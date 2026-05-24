Обзор книги Джеффри Коэна «Бесора глазами евреев»

Книга Джеффри Коэна «Бесора глазами евреев» представляет собой ярко выраженный мессианско-иудейский труд, написанный не как академический комментарий в строгом смысле слова, а как богословско-миссионерское обращение к двум аудиториям одновременно: к еврейскому народу, которому автор стремится заново представить Иисуса как Мессию Израиля, и к христианской Церкви, которую он призывает понять Евангелие в его первоначальной еврейской среде. Уже выходные сведения книги формулируют ее цель предельно ясно: автор стремится «представить еврейское Евангелие по-еврейски», показать «израильского Мессию» Его народу, донести Божью истину Церкви и подготовить Тело Христа к возвращению Мессии Иисуса. В этом смысле книга находится на пересечении библеистики, популярной апологетики, миссиологии, мессианского иудаизма и христианской полемики с антииудаистскими и антиисторическими искажениями Евангелия. Ее главная проблема — не просто объяснить отдельные места Нового Завета, а вернуть читателю ощущение того, что Евангелие родилось внутри мира Израиля, Храма, жертвоприношений, Завета, ожидания Мессии и пророческой надежды, а потому не может быть понято полноценно, если оторвать Иисуса от Его народа, Писаний и историко-литургического контекста Второго Храма.

Исторический и богословский контекст книги определяется личной биографией автора. Коэн пишет как еврейский последователь Иешуа, выросший в ортодоксальной еврейской среде и позднее уверовавший в Иисуса как еврейского Мессию. В предисловии Мэнфред Нохомовиц подчеркивает, что большинство евреев ожидают Мессию, но не знают, что, согласно христианскому исповеданию, Он уже приходил и Его зовут Иисус; особенно значима горькая автобиографическая деталь: автор предисловия говорит, что христиане уверяли его, будто «мы, евреи, убили Иисуса», но ни один христианин из язычников не поделился с ним Радостной Вестью спасения, и он услышал ее от еврея, верующего в Иисуса. Эта фраза задает один из самых острых нервов книги: Коэн стремится преодолеть не только еврейское неверие в Иисуса как Мессию, но и христианскую неспособность благовествовать евреям без клише, обвинений и исторически накопленного антисемитского груза. Поэтому метод книги сочетает три приема: повествовательную реконструкцию, обильное цитирование Писания и проповедническое применение. Автор не строит сложную академическую аргументацию с постоянным обсуждением альтернативных научных позиций; он берет ключевые тексты Ветхого и Нового Заветов, читает их через призму мессианского исполнения во Христе и снова и снова возвращает читателя к вопросу личного ответа: кто для вас Иисус, достаточно ли Его жертвы, готовы ли вы принять Его как Агнца, Первосвященника, Посредника, Мессию и Царя?

Особенно удачен пролог, написанный как историческая притча о храмовом священнике Мордекае Бен Захарии. Здесь Коэн демонстрирует литературную силу, которой не всегда обладают популярные богословские книги. Он вводит читателя в атмосферу Иерусалимского Храма через кровь, нож, чашу, ягненка, благословение Аарона, страх перед Святая Святых и повседневность священнического служения. Ключевой диалог прост и богословски насыщен: священник спрашивает незнакомца, пришедшего без животного для вечерней жертвы: «Где твой агнец?» — и слышит ответ: «Я — тот агнец». В этой сцене заложена вся книга: Христос представлен не как основатель новой религии, враждебной Израилю, а как смысл и завершение храмового культа. Автор честно поясняет во введении, что имена и детали пролога — плод воображения, но сама богословская рамка, по его убеждению, основана на Писании: пророки говорили о Мессии, прекращении жертвоприношений, разрушении Иерусалима и Храма; Деяния свидетельствуют, что «из священников очень многие покорились вере», а потому переход священников к вере во Христа должен был означать радикальную перемену всей религиозной реальности Израиля.

