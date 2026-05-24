Обзор книги Алексей Александрова «Чувашские мифы»

Алексей Александров в книге «Чувашские мифы. От озера Аль и праздника Сурхури до бога зла Шуйттана и хана волков» предлагает не узкоспециальную монографию, а популярно-научное введение в религиозно-мифологический мир чувашей, построенное на этнографических записях XVIII–XXI веков и ориентированное на читателя, который хочет увидеть традиционную культуру как цельную картину мира, а не как набор экзотических сюжетов. Уже издательская аннотация задает масштаб: речь идет о «трех мирах — Верхнем, Среднем и Потустороннем», населенных богами, духами и мифологическими существами, а материал отражает представления о строении мира, стихиях, обрядах и духовной традиции . Главная проблема, которую решает автор, состоит в необходимости заново собрать, упорядочить и объяснить мифологическое наследие народа, чья религиозная история прошла через древнетюркские, булгаро-мусульманские и православные пласты, не утратив при этом собственной символической логики. Александров прямо подчеркивает, что современная чувашская традиционная культура интересна своим «невероятным синтезом» древних тюркских представлений, мусульманских ценностей и христианских духовных скреп . Поэтому книга представляет интерес не только для этнографа, но и для богослова: она показывает, как религиозное сознание народа может одновременно усваивать мировые религии и сохранять глубинные дохристианские структуры воображения.

Метод автора можно назвать систематизирующим и реконструктивным. Он не просто пересказывает отдельные легенды, а располагает их по внутренней космогонической последовательности: от хаоса и первостихий к устройству трех миров, от светил к растениям, животным и человеку, от тотемов и святынь к духам, магическим практикам и эсхатологическим ожиданиям. Введение особенно важно, потому что автор честно обозначает пределы своей работы: он не стремится перечислить всех известных духов, поскольку многие имена сохранились фрагментарно, были табуированы или по-разному назывались в разных этнографических группах; вместо этого он собирает «самых интересных, колоритных персонажей» и учитывает разные варианты мифов . Это решение делает книгу доступной, но одновременно задает ее критическое ограничение: перед нами не окончательная энциклопедия чувашской мифологии, а авторская реконструкция, ориентированная на цельность повествования. Для сайта богословского клуба это особенно важно: книгу следует читать не как догматическое изложение религии чувашей, а как научно-популярную попытку показать, каким образом народная память связывает мироздание, нравственность, обряд, страх, надежду и повседневный быт.

Первая глава, «Хаос и первые элементалы», вводит читателя в космогонию, где до упорядоченного мира существуют две первоначальные силы — Аçа и Ама, праотец и праматерь всего сущего. Автор пишет: «Когда-то, говорят, ничего вообще не существовало», и эта фраза сразу помещает повествование в пространство мифа, где отсутствие формы не означает абсолютного небытия, а скорее указывает на хаотическую полноту еще нерасчлененных возможностей. Ама предстает как материнское, земное, рождающее начало, генетически связанное с общетюркской Умай; Аçа — как мужское, небесное, громовое начало, позднее частично уступившее функции верховному Турă. Богословски здесь интересно то, что Александров не пытается искусственно сделать чувашскую традицию «библейской» или, напротив, подчеркнуто языческой; он показывает ее собственную логику, в которой мир возникает не из строгого монотеистического творения ex nihilo, а из взаимодействия первородных сил и постепенного упорядочения стихий. Вода, земля, ветер и огонь описаны как основы мира, каждая из которых имеет не только физическую, но и сакральную функцию. Шыв очищает и исцеляет, Çĕр рождает и принимает клятву, Çил несет хаос и движение, Вут разрушает и согревает. Особенно выразительна мысль о том, что в первозданном мире уже были «зачатки порядка», но звуки хаоса «не обладали гармонией»; нужна была сила, которая сотворила бы «единую мелодию мира» . Это одна из наиболее богословски насыщенных интуиций книги: мир понимается как звук, порядок, ритм, гармония, а не только как вещество.

