тому, насколько аргументированы и корректны выводы Ховарда относительно того, что евангелие от Матфея версии Шем-Това, является копией первоначального текста написанного на еврейском или арамейском языке. В своей работе он приходит именно к этому выводу. Специалисты по гебраистике стоят на традиционной версии, что этот текст создан в средние века путем перевода с греческого, поэтому особой ценности не представляет.
Поэтому к работе Ховарда а соответственно и Гордона, отношение как к маргинальным исследованиям. Однако пока мне не известен ни один гебраист, который взял бы, и объективно, сбалансировано проанализировал работу Ховарда, указал бы в чем он ошибся, и в чем прав. А поэтому доводы Ховарда к этому времени пока не опровергнуты, а соответственно имеют право на жизнь. Если же кому-то знакомы работы гебраистов, опровергающие или подтверждающие идею Ховарда, поделитесь плс.
Что касается лекции Неемии Гордона, она изначально выглядит достаточно интересной. Но когда начинаешь более подробно и в контексте рассматривать приводимые им примеры, то видишь что рассмотрение происходит в ветхозаветнем ключе, привязке к букве, что не соответствует Духу провозглашаемому Христом. Вчера отписал в фейсе промежуточные выводы по лекции Гордона (здесь проводилась небольшая дискуссия по его лекции): https://www.facebook.com/alexandr.davydyuk/posts/881099581909639
На данный момент наиболее интересным и ожидаемым есть анализ работы Джорджа Ховарда гебраистами, а с этого будем уже делать выводы. Вот только когда этого дождемся?
yuniy
Похоже что в мире библеистики эту проблему стараются банально замолчать.
Но для меня чудно. Еврейский ортодокс пытается христианам пролить свет на учение их Учителя. Да так что противоречивые высказывания Христа становятся абсолютно согласованными.
Конечно у него свой интерес и свой вывод - Иисус из Назарета не отвергал буквальное значение Торы как делают это фарисеи своим учением.
Но мы то должны видеть за всем этим Того, Кто больше храма и выше Торы.
Так мне по крайней мере представляется.
Традиция говорит о первенстве Ев. Матфея из синоптиков.
И если подтвердится еврейский текст Евангелия, то парадигма реально может качественно сдвинуться.
Думаю, что даже "рука Господня" может содействовать в этом, чтобы мы лучше уразумели учение Христа.
Вспомним историю с кумранскими рукописями.
eshatos
Ситуация действительно парадоксальная!
Ортодоксальный еврей пытается достучаться до христиан и донести им истинное значение учения Иисуса!
А они упираются...
Имхо, вполне вероятно, что Ев. от Матфея могло написано на иврите, Неемия Гордан вполне убедительно показывает игру слов на иврите, которая совершенно теряет смысл и непонятна уже во всех переводах, как в греческом, та и тем более на русский...
А они упираются...
Имхо, вполне вероятно, что Ев. от Матфея могло написано на иврите, Неемия Гордан вполне убедительно показывает игру слов на иврите, которая совершенно теряет смысл и непонятна уже во всех переводах, как в греческом, та и тем более на русский...
yuniy
Очень вероятно что Матфей написал своё Евангелие на еврейском или арамейском. Только почему он потом ( или другие) перевели его на греческий, ломая неповторимость еврейского текста?
Иисус говорил в духе древних пророков, потому следовали за Ним толпы народа, потому как слышали эту поэтическую речь, наполненную кстати революционным содержанием.
И Апостолы также учились и писали.
Греческий - язык большинства того мира, понятно, но...
И Апостолы также учились и писали.
Греческий - язык большинства того мира, понятно, но...
При всем уважении к личностям известных ныне толкователей Священного Писания, равно, как и, в целом к самим Евреям (Иудеям) - к народу Бога Живого, видится важным напомнить один аспект, а именно. Согласно словам пророка Иеремии (см. Иер 31:31-34): Новый Завет - НЕ ТАКОЙ, как предыдущий (не такой, как Ветхий Завет).
К сожалению, многие толкователи слова Божьего (особенно, из Евреев) об этом забыли .., пытаясь привести Новый Завет в абсолютно полное соответствие Ветхому Завету (то есть, ПО СУТИ - побуждая верующих во Христа из язычников, принять то, что именуется Иудаизм: т.е., в полноте слова Ветхого Завета).
Это БОЛЬШАЯ ОШИБКА.
И Апостолы Христа вынесли вердикт: такой подход - есть ересь (см. Деян 15 гл).
Новый Завет - это НОВЫЙ завет... (новый не только по времени поступления, но и качественно новый). Это Завет, с помощью учения которого Господь приводит верующих к истинному и полному СОВЕРШЕНСТВУ (Мф 5:48)..., что было невозможно для Ветхого Завета - для закона Моисея:
"ибо закон НИЧЕГО НЕ ДОВЕЛ до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу" (Евр 7:19) - и эта лучшая надежда в Новом Завете (в учении Иисуса Христа).
Реальность такова, что ныне Ветхий Завет, как минимум, для бывших язычников, утратил свое прямое назначение. Однако, и при этом, тексты Ветхого Завета очень качественно и точно могут истолковывать слово Нового Завета - и в ЭТОМ ныне великая ценность Ветхого Завета.., равно, как и тех из Иудеев (принявших Иешуа своим Господом и Богом), которые хорошо знают слово ВЗ.
Но спасаемся мы сегодня - ПРИНЯТИЕМ и ВЫПОЛНЕНИЕМ слова Нового Завета, см. 1Кор 15:1,2.
Неправильно делать из Христиан - Иудеев, насаждая слово ВЗ в прямом его значении для живших до НЗ.
И не напрасно Господь Бог сказал, указывая на Иисуса Христа, именно в присутствии Моисея:
"Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его СЛУШАЙТЕ" (Мф 17:5)... - ныне надлежит слушать, внимать и соблюдать, именно слово НЗ.
Закон Моисея сделал свое дело - привел людей ко Христу (Гал 3:24).
Теперь спасение души происходит по слову (по учению) Нового Завета!
При сем, достижение СОВЕРШЕНСТВА (по всем указанным в НЗ позициям) - обязательный элемент учения Христа (впрочем, как и соблюдение ВСЕГО написанного в текстах НЗ.
ВСЯКОЕ отнимание от слова НЗ - лишает отнимающего доброй вечности. Именно так, см. Отк 22:19, 20:15 и Гал 1:8,9).
Еще раз, с уважением.