Первая глава, «Новый Первосвященник для Израиля», строится вокруг Послания к Евреям и утверждает, что многие христиане знают Иисуса как Сына Божьего, Господа, Спасителя и Царя, но почти не знают Его как Первосвященника. Для Коэна это не второстепенный титул, а ключ к пониманию Нового Завета. В мире Храма первосвященник был не отвлеченной религиозной фигурой, а единственным представителем народа в День Искупления, человеком, входящим туда, куда никто другой войти не мог. Поэтому исповедание Иисуса Первосвященником означает не украшение христологии, а перенос центра поклонения из земного Храма в небесное святилище. Коэн также использует пророчество Каиафы из Ин. 11:49–52, подчеркивая парадокс: даже первосвященник, участвующий в решении о смерти Иисуса, невольно произносит истину, что один человек умрет за народ и соберет рассеянных чад Божиих. Автор делает из этого сильный богословский вывод: смерть Иисуса не была исторической случайностью или только политической казнью; она была священнически и пророчески обозначенным событием искупления.

Вторая глава, «Одна завершенная жертва», продолжает эту линию и, пожалуй, является центральной для всего труда. Коэн настаивает, что без понимания целевой аудитории Послания к Евреям — евреев, знакомых с жертвенной системой, — невозможно почувствовать радикальность утверждения о единократной жертве Христа. Он пишет, что Бог принял жертву Иисуса «раз и навсегда», и теперь верующим больше не нужно бояться, примет ли Бог жертву или нет; однако для евреев первого века это означало необходимость приспособиться к совершенно новому формату взаимоотношений с Богом. Эта глава сильна тем, что не превращает жертву Христа в абстрактную юридическую формулу. Автор показывает, какой эмоциональный, культовый и социальный переворот стоял за словами «однажды и навечно». В системе ежедневных и ежегодных жертв повторение было частью религиозного времени; во Христе, согласно Коэну, повторение заменено завершенностью, страх перед недостаточностью — дерзновением, а земной алтарь — небесным святилищем.

Третья глава, «Кто на самом деле убил Иисуса?», обращается к одному из самых болезненных вопросов христианско-иудейской истории. Коэн, сам еврей, не избегает темы ответственности Израиля за отвержение Мессии, но пытается освободить ее от грубого антисемитского употребления. Его позиция напряженна: с одной стороны, он отвергает «христианский антисемитизм» как катастрофу, закрывшую многим евреям путь к Евангелию; с другой стороны, он утверждает, что Израиль как народ пережил страшные последствия национального отвержения Мессии. Рассуждая о разрушении Иерусалима, автор связывает слова Иисуса о плаче над городом и предупреждение дочерям Иерусалима с трагедией 70 года, а затем переходит к Зах. 12:10 и Рим. 11:26, где видит будущий день национального покаяния Израиля. Это одна из богословски самых уязвимых и одновременно самых честных частей книги. Сильна она тем, что автор не позволяет христианам-язычникам презрительно обвинять евреев, но и не размывает новозаветную тему ответственности за отвержение Христа. Слабость же состоит в том, что историческая трагедия 70 года местами трактуется слишком прямолинейно как национальный суд, без достаточного учета сложности библейской теодицеи, римской политики, внутри-иудейских конфликтов и опасности пастырски травматичного чтения истории страданий еврейского народа.

Четвертая глава, «Новый Завет с Израилем», раскрывает важнейший тезис Коэна: Новый Завет не является языческой заменой еврейской веры, а был обещан Израилю через пророка Иеремию. Здесь автор последовательно возвращает читателя к Иер. 31 и показывает, что христиане из народов входят в благословение, первоначально данное в контексте Божьих отношений с Израилем. Это позволяет ему критиковать маргинализацию Ветхого Завета в христианской среде. Позднее он рассказывает о разговоре с раввинами в Бельгии, где объяснял, что мессианский еврей — это еврей, верящий, что Иисус является обетованным Мессией, и что вера в Иешуа не отняла у него еврейство, а вернула его к «Богу отцов». В этой перспективе Новый Завет не отменяет Израиль как ненужный черновик, но открывает полноту обетований Аврааму, Моисею, Давиду и пророкам. Богословская ценность этой главы особенно велика для церквей, которые фактически читают Новый Завет без Ветхого, лишая Евангелие его корней.

Пятая глава, «Еще до того, как Авраам родился, Я Есть», переносит фокус на божественную идентичность Иисуса. Автор обращается к словам Христа из Евангелия от Иоанна и связывает их с Божьим самооткровением в Ветхом Завете. Здесь Коэн показывает, что мессианская вера не сводится к признанию Иисуса пророком, учителем, раввином или политическим освободителем. Иешуа — Тот, Кто предшествует Аврааму; следовательно, встреча с Ним — это встреча не только с сыном Давида, но и с тайной Божьего присутствия. Шестая глава, «Спасение — от иудеев», развивает эту мысль миссиологически. Коэн напоминает, что слова Иисуса самарянке указывают не на превосходство одного народа ради национальной гордости, а на историческую конкретность Божьего замысла. Спасение приходит через Израиль, через Писания Израиля, через Мессию Израиля, но предназначено всем народам. Такой тезис важен в эпоху, когда христиане иногда либо забывают Израиль, либо, наоборот, романтизируют его без христологического центра.