Вторая глава, «Три мира», раскрывает центральную структуру чувашского космоса. Верхний мир предстает местом чистоты, белизны, света, благодати, обиталищем Турă и его помощников; Средний, или Светлый, мир — человеческим пространством, сотворенным из поднятой со дна первичной земли; Потусторонний мир — областью Шуйттана, мрака, смерти и демонических сил. Александров последовательно показывает, что Турă в чувашском сознании приближается к монотеистическому верховному Богу, хотя рядом с ним существуют подчиненные божества и духи. Очень важна формулировка: «Турă, как мы уже сказали, — единственный Бог у чувашей. Однако у него в подчинении находятся множество различных божеств и духов» . Здесь возникает богословски сложная зона: с одной стороны, перед нами не простое многобожие; с другой — это и не библейский монотеизм, поскольку мир наполнен посредниками, локальными силами, духами мест и сакральными объектами, требующими ритуального внимания. Особенно интересен образ Шуйттана, младшего брата Турă, иногда почти близнеца, который не является равным Богу творцом, но постоянно портит, искажает и паразитически воспроизводит Божье творение. Александров пишет, что если Турă создает прекрасное, Шуйттан «обязательно это испортит или создаст нечто невероятно неприятное» . Для христианского богослова здесь очевидна параллель с темой зла как искажения добра, но одновременно заметна и существенная разница: в библейской традиции сатана не является братом Бога и не участвует в творении как космический соавтор; чувашский мифологический дуализм мягче метафизически, но гораздо более образен и фольклорно конкретен.

Наиболее сильная часть второй главы — описание вертикальной оси мира. Миры не изолированы: они связаны горой, деревом, столбом, воротами, домашним пространством, одеждой и даже человеческим телом. Автор показывает, что ворота дома являются моделью мира, а традиционная вышивка и женский костюм сохраняют космологическую структуру; тело человека тоже делится на зоны, соотнесенные с Верхним, Средним и Потусторонним мирами . Это ценнейшее наблюдение: мифология здесь не является отвлеченной «сказкой о начале времен», а воплощается в архитектуре, одежде, погребальном обряде, домашнем укладе. Богословски это напоминает, что любая религия существует не только в учении, но и в жестах, пространстве, календаре, пище, цвете и телесной памяти. В этом смысле чувашская традиция предстает как целостная сакральная антропология: человек живет не перед лицом абстрактной природы, а внутри мира, где каждая граница имеет духовное значение.

Третья глава, «Светила», развивает тему космического порядка через Солнце, Луну, звезды, радугу и небесные явления. Солнце, Хĕвел, связано с жизнью, защитой, правдой и восточной ориентацией молитвы. Автор подчеркивает, что именем Солнца клянутся, поскольку оно «видит все» и может наказать лжеца; в заклинаниях образ Солнца защищает от нечистых сил и болезней . Здесь раскрывается нравственная функция космоса: светило не только освещает, но и свидетельствует. Рассказ о трех солнцах и о молодых людях, заставивших охотника застрелить два из них, вводит мотив конфликта поколений: старики предупреждают, что нельзя трогать светила, но молодежь не слушает, и гармония мира нарушается . В этом мифе легко увидеть универсальную тему: человек, стремясь облегчить свое существование, может вмешаться в космический порядок и тем самым навлечь беду. Луна в книге возникает из осколков погибшего солнца или по воле Турă как «солнце для Шуйттана», то есть как свет холодный, не способный дать демоническому миру разрушительную огненную силу . Радуга, Асамат кĕперĕ, связывает Верхний и Средний миры, любовь дочери Турă и смертного, а в эпическом варианте — переход Улыпа и его стад. Глава показывает, что небесные явления в чувашской традиции одновременно космологичны, этичны, эстетичны и историчны.

