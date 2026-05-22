Обзор книги Эриха Нойманна «Глубинная психология и новая этика»

Книга Эриха Нойманна «Глубинная психология и новая этика» принадлежит к тем послевоенным текстам, которые невозможно читать как отвлеченное психологическое эссе. Она написана изнутри катастрофы XX века, после опыта национал-социализма, мировой войны и морального краха европейского гуманизма. Нойманн ставит вопрос предельно жестко: почему старая иудейско-христианская мораль, веками формировавшая западного человека, оказалась бессильной перед массовым злом? Его ответ строится не на социологии и не на политической теории, а на юнгианской глубинной психологии: зло не побеждается тогда, когда оно вытесняется из сознания и проецируется на «врага»; оно может быть преодолено только через признание собственной Тени, ее интеграцию и движение к целостности личности. Поэтому ключевая формула книги звучит так: «Целостность, не “совершенство” — вот задача новой этики».

В предисловиях Герхарда Адлера и Карла Юнга книга сразу помещается в контекст спора о границах морали. Адлер подчеркивает, что Нойманн выступает против психологии «козла отпущения», когда человек или общество переносят собственную темную сторону на другого. Юнг, в свою очередь, видит в труде Нойманна первую серьезную попытку сформулировать этическую проблему, возникшую после открытия бессознательного. Особенно важна мысль Юнга о невозможности универсального морального правила: «Многообразие и сложность ситуации позволяет нам установить любое теоретическое правило этического поведения». Иными словами, Нойманн начинает там, где простая моральная казуистика оказывается бессильной: в трагических коллизиях совести, где формальное добро может стать разрушительным, а признание собственной греховной двусмысленности — началом исцеления.

Во вступлении Нойманн формулирует главную проблему книги как проблему зла в современном мире. Он утверждает, что наука и техника научили человека овладевать внешней природой, но не научили его справляться с собственной психической природой. Массовые войны, тоталитарные идеологии, расовая ненависть и атомная угроза для него являются не случайными историческими событиями, а симптомами глубинной морально-психологической болезни. Особенно богословски значима его мысль о всеобщей вовлеченности во зло: «Виновны мы все — все народы, все религии, все государства, все классы. Виновно само человечество». Эта фраза звучит почти как секуляризированная версия учения о всеобщности греха, но без ясной догматической опоры на грехопадение, искупление и благодать. Нойманн видит, что зло нельзя локализовать только в «них», во врагах, партиях, классах или народах; оно связано с самой структурой человеческой психики. Именно поэтому борьба со злом, по его мнению, должна начинаться не с морального осуждения другого, а с болезненного признания собственной причастности темному началу.

Раздел о старой этике является самым полемическим. Нойманн описывает старую этику как систему, ориентированную на идеал совершенства через подавление отрицательного. Она строит «персону», социально одобряемый образ доброго, правильного и чистого человека, но вытесняет все несовместимое с этим образом в Тень. Пока культура обладает сильными религиозными символами и ритуалами, это вытеснение может удерживаться в определенных границах; но когда религиозные символы теряют жизненную силу, вытесненное возвращается в разрушительной форме. Отсюда рождается психология козла отпущения: человек не хочет видеть зло в себе и потому видит его в другом. Эта мысль особенно важна для богословского читателя, потому что она обнажает опасность морализма без покаяния. Там, где религиозная речь о грехе перестает быть исповеданием собственной вины и превращается в обвинение другого, она становится механизмом проекции. Нойманн пишет, что войны и массовые безумия питаются именно этим механизмом: «Любая война может состояться только при условии превращения врага в носителя теневой проекции».

В разделе о стадиях этического развития Нойманн связывает моральную эволюцию с развитием сознания. Первобытная стадия характеризуется групповой этикой, где личная ответственность еще не выделена из коллективной. Затем возникает старая этика как необходимый этап формирования индивидуального эго: она дисциплинирует инстинкты, создает совесть, формирует устойчивые нормы и делает возможной культуру. Нойманн не отвергает старую этику полностью; он признает ее историческую заслугу. Его критика направлена не против заповедей как таковых, а против их абсолютизации на стадии, когда современный человек уже не может жить только внешней нормой. В этом месте книга становится особенно тонкой: новая этика не предназначена для человека, который не прошел школу старой. Она не отменяет заповеди ради произвола, а требует большей ответственности, чем законническая мораль. В предисловии к испанскому изданию Нойманн специально предупреждает, что новая этика «предъявляет более высокие и строгие требования, чем старая этика» и что здесь «нет речи о том, чтобы позволить нам легче относиться к вещам, чем прежде».

