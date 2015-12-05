Российским протестантам на заметку
В Риме величайшая находка! В катакомбах , в алтаре древнего христианского храма найдена рукопись
Вот что в ней написано:
" В 115-м году от Рождества Христова в римских катакомбах под кураторством одного известного архиерея в присутствии множества мирян, была открыта христианская выставка.
Среди прочего, была представлена статуя императора Нерона с начертанными рядом словами, которые приписывают епископу, пострадавшему во времена нероновых гонений, но не смотря на это, прославляющего императора и его мудрую политику, направленную на укрепление Римского государства, борьбу с персами и прочими врагами.
Многие посетители не обращали на это внимание : "Надо смотреть на выставку в целом, ну мученики, ну и что? У церкви много других тем, дел, вопросов, главное - духовность и послушание!"
Но некоторые всё же были возмущены этой и подобными надписями, как порочащими память мучеников за Христа.
"Нерон делал из них живые факелы! Разве можем мы предавать память этих наших святых братьев и сестёр ради Империи и императора?
Да и цитата подложная, не говорил этого страстотерпец Христов!" - восклицал один из нарушающих церковный мир и благодушие.
"Ну и что, что подложная? Всё едино виноваты в этом персы и прочие неримляне! - достойно ответил один из устроителей выставки - Рим прежде всего!
Мученики - они тоже служили Риму и его императору, а без этого какие они христиане?
Кто же не служил и не хотел кланяться изображению императора и священным для каждого римлянина символам, и сам виноват , что пострадал, кого винить?
А мы, размещая статую великого Нерона, действовали бо благословления церковного священноначалия".
Так смутьяны были посрамлены, а Римская церковь продолжила свой светлый путь служения императорам священной державы!
Изображение великого Нерона в каждую церковь!
Сим победим и послужим богу нашему!
No comments yet. Be the first!