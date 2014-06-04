Обращение межцерковного совета

Брат Владимир Франчук, пастор из Мариуполя, прислал также обращение Украинского Межцерковного совета к братьям по вере, оно принято 19 марта, однако не потеряло злободневности и сейчас - приходится с горечью говорить, что ныне нет взаимопонимания между веруюшими по обе стороны произошедшего разлома.

Своим молчанием российские верующие поддерживают войну в Украине. И не только молчанием - еще и осуждают позицию тех верующих, которые восстали против неправды.

Брат Владимир пишет:

"Однако, как я понимаю, это обращение не было услышано.

Ни тогда, ни сейчас.

Но это уже другой вопрос".

Публикуем это обращение.

Открытое обращение Украинского Межцерковного Совета к братьям по вере в Российской Федерации, странах СНГ и русской диаспоре

Возлюбленные братья наши по вере в Господа Иисуса Христа!

Будучи соединенными с вами Кровью Христовой в одно Тело и напоенными одним Духом, имея с вами родственную близость и общую историю, но находясь при этом в условиях крайнего обострения политических отношений между Украиной и Россией, обращаемся к вам с просьбой услышать нас и довериться нашим словам, ибо «любовь всему верит».

Стараясь во всем иметь чистую совесть пред Богом и вами, хотим, чтобы вы узнали нашу общую позицию относительно событий, происходящих ныне в Украине.

Как Церковь, мы выступаем против беспорядков и любых незаконных действий. Однако мы констатируем тот факт, что массовые протесты в Украине, повлекшие за собой смену прежней власти, стали последним, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека средством защиты гражданами своих прав. Украинский народ, чаша терпения которого преисполнилась, восстал против тотальной коррупции, узурпации власти, продажных судов, срастания власти с криминалитетом и других форм беззакония и социальной несправедливости. Не идеализируя нынешнюю власть, мы констатируем, что в нашей стране происходит сложнейший процесс формирования демократического общества, предусматривающего народный контроль над деятельностью органов власти и стремление к высоким социальным стандартам. За возможность встать на этот путь была заплачена дорогая цена многих человеческих жизней. Сегодня в Украине имеются все предпосылки для духовного пробуждения. Оживились внутрицерковная жизнь и церковно-государственный диалог. По многим городам регулярно проходят многолюдные молитвенные собрания, зачастую с участием представителей власти, на площадях публично прославляется имя Иисуса Христа, массово раздается евангелизационная литература. Уровень общественного доверия к Церкви занимает первое место. Мы заявляем, что, несмотря на нагнетание истерии в ряде СМИ, в Украине не орудуют так называемые "банды бандеровцев и фашистов", отсутствуют явные притеснения по этническим, языковым, политическим и религиозным признакам, в том числе нет массовых гонений на русских, евреев и другие национальные меньшины. Основную проблему сегодня составляют возникновения конфликтов между радикально настроенными представителями разных политических взглядов, носящие при этом не массовый, а единичный характер. Мы, как и большая часть нашего населения и всего мирового сообщества выступаем против политического, а тем более военного вмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины. Сейчас многие люди в Крыму и по всей Украине пребывают в страхе, подавленности и сильнейших переживаниях, боясь, что завтра начнется война. Мы не хотим воевать с Россией! Не хотим видеть наших детей в гробах! Верим, что этого не хочет и российский народ! Мы все хотим жить в мире и спокойствии, строя друг с другом равноправные и добрососедские отношения на основе выполнения двусторонних обязательств и норм международного права. Мы выступаем против сепаратистских призывов и желаем видеть Украину целостной, свободной, правовой и процветающей державой. Верим, что именно такой вы хотите видеть и Россию. В то же время, нам интересна ваша позиция относительно происходящего в Украине. Мы, евангельские христиане Украины, искренне любим наших российских братьев и желаем иметь с ними общение, независимо от имеющейся политической ситуации, ибо Божья любовь выше всякой человеческой политики! Если же, на почве известных событий, между некоторыми братьями из наших стран возникло несогласие и непонимание, то мы готовы искать пути к диалогу, взаимному прощению и примирению.

Просим вас молиться за нас и Украину! Мы бы очень хотели иметь поддержку и понимание с вашей стороны. В свою очередь, мы обещаем молиться за вас и Россию!

С уважением и Божьей любовью,

члены Украинского Межцерковного Совета

19 марта 2014 года