Раздел «Новая этика» разворачивает центральный тезис книги: современный человек должен признать существование своей Тени и отказаться от иллюзии чистого эго. Глубинная психология, по Нойманну, разрушает самоуверенность сознания, потому что показывает человеку его внутреннюю множественность. Это не просто психотерапевтическая техника, а моральное событие. Человек обнаруживает, что его добрые намерения смешаны с агрессией, страхом, властолюбием, завистью, сексуальностью, гордыней и жаждой разрушения. Но задача состоит не в том, чтобы дать этим силам свободу, а в том, чтобы включить их в более широкую структуру личности. Новая этика не говорит: «делай все, что хочешь»; она говорит: «осознай, кто в тебе хочет, почему хочет, к чему это ведет и какую ответственность ты несешь перед целым». В этом смысле она ближе не к либеральному релятивизму, а к аскетике трезвения, хотя язык Нойманна остается психологическим, а не церковным.

Раздел о целях и ценностях новой этики является философским центром книги. Здесь Нойманн заменяет критерий внешнего соответствия норме критерием целостности. Добро определяется не как формальное подчинение правилу, а как то, что ведет личность к интеграции вокруг Самости; зло — как то, что ведет к распаду, расщеплению и дезинтеграции. Его формула предельно ясна: «Все, что приводит к целостности, есть “добро”; все, что приводит к разделению, есть “зло”». Для богословского сознания эта мысль одновременно плодотворна и опасна. Плодотворна потому, что напоминает святоотеческое понимание греха как распада, болезни и повреждения целостности человека. Опасна потому, что у Нойманна критерий целостности не всегда соотнесен с личным Богом, откровением и церковным различением духов. Самость в его системе занимает место внутреннего центра, почти сакрального принципа, но остается психологической категорией, а потому может быть истолкована слишком имманентно.

Приложение «Размышление по поводу тени» усиливает главный аргумент книги и делает его более конкретным. Нойманн показывает, что Тень нельзя просто уничтожить, потому что она является не только вместилищем низшего, но и носителем вытесненной жизненной энергии. В христианских терминах можно было бы сказать, что Нойманн различает зло как разрушительную направленность воли и «темное» как неосвоенную, непросветленную область человеческой природы. Его сильная сторона в том, что он не смешивает моральную работу с внешним приличием. Человек может казаться праведным, но оставаться глубоко расщепленным; может исповедовать высокие ценности, но бессознательно служить жестокости. Именно здесь книга особенно полезна пастырям и духовникам: она помогает увидеть, как легко благочестивый язык становится ширмой для непризнанной агрессии, страха и власти.

Включенный в издание текст «Человек мистический» расширяет тему этики до темы религиозного опыта. Нойманн утверждает, что человек по природе открыт нуминозному, а всякое подлинное творчество, религия, искусство и мораль возникают из встречи эго с тем, что превосходит сознание. Он пишет: «Любое нуминозное переживание, какую бы форму оно ни принимало, носит мистический характер». Эта мысль сближает Нойманна с широкой традицией философии религии, но одновременно демонстрирует отличие его подхода от христианского богословия. Для него мистическое переживание прежде всего антропологично и психологично: оно раскрывает структуру человеческой психики и ее отношение к Самости. Для христианина же мистический опыт не может быть сведен к динамике эго и бессознательного, потому что он является встречей с личным Богом, действием благодати и вхождением в жизнь Троицы. Тем не менее Нойманн точно улавливает, что человек не исчерпывается рациональным сознанием и что этика без мистической глубины превращается в сухую нормативность.

Особую ценность представляет послесловие Валерия Зеленского, где Нойманн помещается в историю аналитической психологии. Из него становится ясно, что «Глубинная психология и новая этика» не случайный памфлет, а ранняя формулировка темы, которая проходит через все творчество Нойманна: развитие сознания, архетипическая структура культуры, Великая Мать, творческое бессознательное и задача целостности. Послесловие справедливо отмечает, что книга была обращена к послевоенному поколению, потрясенному нравственным крахом Европы, и предложила анализ коллективного невроза вместе с видением возможного исцеления.