Четвертая глава, посвященная растительному и животному мирам, важна тем, что раскрывает чувашское восприятие природы как сферы различения добра и зла. Растения и животные создаются Турă и Шуйттаном, причем все, что исходит от Турă, полезно, целебно и благоуханно, а творения Шуйттана оказываются вредными, хищными, ядовитыми или холодными. Автор пишет, что растительный мир обеспечивает чувашей домом, утварью, едой, одеждой, лекарствами, оберегами и ядами, что объясняет «безмерное почитание» лесов и полей . Особое внимание уделено животным и чудесным существам: озеру Аль, двенадцатирогим быкам, крылатому змею Шурхуну, ворону, коням, оленям и иным существам, в которых мифологическое воображение соединяет хозяйственную практику, страх перед неизвестным и надежду на благословение. В рассказе о Шурхунe белоснежный крылатый змей с золотыми рожками становится царем змей и дарителем изобилия; его рога, если сохранить их тайно, приносят зерно, деньги или приплод скота . Для богословского анализа здесь важен не вопрос, «верил ли современный читатель в это буквально», а структура сакральной экономики: благополучие понимается как дар, полученный на границе видимого и невидимого мира, но дар этот опасен, требует тайны и может быть утрачен. Христианская критика заметит здесь магическое отношение к благу; этнограф и историк религии увидят архаическую форму признания зависимости человека от сил, превышающих его контроль.

Пятая глава, «Человечество», переходит от космоса к антропологии. Чуваши, согласно изложению Александрова, помнят о великанах Улыпах, от союза которых с человеческой женщиной произошел народ, но центральный рассказ касается творения человека Турă. Тело сотворено из земли, кости из камней, кровь из воды, уши из ветра, глаза из солнечного света; однако оживление требует большего, чем материальная форма. В одном из ключевых мест книги сказано, что сотворить плоть может и Шуйттан, но вдохнуть жизнь подвластно только Творцу; Турă дарует человеку Хай, божественную жизнь, а затем душу, Чун, благодаря чему существо становится настоящим человеком . Это, пожалуй, наиболее близкий к библейской антропологии момент книги. Здесь человек не сводится к телу и не является простым продолжением природы: он живет потому, что получает от Творца дыхание, душу и разум. При этом посмертная судьба души описана через сложный обрядовый путь: душа должна очиститься водой, первые сорок дней пребывает среди живых, посещает знакомые места, а затем отправляется в страну предков; обряд Юпа открывает ей дорогу в иной мир . Для христианского читателя невозможно не заметить пересечение с православной народной памятью о сороковом дне, но здесь это включено в более древнюю и синкретическую систему, где вода, путь, столб, монеты, запад и страна предков образуют единую погребальную семиотику.

Шестая глава, «Тотемы и святыни», показывает коллективную память народа через волка, оленя, священные места и киремети. Волчица, вскармливающая будущего предка чувашей, связывает народ с широким тюркским мотивом волчьего происхождения; олень, чьи рога соединяются с образом Древа жизни, переносит внимание к лесу, родству и сакральной географии. Особое значение имеет Валем-хуçа, образ которого в разных местах понимается то как дух-помощник, то как святой человек, то как название киремети; Александров связывает его с мусульманским прорицателем Балымом и паломничеством к Билярскому городищу . Здесь книга особенно ценна для церковной истории Поволжья: она показывает, что «святость места» может сохраняться сквозь смену религиозных рамок, а фигура, восходящая к мусульманскому целителю, становится элементом чувашской традиционной сакральности. Киреметь в книге — не просто роща или капище, а пространственный узел памяти, страха, исцеления, запрета и общинной идентичности. Действующие киремети, священные горы, родники и рощи образуют альтернативную «географию благодати», которая не совпадает с церковной топографией храмов, но выполняет для традиционного сознания сходную функцию: указывает места, где человек особенно остро ощущает присутствие невидимого мира.

