Обзор книги Евгения Алексеевича Торчинова "Религии мира"

Фундаментальный труд Евгения Алексеевича Торчинова представляет собой беспрецедентную попытку переосмысления природы религиозного чувства и самой методологии религиоведческого исследования через призму глубинной психологии. В условиях затяжного методологического кризиса, когда на протяжении целого столетия в академической науке безраздельно господствовала социологическая парадигма, сводившая религию к набору социальных функций и институтов, автор предлагает радикально иной, психологический подход к истолкованию феномена религии. Главным вызовом, на который пытается ответить исследователь, является очевидная ограниченность традиционного внешнего описания духовных традиций, при котором суть веры ускользает от научного анализа. Как справедливо замечает сам автор, формулируя суть своей методологической претензии, «мы хорошо понимаем "как" религии, но не ее "что", которое и является ее сущностью и природой». В поисках этого сокровенного «что» исследователь обращается к тому, что составляет живую сердцевину любой конфессии, — к глубинному религиозному опыту, который он анализирует с привлечением инструментария трансперсональной психологии, в частности, опираясь на разработки Станислава Грофа и Карла Густава Юнга. Подобный метод аргументации позволяет автору вывести дискуссию из плоскости марксистского или веберианского социологизма в пространство исследования измененных состояний сознания, где религия предстает не как социальный конструкт, а как онтологическая потребность человеческой психики в выходе за пределы эмпирического эго.

Логика развития авторской мысли начинается с блестящей и весьма убедительной деконструкции классических определений религии, которые традиционно опираются на концепт веры в сверхъестественное или на жесткую дихотомию сакрального и профанного. Привлекая колоссальный материал восточных духовных традиций, исследователь наглядно демонстрирует полную европоцентричную ограниченность таких критериев, доказывая, что, например, даосизм или буддизм не оперируют понятием надприродного Бога-Творца, а идеалом в них зачастую выступает сама естественность или недвойственность бытия, снимающая всякое противопоставление священного и обыденного. Отвергнув эти рамки, автор помещает в фундамент религиоведения понятие психотехники — методов трансформации сознания, направленных на достижение трансперсональных переживаний. Именно в этом ключе разворачивается содержание первой части книги, где исследуются ранние формы религии и мистериальные культы древности. Шаманизм трактуется здесь не как примитивное суеверие или свидетельство неразвитости архаического мышления, а как древнейшая, строгая система психотехники, направленная на переживание экстатического транса и экстериоризацию бессознательных комплексов. Аналогичным образом античные мистерии, связанные с культами умирающих и воскресающих богов, таких как Деметра и Дионис, интерпретируются сквозь призму базовых перинатальных матриц Грофа, где ритуальный катарсис соотносится с психологическим проживанием родовой травмы и последующего духовного перерождения.

Обосновав архетипические корни ритуала в архаике, исследователь органично переводит мысль к анализу традиций, в которых психотехника достигла своего наивысшего, концептуально оформленного расцвета, что составляет содержание второй части труда, посвященной религиям «чистого опыта». К этой категории автор относит даосизм, индуизм и буддизм — системы, где доктрина всецело подчинена прагматике изменения сознания и где спасение мыслится исключительно как результат личного трансперсонального переживания, достигаемого путем медитативного созерцания или йоги. Именно здесь психологический подход раскрывается с максимальной полнотой, поскольку эти религии сами по себе представляют собой развернутые метапсихологические системы, детально картографирующие внутренний космос человека. Обосновывая необходимость пристального внимания именно к этим восточным системам для понимания универсальной природы религиозного чувства, автор формулирует важнейший методологический постулат своей работы, заявляя, что «именно изучение чистой, "идеальной" формы того или иного явления наиболее результативно для понимания сущностных характеристик этого явления». Буддийская теория шуньяты, даосская алхимия бессмертия и индуистская йога предстают в этом анализе не как отвлеченные философские спекуляции, а как строгие инструкции по навигации в океане коллективного бессознательного, где теология сливается с психологией в единую науку о трансформации личности.

От этой феноменологии чистой психотехники автор прокладывает сложный интеллектуальный мост к третьей части своего исследования, где подвергаются анализу так называемые догматические религии откровения — иудаизм, христианство и ислам. В отличие от восточных систем, библейская традиция зиждется на историческом акте Божественного вмешательства и жесткой догматизации первоначального пророческого озарения, что приводит к значительной маргинализации собственно психотехнического элемента. Институционализация харизмы в этих религиях создает неизбежный разрыв между личным мистическим озарением и церковной нормой. Описывая этот сложный культурологический процесс отчуждения догмы от живого экстатического корня, исследователь делает весьма проницательное замечание: «В догматических религиях теологическая мысль рефлектировала уже по поводу доктринальных положений, весьма далеких... от базового религиозного опыта основателя». Тем не менее, автор скрупулезно прослеживает, как трансперсональный элемент неизбежно прорывается сквозь догматическую броню в формах иудейской каббалы, исламского суфизма и христианского исихазма, доказывая, что жажда непосредственного созерцания Абсолюта составляет неистребимую энтилехию любой полнокровной религиозной жизни. Проводимые им параллели между каббалистическим учением об эманациях, византийским учением о нетварных энергиях и восточной метафизикой поражают широтой охвата и позволяют увидеть единый психологический субстрат под пестрым ковром догматических различий мировых конфессий.