Седьмая и восьмая главы — «Все еще избранный» и «Избран с целью» — образуют пару. Коэн отвергает богословие, в котором Церковь полностью вытесняет Израиль, и одновременно предупреждает против понимания избрания как национальной привилегии без миссии и ответственности. Израиль избран не для самозамкнутого превосходства, а для свидетельства о Боге и благословения народов. В этом пункте автор близок к лучшим современным христианским попыткам преодолеть как антииудаизм, так и некритический филосемитизм. Он хочет говорить об Израиле с любовью, но не вне Евангелия; о Церкви — с уважением, но не вне ее долга перед еврейским народом; о народах — как о тех, кто через Мессию получает доступ к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Девятая глава, «Нам все еще нужен Посредник», снова возвращает читателя к теме святости Бога и невозможности самовольного доступа к Нему. Здесь автор показывает, что человек современности утратил трепет перед Божьей святостью, а потому плохо понимает, зачем нужен посредник. Логика книги здесь особенно последовательна: если Бог свят, грех реален, Завет серьезен, а кровь имеет искупительное значение, то Христос как Посредник не является факультативной религиозной метафорой; Он — единственный путь примирения.

Десятая глава, «Общество Израильское», обращается к словам Еф. 2:12–13: язычники некогда были отделены от Мессии, отчуждены от общества Израильского и заветов обетования, но во Христе приблизились Его кровью. Коэн подчеркивает равный доступ евреев и язычников к единому Богу через искупительную кровь Иисуса: «Мы все — как евреи, так и язычники, — имеем одинаковый доступ к единому истинному Богу через искупительную кровь Иисуса, потому что Бог нелицеприятен». Это один из наиболее сбалансированных моментов книги. Автор не растворяет различия между Израилем и народами, но и не строит двух путей спасения. Единство достигается не через культурную унификацию, а через кровь Мессии. Одиннадцатая глава, «А слышал ли Авраам Евангелие?», затем углубляет эту тему: Коэн читает Авраама как первого носителя обетования, которое уже содержало благословение народов, а потому Евангелие не является поздней христианской вставкой в историю Израиля, но раскрытием того, что было заложено в обетовании патриарху.

Двенадцатая глава, «Бог Израилев», полемизирует с практической формой христианского маркионизма, при котором Ветхий Завет почти не читается или воспринимается как чужая религиозная эпоха. Рассказ автора о встрече с еврейской семьей в Бельгии и вопросе о священнике, который читает только Новый Завет, показывает не столько частный эпизод, сколько крупную проблему церковного сознания. Коэн настаивает: Бог Нового Завета — не иной Бог, а Бог Израиля; Иисус не отрывает верующего от Писаний Израиля, а открывает их центр. Тринадцатая глава, «Спиной или лицом?», по всей видимости, развивает тему Божьей святости и человеческой ограниченности через образ Моисея, которому не дано увидеть лицо Бога. Этот мотив важен для всей книги: человек не распоряжается Богом, не входит к Нему на своих условиях, не отменяет святость сентиментальной религиозностью. Четырнадцатая глава, «Вы предстанете пред Ним», переводит разговор в эсхатологическую плоскость. Коэн пишет, что уже примиренные с Богом не будут осуждены вместе с миром, но их дела и награды будут оценены, и связывает это с призывом совершать спасение «со страхом и трепетом». Здесь заметна его пастырская направленность: мессианская надежда не должна расслаблять, она должна пробуждать ответственность перед Богом.

Пятнадцатая глава, «Авраам видел город, построенный Богом», обращается к Евр. 11 и говорит о надежде, превосходящей земное обладание. Автор пишет, что Авраам ожидал города, архитектор и строитель которого Сам Бог, а затем связывает эту надежду с Новым Иерусалимом, вечным домом верующих. Это важная коррекция возможного земного редукционизма: избрание, земля, народ и история значимы, но окончательная надежда находится не в политической нормализации Израиля и не в земном благополучии Церкви, а в Божьем городе. Шестнадцатая глава, «От брата — к верующему», завершает книгу личным и миссионерским тоном. Судя по заглавию и общей логике труда, здесь автор обращается к переходу от этнического братства к вере во Христа: быть евреем по происхождению — великое наследие, но стать верующим в Мессию — вопрос спасения и личного ответа. Завершающие молитва и эпилог делают книгу не просто изложением, а призывом к решению.