Седьмая глава, «Духи», самая объемная и, вероятно, наиболее выразительная. В ней раскрывается мир ийе — «хозяев» мест, домов, бань, построек, водоемов, лесов и общинных пространств. Александров показывает, что у всякого объекта есть дух-хранитель, и именно эта идея делает чувашскую мифологию предельно конкретной: невидимое не рассеяно абстрактно, оно прикреплено к порогу, печи, бане, колодцу, роще, полю. Особенно сильны рассказы о банных духах, которые могут принимать человеческий облик, но не могут назвать имени, и о Вупăр, страшной демонической силе, способной пожирать солнце и луну во время затмений . Вупăр, по наблюдению автора, в древних пластах могла быть главным врагом Турă, но позднее ее функции частично перешли к Шуйттану. Это важное указание на историческую подвижность мифологических образов: демонология не статична, она перераспределяет функции в зависимости от религиозных влияний и народной памяти. В этой же главе появляются болезни как персонифицированные силы, Мор как наказание за нарушение законов мира и Турă, а также практики задабривания и изгнания вредоносных духов . Богословски эта глава наиболее проблемна, потому что здесь мир представлен как густо населенный духами, чье расположение необходимо учитывать ритуально. Но как материал для пастырского понимания народной религиозности она бесценна: страх перед духами часто оказывается не примитивной «неграмотностью», а выражением переживания нравственно насыщенного мира, где нарушение границ, осквернение, шум, брань и нечистота имеют последствия.

Восьмая глава, «Магия», рассматривает людей, которые выступают посредниками между человеческим и духовным мирами: Мăчавăр, Юмăç, знахарей, повитух, колдунов, волынщиков, наговорщиков и других. Автор пишет, что чувашский народ воспринимал магию «как механизм общения с миропорядком», поэтому волшебство не считалось чем-то исключительным; оно присутствовало в каждом поселении, хотя заниматься им могли не все . Это один из ключевых тезисов книги. Магия у Александрова не является сенсацией или развлечением, а встроена в социальный порядок: лечить, принимать роды, просить дождя, защищать святыни, толковать знаки, определять жертву, снимать порчу — все это функции специализированных посредников. Мăчавăр, по словам автора, хранили духовную память народа, следили за состоянием киреметей, жили обособленно, а после принятия христианства о них предпочитали не рассказывать миссионерам; институт этих служителей прекратил существование во второй половине ХХ века, но еще столетие назад они занимали значимое положение . Для христианского богослова это место требует особенно осторожной оценки. С одной стороны, нельзя романтизировать магию как «народную духовность»: христианское учение ясно различает молитву и магическое воздействие, упование на Бога и попытку управлять невидимым миром. С другой стороны, историк Церкви должен понимать, что миссионерская встреча с такими культурами происходила не с пустотой, а с развитой системой посредничества, исцеления, памяти, страха и общинной ответственности. Не учитывая этого, невозможно понять ни темпы христианизации, ни глубину последующего синкретизма.

Девятая глава, «Конец света», завершает книгу эсхатологическим горизонтом. Мир, созданный Турă и поврежденный Шуйттаном, не пребывает в нейтральной стабильности; он может быть поколеблен потопом, пожаром, нравственным распадом, нарушением запретов и усилением темных сил. Александров показывает, что Всемирный потоп или мировой пожар означают моменты, когда Шуйттан начинает побеждать Турă и светлые силы . Рассказ о потопе особенно выразителен: Шуйттан прячется в распущенных волосах женщины, попадает в лодку через невольное произнесение своего имени и тем самым спасается, чтобы затем снова «наделать множество слуг», продолжающих портить жизнь человечеству . В этом сюжете присутствует почти библейская напряженность между судом и остатком, гибелью старого мира и продолжением человеческого рода, но при этом зло не уничтожается окончательно. Эсхатология книги поэтому не является линейным ожиданием окончательного Царства Божия; она скорее циклична и нравственно-предупредительна: мир стоит, пока сохраняется порядок, память, уважение к границам, родству, земле, святыням и Турă.

