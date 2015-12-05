Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
05.12.2015 581

Нерона в каждую церковь

Author: esxatos
Нерона в каждую церковь
Российским протестантам на заметку
 

В Риме величайшая находка! В катакомбах , в алтаре древнего христианского храма найдена рукопись

 
Вот что в ней написано:
 
" В 115-м году от Рождества Христова в римских катакомбах под кураторством одного известного архиерея в присутствии множества мирян, была открыта христианская выставка.
 
Среди прочего, была представлена статуя императора Нерона с начертанными рядом словами, которые приписывают епископу, пострадавшему во времена нероновых гонений, но не смотря на это, прославляющего императора и его мудрую политику, направленную на укрепление Римского государства, борьбу с персами и прочими врагами.
 
Многие посетители не обращали на это внимание : "Надо смотреть на выставку в целом, ну мученики, ну и что? У церкви много других тем, дел, вопросов, главное - духовность и послушание!"
 
Но некоторые всё же были возмущены этой и подобными надписями, как порочащими память мучеников за Христа.
 
"Нерон делал из них живые факелы! Разве можем мы предавать память этих наших святых братьев и сестёр ради Империи и императора?
 
Да и цитата подложная, не говорил этого страстотерпец Христов!" - восклицал один из нарушающих церковный мир и благодушие.
 

Путин-Нерон

"Ну и что, что подложная? Всё едино виноваты в этом персы и прочие неримляне! - достойно ответил один из устроителей выставки - Рим прежде всего!
 
Мученики - они тоже служили Риму и его императору, а без этого какие они христиане? 
 
Кто же не служил и не хотел кланяться изображению императора и священным для каждого римлянина символам, и сам виноват , что пострадал, кого винить?
 
А мы, размещая статую великого Нерона, действовали бо благословления церковного священноначалия".
 
Так смутьяны были посрамлены, а Римская церковь продолжила свой светлый путь служения императорам священной державы!
 
Изображение великого Нерона в каждую церковь!
 
Сим победим и послужим богу нашему! 
 
Источник http://christ-civ.livejournal.com/531971.html
 
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Религиоведение - статьи Этика - статьи Церковь и гражданское общество
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Articles

Ростислав Ткаченко
22.10.2013

Ткаченко - Писание - Предание и богословие
Связывание сатаны
10.11.2012

Eshatos - Проблематика тысячелетнего царства
Десятина
10.11.2012

Христиане и десятина
Пол Янг
30.01.2015

Янг - Интервью