Кому может быть полезна эта книга? Прежде всего христианам, которые хотят лучше понять еврейский контекст Евангелия, Послания к Евреям, храмовой символики и новозаветного учения о жертве Христа. Она будет полезна пасторам и проповедникам, потому что помогает говорить об Иисусе не абстрактно, а в категориях Писания Израиля: Агнец, Первосвященник, Завет, кровь, искупление, посредничество, избрание, Новый Иерусалим. Она может быть полезна студентам богословия как пример мессианско-иудейской герменевтики, хотя академическому читателю придется постоянно отличать сильные библейские интуиции автора от более спорных исторических и богословских обобщений. Она важна для тех, кто занимается еврейской миссией или христианско-иудейским диалогом, потому что показывает, как можно говорить о Христе евреям, не стирая еврейский контекст и не прибегая к языку презрения. Мирянам книга даст живое ощущение единства Заветов и поможет иначе прочитать Послание к Евреям, Левит, Захарию, Иеремию, Римлянам 9–11 и Евангелие от Иоанна.

Сильные стороны книги очевидны. Коэн пишет с внутренним огнем и личной вовлеченностью. Он не является холодным комментатором, наблюдающим за текстом с дистанции; для него Евангелие — вопрос судьбы его народа, его семьи, его отца, его собственной идентичности. В книге есть яркая центральная метафора — «Где твой агнец?» — которая помогает читателю почувствовать, почему крест Христа был не просто трагической казнью, а завершением всей жертвенной логики. Автор убедительно показывает, что христианская весть не должна быть лишена еврейского тела, еврейской памяти и еврейского языка. Он также справедливо указывает на грех христианского антисемитизма как на серьезнейшее препятствие для еврейского слышания Евангелия. Его книга пробуждает благодарность к Ветхому Завету, уважение к Израилю и трепет перед святостью Бога.

Однако конструктивная критика также необходима. Во-первых, книга местами чрезмерно проповеднически прямолинейна и не всегда различает уровни аргументации: текст Писания, богословское истолкование, историческую реконструкцию и авторскую догадку. Пролог честно назван воображаемым, но его эмоциональная сила может создавать у читателя впечатление почти исторической сцены. Во-вторых, трактовка разрушения Иерусалима как прямого национального суда за отвержение Иисуса требует большей пастырской осторожности, особенно после истории христианского антииудаизма. Автор сам осуждает антисемитизм, но некоторые формулировки о том, что еврейский народ «навлек страшный суд» на себя и своих детей, могут быть восприняты болезненно и нуждаются в более тонком богословском ограждении. В-третьих, в книге недостаточно представлен опыт исторических Церквей, особенно православной и католической традиций чтения Израиля, Храма и Евхаристии. Для автора жертва Христа завершена раз и навсегда, и это библейски верно, но он почти не обсуждает, как разные христианские традиции понимают литургическое участие в этой единственной жертве. В-четвертых, книга практически не вступает в диалог с современными академическими исследованиями Второго Храма, Павла, Послания к Евреям и иудейско-христианских отношений; поэтому как научный труд она ограничена, хотя как популярно-богословское свидетельство — сильна.

В целом «Бесора глазами евреев» — книга страстная, миссионерская, местами спорная, но несомненно важная. Ее главная ценность не в академической полноте и не в исторической нейтральности, а в восстановлении забытого ракурса: Евангелие о Христе невозможно понять без Израиля, без Храма, без крови завета, без Авраама, Моисея, пророков, первосвященника и Дня Искупления. Коэн напоминает Церкви, что Иисус не пришел из религиозного вакуума; Он пришел как Мессия Израиля и Спаситель мира. Для богословского клуба эта книга может стать поводом к серьезному разговору о единстве Заветов, о границах богословия замещения, о миссии к еврейскому народу, о покаянии христиан за антисемитизм и о том, как говорить о кресте Христовом так, чтобы он снова звучал не как обвинение против евреев, а как Радостная Весть для еврея и эллина, для Израиля и народов, для каждого человека, стоящего перед вопросом: где твой Агнец?