Представленный труд, безусловно, обладает колоссальной аналитической ценностью и адресован весьма широкому кругу интеллектуалов, способных к напряженной рефлексии над вопросами духа. Пастыри и профессиональные теологи найдут в этой книге мощный инструмент для понимания психологических механизмов веры и природы мистических экстазов, что особенно актуально в эпоху распространения синкретических культов и увлечения паствы восточными медитативными практиками. Студентам духовных и светских учебных заведений, специализирующимся на истории церкви и сравнительном богословии, монография предоставит богатейший фактологический материал и совершенно новую парадигму для компаративного анализа разнородных духовных традиций. Для образованных мирян, ищущих интеллектуально честных ответов на вопросы о соотношении научного знания и мистического озарения, эта книга станет настоящим откровением, поскольку она убедительно легитимизирует религиозный опыт в терминах современной академической науки, снимая искусственный конфликт между верой и разумом. Переводя мистику с языка средневековой схоластики на язык трансперсональной психологии, автор делает сотериологическую проблематику актуальной и понятной для современного секулярного сознания, травмированного позитивизмом.

К несомненным и выдающимся сильным сторонам данного труда следует отнести поистине энциклопедическую эрудицию автора и его методологическую смелость, позволяющую свести воедино данные психиатрии, древней филологии, востоковедения и патристики. Сама попытка вернуть религиоведению его истинный предмет — внутренний мир молящегося и созерцающего человека — заслуживает высочайшей оценки. Автор блестяще доказывает, что религия не может быть сведена ни к этической системе, ни к социальному регулятору, ибо ее ядром всегда остается прорыв к безусловному бытию. Резюмируя свое понимание этого фундаментального факта, исследователь пишет, что «религия — это прежде всего переживание присутствия экзистенциально подлинного, которое может называться сакральным, божественным». Этот тезис возвращает богословию его опытное, экзистенциальное измерение, напоминая о том, что любой догмат изначально выковывался в горниле огненного мистического богообщения, без которого теология рискует выродиться в сухую игру абстрактных понятий. Концепция автора о том, что ритуалы и культы представляют собой механизмы кодирования и воспроизведения базового трансперсонального переживания основателей религий, проливает новый свет на литургическую жизнь церкви, позволяя увидеть в ней не просто историческую традицию, но живое таинство приобщения к архетипическому духовному истоку.

Вместе с тем, при всей академической безупречности и философской глубине работы, она содержит ряд уязвимых мест, требующих серьезной конструктивной критики, особенно с позиций ортодоксального христианского богословия. Главная проблема методологии автора заключается в скрытой угрозе психологического редукционизма, который, несмотря на все оговорки исследователя, красной нитью проходит через текст. Пытаясь защититься от обвинений в сведении Божественного Откровения к нейрофизиологическим процессам, автор справедливо утверждает: «Нелепо сводить дерево к корням, но нелепо и игнорировать корни». Однако в своей системе он фактически отождествляет эти «корни» с человеческим бессознательным, помещая источник религиозного озарения исключительно в имманентную сферу человеческой психики. Для христианского богословия, строго различающего тварную природу человека и Нетварную Божественную Благодать, сведение действия Святого Духа или Фаворского света к перинатальным матрицам Грофа или спонтанным выбросам коллективного бессознательного (стимулируемым, в том числе, ЛСД-терапией или холотропным дыханием) представляется концептуально неприемлемым. Автор обходит стороной кардинальный теологический вопрос об онтологическом статусе объекта религиозного опыта: является ли Трансцендентное лишь проекцией архетипов глубинной памяти, или же это объективный, Личностный Бог, свободно инициирующий встречу с человеком? Сводя христианскую синергию к восточной психотехнике, исследование рискует натурализировать благодать, игнорируя личностную, диалогическую природу библейского откровения, где спасение достигается не просто техническим расширением сознания, а свободным ответом любви на призыв Живого Бога. Несмотря на эту догматическую коллизию, труд Торчинова остается грандиозным памятником русской религиоведческой мысли, требующим от читателя высочайшего уровня богословского рассуждения и предлагающим бесценный материал для углубления нашего понимания тайн человеческого духа.