Главная сила книги заключается в ее пророческой честности. Нойманн не позволяет читателю укрыться ни в идеологии, ни в морализме, ни в религиозной самоуверенности. Он заставляет задать вопрос: не является ли мое негодование против зла способом не видеть зло в себе? Не превращаю ли я ближнего, политического противника, иную конфессию, народ или социальную группу в носителя моей собственной Тени? Для богословского клуба этот вопрос имеет исключительное значение, потому что церковная среда не защищена от психологии козла отпущения. Напротив, чем выше идеалы, тем сильнее опасность вытеснения всего, что этим идеалам не соответствует. Нойманн помогает увидеть, что подлинная борьба со злом невозможна без покаянной антропологии.

Наибольшую пользу книга принесет читателям, которые уже знакомы с основами христианской антропологии, пастырского богословия и психологии религии. Пастыри и духовники найдут в ней язык для описания тех случаев, когда человек страдает не от отсутствия моральных норм, а от внутреннего расщепления между исповедуемыми ценностями и вытесненной жизнью души. Студенты богословия смогут использовать книгу как повод для разговора о грехе, совести, покаянии, свободе и ответственности в диалоге с аналитической психологией. Мирянам, ищущим интеллектуально честного разговора о зле, она поможет уйти от примитивной схемы «мы добрые — они злые». Специалистам по истории культуры и церковной истории книга интересна как документ послевоенного кризиса европейского сознания.

Но именно с богословской точки зрения книга требует серьезной критики. Нойманн глубоко понимает механизм проекции зла, но недостаточно различает психологическую интеграцию и духовное преображение. В христианстве зло не просто непринятая часть личности; зло связано с повреждением воли, с грехом как разрывом общения с Богом. Тень нельзя просто «интегрировать», если под интеграцией понимать включение всякого содержания в целостность без покаяния, очищения и благодатного исцеления. В лучших местах Нойманн близок к этой мысли, потому что говорит о страдании, ответственности и внутреннем суде; но его терминология иногда оставляет впечатление, будто спасение человека совершается через психологическое расширение сознания. Для христианского богословия этого недостаточно.

Второе слабое место книги — неоднозначность понятия Самости. У Юнга и Нойманна Самость часто приобретает почти религиозный статус: она центр, целостность, источник внутреннего голоса и символ божественного. Богословский читатель должен быть внимателен: Самость не может занять место Бога, а внутренний голос не тождествен голосу Духа Святого. В христианской традиции внутренний опыт всегда нуждается в различении, проверке Писанием, церковным преданием, плодами жизни и смирением. Нойманн прав, когда критикует внешнюю мораль без внутреннего сознания; но он недостаточно защищает читателя от другой крайности — сакрализации внутреннего импульса.

Третья проблема касается отношения к «старой этике». Нойманн неоднократно уточняет, что новая этика предполагает прохождение старой, а не ее отмену. Однако общий полемический тон книги иногда создает впечатление, будто иудейско-христианская мораль в основном ответственна за вытеснение Тени и психологию козла отпущения. С богословской точки зрения это слишком односторонне. Подлинная христианская этика вовсе не сводится к подавлению отрицательного и созданию безупречной персоны. Напротив, Евангелие начинается с покаяния, разоблачает фарисейскую праведность, говорит о бревне в собственном глазу, требует любви к врагу и запрещает самодовольное разделение людей на чистых и нечистых. Поэтому критика Нойманна справедлива прежде всего против моралистического, законнического, культурно-репрессивного варианта религии, но не против христианства в его евангельской глубине.

И все же книга остается чрезвычайно важной именно для христианского читателя. Она напоминает, что богословие зла не должно быть абстрактным. Говорить о грехе вообще легко; трудно признать конкретные формы собственной Тени. Говорить о падшем мире легко; трудно увидеть, как я сам участвую в механизмах обвинения, вытеснения, насилия и самооправдания. Нойманн не дает христианского учения о спасении, но он ставит диагноз, который христианское богословие не имеет права игнорировать. Его труд можно читать как вызов к более глубокому покаянному реализму, к соединению догматической истины о грехе с трезвым знанием человеческой души.

В итоге «Глубинная психология и новая этика» — не богословская книга в строгом смысле, но книга, имеющая большое богословское значение. Она не заменяет христианскую антропологию, но обостряет ее вопросы. Она не дает учения о благодати, но показывает, почему мораль без внутреннего преображения бессильна. Она не формулирует церковную этику, но помогает увидеть, что подлинная этика должна проходить через правду о человеке, включая его темную сторону. Для богословского клуба эта книга ценна не как руководство к действию, а как серьезный собеседник, иногда спорный, иногда опасно двусмысленный, но глубоко необходимый там, где разговор о зле слишком быстро превращается в разговор о чужой вине.