Кому полезна эта книга? Прежде всего специалистам по истории религий, этнографам, фольклористам, преподавателям культурологии, студентам богословия и пастырям, работающим в многонациональном контексте. Для богословского клуба она особенно полезна тем, что позволяет увидеть, как народная мифология соединяет космологию, этику и обряд. Пастырям она поможет лучше понять, почему христианизация не всегда означает мгновенное исчезновение прежних представлений: народ может принять православие, перевести Библию на родной язык, участвовать в церковной жизни и одновременно сохранять в быту обрядовые страхи, память о духах, почитание предков и сакральную географию. Студентам богословия книга даст хороший материал для сравнительного анализа естественного религиозного сознания и библейского откровения. Мирянам, интересующимся культурой народов России, труд Александрова откроет богатый мир образов, но требует внимательного чтения: это не книга духовного наставления, а описание религиозно-мифологической традиции, в которой много элементов, несовместимых с христианской верой как практикой.

Сильные стороны книги очевидны. Александров пишет живо, образно и уважительно, но без грубой идеализации. Он умеет соединять научную опору на источники с доступной манерой изложения; не перегружает читателя аппаратными подробностями, но постоянно напоминает о происхождении материала, об истории собирания текстов, о роли исследователей, о различии этнографических групп. Большим достоинством является композиция: от сотворения мира до конца света читатель проходит не через хаотический каталог персонажей, а через цельную мифологическую систему. Иллюстрации, фотографии костюмов, предметов быта, картин, священных мест и этнографических материалов усиливают ощущение, что мифология живет не в отвлеченных сказаниях, а в ткани культуры. Особенно удачно автор показывает синкретизм не как дефект, а как историческую реальность: чувашская традиция действительно формировалась на пересечении тюркского, булгарского, исламского, православного, финно-угорского и славянского миров.

Конструктивная критика связана главным образом с жанром книги. Популярность изложения иногда достигается ценой недостаточной методологической прозрачности: читателю не всегда ясно, где перед ним точно зафиксированный вариант предания, где реконструкция автора, где обобщение нескольких записей, а где осторожная гипотеза. Для широкого чтения это не разрушительно, но для академического богословского анализа было бы полезно чаще видеть датировку, регион, вариантность и степень надежности конкретного мотива. Кроме того, автор склонен говорить о «монотеистичности» чувашской традиционной религии достаточно уверенно, хотя с богословской точки зрения этот термин требует уточнений. Наличие верховного Турă еще не делает систему монотеистической в строгом смысле, если рядом с ним действует множество духов, божеств, локальных хозяев, посредников, священных объектов и ритуальных адресатов. Вернее было бы говорить о верховном небесном Боге в иерархизированной сакральной системе, частично сближенной с монотеизмом под влиянием ислама и христианства. Наконец, христианская составляющая в книге представлена в основном как один из пластов синтеза; для богословского читателя хотелось бы более глубокого анализа того, как именно православное учение преобразовывало, терпело, вытесняло или переосмысляло прежние обряды.

И все же эти замечания не отменяют главной ценности труда. «Чувашские мифы» — сильная, содержательная и культурно бережная книга, которая помогает увидеть чувашскую мифологию не как собрание «суеверий», а как сложный язык народа, говорящий о творении, земле, смерти, долге, роде, святости, страхе и надежде. Для богословского клуба она может стать поводом к важному разговору о том, как Церковь встречает традиционные культуры: не с презрением, но и не с некритической романтизацией; не разрушая память народа, но очищая религиозное сознание светом Евангелия. Главный богословский урок книги заключается в том, что человек неизбежно живет в символическом мире. Вопрос лишь в том, будет ли этот мир окончательно прочитан через страх перед духами, магическую защиту и сакральные запреты или через Христа, в Котором творение получает истинный смысл, смерть — предел, а народная память — возможность преображения, а не только сохранения.