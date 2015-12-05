Российским протестантам на заметку

В Риме величайшая находка! В катакомбах , в алтаре древнего христианского храма найдена рукопись

Вот что в ней написано:

" В 115-м году от Рождества Христова в римских катакомбах под кураторством одного известного архиерея в присутствии множества мирян, была открыта христианская выставка.

Среди прочего, была представлена статуя императора Нерона с начертанными рядом словами, которые приписывают епископу, пострадавшему во времена нероновых гонений, но не смотря на это, прославляющего императора и его мудрую политику, направленную на укрепление Римского государства, борьбу с персами и прочими врагами.

Многие посетители не обращали на это внимание : "Надо смотреть на выставку в целом, ну мученики, ну и что? У церкви много других тем, дел, вопросов, главное - духовность и послушание!"

Но некоторые всё же были возмущены этой и подобными надписями, как порочащими память мучеников за Христа.

"Нерон делал из них живые факелы! Разве можем мы предавать память этих наших святых братьев и сестёр ради Империи и императора?

Да и цитата подложная, не говорил этого страстотерпец Христов!" - восклицал один из нарушающих церковный мир и благодушие.

"Ну и что, что подложная? Всё едино виноваты в этом персы и прочие неримляне! - достойно ответил один из устроителей выставки - Рим прежде всего!

Мученики - они тоже служили Риму и его императору, а без этого какие они христиане?

Кто же не служил и не хотел кланяться изображению императора и священным для каждого римлянина символам, и сам виноват , что пострадал, кого винить?

А мы, размещая статую великого Нерона, действовали бо благословления церковного священноначалия".

Так смутьяны были посрамлены, а Римская церковь продолжила свой светлый путь служения императорам священной державы!

Изображение великого Нерона в каждую церковь!

Сим победим и послужим богу нашему!